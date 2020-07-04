У ЗСУ за добу підтвердили 11 нових випадків коронавірусу, - Командування Медсил
За минулу добу в Збройних силах України було виявлено 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З них у закладах охорони здоров’я перебуває 4 особи (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ", Житомирський військовий госпіталь, Військово-медичні клінічні центри Південного та Західного регіону - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.
Ще 7 осіб отримують лікування вдома під наглядом медичної служби, з них троє військовослужбовців - у Київській області, по одному військовослужбовцю - у Вінницькій і Одеській областях, і по одному працівнику ЗСУ - у Волинській і Харківській областях. Стан пацієнтів задовільний.
Загалом станом на 10:00 4 липня в ЗСУ хворіє 170 осіб. Одужали від початку пандемії 358 осіб, летальних випадків - 5.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 478 осіб.
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