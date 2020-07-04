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Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "мерседес". ВIДЕО

Ймовірний кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Олександр Дубінський вирішив зняти ролик, у якому він нібито користується велосипедом, щоб кататися Києвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з Дубінським виклав Андрій Даниленко.

"Дубінський приїхав на "мерседесі", пересів на велосипед і знімає відеоролики, що він такий же, як усі", - йдеться у коментарі.

Зйомка відбувається у районі станції метро "Площа Льва Толстого". У кадрі - двоє операторів і сам Дубінський. Поруч стоїть припаркований на аварійці "мерседес".

Читайте також: "#бем Смолія в тупий собачий рот", - "слуга народу" Дубінський

Автор: 

велосипед (121) Київ (19528) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+81
одним словом румын хитрожопый
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04.07.2020 15:40
+72
Дубинский снимает ролик, где он на ездит на велосипеде, как все. Рядом стоит припаркованный "Лексус" - Цензор.НЕТ 7339
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04.07.2020 15:45
+57
Да неужели? Так ты уже нашел все ворованные миллиарды Свинарчуков? Ну хоть один. Вас дебилов развели, как тупых лохов, обычной технологией "гнилой селедки". А вы схавали эти фекалии и даже не поперхнулись. Хочешь образец как вас тупых разводили?

Дубинский снимает ролик, где он на ездит на велосипеде, как все. Рядом стоит припаркованный "Лексус" - Цензор.НЕТ 3330
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04.07.2020 15:54
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Знімав Андрій Луганський, якщо Вам, звичайно, відомо хто це. Цілком природньо, що у відомого блогера є професійна камера.
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04.07.2020 16:28 Відповісти
Тоді питань нема)
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04.07.2020 16:30 Відповісти
а машина має право там стояти? так близько до перехрестя? фіксація порушення?
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04.07.2020 16:15 Відповісти
Пускай сделает большой борд про тупой собачий рот.
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04.07.2020 16:15 Відповісти
Почему номера харьковские?
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04.07.2020 16:17 Відповісти
Ого, який у Вас прапор екзотичний! Сенегал? Камерун?
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04.07.2020 16:19 Відповісти
Потому что дубинский хитрожопая тварь, которая переписывает все свое имущество на маму и друзей, чтобы не платить налоги.
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04.07.2020 16:20 Відповісти
Это он снимает предвыборный ролик с лозунгом «Мама любит велосипед».
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04.07.2020 16:17 Відповісти
Він вже попалився з мазераті.
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04.07.2020 16:17 Відповісти
Я спочатку дивився 95 кв.,а потім дивлюсь,так це ...... виставляє МЕНЕ повним дебілом і сміється він з мене і України!!!!! ЦЕЙ ПРИДУРОК ще гірший--бо сміється відкрито і нагло,ми для нього ГОЇ і більш нічого.
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04.07.2020 16:18 Відповісти
Дубінеску чи Дракулеску ледь тримає рівновагу на лісапеті.
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04.07.2020 16:20 Відповісти
Конкуренты сделают бигборд с клыкастой пастью: "Где эта бенина ****** ?"
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04.07.2020 16:22 Відповісти
да зебилам покатит ролик))) им все равно думать нечем
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04.07.2020 16:24 Відповісти
Важко навіть уявити людину більш огидну ніж Дубінський.
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04.07.2020 16:30 Відповісти
действительно ,хуже еще и неродился
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04.07.2020 18:38 Відповісти
Не важко. Кожен день те лайно хрипате по тв люди бачать
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04.07.2020 21:50 Відповісти
а шмаркля?
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04.07.2020 22:12 Відповісти
ні, погодьтесь всетаки х...ло найогидніше, а далі по ранжиру.
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04.07.2020 22:12 Відповісти
А шо? Прожили колись якось при Черновецькому-наріку, проживуть в при цьому клоунові. А шо?..
