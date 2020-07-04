"200 днів брехні": у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У столиці відбулася акція "200 днів брехні" на підтримку музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко і військової медсестри Яни Дугарь, які є підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, захід організували ГО "Основа майбутнього", ініціативні групи "FreeRiff", "FreeKuzmenko" і ГС "Рух ветеранів України".

Участь в акції взяли кілька сотень людей, серед яких родичі і друзі ув'язнених.

Мета заходу - привернення уваги до доказів невинуватості і фактів фабрикації справи Шеремета, зазначають організатори.

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Учасники тримають портрети Кузьменко, Антоненка і Дугарь, а також плакати з написами "AVAKoff", "Досить брехні", "МВС = брехня", "Поліція шукає призначенців вбивств" тощо.

Навпроти червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка відбувся концерт, де виконали свої пісні музиканти Христина Панасюк, Олексій Бик і Алла Мартинюк.

Після акції в парку її учасники пройшли колоною до Міністерства внутрішніх справ.

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Потім вони вирушили до Офісу президента.

Співробітники поліції виставили коридор на входах на вулицю Банкову і перевіряли людей на наявність заборонених предметів і спецзасобів.

Під ОП протестувальники запалили фаєри і закликали громадськість звернути увагу на сфабриковане, на їхню думку, обвинувачення проти Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Організатори попросили учасників акції прийти на судові засідання у справі Шеремета 6 і 7 липня. Після цього акцію оголосили завершеною.

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Фото - Олег Богачук

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.