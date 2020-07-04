Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "мерседес". ВIДЕО
Ймовірний кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Олександр Дубінський вирішив зняти ролик, у якому він нібито користується велосипедом, щоб кататися Києвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з Дубінським виклав Андрій Даниленко.
"Дубінський приїхав на "мерседесі", пересів на велосипед і знімає відеоролики, що він такий же, як усі", - йдеться у коментарі.
Зйомка відбувається у районі станції метро "Площа Льва Толстого". У кадрі - двоє операторів і сам Дубінський. Поруч стоїть припаркований на аварійці "мерседес".
Топ коментарі
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Ще Божої роси від Беніної дупи))))
"когда я вижу ЗЕльоного велосипедиста, моя рука тянется к пистолету"
Лохи)))
Кличко не мер, а делец, который в сговоре со строительной мафией. Да строит и ремонтирует, но делает это в три дорога и очень долго и не качественно, т.к. прямо заинтересован в постоянном распиле бюджета. За 5 лет при нем не построено ни одной станции метро при постоянном профиците бюджета, безработном Метрострое и острой необходимости в метро на Троещине и Виноградаре. Насколько я знаю, https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 95% выделенных Киевом денег на метро Виноградаря, уже в офшорах растворились, а предприятия банкротят .
Богатство у нас, это первый признак преступной жизни, а преступники, если это нормальная страна, должны сидеть в тюрьме.
Честные большие деньги - это опасно для строя, который навязывают зеленские и бени.