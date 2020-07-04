У восьми вчителів, задіяних у ЗНО на Тернопільщині, діагностували COVID-19. Усього перевірили 1220 педагогів, - головна санлікарка області Чайчук

ПЛР-тестування проводять всім вчителям, задіяним у зовнішньому незалежному оцінюванні на Тернопільщині. Вже перевірили 1220 педагогів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TeNews.

"В результаті лабораторних досліджень COVID-19 підтвердився у п'яти осіб з міста Тернополя і трьох з Чорткова. Вони до проведення іспитів не допущені і перебуваютья на самоізоляції під контролем їхніх сімейних лікарів", - повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Загалом на Тернопільщині планують обстежити 1435 педагогів. Їх тестують безпосередньо перед ЗНО.

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Абітурієнтам тести не проводять. На вході в пункт тестування всім вимірюють температуру, якщо вона підвищена - відправляють на додаткову сесію ЗНО.

Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадки COVID-19. За добу - 914 нових випадків.