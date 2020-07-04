Запуск лікарень другої і третьої хвиль заплановано в трьох областях, де збільшується кількість інфікувань COVID-19, - Степанов
Через збільшення випадків захворюваності на COVID-19 Міністерство охорони здоров'я готується розгортати лікарні другої хвилі в Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час онлайнбрифінгу 4 липня, передає Цензор.НЕТ.
"У тих регіонах, де велика заповненість, - Закарпатська, Волинська та Рівненська області - ми вже почали підготовку до розгортання лікарень другої і третьої хвилі через істотне зростання кількості хворих на коронавірус і збільшення кількості випадків госпіталізації, яке ми бачимо щодня", - повідомив він.
За словами міністра, заповненість ліжок у Волинській та Львівській областях, а також у Києві, які станом на 4 липня лідирують за кількістю хворих на COVID-19, перебуває на позначці 41-44%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Атаманюк,ти звідки такий ? ))))))))