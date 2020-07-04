Використані маски потрібно 3 доби тримати в пакеті і лише потім викидати, - глава Міністерства захисту довкілля Абрамовський

Використані захисні маски та рукавички в домашніх умовах треба потримати 72 години в поліетиленовому пакеті, потім їх можна просто викинути в сміттєвий контейнер. Якщо маску носив хворий, потрібно додати ще 2 пакети.

Про це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський заявив під час спільного онлайнбрифінгу з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами Абрамовського, більшість європейських країн розробили рекомендації щодо поводження з такими відходами. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України також дійшло висновку, що у цьому питанні ефективнішими стануть не адміністративно-регуляторні заходи, а досить прості у виконанні рекомендації.

"Ми вивчили європейський досвід та прийняли рішення не регулювати адміністративно це питання, а розробити рекомендації щодо утилізації використаних рукавичок та масок у домогосподарствах. Зокрема, ми рекомендуємо такі відходи складати в пакет, щільно його зав’язувати і витримати в домашніх умовах не менше 72 годин", - сказав міністр.

Читайте також: Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ

Якщо ж маску і рукавички носила інфікована людина, то для впевненості, що вірус не пошириться, необхідно додати ще 2 пакети і щільно зав’язати. Тримати також 72 години, а після цього їх можна викинути у загальний контейнер для муніципальних відходів.

"Це європейський досвід, який себе зарекомендував. Наприклад, аналогічні рекомендації діють у Великій Британії: необхідно щільно зав’язати використані маску та рукавички в пакет, потім ще в один маркований пакет і в будь-якому місці витримати не менше 72 годин", - додав Абрамовський.

Читайте також: Кабмін пропонує Раді посилити відповідальність власників громадських місць за неносіння масок відвідувачами

Також він уточнив, що Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України задля збереження навколишнього середовища рекомендує за можливості використовувати багаторазові захисні маски.