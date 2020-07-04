Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом бійки із стріляниною у центрі Києва.

Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка і лунають постріли. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група районного управління поліції", - зазначається в повідомленні.

Попередньо було встановлено, що між учасниками інциденту виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників дістав зброю і кілька разів вистрілив.

Унаслідок інциденту одна з учасниць конфлікту зазнала поранення ноги. Медики надали їй допомогу на місці.

Ще двоє учасників зазнали ножових поранень. Їх госпіталізовано.

Правоохоронці доставили в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин 10 осіб. На місці було вилучено стартовий пістолет і гільзу, які згодом буде передано на експертизу.

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За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.