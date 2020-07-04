Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження
Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом бійки із стріляниною у центрі Києва.
Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка і лунають постріли. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група районного управління поліції", - зазначається в повідомленні.
Попередньо було встановлено, що між учасниками інциденту виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників дістав зброю і кілька разів вистрілив.
Унаслідок інциденту одна з учасниць конфлікту зазнала поранення ноги. Медики надали їй допомогу на місці.
Ще двоє учасників зазнали ножових поранень. Їх госпіталізовано.
Правоохоронці доставили в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин 10 осіб. На місці було вилучено стартовий пістолет і гільзу, які згодом буде передано на експертизу.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
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Возле филармонии - перестрелка автоматами среди бела дня, на Троещинском рынке - чуть не каждый день пистолетами.
То банда депутатов суркисов, блогера и держателя общака Бродского и Черепа отжимала стадион и рынок.
Но Кучма быстро навёл порядок.
Бродского опустили в СИЗО, остальных обещали тоже опустить, Череп выступил по зомбоящику и поклялся прекратить беспредел.
Министр Кравченко это провернул.
Теперь думайте кто его замочил.
Аваков твоя поліція імпотентна!
Президент Сомали, выступая недавно по телевидению, заявил, что такого хаоса, как в Украине, он у себя в стране не допустит!
поэтому ничего удивительного, мусарня заточена на выбивание бабла у лохтората зебобика, остальное мусорню не интересует. тем же занимается прокурваткура а судейские мрази все покрывают именем закона . все как лучших традициях дикого запада?))))
только мне кажется , дикий запад нервно курит в сторонке.))) зебаран ничего не решает, на него все положили то , чем он играл на пианино. так свадебный генерал бородатой бабушки ))) короче, я в шоке .практически каждый день зашквар )))