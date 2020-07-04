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Новини Силовики
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Під час масової бійки на Бессарабці охоронці закладів нічого не робили, цьому дадуть правову оцінку, - поліція Києва

Під час масової бійки на Бессарабці охоронці закладів нічого не робили, цьому дадуть правову оцінку, - поліція Києва

Протягом декількох перших хвилин після отримання виклику про масову бійку на місце події прибуло сім екіпажів патрульної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні деякі ЗМІ, висвітлюючи інформацію про бійку зі стріляниною у Печерському районі столиці, поширили інформацію, що поліцейські не вжили заходів для її припинення. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Як ми уже повідомляли, упродовж кількох перших хвилин після отримання виклику на місце події прибуло 7 екіпажів патрульної поліції. Безпосередньо виклик на 102 столичної поліції надійшов у 04:40 ранку. Уже через хвилину (04:41) прибув перший наряд поліцейських, інші шість екіпажів поліції прибули упродовж наступних п’яти хвилин", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що правоохоронці втрутилися в ситуацію, негайно припинили бійку та затримали 10 осіб, яких доставили до Печерського управління поліції

Також читайте: Бійка зі стріляниною в Києві: госпіталізовано двох людей, поліція відкрила кримінальне провадження

"Разом з тим інформуємо, що на фото, яке поширюють в соцмережах та ЗМІ, чоловіки у чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими, це - охоронці розважальних закладів, які замість того, аби втрутитися в конфлікт та припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. Тож, у рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде надана правова оцінка.

Поліція звертається до представників ЗМІ із проханням не поширювати недостовірну інформацію та закликає послуговуватися лише офіційними джерелами.

Нагадаємо, масова бійка зі стріляниною сталася о 4 ранку в самісінькому центрі Києва на Бессарабці біля розважального комплексу "Арена". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

бійка (740) Київ (19528) охорона (340) Нацполіція (15198) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+49
Где у частной охраны прописано,что они должны разнимать уличную драку?)))Ввяжись они в эту драку помяли бы какого нибудь дурочка,так мусора потом их бы и еще и затягали.
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04.07.2020 20:03
+26
а причем здесь охранники заведений...?
их задача смотреть что бы посетители ложки - вилки не тырили....
полиция вообще охренела кидать такие предъявы...
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04.07.2020 20:04
+20
Драка была на улице,это территория палиции,при чем тут охрана?
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04.07.2020 20:08
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то есть когда пулялись бандосы-маршрутчики в Киеве, претензии предъявить надо охране ближайшего "АТБ"?
бред
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04.07.2020 22:31 Відповісти
бред полный мвд уже не знает как свой пылающий зад прикрыть - признались бы сразу что "нездебные мы "
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04.07.2020 22:55 Відповісти
Нашли только охранников?
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04.07.2020 23:23 Відповісти
І вірно зробли охоронці, нехай діти мажорів зясоваують свої відносини на вулиці разом з Аваковим і його поліцаями і гвардійцями сірого кардинала . Свято Кагарлика продовжується.
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05.07.2020 07:18 Відповісти
Охранники заведения не имеют никаких полномочий для того чтобы вмешиваться в конфликты. Они не могут применять силу, задерживать и т.д. А если причинят вред- будут отвечать как любой прохожий.Они могут только попросить покинуть заведение или вызвать полицию, что они, очевидно, и сделали.
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05.07.2020 09:15 Відповісти
можливо, що й так... почалось ще всередині закладу, а продовжилося на дворі.
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05.07.2020 09:19 Відповісти
Тобто, охорона виконала свою функцію. А тепер замість дебоширів хочуть перекласти відповідальність на міфічну охорону. Мабуть, серед стрільців були депутати або мажори. Або і мажори-депутати!
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05.07.2020 09:39 Відповісти
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