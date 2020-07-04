Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу: "Від України ніхто нічого не може вимагати"

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, зокрема ухвалення закону про "особливий статус Донбасу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, відповідаючи на запитання про те, чи є правдивою інформація про вимогу Російської Федерації до України представити закон про "особливий статус Донбасу" до 6 липня.

"По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми - незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Окрім того, це міжнародна вже риторика", - уточнив президент.

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Що стосується зустрічі радників лідерів держав "нормандського формату" 3 липня в Берліні, то Зеленський вказав, що наразі не готовий її повноцінно коментувати. "Я знаю, що дуже непогано відбулась зустріч, предметно. Більше нема чого наразі коментувати. У нас буде нарада з паном Єрмаком, ми сьогодні тільки прилетіли в Одесу і ще детально не обговорювали з ним це питання", - зазначив він.

Зеленський у суботу приїхав в Одеську область із робочою поїздкою.