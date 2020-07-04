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Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію

Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію

Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. До середини наступного року виплати піднімуть до 6500 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік:

▪️ З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%).
▪️ З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%).
▪️ З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%)", - написав Шмигаль.

За його словами, бачення уряду про необхідність підвищувати мінімальну зарплату базується на п'яти факторах: споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін планує з 1 вересня підвищити мінімальну зарплату до 5 тис. грн, - Шмигаль

"Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення.
Розрахунки показують, що збільшення МЗП: стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію; дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн; не матиме значного впливу на інфляцію; так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року", - зазначив прем'єр.

Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію 01

Нагадаємо, згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозувала підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.

Однак 27 червня 2020 року Кабмін на виконання завдання Президента визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, де суми відрізняються.

мінімальна зарплата (304) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+29
Значит, таки печатный станок.
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04.07.2020 22:01
+26
Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию - Цензор.НЕТ 5218
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04.07.2020 22:05
+17
Здавалося би так і треба, але економіка падає в наслідок поганої роботи зеуряду. В таких умовах підвищувати зарплати буде кроком до інфляції.
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04.07.2020 22:02
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Повышают минималку - плохо. Не повышают минималку - плохо.
Повышают пенсию - плохо. Не повышают пенсию - плохо. Балаболы, определитесь уже!
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04.07.2020 22:26 Відповісти
Засунь себе минималку от ЗеБила Оманского в жопу ...Если экономика в пике а все рушится то за какие шиши ее подымать? Пир во время "КОВД-19"..
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04.07.2020 22:32 Відповісти
повышение "минималки" должно привести к реальному повышению доходов
если "повышение" давно сьедено инфляцией это фикция и самообман
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04.07.2020 22:32 Відповісти
Ну давай на пальцах.
У тебя в туалете висит рулон туалетной бумаги.
Тебе его хватает на Х дней.
Но, если вдруг начнется срачка, рулона хватит на Х/2 дней.
Так и тут. Номинальные доходы вырастут, а реальные снизятся.
Фирштейн?
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04.07.2020 22:36 Відповісти
Ну есть альтернатива-подтираться майкой.
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04.07.2020 22:45 Відповісти
😁
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04.07.2020 22:57 Відповісти
Квитком трамвайним.
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05.07.2020 14:53 Відповісти
Не мечите бисер перед сектой свидетелей пришествия вислюка Оманского.Неблагодарное это дело.
Тем более баба каламойша сказала дефолт-значит дефолт.
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04.07.2020 22:52 Відповісти
Игорь, зато повышение такого непонятного слова как "ВВП", правда в гривнах, не в международной валюте! ВВП "поднялось", а все улюлюкают, как при маДуре в Венесуэле...
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04.07.2020 23:55 Відповісти
И окончится все также

Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 9004
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05.07.2020 10:22 Відповісти
А ты смешной! С рождения, или не закусил?
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04.07.2020 23:33 Відповісти
Гавнюк, скажи правду- для увеличения поступления в казну есв,подформула и вз! Соответственно цены взлетят на все! Гандоны, пардон. Чисто поржать(смех сквозь слезы) :
Для понимания происходящего в Верховном суде (без Украины). Судья Щепоткина подписавшее довольно сомнительное с юридической точки зрения разъяснение по ст. 130 КУпАП (https://t.me/rkravetsUA/810), получила вознаграждение:
2019 - 4 848 485,00 грн (404 040 грн в месяц)
2018 - 4 088 027,00 грн (340 668 грн в месяц)
2017 - 723 210,00 грн (60 267 грн в месяц)
Это все что нужно знать об окладе и то сколько получают судьи Верховного суда (без Украины) за свою работу. Пенсия у судьи, которая, думаю, уже в сентябре уйдет в отставку, будет составлять порядка 250 000 - 300 000 грн в месяц. Ну не пи@дец ли?! это в нищей стране! Мы сами виноваты! Посадили себе на шею трутней и молча везём.
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04.07.2020 22:27 Відповісти
1
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04.07.2020 22:29 Відповісти
Даю наводку, там пенси з обранням Зе хотіли пенсію у 9000 грн. Розумієте до чого я, знаєте, як це збагатить Ыканоміку. Вони одразу побіжать витрачати)))
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04.07.2020 22:31 Відповісти
Ну вот скажите, есть ли ум у єтого человека? Я считаю, что есть, но єтот ум не для интересов Украині, народа, а для инлтереса определенного круга людей, приближенного круга! Ві , Шмігаль, говорите, что ничего не будеет, от повішения з/п, позвольте напомнить вам - я біл уже раз миллионером! Не видите сходства собітий?
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04.07.2020 22:32 Відповісти
Скоро дед станешь миллиардером (гривневым). Ну на один коробок спичек может станет.
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04.07.2020 22:35 Відповісти
отож\)))
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04.07.2020 22:36 Відповісти
Ну насчет коробка Вы погорячились.Хоть бы на такие хватило.
Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 8970
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04.07.2020 22:58 Відповісти
А зачем ум этому человеку?!Этого человека(бывшего начальника ТЭЦ) изначально поставили в качестве "говорящей головы и обещялкина"...до этого был Гончарук-тоже певец о лучшей доле!
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05.07.2020 10:11 Відповісти
https://censor.net/news/3206103/shmygal_poyasnil_povyshenie_minimalnoyi_zarplaty_budet_stimulirovat_potrebitelskiyi_spros_i_ne_okajet...ну да и пенсионеры будут меньше переедать,так говорили при Порошенко,а при Зеленском это будет на практике.
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04.07.2020 22:36 Відповісти
А на сколько гривен поднимется пенсия, выплаты на детей?
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04.07.2020 22:40 Відповісти
На половину инфляции
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05.07.2020 10:17 Відповісти
Скоро 73% завоют и вспомнят Порошенко. "А как хорошо то жилось при Петре а Воха втоптал все в дерьмо. Идите в сраку !"
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04.07.2020 22:40 Відповісти
Шмыгаль бы лучше объяснил бы, сколько будет стоит гривна, по золоту , ну хотя бы по долларам и сколько будет стоить буханка (1 кг.) хлеба, после "повышения"? Неужели 10 - 20 копійок??? Лучше бы цены повышали как зарплаты, а зарплаты повышали, как цены...
То что янелох обвалил гривну, только зЕдолбо#***** сказочному, не известно...
Будете хрюкать как кровосисья: "мы 15 раз, поднимали зарплаты!"
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04.07.2020 22:41 Відповісти
Тоесть инфляция таки будет
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04.07.2020 22:43 Відповісти
Я це сказав ще в той день коли голова Нацбанку подав у відставку.
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04.07.2020 22:55 Відповісти
Сомненья прочь! Ещё и какая! Снова будет страна "хмурых" миллионеров.
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05.07.2020 05:56 Відповісти
Народ!! А у кого увеличилась покупательская способность от последних повышений зарплат? по моему итоге она наоборот упала))))))))))))))))))) так ждите народ увольнений , безработицы, и очередного витка цен и курса доллара! А делается это для того что бы с народа содрать очередную шкуру, для того что бы вернуть часть внешних долгов, курс вырастет , экономика еще больше просядет, те у кого есть сберижения ы валюте, начнут потихоньку сдавать ее, для прожить, а государство будет эту валюту изымать! Все очень просто, нищий сдохнет, толстый похудеет)))))))))))))) Хороша стратегия Шмыгаля!
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04.07.2020 22:43 Відповісти
А где то в ломбарде захихикала баба с косой.Коса пока на голове а не в руке.
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04.07.2020 23:02 Відповісти
Как правило после повышения минималки, цены на продукты подымаются. Но зелохи об этом не знают.
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04.07.2020 22:45 Відповісти
Повысить минималку и понизить максималку в разы, тогда будет всё ОК иначе народ будет недоволен и поди угадай, когда он психанёт.
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04.07.2020 22:45 Відповісти
Шаурмен шаурмы не нажрётся и с голоду сдохнет! А что мы без призЕдента делать будем???
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05.07.2020 00:06 Відповісти
Коли мінімалка буде 6500 то долар буде по 100?
Окремо "Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах Источник: https://censor.net/n3206103. При Пороху... Задумайтеся зебіли. Порох реально зп підняв і планувалося підвищення ще..., тільки не треба мені тут чесати всяку хрінь шо це не так...., а тут зебіли прийшли.....
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04.07.2020 22:46 Відповісти
короче, ЗЕльоный план такой:

