Міносвіти розробляє варіанти онлайнової та змішаної форми навчання для школярів, - Шкарлет

В.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що три місяці "випробувального терміну" відведеної йому посади планує займатися питаннями організації навчального процесу в школах в умовах коронавірусу.

В інтерв'ю LB.ua він заявив, що "не уявляє, яким чином діти можуть дистанційно піти в перший клас", передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, якщо ситуація буде загострюватися, то знову буде дистанційний режим. Але першокласники мають відчути всю соціалізацію школи", - зазначив Шкарлет.

Він додав, що Міносвіти розробляє запасні варіанти - можливість часткового відвідування школи і проведення занять як в оффлайн-режимі, так і в онлайні.

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"Можливо, будуть діти позмінно ходити. Потрібно напрацьовувати матеріали не тільки безпеки санітарних умов, а й умов навчання, щоб діти отримували соціалізацію", - зазначив в.о. міністра.

Глава МОН додав, що в спілкуванні з ним батьки школярів повідомляли, що дистанційна освіта не є освітою повною мірою.

"Якщо в сім'ї один монітор і три дитини, у яких одночасно уроки, то як бути? Крім того, діти, якщо це молодша школа, потребують догляду. А батькам потрібно працювати. Звичайно, батьки мають сидіти з дитиною, але їм необхідно ще і заробляти на життя. Це величезна соціальна проблема. Якщо у нас буде тільки дистанційне навчання - буде соціальне сирітство", - підсумував Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу навчальний рік 2019-2020 українські школярі закінчували дистанційно. Було скасовано пробне ЗНО і обов'язкова державна підсумкова атестація.

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