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04.07.2020 16:38 Відповісти
Быдлота припарковалась в полном соответствии со своей жизненной позицией - "Срать я хотел на всех окружающих".
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04.07.2020 16:38 Відповісти
Мудрый нарид повелся на одного велосипедиста, поведется и на второго.
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04.07.2020 16:42 Відповісти
Даже сомнений нет
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04.07.2020 21:01 Відповісти
Скоріш за все Дубінський знімає ролик як незручно кататись велосипедом по Києву, оскільки там обмаль велосипедних доріжок. Як раніше знімав відео про розбиті дороги Подолу (окрім тієї ділянки де знаходиться консульство США).
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04.07.2020 16:46 Відповісти
Консульство США - не на Подолі...
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04.07.2020 16:50 Відповісти
Київ не стане європейським містом, поки його не очолить представник справжньої київської інтелігенції, який любить своє місто і є свідомим українцем!
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04.07.2020 16:56 Відповісти
Фамилию давай.
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04.07.2020 22:41 Відповісти
Ну наразі із потенційних кандидатів такий лише один - Іллєнко. Він зі знаної родини кінематографістів (батько і дядько - режисери, мати - актриса, брат раніше очолював Держкіно і лобіював зйомку Кіборгів і інших відомих фільмів)
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05.07.2020 01:41 Відповісти
Зебілам сподобається
Ще Божої роси від Беніної дупи))))
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04.07.2020 16:56 Відповісти
А проголосують же. Без п'яти хвилин мер Києва.
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04.07.2020 16:58 Відповісти
Лохторат Зели и так за этого румынского пуделя проголосует.
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04.07.2020 16:59 Відповісти
Дубінський знімає ролик, де він на їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "Лексус" - Цензор.НЕТ 645
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04.07.2020 17:00 Відповісти
Уберите ему седло.Оно ему мешает
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04.07.2020 17:03 Відповісти
Та не, там у него вместо седла бутылка от каломойного , тож он падла и крутится жопой , а на педали не давит.
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05.07.2020 14:34 Відповісти
Сподіваюсь у Киян вистачить розуму не обрати це лайно Санька дубінскага.
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04.07.2020 17:26 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения.
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04.07.2020 21:52 Відповісти
Унікальний випадок , коли на байку опинилась "говорящая дупа " з метою реклами лайна .
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04.07.2020 17:29 Відповісти
чьмо-воно і вєлісапєді-чьмо.
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04.07.2020 17:45 Відповісти
Редкий мудозвон
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04.07.2020 18:00 Відповісти
Почему без конца суют этого идиота???......
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04.07.2020 18:44 Відповісти
Был бы конец, совали бы с концом. А так, - що маємо, те й суём.
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05.07.2020 01:27 Відповісти
Гавноротый матерящийся Сифон киевлян вообще за дураков считает ?
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04.07.2020 18:51 Відповісти
для зебов - прокатит
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04.07.2020 18:56 Відповісти
У всех, кто проголосует за дуримара(а они будут), нужно будет брать все личные данные и потом санитаров по адресам.
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04.07.2020 19:09 Відповісти
Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "Лексус" - Цензор.НЕТ 4495
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04.07.2020 19:13 Відповісти
Я многое видел в своей жизни, но ******** в собачую рожу тупую казлину на велосипеде - впервые
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04.07.2020 19:23 Відповісти
осталось выяснить кто такая госпожа дубинский ху из ит
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04.07.2020 19:45 Відповісти
Так чий, барани, Лєксус?
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04.07.2020 19:57 Відповісти
как говорил партайгеноссе Гебельс:

