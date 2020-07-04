Зеленський про курс гривні: "Я зараз не бачу, що ми маємо щось стримувати"
Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі потрібно говорити про якесь стримування курсу української національної валюти.
Про це він заявив на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони мають змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось маємо стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи маємо ми стримувати, чи не маємо... чи ми все-таки в ринкових умовах..." – сказав Зеленський.
Топ коментарі
+65 Fish Man
показати весь коментар04.07.2020 13:51
+57 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар04.07.2020 13:53
+44 Romk@
показати весь коментар04.07.2020 13:52
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шо воно тупе меле. обосралось по самые не балуй )))))
зепрезерватив , пора на покой)))))
твое место максимум 95 квартал))))
хотя я думаю после того говна что натворило это чмо его и в квартал не возьмут))))
Значит, до него в этом никто не разбирался и все было плохо. А теперь он все решил и завтра прямо таки наступит конец эпохи бедности.
може краще залучати інвестиції, ніж друкувати пусті гривні ?