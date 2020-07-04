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Новини Убивство Шеремета
11 058 72

"200 днів брехні": у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У столиці відбулася акція "200 днів брехні" на підтримку музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко і військової медсестри Яни Дугарь, які є підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, захід організували ГО "Основа майбутнього", ініціативні групи "FreeRiff", "FreeKuzmenko" і ГС "Рух ветеранів України".

Участь в акції взяли кілька сотень людей, серед яких родичі і друзі ув'язнених.

Мета заходу - привернення уваги до доказів невинуватості і фактів фабрикації справи Шеремета, зазначають організатори.

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Учасники тримають портрети Кузьменко, Антоненка і Дугарь, а також плакати з написами "AVAKoff", "Досить брехні", "МВС = брехня", "Поліція шукає призначенців вбивств" тощо.

Навпроти червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка відбувся концерт, де виконали свої пісні музиканти Христина Панасюк, Олексій Бик і Алла Мартинюк.

Після акції в парку її учасники пройшли колоною до Міністерства внутрішніх справ.

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Потім вони вирушили до Офісу президента.

Співробітники поліції виставили коридор на входах на вулицю Банкову і перевіряли людей на наявність заборонених предметів і спецзасобів.

Під ОП протестувальники запалили фаєри і закликали громадськість звернути увагу на сфабриковане, на їхню думку, обвинувачення проти Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Організатори попросили учасників акції прийти на судові засідання у справі Шеремета 6 і 7 липня. Після цього акцію оголосили завершеною.

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200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 01
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 02
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 03
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 04
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 05
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 06
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 07
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 08
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 09
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 10
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 11
200 днів брехні: у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета 12

Фото - Олег Богачук

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

Автор: 

Шеремет Павло (520) Богачук Олег (1457) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+47
Аваков знущається над законами України.
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04.07.2020 14:20
+39
шкода невинних, які страждають через тупість і амбіційність г*вна при владі
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04.07.2020 14:20
+38
ну, видите ли, Маруся Звиробий фронтовик. Она убивала россиян-оккупантов, и не один десяток российско-фашистских оккупантов срочно попросили поесть ухи после общения с ней. За что ей огромное спасибо. Поетому, ясное дело, грубость в ее словах присутствовать будет.
А вот как обьяснить психопатологическую матерщину у гражданского лица под фамилией портнов андрейка, и его намеки на его секс с животними? Вот где психическое заболевание присутствует.
Разве таким должен бить адвокат?
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04.07.2020 14:27
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Аваков знущається над законами України.
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04.07.2020 14:20 Відповісти
якби ж тільки він...
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04.07.2020 14:21 Відповісти
А що від Собакова хотіли? Він 6 років не може вивчити державну мову і знає, що порушує закон, бо має говорити державною, але цього не робить і його про це ніхто не запитує. А все починається з дрібниць. Далі він порушує КПК, а далі, що хоче, те і робить - фальшує. Бо сказали, що вбивці і підганяють під це експертизи і свідків. А на посадах цих органів всі із патріотичного міста =- Харкова: МВС - Аваков, НАБУ-Ситник, генпрокурор Венедіктова, ДБР Соколов і Бабіков, сіддів перераховувати не буду. Звичайно і в управління і своїми замами у них також харківські. Правді бути, що є ще із Донецька. Це якраз з тих регіонів, що ніяк не зраджевали державу.
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04.07.2020 18:17 Відповісти
пропагую новий термін "полюція Авакова", право на поширення- не обмежую...
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05.07.2020 13:44 Відповісти
шкода невинних, які страждають через тупість і амбіційність г*вна при владі
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04.07.2020 14:20 Відповісти
ты еще паранжу надень
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04.07.2020 14:25 Відповісти
ну, видите ли, Маруся Звиробий фронтовик. Она убивала россиян-оккупантов, и не один десяток российско-фашистских оккупантов срочно попросили поесть ухи после общения с ней. За что ей огромное спасибо. Поетому, ясное дело, грубость в ее словах присутствовать будет.
А вот как обьяснить психопатологическую матерщину у гражданского лица под фамилией портнов андрейка, и его намеки на его секс с животними? Вот где психическое заболевание присутствует.
Разве таким должен бить адвокат?
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04.07.2020 14:27 Відповісти
ето психически нормально для фронта.

