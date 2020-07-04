Міносвіти розробляє варіанти онлайнової та змішаної форми навчання для школярів, - Шкарлет
В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що три місяці "випробувального терміну" відведеної йому посади планує займатися питаннями організації навчального процесу в школах в умовах коронавірусу.
В інтерв'ю LB.ua він заявив, що "не уявляє, яким чином діти можуть дистанційно піти в перший клас", передає Цензор.НЕТ.
"Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то знову буде дистанційний режим. Але першокласники мають відчути всю соціалізацію школи", - зазначив Шкарлет.
Він додав, що Міносвіти розробляє запасні варіанти - можливість часткового відвідування школи і проведення занять як в оффлайн-режимі, так і в онлайні.
"Можливо, будуть діти позмінно ходити. Потрібно напрацьовувати матеріали не тільки безпеки санітарних умов, а й умов навчання, щоб діти отримували соціалізацію", - зазначив в.о. міністра.
Глава МОН додав, що в спілкуванні з ним батьки школярів повідомляли, що дистанційна освіта не є освітою повною мірою.
"Якщо в сім'ї один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звичайно, батьки мають сидіти з дитиною, але їм необхідно ще і заробляти на життя. Це величезна соціальна проблема. Якщо у нас буде тільки дистанційне навчання - буде соціальне сирітство", - підсумував Сергій Шкарлет.
Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу навчальний рік 2019-2020 українські школярі закінчували дистанційно. Було скасовано пробне ЗНО і обов'язкова державна підсумкова атестація.
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Или учителя с учениками 80-того левела
физика - наука, математика - наука, психология - ерунда для недалеких, неспособных разобраться в настоящих науках, вот пусть они ее и "постигают", у меня на такую ерунду нет желания переводить жизнь. так и религию недолго наукой назвать.
вся эта дистанционка - это продолжение каникул!
Мировая статистика, кроме России и Белоруссии кем то подтасовывается?
Интересно кто Вам навязал ТУКУЮ глупую мысль?
Вместо развития экономики - ее развал.
Вместо внешней политики - скандалы и изоляция.
Вместо окончания войны - капитулянство.
Вместо борьбы с коррупцией - политические преследования.
Чем еще запомнится зеленский?
С 7 июля всем въезжающим из красных зон обязательная самоизоляция 14 дней - Украина попала в красную зону