1. раздать всем по 3 тис. гривень, чтобы купили себе картошки (до нового года хватит)
2. после Нового года рвать когти на Ростов

да, чуть не забыл, за пахнущие свежей краской купюры с ЗЕшмарклей они скупять перед побегом доллары
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04.07.2020 22:49 Відповісти
Денег в казне нет а есть дыра в 430 миллиардов гривень а теперь золотовалютный запас в 28 миллиардов баксов пустят на разграбление и Беня львиную долю хватанет а вам всем дуля и привет с Израиля от Зекоманды во главе с Вохою да Ленкою короновирусной в придачу. 73 % вы этого хотели ...
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04.07.2020 22:49 Відповісти
А какой смысл повышать минимальные зарплаты если инфляция сожрет больше чем подымется зарплата? В результате бедные станут еще беднее. Если бы с подьемом минимальной зарплаты вы снизили максимальные зарплаты то ето была бы реальная помощь низшему класу населения. Или например снизили бы налоги например ПДВ. Например в США на продукты налог всего 6% против 20% в Украине. А продукты местного производства вообще освобождены от налогообложения таким образом стимулируя покупательский спрос на местные товары и местных производителей. Но все что сейчас и раньше делается в Украине только для дальнейшего ограбления народа олигархатом.
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04.07.2020 22:50 Відповісти
А кого скоро грабить то ? Молодежь убежала и бежит в другие страны а пенсы вымрут от реформ,патриотов на войне перебили или добют и кто останется ?Чинуши и полицаи..
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04.07.2020 22:56 Відповісти
А откуда будут брать деньги производители и продавцы на повышение своих зарплат?
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04.07.2020 22:53 Відповісти
Здесь надо изучать Карла Маркса "Капитал"..
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04.07.2020 22:59 Відповісти
давайте проще. еще весной прошлого года на 1000-1200 грн в супермаркете можно было затариться едой на неделю для семьи из двух человек включая вкусняшки и излишества.
теперь эта сумма увеличилась минимум в полтора раза.
вот и весь итог до копейки
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04.07.2020 22:57 Відповісти
Теперь денег хватит только на излишества 😁
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04.07.2020 23:02 Відповісти
Готовят эти "новые морды" операцию к великому грабежу страны -Беня разве за спасибо пропихнул Осла Оманского в президенты?
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04.07.2020 23:04 Відповісти
пихал Осла конечно Беня, но хавали то мы
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04.07.2020 23:21 Відповісти
пока печатный станок в Госдепе ниче не трапится
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04.07.2020 22:59 Відповісти
Как я рад за Госдеп.
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04.07.2020 23:04 Відповісти
Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 1600
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04.07.2020 23:08 Відповісти
Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію - Цензор.НЕТ 1359
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04.07.2020 23:10 Відповісти
Tak konecno mozno podnimat minimalku,nado tolko kurs dolara s gryvenej pomeniat dopustim 1 k 30 ili ciut bolse.
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04.07.2020 23:15 Відповісти
Мразь,единственная причина повышения минзарплаты - это желание содрать больше налогов с бизнеса в виде нелепого есв.
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04.07.2020 23:17 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!
К минимальной ЗП привязана половина налогов! Как думаете увеличение налогов приведет к увеличению цен или нет? вот шмыгаль думает что нет а я почему то думаю что да!!
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04.07.2020 23:18 Відповісти
на добраніч рідненька моя БЕНЯсуелла !