но психически не нормально для адвоката.
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04.07.2020 14:34 Відповісти
На фронті цей псих укакався б.
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04.07.2020 20:11 Відповісти
а сосны это нормально? правда?
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04.07.2020 14:43 Відповісти
И не только адвокат. Таким есть и некий депутат с якобы румынским гражданством. Также имеет склонность к скотоложству.
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04.07.2020 14:53 Відповісти
там от одной рожи.... ехидны-шакала-выхухоли (последнее слово- по звучанию))) тошнит
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05.07.2020 08:34 Відповісти
дубинеску снимает ролик под выборы в Киеве

https://twitter.com/i/status/1279367546936922112
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04.07.2020 14:23 Відповісти
А там собаки есть?
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04.07.2020 15:26 Відповісти
Зеленая сепарня...

https://www.facebook.com/sergonaumovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_OAjAf1Zcw5Wle3_GsHFkgdESvT3h1S3seKJHcAmkiR4vi6OakY6uKMfPyqQgPyqRWa0HlL4LLAMe&hc_ref=ARTg8ti3xpGW3T1eufsfyztlqPTZf7NRNYAmY4yFplsoF1zwx9KdodEtThp86mYfrrc&fref=nf Sergey Naumovich
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1550853208427709 2 год ·

Вчера говорил с https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA9S2IGxDpG9kK77oKyiuIJ1kK3opi-YJ7I3kIu-wcr7yT6t24t8k7xsEsQc8fug6VF6mopanJcIJbz&fref=mentions Leonid Maslov , который является адвокатом https://www.facebook.com/andrew.antonenko?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Андрій Антоненко . Леонид рассказал очень забавную историю, которая могла бы быть смешной, но на самом деле она очень грустная. Так вот. Рост мужчины, который сопровождал девушку, закладывавшей взрывчатку под автомобилем Павла Шеремета, был изучен двумя разными экспертами с разных камер сразу после убийства. Мнения этих экспертов, которые производили свои оценки независимо друг от друга, совпали: рост мужчины - 1 метр 71 см. Рост Антоненко - 1.80 без обуви, но добиться официального измерения роста адвокат не может, а оперативная фотография Андрея, которая традиционно производилась силовиками после задержания на фоне «линейки», где виден рост фотографируемого, куда-то пропала. Вот такой п3дц...
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04.07.2020 14:28 Відповісти
Знаете, я за свои прожитие годи, увидел одно собитие, которое постоянно и везеде повторялось как закономерность. Ето ВЗМЕЗДИЕ.
Поверьте, Зеленский, Аваков и кто в етом злодействе учавствовал - будут очень жестоко наказани Природой, причем, очень бистро. Такови закони Природи на етой Планете. И только кончений идиот не может етого не замечать и не боятся.
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04.07.2020 14:37 Відповісти
Знаете - адольф и сталин тоже были наказаны наверное, но перед этим уничтожили и покалечили миллионы...
так что возмездие должно быть здесь и сейчас...
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04.07.2020 14:40 Відповісти
Запомни, рюмкин, бумеранг возвращается!
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04.07.2020 14:58 Відповісти
Сначала надо наказать Барыгу, торговавшего Украиной. Тогда и другие будут знать что не безнаказаны!
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04.07.2020 16:07 Відповісти
Вы про блазня?
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05.07.2020 08:18 Відповісти
Я наблюдал за Зеленским актером.

И сделал вивод, что его ужимки на сцене ето не проявление актерского таланта........ ето ПАТОЛОГИЯ!!!

