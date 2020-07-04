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Зеленський про курс гривні: "Я зараз не бачу, що ми маємо щось стримувати"

Зеленський про курс гривні:

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що наразі потрібно говорити про якесь стримування курсу української національної валюти.

Про це він заявив на брифінгу в суботу в місті Южне Одеської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Важелі для стримування курсу гривні всім відомі. Я не бачу, що вони мають змінюватися. Я зараз не бачу, що ми щось маємо стримувати, якщо чесно. Це така дискусія, тонка. Ми можемо з вами про це говорити, про моє особисте ставлення: чи маємо ми стримувати, чи не маємо... чи ми все-таки в ринкових умовах..." – сказав Зеленський.

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Автор: 

гривня (1736) Зеленський Володимир (23954)


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Топ коментарі
+65
Зеленский о курсе гривни: я сейчас не вижу, что мы должны что-то сдерживать - Цензор.НЕТ 1197
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04.07.2020 13:51
+57
Я не эксперт но помоему оно сказало "Ребята я вам ничего не должен"!
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04.07.2020 13:53
+44
Кто понял, переведите с Зебильного?
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04.07.2020 13:52
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Сторінка 3 з 3
кто снимает в банкомате деньги наверное заметили что практический все купюры выдаются новые, только напечатанные)))) ждем хлеб по 50 грн одно обидно что вместе с 73% тупоголовых будут страдать и остальные
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04.07.2020 16:36 Відповісти
Вчера снимал отпускные в банкоматах Аваль и Эксим. Все купюры были старые, да еще по 100-200 грн. Так что станок на полную мощь еще не запустили.
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04.07.2020 17:21 Відповісти
вот поэтому и сняли главу нбу))) что бы станок заработал на полную. заливка рынка деньгами может хорошо сработать только в одном случае, если эти деньги пойдут в экономику а не на раздачу всяких ништяков для быдла ленивого. как кредиты 5-7-9 , вони было много а взять их нереально, по моему только 600 кредитов выдали)))
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04.07.2020 17:28 Відповісти
а карта у тебя какого банка?
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04.07.2020 17:31 Відповісти
Опа на! Разумное решение пополнить бюджет дутыми деньгами - чем больше девальвация, тем больше налогов в бюджет от импорта. Чем больше инфляция - тем больше налогов в бюджет. Все просто - как на арене цирка.
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04.07.2020 17:05 Відповісти
Барыга у власти ищет выгоду в свой карман, а артист ждет аплодисментов!
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04.07.2020 17:28 Відповісти
А вообще пора драпать из этой страны. Каждому кто не хочет получать копейки, чтоб другие наживались.
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04.07.2020 17:29 Відповісти
Этот кретин даже не понимает чего боится народ.
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04.07.2020 17:42 Відповісти
О *** то був піаністом,став фінансистом,оце спєц!.
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04.07.2020 18:02 Відповісти
Ну. Вже був колись булочник, який мріяв стати гетьманом.
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04.07.2020 18:25 Відповісти
будет жопа, рыночные отношения - он не причём
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04.07.2020 18:04 Відповісти
Думка цього бовдура, яких в його містечковому Кривому Розі багато, не варта і однієї гривні за новим курсом НБУ.
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04.07.2020 18:07 Відповісти
что будут, что будет... направят в сторону дна
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04.07.2020 18:13 Відповісти
Зеля вообще не в курсе финансов. Такого болвана в президентахъ никогда не было.
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04.07.2020 18:16 Відповісти
да уж, зебаран опять айкосиков обкурился)))) а баба да тоже была или только рабочая сосна?)))
шо воно тупе меле. обосралось по самые не балуй )))))
зепрезерватив , пора на покой)))))
твое место максимум 95 квартал))))
хотя я думаю после того говна что натворило это чмо его и в квартал не возьмут))))
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04.07.2020 18:18 Відповісти
Вмикай станок і друкуй 300 млрд.гривень, щоб вистачило всім. Гарний інститут Ви пане закінчили в Кривому Розі.
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04.07.2020 18:20 Відповісти
А зеленський розуміється на банківській справі, що дозволяє собі висловлюваться? Надрукують грошей, роздадуть українцям, і вдячні йолопи знову проголосують за зелених. Якщо народ не порозумнішає, України не стане.
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04.07.2020 18:20 Відповісти
Це точно. Тамаро, вертайтесь і навчіть нас жити. )))
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04.07.2020 18:23 Відповісти
А чому Тамара має повертатися? Їй повезло, що вирвалася від 73% дебілів.
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04.07.2020 18:31 Відповісти
Зеботи, коли не можуть відповісти по суті, то чіпляються до місця проживання. Я вже звикла.
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04.07.2020 22:29 Відповісти
Здаля так приємно любити Україну, аж серце щемить. Правда?
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04.07.2020 22:43 Відповісти
Серце дійсно щемить.
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04.07.2020 23:55 Відповісти
ШТА?
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04.07.2020 18:38 Відповісти
Охренеть. То зелефаны хвалили Зе что гривна стабильна. Как только Зе заявил, что грвню надо валить, зефаны сразу начали кричать, что гривну надо валить.
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04.07.2020 18:43 Відповісти
Если кто ещё не понял - Беня заказал дефолт Украине, и Зеленский приступил к выполнению.
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04.07.2020 18:45 Відповісти
соевый балабол обещал доллар по 11 а зделал по 28)))))))
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04.07.2020 19:07 Відповісти
Зелох, почему клоун не вернет тебе доллар по 11?
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04.07.2020 19:10 Відповісти
свинорылый обратись с этим вопросом к соевому балаболу.К стате безмозглое животное почему при Зе гривна укрепилась а при соевой гниде нет?
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04.07.2020 20:26 Відповісти
бо путен нападав )))
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04.07.2020 22:44 Відповісти
Дуже смішно. Ідіот.
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05.07.2020 02:06 Відповісти
Фрейд ідіот, його війна не торкнулась.
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09.07.2020 08:17 Відповісти
ты прав зеленое чудо - сдерживать нужно только вас поцев !!!
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04.07.2020 19:13 Відповісти
За того щоб одна неосвідчена людина ще погралася у президента і протрималася пів року-рік, країна має напечатати гроші і запустити процес гіперфнфляції?
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04.07.2020 20:13 Відповісти
Эффект данинга-крюгера в действии.
Значит, до него в этом никто не разбирался и все было плохо. А теперь он все решил и завтра прямо таки наступит конец эпохи бедности.
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04.07.2020 21:29 Відповісти
Зелебобики, я вам рукоплещу
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04.07.2020 22:12 Відповісти
а падіння у прірву інфляції/стагнації треба стримувати ?

може краще залучати інвестиції, ніж друкувати пусті гривні ?
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04.07.2020 23:06 Відповісти
Да ты вообще ничего не видишь, чмо.
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04.07.2020 23:17 Відповісти
Зеленський про курс гривні: "Я зараз не бачу, що ми маємо щось стримувати" - Цензор.НЕТ 3830
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05.07.2020 02:05 Відповісти
Вова отпускай до 40 , так быстрее начнется сменяемость власти .
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05.07.2020 12:08 Відповісти
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