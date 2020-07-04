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"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука. ВIДЕО

Народні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Дубінський і Олександр Качура пропонують однопартійцям-кандидатам на пост майбутнього мера Києва відкриті дебати на каналі ZIK.

Про це вони заявили в студії телеканалу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запрошуємо інших учасників праймеріз, які заявили і можуть заявити (про участь в праймеріз. - Ред.). Це Ірина Верещук, Микола Тищенко та (ходять такі чутки) Віктор Ляшко", - сказав Качура.

Місцем зустрічі вони вибрали телеканал ZIK.

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"Виходьте на відкритий бій, розкажіть киянам, яка у вас програма, яким ви бачите Київ через 5 років і чим ви кращі за Дубінського або Качуру. Не бійтеся, ми ж однопартійці", - додав Дубінський.

Телеканал ZIK з середини 2019-го  належить народному депутату Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука - кума президента Росії Володимира Путіна.

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дебати (350) Київ (19528) Медведчук Віктор (1707) мер (506) Козак (161) ZIK (123) Дубінський Олександр (491) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+44
"Слуги народа" Дубинский и Качура зовут однопартийцев на дебаты на канал из обоймы Медведчука - Цензор.НЕТ 8514
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04.07.2020 17:39
+25
румынский зоофил, показывает колегам, как широко открывает рот его собака, во время их жарких сексуальных оргий."Слуги народа" Дубинский и Качура зовут однопартийцев на дебаты на канал из обоймы Медведчука - Цензор.НЕТ 9109
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04.07.2020 17:45
+20
то что они грызутся внутри слуг уродов - это хорошо
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04.07.2020 17:40
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с нормальными не разговаривают , на их фоне выглядять не респект
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04.07.2020 18:40 Відповісти
"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 6976
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04.07.2020 18:41 Відповісти
Так звані "слуги народу" такі як бужанський,дубінський,брагер це вже дно української політики,жителі Обухівського району які обрали це чмо,невже не можете опамятатись і "дружно" зустріти цього так званого депутата .
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04.07.2020 18:54 Відповісти
Слуги народу є клоном партії регіонів. Доведено Дубинським, Качурою, Шкарлетом...
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04.07.2020 19:22 Відповісти
"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 4090. .
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04.07.2020 19:24 Відповісти
Одновато - партійці будуть дискутувати ?
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04.07.2020 19:25 Відповісти
Зебіли зрадили Україну 21 квітня 2019 року.Зрадили всіх хто загинув за неї у війні з московією.Проміняли честь і гідність на зелене лайно,ригів,русню,сєпарню і портнова.Еталонний скот.
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04.07.2020 19:51 Відповісти
Шариков,Шмондер и Шмарий заходт в кафе на Арбате...беседу беседуют...
Шариков : та что там думать,взять все и поделить между быдлом....
Швондер : нет чуваки,делить не будем...отдадим все Сирии и Ливии,там братаны дохнут за правое дело,Эрдоган гад мочит нас в сортире дронами...
Шмарий : так пацаны,Путлер приказал пролдолжитьб карантин и самоизолцию быдла,иначе Майдан...и нам пипец во все дыры....
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04.07.2020 19:53 Відповісти
Звичайно свої до своїх. У мене не було сумніву щен у 2019 році. Але що у тій партії роблять ті, що опозицінують себе з патріотами?
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04.07.2020 20:06 Відповісти
Нехай ці зелені ***** їдуть у донецьк, там і балотуються у мери. Київ - без сєпарів!
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04.07.2020 20:14 Відповісти
история повторяется - когда-то донецкие пришли и скинули мэра Черновецкого, посадив комсомольца-гебиста-марионетку Попова, лишив выборов киевлян., затем рыги не пускали оппозицию в ОДА - когда Лукьянов с Герегой закрывали все двери и нагло улыбались из окон.
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04.07.2020 22:44 Відповісти
Рекомендую Качуре и Дубинскому записаться в расстрельную команду и быстрее кончить Медвэдчука и Рабиновича
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04.07.2020 20:31 Відповісти
І що важливо
"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 247
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04.07.2020 20:46 Відповісти
на халяву пиарится в телевизоре?
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04.07.2020 21:08 Відповісти
Слуги господ = ЗаЖОП
Але вони намагаються це приховати,
Пригадаймо як повів себе Зе коли отримав маседж від Януковича, що той має намір повернутись.
А за що він гроші заплатив на вибори Зе і повинен сидіти у вигнанні коли тут в Україні крупний дерібан назріває.
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04.07.2020 22:49 Відповісти
Слуги господ = ЗаЖОП
Але вони намагаються це приховати,
Пригадаймо як повів себе Зе коли отримав маседж від Януковича, що той має намір повернутись.
А за що він гроші заплатив на вибори Зе і повинен сидіти у вигнанні коли тут в Україні крупний дерібан назріває.
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05.07.2020 00:22 Відповісти
Это значит, что на приличные телеканалы их уже не приглашают.
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05.07.2020 07:27 Відповісти
Вічно пердяща волосата срака бені коломойського має шанс осідлати столицю. Кияни ******* українців дивувати не гірше за зебілів.
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05.07.2020 21:12 Відповісти
Їм потрібен Київ лише заради одного: формування диверсійних груп та їх прикриття. На початок захоплення України диверсанти повинні локалізувати громаду Київа від організвції оборони та захисту від нападу. Поліція і інші підрозділи типу ДСНС, ЦЗ,прикордрнників ...зовсім не здатні стати на захист територій та іншого. Це ми бачили неодноразово по Одесі,Київу, стадіонам, кордону,ну і и.д.
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05.07.2020 22:29 Відповісти
От це в мери
"Слуги народу" Дубінський і Качура звуть однопартійців на дебати на канал з обойми Медведчука - Цензор.НЕТ 6681
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06.07.2020 15:09 Відповісти
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