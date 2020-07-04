"200 днів брехні": у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
У столиці відбулася акція "200 днів брехні" на підтримку музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлії Кузьменко і військової медсестри Яни Дугарь, які є підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, захід організували ГО "Основа майбутнього", ініціативні групи "FreeRiff", "FreeKuzmenko" і ГС "Рух ветеранів України".
Участь в акції взяли кілька сотень людей, серед яких родичі і друзі ув'язнених.
Мета заходу - привернення уваги до доказів невинуватості і фактів фабрикації справи Шеремета, зазначають організатори.
Учасники тримають портрети Кузьменко, Антоненка і Дугарь, а також плакати з написами "AVAKoff", "Досить брехні", "МВС = брехня", "Поліція шукає призначенців вбивств" тощо.
Навпроти червоного корпусу університету ім. Т.Шевченка відбувся концерт, де виконали свої пісні музиканти Христина Панасюк, Олексій Бик і Алла Мартинюк.
Після акції в парку її учасники пройшли колоною до Міністерства внутрішніх справ.
Потім вони вирушили до Офісу президента.
Співробітники поліції виставили коридор на входах на вулицю Банкову і перевіряли людей на наявність заборонених предметів і спецзасобів.
Під ОП протестувальники запалили фаєри і закликали громадськість звернути увагу на сфабриковане, на їхню думку, обвинувачення проти Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Організатори попросили учасників акції прийти на судові засідання у справі Шеремета 6 і 7 липня. Після цього акцію оголосили завершеною.
Фото - Олег Богачук
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот как обьяснить психопатологическую матерщину у гражданского лица под фамилией портнов андрейка, и его намеки на его секс с животними? Вот где психическое заболевание присутствует.
Разве таким должен бить адвокат?
но психически не нормально для адвоката.
https://twitter.com/i/status/1279367546936922112
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_OAjAf1Zcw5Wle3_GsHFkgdESvT3h1S3seKJHcAmkiR4vi6OakY6uKMfPyqQgPyqRWa0HlL4LLAMe&hc_ref=ARTg8ti3xpGW3T1eufsfyztlqPTZf7NRNYAmY4yFplsoF1zwx9KdodEtThp86mYfrrc&fref=nf Sergey Naumovich
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1550853208427709 2 год ·
Вчера говорил с https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARA9S2IGxDpG9kK77oKyiuIJ1kK3opi-YJ7I3kIu-wcr7yT6t24t8k7xsEsQc8fug6VF6mopanJcIJbz&fref=mentions Leonid Maslov , который является адвокатом https://www.facebook.com/andrew.antonenko?__tn__=%2CdK-R-R&eid=********************************************************************************&fref=mentions Андрій Антоненко . Леонид рассказал очень забавную историю, которая могла бы быть смешной, но на самом деле она очень грустная. Так вот. Рост мужчины, который сопровождал девушку, закладывавшей взрывчатку под автомобилем Павла Шеремета, был изучен двумя разными экспертами с разных камер сразу после убийства. Мнения этих экспертов, которые производили свои оценки независимо друг от друга, совпали: рост мужчины - 1 метр 71 см. Рост Антоненко - 1.80 без обуви, но добиться официального измерения роста адвокат не может, а оперативная фотография Андрея, которая традиционно производилась силовиками после задержания на фоне «линейки», где виден рост фотографируемого, куда-то пропала. Вот такой п3дц...
Поверьте, Зеленский, Аваков и кто в етом злодействе учавствовал - будут очень жестоко наказани Природой, причем, очень бистро. Такови закони Природи на етой Планете. И только кончений идиот не может етого не замечать и не боятся.
так что возмездие должно быть здесь и сейчас...
И сделал вивод, что его ужимки на сцене ето не проявление актерского таланта........ ето ПАТОЛОГИЯ!!!
Так что, может оно ему и не мешает, а даже наоборот.
А Петро був спокійним у другому турі бо зрозумів, що мудрий наріт все одно наступить на граблі і він цьому завадити не в силах
уважаю. вот настоящие граждане своей страны!!!
классное фото по моему 10 и 18 и в самом конце. отражает всю сущность лохаоманского. )))
зебаран, закон бумеранга и маятника никто не отменял ))))
а сидеть то придется однозначно, и срок растет не по дням а по часам))))
Это прекрасный урок всем представителям илитки, сдающим страну за деньги. Мы же помним, что впервые технология ливаруций именно на Франции обкатывалась? Вот и учимся у истории.
Лион - второй по величине город Франции - был единственным индустриальным городом Франции в конце 18-го века, шелкопрядильнаяи и шелко-ткацкая промышленность, экспорт само-собой. Потому было решено ливаруционерами (финасировавшимися из зарубежа), конкурентов в промышленности прикончить. Была найдена часть продажного (и тупого) прявящего класса Лиона, которая устроила провокацию: казнила местного деревенского дурачка, ливаруционера Шалье, припершего на себе пешком в Лион камень из разрушенной Бастилии (ясно же, что дурак). Казнили его тупой гильотиной, голову рубили три раза, и - что удивительно (потому и говорю, что провокация) - голову сохранили (обычно тела казненных хрен найдешь) и ее ливаруционеры приперли в Конвент в Париж. Ну, тут поднялся кипеж, и Лион приговорили к изчезновению с лица Земли. В самом прямом смысле, физическом, город должен был разрушен, население уничтожено (вместе с промышленностью).
Фуше (который тогда был ливаруционером, а не герцогом) это дело начал весьма успешно: десятки тысяч человек из пушек расстрелял, сбрасывал трупы в реку, отравил воду.
Дворцы, здания разрушали, население грабили, выгребали все: и деньги, и утварь, и полотно, и припасыпод чистую.
Среди растрелянных была, ясное дело, илитка Лиона, у нее было что пограбить.
А все почему?
А потому, что думать надо, прежде чем провокации устраивать, чтобы ливаруционеров приглашать.
Вот так и "бубочке" урок.
"Бубочку" с "ермаками" - рассреляют мышебратья из ливаруционного револьверта - и в Днепр.
на непродолжительный срок свой Пиночет, если не персона то коллективный, либо 100 лет
эволюции........