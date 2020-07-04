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Новини Коронавірус і карантин
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У восьми вчителів, задіяних у ЗНО на Тернопільщині, діагностували COVID-19. Усього перевірили 1220 педагогів, - головна санлікарка області Чайчук

У восьми вчителів, задіяних у ЗНО на Тернопільщині, діагностували COVID-19. Усього перевірили 1220 педагогів, - головна санлікарка області Чайчук

ПЛР-тестування проводять всім вчителям, задіяним у зовнішньому незалежному оцінюванні на Тернопільщині. Вже перевірили 1220 педагогів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TeNews.

"В результаті лабораторних досліджень COVID-19 підтвердився у п'яти осіб з міста Тернополя і трьох з Чорткова. Вони до проведення іспитів не допущені і перебуваютья на самоізоляції під контролем їхніх сімейних лікарів", - повідомила головна санітарна  лікарка області Оксана Чайчук.

Загалом на Тернопільщині планують обстежити 1435 педагогів. Їх тестують безпосередньо перед ЗНО.

Також читайте: В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов

Абітурієнтам тести не проводять. На вході в пункт тестування всім вимірюють температуру, якщо вона підвищена - відправляють на додаткову сесію ЗНО.

Нагадаємо, станом на 4 липня в Україні лабораторно підтверджено 47 677 випадки COVID-19. За добу - 914 нових випадків.

карантин (18172) ЗНО (323) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (592)


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Чайчук послідовник Степанова і Ляшка. Всіх терміново нагородити за інфікування педагогів!
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04.07.2020 20:50 Відповісти
пипец!
а чего до ВНО не проверили?
СУДИТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ !!!
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04.07.2020 20:56 Відповісти
Ворон ворону око не виклює.
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04.07.2020 20:58 Відповісти
Это издевательство , а не ЗНО! Дочь встает в 5 утра, идет к 6-30 к месту сбора, потом их везут за 50 км по убитым дорогам, потом маринуют до 11-00 , а потом в противогазах сдают дебильные ЗНО! Хотя в общем я за ЗНО! Вместо того , чтобы перевести десяток учителей по обмену контроля, они возят сотни учеников по жаре!
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04.07.2020 21:32 Відповісти
этим засранцам надо проверить всех продавцов продуктовых магазинов - эти люди были на передовой весь карантин и не скулили по поводу отсутствия средств защиты
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04.07.2020 21:59 Відповісти
Всё это делается Умышоенно !!! Уже известно !!! Бляха при порохе было плохо а сейчас по жидовски всё делеется !!! Причём везде !!!!
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04.07.2020 21:59 Відповісти
 
 