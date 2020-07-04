"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука. ВIДЕО

Народні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура пропонують однопартійцям-кандидатам на пост майбутнього мера Києва відкриті дебати на каналі ZIK.

Про це вони заявили в студії телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запрошуємо інших учасників праймеріз, які заявили і можуть заявити (про участь в праймеріз. - Ред.). Це Ірина Верещук, Микола Тищенко та (ходять такі чутки) Віктор Ляшко", - сказав Качура.

Місцем зустрічі вони вибрали телеканал ZIK.

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"Виходьте на відкритий бій, розкажіть киянам, яка у вас програма, яким ви бачите Київ через 5 років і чим ви кращі за Дубінського або Качуру. Не бійтеся, ми ж однопартійці", - додав Дубінський.

Телеканал ZIK з середини 2019-го належить народному депутату Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна.

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