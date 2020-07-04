Зеленський про курс гривні: "Я зараз не бачу, що ми маємо щось стримувати"

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі потрібно говорити про якесь стримування курсу української національної валюти.

Про це він заявив на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони мають змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось маємо стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи маємо ми стримувати, чи не маємо... чи ми все-таки в ринкових умовах..." – сказав Зеленський.

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