Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію

Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. До середини наступного року виплати піднімуть до 6500 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік:



▪️ З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%).

▪️ З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%).

▪️ З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%)", - написав Шмигаль.

За його словами, бачення уряду про необхідність підвищувати мінімальну зарплату базується на п'яти факторах: споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. грн, - Шмигаль

"Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення.

Розрахунки показують, що збільшення МЗП: стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію; дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн; не матиме значного впливу на інфляцію; так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозувала підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.

Однак 27 червня 2020 року Кабмін на виконання завдання Президента визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, де суми відрізняються.