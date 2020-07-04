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Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу: "Від України ніхто нічого не може вимагати"

Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу:

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, зокрема ухвалення закону про "особливий статус Донбасу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, відповідаючи на запитання про те, чи є правдивою інформація про вимогу Російської Федерації до України представити закон про "особливий статус Донбасу" до 6 липня.

"По-перше, ніхто від України нічого не може вимагати, ми - незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Окрім того, це міжнародна вже риторика", - уточнив президент.

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Що стосується зустрічі радників лідерів держав "нормандського формату" 3 липня в Берліні, то Зеленський вказав, що наразі не готовий її повноцінно коментувати. "Я знаю, що дуже непогано відбулась зустріч, предметно. Більше нема чого наразі коментувати. У нас буде нарада з паном Єрмаком, ми сьогодні тільки прилетіли в Одесу і ще детально не обговорювали з ним це питання", - зазначив він.

Зеленський у суботу приїхав в Одеську область із робочою поїздкою.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) росія (65346) Донбас (22356) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+55
Зеленский о якобы требовании РФ внести до 6 июля закон об особом статусе Донбасса: "От Украины никто ничего не может требовать" - Цензор.НЕТ 9927
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04.07.2020 13:45
+51
идиот у власти
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04.07.2020 13:46
+41
Зеленский о якобы требовании РФ внести до 6 июля закон об особом статусе Донбасса: "От Украины никто ничего не может требовать" - Цензор.НЕТ 3666
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04.07.2020 13:48
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Как хорошо в Донецке при российской оккупации жить стало!

Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу: "Від України ніхто нічого не може вимагати" - Цензор.НЕТ 7032
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05.07.2020 01:37 Відповісти
Якщо при мені хтось скаже слова..." у нас в днр"- зразу б'ю в рило. Декотрі вже знають географію,що схід України це Українська Земля,а не якась там ...прости Госпиди!
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05.07.2020 09:22 Відповісти
Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу: "Від України ніхто нічого не може вимагати" - Цензор.НЕТ 8045
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05.07.2020 01:56 Відповісти
Джордж,дорогенький,це ми все давно знаємо,що він на гачку у Упиря рода людського. Їх тут таких уйма прохіндеїв антидержавних. Повернення державного іміджу України нам коштуватиме над-то дорого,а з цим новообраним всі рахунки ще попереду,як в актив,так і в пасив. Спасибі за участь,Джордж!
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05.07.2020 09:26 Відповісти
"16 июня 2020 г. президент РФ Путин поручил генеральному директору Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву, установить личные прямые контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предметом обсуждения будет нахождение возможности решения "спорных" вопросов во взаимоотношениях между двумя странами и комплекс инвестиционных предложений для Украины." Група зовнішнього моніторингу tZE inform. Информация проверена. Подтверждения получены.

Все что есть о нем в открытом доступе мы повторять не будем. Напишем то, чего там нет.

Кирилл Дмитриев входит в ближайший , личный круг общения (3-5 человек) Владимира Путина. Путин доверяет ему безоговорочно и к мнению его прислушивается.

Огромные личные связи за рубежом в банковской финансовой и околовоенной сфере.

Блестящий переговорщик. Человек чрезвычайно не публичный предпочитающий тихие, скрытые ходы.

Отношение к Украине негативное. Считает ее "государственным недоразумением". Имеет негативный опыт дипломатического столкновения с украинскими интересами в период борьбы за принятие решения Вселенским патриархом Варфоломеем о выдаче Украине Томоса. Для объективности - был задействован Путиным в последний момент решения этого вопроса и весьма в не свойственном ему ключе. В результате Варфоломей от колоссальной взятки отказался.

Фигурант расследования в США вмешательства России в выборы президента США. При том в очень тяжелой форме - вел переговоры с частными военными компаниями. В материалах расследования - это показания основателя американской частной военной компании Blackwater Эрика Принса о его контактах с Дмитриевым в ноябре 2017 года. В общем ЦРУ считает его руководителем личной разведки Путина, которая действует вне официальных структур.

