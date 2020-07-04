У ЗСУ за добу підтвердили 11 нових випадків коронавірусу, - Командування Медсил

За минулу добу в Збройних силах України було виявлено 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.

Ще 7 осіб отримують лікування вдома під наглядом медичної служби, з них троє військовослужбовців - у Київській області, по одному військовослужбовцю - у Вінницькій і Одеській областях, і по одному працівнику ЗСУ - у Волинській і Харківській областях. Стан пацієнтів задовільний.

Читайте також: В Україні 914 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 47 677 випадків

Загалом станом на 10:00 4 липня в ЗСУ хворіє 170 осіб. Одужали від початку пандемії 358 осіб, летальних випадків - 5.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 478 осіб.