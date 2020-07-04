Дубінський знімає ролик, де він їздить на велосипеді, як усі. Поруч стоїть припаркований "мерседес". ВIДЕО

Ймовірний кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Олександр Дубінський вирішив зняти ролик, у якому він нібито користується велосипедом, щоб кататися Києвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з Дубінським виклав Андрій Даниленко.

"Дубінський приїхав на "мерседесі", пересів на велосипед і знімає відеоролики, що він такий же, як усі", - йдеться у коментарі.

Зйомка відбувається у районі станції метро "Площа Льва Толстого". У кадрі - двоє операторів і сам Дубінський. Поруч стоїть припаркований на аварійці "мерседес".

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