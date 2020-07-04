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Новини Коронавірус і карантин
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Запуск лікарень другої і третьої хвиль заплановано в трьох областях, де збільшується кількість інфікувань COVID-19, - Степанов

Запуск лікарень другої і третьої хвиль заплановано в трьох областях, де збільшується кількість інфікувань COVID-19, - Степанов

Через збільшення випадків захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я готується розгортати лікарні другої хвилі в Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайнбрифінгу 4 липня, передає Цензор.НЕТ.

"У тих регіонах, де велика заповненість, - Закарпатська, Волинська та Рівненська області - ми вже почали підготовку до розгортання лікарень другої і третьої хвилі через істотне зростання кількості хворих на коронавірус і збільшення кількості випадків госпіталізації, яке ми бачимо щодня", - повідомив він.

За словами міністра, заповненість ліжок у Волинській та Львівській областях, а також у Києві, які станом на 4 липня лідирують за кількістю хворих на COVID-19, перебуває на позначці 41-44%.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5398) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Волинська область (863) Закарпатська область (2052) Рівненська область (1179)


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Один наркодиспансер з психіатричним відділенням в Києві конче потрібен для бубочки!
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04.07.2020 14:10 Відповісти
Говорят Зе выделил 10млн долларов на борьбу с теми, кто хочет изобрести вакцину от вируса!
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04.07.2020 14:13 Відповісти
Зелёная нечисть лжёт. Это не больницы, а концентрационные лагеря. Туда забирают силой, родственников и адвокатов к задержанным не допускают
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04.07.2020 14:24 Відповісти
А крематории и газовые камеры в этих "концлагерях" тоже предусмотрены?
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04.07.2020 14:45 Відповісти
а шоб била больше смертность,их травят кураре и сразу отправляют в крематории для сокрития причин смерти...

Атаманюк,ти звідки такий ? ))))))))
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04.07.2020 14:55 Відповісти
Добре, що у Львові, а саме у Винникпх є величезний госпіталь, але проблема в тому, що через коронавірус цей госпіталь не приймає чорнобильців, військових, "афганців". Окрім того там не проводять планових хірургічних втручань. В принципі, і пощапланових теж не поводять. Мій батько чекає заміну стегнового суглоба вже три місяці. І ще дещо про організацію боротьби з коронавірусом у Львівській області. У моєму місті маса хворих ж телів. Місто невелике. Всі одне з одним контактують. Коли люди одного кода контактування потрапляють ні, не на лікарняні ліжка - лікарня з високою температурою не приймає, значна частина лікарів на самоізоляції, декілька - у Винниках з підтвердженими діагнозом. Тому, коли люди одного кола потрапляють на самоізоляцію з високою температурою і лікуються у телефонному режимі за допомогою сімейного лікаря, який теж з температурою на самоізоляції, і коли один з такої групи за свої власні кошти (1500 гривень) зробив ПЦР-тест, то як і слід було очікувати, він був позитивним. Його випадок включили у статистику. Коло осіб, з якими він спілкувався, в статистику не включили. Тести їм ніхто не робив. Лікували я вдома самотужки. От такі справи. А гроші з Фонду боротьби з коронавірусом замість того, щоб купити тести, реактивы і лабораторії, пускають на "будівництво доріг" так зване.
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04.07.2020 16:36 Відповісти
 
 