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Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження

Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом бійки із стріляниною у центрі Києва.

Про це повідомляє столична поліція, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці в поліцію надійшло повідомлення про те, що на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній відбувається бійка і лунають постріли. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група районного управління поліції", - зазначається в повідомленні.

Попередньо було встановлено, що між учасниками інциденту виник конфлікт, який переріс у бійку. Один з учасників дістав зброю і кілька разів вистрілив.

Унаслідок  інциденту одна з учасниць конфлікту зазнала поранення ноги. Медики надали їй допомогу на місці.

Ще двоє учасників зазнали  ножових поранень. Їх госпіталізовано.

Правоохоронці доставили в Печерське управління поліції для з'ясування всіх обставин 10 осіб. На місці було вилучено стартовий пістолет і гільзу, які згодом буде передано на експертизу.

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За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

бійка (740) Київ (19528) Нацполіція (15198)


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Топ коментарі
+15
Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8894
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04.07.2020 13:39
+10
Почему полиция сцыкливо не называет этнические соствы дерущихся групп? И какой группе принадлежали ножи и пистолет?
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04.07.2020 13:38
+7
дети гор. Они у нас, типа, главные по мусарам и простым решениям.
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04.07.2020 13:47
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Нужно легализовать право на дуэль на законодательном уровне. =)
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04.07.2020 13:15 Відповісти
весело карантинят... одичали от этой пандемии просто
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04.07.2020 13:17 Відповісти
киев - город тонкий )
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04.07.2020 13:22 Відповісти
и нервный )))) все ж от нервов...))))
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04.07.2020 13:26 Відповісти
БИЛИСЬ ТУРКИ З ЛІВІЙЦЯМИ, А УКРАЇНЦЮ ПОРІЗАЛИ ГОРЛО.
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04.07.2020 14:23 Відповісти
как-то стрёмно стало выходить на улицу а) без маски б) без гранаты ... ну и в) без мозгов ))
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04.07.2020 13:17 Відповісти
Там 73% без мозгов( Как страшно жить!
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04.07.2020 13:37 Відповісти
СТРАШНО ЖИТИ ТАКИМ ЯК ТИ ,МАБУТЬ НАЛЯКАНИЙ З НАРОДЖЕННЯ,БАРИЖКА.
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04.07.2020 14:26 Відповісти
За Зе голосував? Хоча чого я питаю)=
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04.07.2020 14:34 Відповісти
Хотя бы саблю надо всегда носить на левом боку!
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04.07.2020 15:54 Відповісти
почему сразу драка? может это свадьба. кунаки веселились и радовались за невесту получившую всего лишь ранение ноги.
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04.07.2020 13:19 Відповісти
Back to буремні 90-ті!!! Слава бубочке и сабакову!!!
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04.07.2020 13:24 Відповісти
То ты не жил в 90-е.
Возле филармонии - перестрелка автоматами среди бела дня, на Троещинском рынке - чуть не каждый день пистолетами.
То банда депутатов суркисов, блогера и держателя общака Бродского и Черепа отжимала стадион и рынок.
Но Кучма быстро навёл порядок.
Бродского опустили в СИЗО, остальных обещали тоже опустить, Череп выступил по зомбоящику и поклялся прекратить беспредел.
Министр Кравченко это провернул.
Теперь думайте кто его замочил.
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04.07.2020 13:43 Відповісти
Я в 90-е жил, пережил их, все это видел, очень хорошо помню, и не хочу в них возвращаться.
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04.07.2020 13:54 Відповісти
Так було майже по всій країні. Добре що тоді не було джавелінів, а так в деяких містах ганяли на авто з кулеметами. Кучма так, розставив людей, по країні що бандюки злилися з політикою і почали "чесно" бізнесувати
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04.07.2020 14:17 Відповісти
Троещинский рынок- это Прыщ ....
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05.07.2020 00:18 Відповісти
Почему полиция сцыкливо не называет этнические соствы дерущихся групп? И какой группе принадлежали ножи и пистолет?
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04.07.2020 13:38 Відповісти
Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 8894
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04.07.2020 13:39 Відповісти
Після коричневих мавп машина ще поїде, після чорних ні.
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04.07.2020 17:41 Відповісти
Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 9486
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04.07.2020 13:41 Відповісти
Да пихуй
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04.07.2020 13:43 Відповісти
дети гор. Они у нас, типа, главные по мусарам и простым решениям.
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04.07.2020 13:47 Відповісти
Полиция нам нужна только для выписывания протоколов и открывания дел... потом, когда все уже произошло. Такие себе архивариусы преступлений. То есть дождутся, когда все закончится, а потом начинается бурная деятельность.
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04.07.2020 13:52 Відповісти
Дивно тільки,чому знахабнілих айнене не *******.
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04.07.2020 13:52 Відповісти
Зе-виборці св"яткували чергову победу велічайшего лідера **********
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04.07.2020 14:01 Відповісти
Завдяки зеленському, на вулиці українських міст повернулися лихі 90-ті
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04.07.2020 14:10 Відповісти
Оттавровать каждое провинившееся животное , назначить длительные исправительные работы , после выполнения которых выдворить за пределы Украины без права повторного въезда...
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04.07.2020 14:14 Відповісти
Наші хлопці воюють, а діти Сходу кейфують.
Аваков твоя поліція імпотентна!
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04.07.2020 14:17 Відповісти
как и сам собаков ))))
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04.07.2020 18:34 Відповісти
Что-то каждый день стрельба... Чикаго какоето прошлого века. Или Африка нынышнего. Выбирай что лучше
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04.07.2020 14:38 Відповісти
Тому що нема чого пускати в Україну лівійців, сірійців, росіян і турків.
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04.07.2020 17:43 Відповісти
В Украине ни дня без стрельбы или взрывов. Настоящая необъявленная война.
Президент Сомали, выступая недавно по телевидению, заявил, что такого хаоса, как в Украине, он у себя в стране не допустит!
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04.07.2020 15:13 Відповісти
и что вы хотели. выбрали зебарана у которого мусор собаков мощный министр мвд. )))))
поэтому ничего удивительного, мусарня заточена на выбивание бабла у лохтората зебобика, остальное мусорню не интересует. тем же занимается прокурваткура а судейские мрази все покрывают именем закона . все как лучших традициях дикого запада?))))
только мне кажется , дикий запад нервно курит в сторонке.))) зебаран ничего не решает, на него все положили то , чем он играл на пианино. так свадебный генерал бородатой бабушки ))) короче, я в шоке .практически каждый день зашквар )))
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04.07.2020 18:42 Відповісти
а впереди еще 4 года, то ли еще будет, ой-е-ей ))))) слабонервным ни читать, ни смотреть каждодневные новости, можно скопытится)))))
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04.07.2020 18:45 Відповісти
послать отожраных мажоров и пижонов рельсы класть во зажрались сволочи вольготно смотрю уродкам
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04.07.2020 19:53 Відповісти
 
 