Так что, может оно ему и не мешает, а даже наоборот.
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04.07.2020 14:40 Відповісти
Это о честных украинских судах. В нормальной стране судьи бы давно исключили тех кто принимал решение об аресте из своих рядов. Но у нас судьям всё норм.
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04.07.2020 14:39 Відповісти
В "Укрправді" постійно то підірвані, то відірвані голови, то фіктивні позики - бо погрузли в брудних грошах. Переважно не українських. Хто кого там зачищає, хто накрався, хто кому продавсь один Бог знає.
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04.07.2020 14:42 Відповісти
Большинство "активистов" без масок и нарушают правила карантина, чем потенциально увеличивают риски заболевания коронавирусом среди киевлян. Пора штрафовать!
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04.07.2020 14:56 Відповісти
зелесрань уже оштрафували?
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04.07.2020 15:03 Відповісти
Кто ответит за издевательство над людьми,законами и здравым смыслом?
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04.07.2020 15:03 Відповісти
Треба тільки одна вимога: Зєлю геть, дострокові. До чмирька дуже багато питань, але нехай їх йому ставлять незалежні прокурори. А наша справа обрати нормального преза на дострокових.
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04.07.2020 15:06 Відповісти
Твоя Юля своей брехнёй и привела Зелемойского к власти.
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04.07.2020 15:47 Відповісти
Всім добре відомо, що російського шпигуна Зєлю до влади привів російський шпигун Пєця. Пєця навіть нервував тільки перед першим туром, а перед другим був спокійний, як змій, хоч не мав жодного шансу виграти. Бо у Пєці і Зєлі домовленість з самого початку. А їх протистояння удаване, постановочне. І вся Пєціна багатотисячна ботоферма ще ЖОДНОГО разу не сказала про дострокові. Бо навіщо? Зєля Пєцє нічим не загрожує
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04.07.2020 16:41 Відповісти
А коли це Йуля казала про дострокові? То російська шпигуниня Йуля хоче прикритися російським шпигуном клоуном для завади поверненню у владу проукраїнського Порошенка?
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04.07.2020 17:13 Відповісти
Тобі кум(хрестив молодшого Михайла), партійний товариш, партнер по бізнесу і просто друг Порошенка - Медведчук зараз просто в морду дасть за те, що ти Пєцю назвав "проукраїнським"
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05.07.2020 09:49 Відповісти
а посилання будуть на цю сенсаційну новину чи як?
А Петро був спокійним у другому турі бо зрозумів, що мудрий наріт все одно наступить на граблі і він цьому завадити не в силах
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09.07.2020 10:57 Відповісти
юлебібнуте, а що вдавало ти з ТЮлькою, коли закликали голосувати за Зе! з прем'єром ТЮ?
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04.07.2020 17:44 Відповісти
https://censor.net/user/98956, ты курицу сразу не забивай, а спроси у неё, как у мудрейшего, - почему Зелемойский набрал только 73%, а не все 100%.
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04.07.2020 19:18 Відповісти
І Ваня також своїми тупими постами про шпійонів. Хто дитині дає дивитися фільми про шпійонів. У нього вже порок.
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04.07.2020 20:09 Відповісти
Гастролер Аваков підло вбив патріотів України Сашка Білого і Лісника,тепер судять волонтерів і бійців,вочевидь влада в Україні антиукраїнська.
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04.07.2020 15:08 Відповісти
Лісника вбили чикісти-СБУшники Васьки Грицака, пециного ставленика.
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04.07.2020 15:52 Відповісти
Добре, що до приналежності Авакова до вбивства Сашка Білого у вас нема сумнівів
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04.07.2020 17:15 Відповісти
Вообще-то тогда СБУ руководил наливайченко, нынешний юлькин миньон)))
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05.07.2020 02:10 Відповісти
Аваков чорт.
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04.07.2020 15:12 Відповісти
Головна проблема криворогульного виродка у тому, що він вважає, наче через 4 роки він спокійно здасть булаву преза і буде спокійно займатися шоу бізнесом. Однак це зовсім не так. Незалежно від того хто прийде до влади, зе-лошару очікує ганьба, міжнародна зневага і довгий тюремний строк. І це буде найкраще, що з ним може трапитись. Оскільки висока вірогідність, що наступний рік буде останній не тільки у його політичній кар'єрі, а й у житті вцілому
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04.07.2020 15:13 Відповісти
Да не збирається він здавати булаву, хоче ще на один строк, припіздент хєров. А потім буде балотуватись на посаду губернатора малороського федерального округу. Тому наша задача- цього ніяким чином не допустити. тамогочі нелоха на гілляку!
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04.07.2020 15:43 Відповісти
вялотекущая шизофрения...вынести вылупков можно только физически...
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04.07.2020 15:20 Відповісти
Поддерживаю!
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04.07.2020 15:24 Відповісти
сравните с другим делом
"200 днів брехні": у Києві відбувається акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 8011
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04.07.2020 15:39 Відповісти
Был бы Зе патриотом - приказал бы повесить Шеремета на Шария или Рабиновича.
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04.07.2020 15:45 Відповісти
Вообще то виновность или невиновность подозреваемых решают в процессе следствия, а не на митингах. В крайнем случае можно пригласить независимых следователей из-за рубежа
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04.07.2020 15:59 Відповісти
"200 днів брехні": у Києві відбувається акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 9796
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04.07.2020 16:20 Відповісти
Между прочим Барыга вполне мог дать преступный приказ преданным ему (по ошибке) патриотам Украины
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04.07.2020 16:03 Відповісти
малоПИД,,,роский, пархатый, нарко клоун этим все сказан!!!!!!
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04.07.2020 16:17 Відповісти
а почему не присоеденились к этим протестующим Нац корпус?они же патриотами себя называют если они таковы
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04.07.2020 16:49 Відповісти
это крайне мутная структура и наверняка собакова.
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04.07.2020 17:39 Відповісти
организаторам и участникам действа +100500!!!!
уважаю. вот настоящие граждане своей страны!!!
классное фото по моему 10 и 18 и в самом конце. отражает всю сущность лохаоманского. )))
зебаран, закон бумеранга и маятника никто не отменял ))))
а сидеть то придется однозначно, и срок растет не по дням а по часам))))
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04.07.2020 17:48 Відповісти
Я і тут подякую 73% дебілів. Чому мовчите? Нагадили і під лавку, а за вас хтось має прибирати?
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04.07.2020 18:19 Відповісти
Це все тому, що Зеля президент.
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04.07.2020 22:19 Відповісти
"200 днів брехні": у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета - Цензор.НЕТ 2950
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05.07.2020 02:12 Відповісти
Нет, "бубочке" и прочим "ермакам' подходит иной французский образ, а именно правящего класса Лиона, который из пушек расстреливали. да-да, именно из пушек - связали по двое, в кучу сбили человек 100 - и расстреляли из пушек, а потом, еще живых, без рук, без ног, в вырванными внутренностями, сбросили в реку. Быстро, эффективно, что еще ливаруционерам надо для уничтожения равящего класса?

