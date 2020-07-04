Під час масової бійки на Бессарабці охоронці закладів нічого не робили, цьому дадуть правову оцінку, - поліція Києва

Протягом декількох перших хвилин після отримання виклику про масову бійку на місце події прибуло сім екіпажів патрульної поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.

"Сьогодні деякі ЗМІ, висвітлюючи інформацію про бійку зі стріляниною у Печерському районі столиці, поширили інформацію, що поліцейські не вжили заходів для її припинення. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Як ми уже повідомляли, упродовж кількох перших хвилин після отримання виклику на місце події прибуло 7 екіпажів патрульної поліції. Безпосередньо виклик на 102 столичної поліції надійшов у 04:40 ранку. Уже через хвилину (04:41) прибув перший наряд поліцейських, інші шість екіпажів поліції прибули упродовж наступних п’яти хвилин", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що правоохоронці втрутилися в ситуацію, негайно припинили бійку та затримали 10 осіб, яких доставили до Печерського управління поліції

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"Разом з тим інформуємо, що на фото, яке поширюють в соцмережах та ЗМІ, чоловіки у чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими, це - охоронці розважальних закладів, які замість того, аби втрутитися в конфлікт та припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними. Тож, у рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде надана правова оцінка.

Поліція звертається до представників ЗМІ із проханням не поширювати недостовірну інформацію та закликає послуговуватися лише офіційними джерелами.

Нагадаємо, масова бійка зі стріляниною сталася о 4 ранку в самісінькому центрі Києва на Бессарабці біля розважального комплексу "Арена". Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.