По нашим данным общий финансовый ресурс переданный под контроль Дмитриеву по украинскому вопросу составляет около 5 млрд долларов США.
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05.07.2020 02:04 Відповісти
Ермак отчаянно пытается объяснить Зеленскому провал "переговоров" в рамках нормандского формата.
Разъясняем - Россия не брала "паузу для обдумывания предложений". Россия не готовит новые предложения".Россия открытым текстом послала вашего Ермака и Резника далеко-далеко. Россия не вернется к переговорам пока вы не приползете к ней на коленях с "особым статуcом Донбаса" в зубах. Но и это ерунда.
Беда в том, что ставить вас на колени будет Германия и Франция - вот это и есть итог "дипломатии Ермака-Зеленского".
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05.07.2020 02:16 Відповісти
Зеленский о якобы требовании РФ внести до 6 июля закон об особом статусе Донбасса: "От Украины никто ничего не может требовать"

Ну да, никто ничего не может требовать...

.....послы G7 отметили, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине.
"Подрыв этого сверхважного института (НБУ) был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", - говорится в сообщении.


РФ пользуется двумя особенностями момента: заявлениями укр руководства, что Украина не будет выполнять подписанные ей обязательства по внесению изменений в конституцию и раздражением Германии изза позиции Украины против СП-2. И поставила Украину в положение, в котором она или заявить это, но не журналистам, а лидерам Франции и Германии. Или должна взять обязательства по срокам внесения изменений в конституцию, ну или в очередной раз замылить это дело. Те чисто дипломатические маневры....
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05.07.2020 02:36 Відповісти
преговоры президента Украины с..... ермаком..... ??? а заявление на 100% правильное только
главное чтобы это было не просто заявление а жёсткая позиция.
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05.07.2020 06:10 Відповісти
Это хорошая мина при плохой игре в данном случае, ибо идиот-шмаркля с консервой дерьмаком уже подписались под формулой штайнмайєра...

И если по минским соглашениям можно было спорить по последовательности действий каждой из сторон, по последовательности выполнения пунктов соглашения, что за чем выполняется, то с формулой штайнмайєра,которой Янелох сдал Украину ради того,чтобы встретиться с пуйлом, понюхать и заглянуть в его шоколадный глаз,

по формуле штайнмайєра все четко- проводите выборы, прощайте манкуртов и коллаборантов, закрепляйте особы1статус дЫр, и только потом, потом поговорим о выводе рашистских сил...
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05.07.2020 08:47 Відповісти
и тем не менее она тоже не есть обязательна.... в определённых кругах это называется
взять на понт и меня тут больше изумляет позиция "партнёров" - ведь минск навязали
именно они и эту чортову формулу вывели тоже они........
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05.07.2020 08:58 Відповісти
Тогда Украина была совсем в другом и положении и состоянии, когда подписывался Минск.
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05.07.2020 09:13 Відповісти
За корабельными соснами не нашлось времени спросить у дЕрьмака про встречу в Париже
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05.07.2020 09:26 Відповісти
Одеса. Доклад-бесіда Єрмака до Вови.
-ВалодЯ, когда сдавать Донбас масквічам будєм,трєбуют?
-Как сдавать? Да нас тут с дєрьмом нацикі перемєшают...і что,тоже в Растов до Віктора? ...вообщєм слушай, данбас пусть гребут,а виплати отсрочім ім,так как самі всьо просралі і госрезерв уже предлагают раздать. А ету ордло в Конституцію внєсьом і пусть послє мєня хоть парашенко,хоть обама с байденом...і ****...ся на волинкє..
- А что дєлать нашим по коломойскому? -
- потом рєшим,нє в Одесє же за шаурмой?..Ладно,давай...
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05.07.2020 09:53 Відповісти
ну хоть в этот раз нагнул Путина....
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05.07.2020 12:26 Відповісти
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