Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу: "Від України ніхто нічого не може вимагати"
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, зокрема ухвалення закону про "особливий статус Донбасу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, відповідаючи на запитання про те, чи є правдивою інформація про вимогу Російської Федерації до України представити закон про "особливий статус Донбасу" до 6 липня.
"По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми - незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Окрім того, це міжнародна вже риторика", - уточнив президент.
Що стосується зустрічі радників лідерів держав "нормандського формату" 3 липня в Берліні, то Зеленський вказав, що наразі не готовий її повноцінно коментувати. "Я знаю, що дуже непогано відбулась зустріч, предметно. Більше нема чого наразі коментувати. У нас буде нарада з паном Єрмаком, ми сьогодні тільки прилетіли в Одесу і ще детально не обговорювали з ним це питання", - зазначив він.
Зеленський у суботу приїхав в Одеську область із робочою поїздкою.
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Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.
Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.
Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.
Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.
Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.
По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
Разъясняем - Россия не брала "паузу для обдумывания предложений". Россия не готовит новые предложения".Россия открытым текстом послала вашего Ермака и Резника далеко-далеко. Россия не вернется к переговорам пока вы не приползете к ней на коленях с "особым статуcом Донбаса" в зубах. Но и это ерунда.
Беда в том, что ставить вас на колени будет Германия и Франция - вот это и есть итог "дипломатии Ермака-Зеленского".
Ну да, никто ничего не может требовать...
.....послы G7 отметили, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
"Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.
РФ пользуется двумя особенностями момента: заявлениями укр руководства, что Украина не будет выполнять подписанные ей обязательства по внесению изменений в конституцию и раздражением Германии изза позиции Украины против СП-2. И поставила Украину в положение, в котором она или заявить это, но не журналистам, а лидерам Франции и Германии. Или должна взять обязательства по срокам внесения изменений в конституцию, ну или в очередной раз замылить это дело. Те чисто дипломатические маневры....
главное чтобы это было не просто заявление а жёсткая позиция.
И если по минским соглашениям можно было спорить по последовательности действий каждой из сторон, по последовательности выполнения пунктов соглашения, что за чем выполняется, то с формулой штайнмайєра,которой Янелох сдал Украину ради того,чтобы встретиться с пуйлом, понюхать и заглянуть в его шоколадный глаз,
по формуле штайнмайєра все четко- проводите выборы, прощайте манкуртов и коллаборантов, закрепляйте особы1статус дЫр, и только потом, потом поговорим о выводе рашистских сил...
взять на понт и меня тут больше изумляет позиция "партнёров" - ведь минск навязали
именно они и эту чортову формулу вывели тоже они........
-ВалодЯ, когда сдавать Донбас масквічам будєм,трєбуют?
-Как сдавать? Да нас тут с дєрьмом нацикі перемєшают...і что,тоже в Растов до Віктора? ...вообщєм слушай, данбас пусть гребут,а виплати отсрочім ім,так как самі всьо просралі і госрезерв уже предлагают раздать. А ету ордло в Конституцію внєсьом і пусть послє мєня хоть парашенко,хоть обама с байденом...і ****...ся на волинкє..
- А что дєлать нашим по коломойскому? -
- потом рєшим,нє в Одесє же за шаурмой?..Ладно,давай...