Запуск лікарень другої і третьої хвиль заплановано в трьох областях, де збільшується кількість інфікувань COVID-19, - Степанов

Через збільшення випадків захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я готується розгортати лікарні другої хвилі в Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайнбрифінгу 4 липня, передає Цензор.НЕТ.

"У тих регіонах, де велика заповненість, - Закарпатська, Волинська та Рівненська області - ми вже почали підготовку до розгортання лікарень другої і третьої хвилі через істотне зростання кількості хворих на коронавірус і збільшення кількості випадків госпіталізації, яке ми бачимо щодня", - повідомив він.

За словами міністра, заповненість ліжок у Волинській та Львівській областях, а також у Києві, які станом на 4 липня лідирують за кількістю хворих на COVID-19, перебуває на позначці 41-44%.

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