Это прекрасный урок всем представителям илитки, сдающим страну за деньги. Мы же помним, что впервые технология ливаруций именно на Франции обкатывалась? Вот и учимся у истории.

Лион - второй по величине город Франции - был единственным индустриальным городом Франции в конце 18-го века, шелкопрядильнаяи и шелко-ткацкая промышленность, экспорт само-собой. Потому было решено ливаруционерами (финасировавшимися из зарубежа), конкурентов в промышленности прикончить. Была найдена часть продажного (и тупого) прявящего класса Лиона, которая устроила провокацию: казнила местного деревенского дурачка, ливаруционера Шалье, припершего на себе пешком в Лион камень из разрушенной Бастилии (ясно же, что дурак). Казнили его тупой гильотиной, голову рубили три раза, и - что удивительно (потому и говорю, что провокация) - голову сохранили (обычно тела казненных хрен найдешь) и ее ливаруционеры приперли в Конвент в Париж. Ну, тут поднялся кипеж, и Лион приговорили к изчезновению с лица Земли. В самом прямом смысле, физическом, город должен был разрушен, население уничтожено (вместе с промышленностью).
Фуше (который тогда был ливаруционером, а не герцогом) это дело начал весьма успешно: десятки тысяч человек из пушек расстрелял, сбрасывал трупы в реку, отравил воду.
Дворцы, здания разрушали, население грабили, выгребали все: и деньги, и утварь, и полотно, и припасыпод чистую.
Среди растрелянных была, ясное дело, илитка Лиона, у нее было что пограбить.
А все почему?
А потому, что думать надо, прежде чем провокации устраивать, чтобы ливаруционеров приглашать.

Вот так и "бубочке" урок.
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05.07.2020 11:49 Відповісти
Элита Лиона - растреляли якобинцы из пушек, да сбросили и в Рону.
"Бубочку" с "ермаками" - рассреляют мышебратья из ливаруционного револьверта - и в Днепр.
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05.07.2020 11:52 Відповісти
беспредел может остановить только диктатура увы...... не мы первые - либо у нас будет хоть
на непродолжительный срок свой Пиночет, если не персона то коллективный, либо 100 лет
эволюции........
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05.07.2020 08:03 Відповісти
Дожились! Люди гинули за демократичний устрій держави а нас влада тягне в минуле до комуносоціалістичного режиму на чолі з Росією щоб об'єднати в єдиний братній народ Росіі,Білорусії і України! Так що ж голосуємо за Зеленського і слугу народу жити стане краще. Минули ми знаємо як братьня велика держава Росіі визволяла нас. Пригадую дитинство і плачу як було. Грабували, вбивали, розстрілювали,гвалтували жінок, серед ночі вривалися в дім і неодітих, напів голих вивозили на Сибір. Це дійство відбувалося на очах дітей навіть захоронити недавали можливості захоронити рідних. СТРАШНО , якщо це повториться. Зупиніться владо не тягніть в минуле а будуйте майбутьне європейське демократичне життя. Ви всі молоді це ваш вибір!
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05.07.2020 10:48 Відповісти
Вот думаю: Если бы Зе действительно был патриотом, то повесил бы Шеремета на Рабиновича, Шария и Ленку Бондаренко.
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05.07.2020 11:34 Відповісти
Не 200 дней брехни, а год! Так и живем
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05.07.2020 16:03 Відповісти
Это о честных украинских судах. В нормальной стране судьи бы давно исключили тех кто принимал решение об аресте из своих рядов. Но у нас судьям всё https://bestfreehdporn.pro/category/erotic-sex-stories-sites/ норм истории
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26.08.2020 18:32 Відповісти
 
 