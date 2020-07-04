Використані маски потрібно 3 доби тримати в пакеті і лише потім викидати, - глава Міністерства захисту довкілля Абрамовський
Використані захисні маски та рукавички в домашніх умовах треба потримати 72 години в поліетиленовому пакеті, потім їх можна просто викинути в сміттєвий контейнер. Якщо маску носив хворий, потрібно додати ще 2 пакети.
Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив під час спільного онлайнбрифінгу з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За словами Абрамовського, більшість європейських країн розробили рекомендації щодо поводження з такими відходами. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також дійшло висновку, що у цьому питанні ефективнішими стануть не адміністративно-регуляторні заходи, а досить прості у виконанні рекомендації.
"Ми вивчили європейський досвід та прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а розробити рекомендації щодо утилізації використаних рукавичок та масок у домогосподарствах. Зокрема, ми рекомендуємо такі відходи складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин", - сказав міністр.
Якщо ж маску і рукавички носила інфікована людина, то для впевненості, що вірус не пошириться, необхідно додати ще 2 пакети і щільно зав’язати. Тримати також 72 години, а після цього їх можна викинути у загальний контейнер для муніципальних відходів.
"Це європейський досвід, який себе зарекомендував. Наприклад, аналогічні рекомендації діють у Великій Британії: необхідно щільно зав’язати використані маску та рукавички в пакет, потім ще в один маркований пакет і в будь-якому місці витримати не менше 72 годин", - додав Абрамовський.
Також він уточнив, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України задля збереження навколишнього середовища рекомендує за можливості використовувати багаторазові захисні маски.
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Гениально... Два пакета лучше убивают вирус...или собаке с вороной на свалке труднее будет разорвать их..??
Непонятно?
После 72 часов вирус нежизнеспособен.
Это у вас собаки на свалке.
В Европе такого понятия не существует.
ты ж тупое как бревно - куда ты пнёшься со своими высерами...
вот же ж ...
Ми усі розбіжимося По русифікованих містах.
Это самые обыкновенные пакеты, которые производят из нефти и время разложения которых составляет, вероятно, от 700 до 1000 лет. В неблагоприятных условиях они и вовсе не разлагаются.
Тут мусор нет желания держать долго в квартире, я буду маски сутками (и с гусями) "в полиэтиленовом пакете" хранить... А чЁ не в бумажном?))
Чашка широко используется в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F микробиологии для культивирования колоний https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B микроорганизмов . Для этого её заполняют слоем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0 питательной среды , на который производят посев культуры микроорганизмов.
Не... если за кило масок будут давать приличные деньги))) Как за макулатуру...
тупое зебильное быдло...
на то это стадо баранов и лохи...
Люди не тільки не викидають одноразові маски, вони їх перуть, в духовці чи на сонці дизинфікують і носять доти доки ворсинки в ніс не почнуть лізти чи не порвуться.
Ви би краще безкоштовною людям маски роздавали, чи на крайній випадок розповіли як правильно стерилізувати маски щоб не нашкодити здоров'ю.
У мене класичні, текстильні. Лишились з минулої епідемії (здається, 2008 року)Викидати було шкодаотроху використовував вдома під час ремонтів
Термін придатності некористованого виробу необмежений