"когда я вижу ЗЕльоного велосипедиста, моя рука тянется к пистолету"
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04.07.2020 20:02 Відповісти
Этот презерватив каламойского уже так прославился, что никакие ролики уже не спасут.
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04.07.2020 20:03 Відповісти
Сам себя запаковал в собственное гуано.
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04.07.2020 20:37 Відповісти
Для заленых собак покатит. Нечего шариковых баловать
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04.07.2020 21:45 Відповісти
Нет ни какого кризиса. Они просто ****** наши деньги. Это дубина твои слова и за них надо ОТВЕЧАТЬ.
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04.07.2020 21:59 Відповісти
И что самое интересное пипл (73%) схавает и не подавится)
Лохи)))
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04.07.2020 22:19 Відповісти
Ой, уже давно не 73%, уже 38%, но в воздухе уже витает 37-й год. Вот чем нам аукнется Оман.
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05.07.2020 01:31 Відповісти
Пускай тренируется драпать на велике. Времена грядут не легкие.Того и гляди,по старой украинской традиции,погромы начнутся Беня, мы стараемся! Откачаем кэш в нац банке и в обетованную .Няш мяш - Нац.Банк наш
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04.07.2020 23:06 Відповісти
Zeloho sapiens
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04.07.2020 23:52 Відповісти
В отличие от неандертальцев вымрут не в районе гибралтара ... а где то в районе растова.
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05.07.2020 00:37 Відповісти
А шо такоэ? Всім можна їздити на ЛєХусах, а гаварящєй дупі ніт?
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05.07.2020 00:35 Відповісти
нікого не цікавить ця небрита срака КАЛЛомойського з засохлим поносом на голові..... бидло-гопота якась... СУМ-ПЕЧАЛЬ, що таке сидить в Верховній Раді!
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05.07.2020 00:39 Відповісти
Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "Лексус" - Цензор.НЕТ 8525
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05.07.2020 07:00 Відповісти
73% это для вас ролик.
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05.07.2020 09:15 Відповісти
дубло увібрав в себе все найгірше що може бути притаманне людині, а найгіше, що повно "людей" які його підтримують.
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05.07.2020 10:01 Відповісти
Це той самий лисапет на якому Голобородько їздить на Банкову?
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05.07.2020 10:24 Відповісти
да, без сиденья
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05.07.2020 14:19 Відповісти
Дубинский снимает ролик где он полный дуб
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05.07.2020 10:28 Відповісти
Жаль, что мы тут обсуждаем всякую шваль, а не нормальных кандидатов на мера.
Кличко не мер, а делец, который в сговоре со строительной мафией. Да строит и ремонтирует, но делает это в три дорога и очень долго и не качественно, т.к. прямо заинтересован в постоянном распиле бюджета. За 5 лет при нем не построено ни одной станции метро при постоянном профиците бюджета, безработном Метрострое и острой необходимости в метро на Троещине и Виноградаре. Насколько я знаю, https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 95% выделенных Киевом денег на метро Виноградаря, уже в офшорах растворились, а предприятия банкротят .
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05.07.2020 10:48 Відповісти
не зря же его фамилие Дубинский..Дубье и в Африке дубье...
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05.07.2020 11:06 Відповісти
Этот жулик раньше работал на радио рынке - барыжил ворованными мобилками.
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05.07.2020 11:34 Відповісти
ну а шо вас дивує? зараз ми живемо в цирке, а глядачі ******* клоунів
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05.07.2020 11:49 Відповісти
Наверняка сработает
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05.07.2020 12:56 Відповісти
Девиз Дубинского: " КРУЧУ ПЕДАЛИ, ПОКА НЕ ДАЛИ ! "
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05.07.2020 14:10 Відповісти
Дубинский молодец, приколист, с чувством юмора, хорошо прикольнулся над богачами, которые лапшу народу вешают, изображая из себя "как все".
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05.07.2020 13:41 Відповісти
и над народом, который на это ведется.
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05.07.2020 13:46 Відповісти
по твоему богатство-это порок ? нищета ты умственная,глубокопорочная...
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05.07.2020 13:46 Відповісти
Где ты видел, чтобы у нас богатство при украинских зарплатах было честно заработано.

Богатство у нас, это первый признак преступной жизни, а преступники, если это нормальная страна, должны сидеть в тюрьме.
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05.07.2020 13:53 Відповісти
Честные деньги в Украине есть, но их прессуют.
Честные большие деньги - это опасно для строя, который навязывают зеленские и бени.
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05.07.2020 14:07 Відповісти
Матюгальный жид на велосипеде! Киевляне, чем не ваш мэр?
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05.07.2020 14:45 Відповісти
https://prolviv.com/blog/2020/07/05/kompanii-zelenskoho-i-ioho-druzhyny-ne-platyly-podatky-pid-chas-viiny-zmi/?utm_source=IF&utm_medium=social&utm_campaign=partner_IF&fbclid=IwAR2hpgMhgwmLm6mMXDwXjUYtnY_ELamUfJdk0o1QEjj-8jAQoXTg9ExHbcs Компанії Зеленського і його дружини не платили податки під час війни, - ЗМІ
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05.07.2020 17:01 Відповісти
Мы с мужем купили себе велосипеды, очень довольны качеством и ценой. Покупали вот тут по скидке - https://oskar.ua/
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13.09.2020 15:16 Відповісти
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