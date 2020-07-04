"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука. ВIДЕО
Народні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура пропонують однопартійцям-кандидатам на пост майбутнього мера Києва відкриті дебати на каналі ZIK.
Про це вони заявили в студії телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми запрошуємо інших учасників праймеріз, які заявили і можуть заявити (про участь в праймеріз. - Ред.). Це Ірина Верещук, Микола Тищенко та (ходять такі чутки) Віктор Ляшко", - сказав Качура.
Місцем зустрічі вони вибрали телеканал ZIK.
"Виходьте на відкритий бій, розкажіть киянам, яка у вас програма, яким ви бачите Київ через 5 років і чим ви кращі за Дубінського або Качуру. Не бійтеся, ми ж однопартійці", - додав Дубінський.
Телеканал ZIK з середини 2019-го належить народному депутату Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна.
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Шариков : та что там думать,взять все и поделить между быдлом....
Швондер : нет чуваки,делить не будем...отдадим все Сирии и Ливии,там братаны дохнут за правое дело,Эрдоган гад мочит нас в сортире дронами...
Шмарий : так пацаны,Путлер приказал пролдолжитьб карантин и самоизолцию быдла,иначе Майдан...и нам пипец во все дыры....
Але вони намагаються це приховати,
Пригадаймо як повів себе Зе коли отримав маседж від Януковича, що той має намір повернутись.
А за що він гроші заплатив на вибори Зе і повинен сидіти у вигнанні коли тут в Україні крупний дерібан назріває.
Але вони намагаються це приховати,
Пригадаймо як повів себе Зе коли отримав маседж від Януковича, що той має намір повернутись.
А за що він гроші заплатив на вибори Зе і повинен сидіти у вигнанні коли тут в Україні крупний дерібан назріває.