завтрашнее утро будет охрененнее сегодняшнего вечера !
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04.07.2020 23:19 Відповісти
Да ну тебя, куда же ещё охреневать, не то слово.
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05.07.2020 06:03 Відповісти
Хорошо, что я зарабатываю в долларах, а зеленое стадо должно быть наказано за свою тупость!
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04.07.2020 23:26 Відповісти
17.06.2011 13:31
Лукашенко требует от граждан Беларуси прекратить беготню по магазинам

https://interfax.by/news/policy/raznoe/1094214/

Курс беларуского рубля

01.03.2011 - 3 022

23.05.2011 - 3 155

24.05.2011 - 4 930

17.06.2011 - 4 998

28.06.2011 - 4 998

14.11.2011 - 8 850

01.12.2011 - 8 590

Что было в Беларуси в конце 2010 года? Правильно, выборы.
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04.07.2020 23:30 Відповісти
Да не вопрос пусть растет, об ем экономику это выбор народа
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04.07.2020 23:32 Відповісти
Аферисты добрались до печатного станка.
Беня выводит из страны реальные бабки, а лохам печатают фантики.
Согласитесь, печатать деньги это самое последнее дело, когда все способы поднятия и стимулирования экономики исчерпаны.
Но, о каком покупательском спросе они говорят? В стране ничего не производится, а народ у нас научен горьким опытом. Хер они таким образом простимулируют экономику, особенно на фоне налогового закона. Сейчас малый бизнес закроется и поедет в Польшу работать или откроет свой бизнес в соседних странах.
Денежная масса хлынет на валютный рынок, и начнется тушение пожаров с помощью звр.
Короче, у клоуна патовая ситуация, крыса загнана в угол. Достижений нет, экономика в пике, сейчас он начнет совершать глупые поступки и пытаться руководить экономикой в ручном режиме.
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04.07.2020 23:42 Відповісти
Шмыгаль пояснил повышение минимальной зарплаты: Будет стимулировать потребительский спрос и не окажет значительного влияния на инфляцию
Наверно, стоит переписать так: Будет стимулировать потребительский спрос, если не окажет значительного влияния на инфляцию. А вот это если во многом зависит от денег от заробитчан, которыми укр власти ни управлять, ни даже планировать не могут. Насколько это важно: в 2019 Украина получила займов от МВФ ок 2 млд долл, а заробитчане перевели/привезли 12-25 млд долл.
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05.07.2020 02:52 Відповісти
Может для увеличения потребительского спроса и разогрева экономики увеличить и пенсии?
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05.07.2020 06:01 Відповісти
Да,ущерб в голове это надолго. Подняв минимальную за на 200гривен плюс начисления -стимулировать спрос? Да сейчас большинство сводят концы ,например не платя за коммуналку. И что они спрос увеличат? И спрос на что? На китайскую продукцию?
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05.07.2020 06:28 Відповісти
зеленая тварь и 73% зебилоидов это ваша заслуга привести страну в 90е годы, где я получала зарплату в пачках в авоське ехала на рынок, чтобы купить 4 доллара, потому что завтра эти пачки карбованцев уже стоят 3 доллара.
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05.07.2020 09:19 Відповісти
при Порохе-"барыге" плохо жилось зедебилам. может этим мразям нужно было пойти работать, а не надеяться на брехливого писюнопианиста. бесплатный сыр только в мышеловке.
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05.07.2020 09:27 Відповісти
Они собрались выполнят заказ олигархов на дефолт.
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05.07.2020 09:28 Відповісти
Шмыгаль не пи .ди ! Готовите эмиссию под распил , вот и все , а заранее анонсировали повышение зарплаты .
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05.07.2020 10:10 Відповісти
Да отменяйте уже на*ер эту гривну и вводите евро. Одним наперстком у жуликов во власти будет меньше.
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05.07.2020 10:20 Відповісти
на месте украинцев я бы вложилась в суррогатное материнство. хоть какая-то польза и прибыль в отличие от проституции.
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05.07.2020 10:53 Відповісти
Какой дешевый трындеж.

Цель - исключительно налоги и сборы, привязанные к мзп.
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05.07.2020 12:43 Відповісти
Чтобы поднять спрос, надо поднимать фактическую среднюю, которую люди реально получают,

а не минимальную, к которой привязаны налоги и сборы.
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05.07.2020 12:44 Відповісти
економіка загалом падає, маємо від'ємне сальдо платіжного балансу ,ВВП скорочується.це підвищення немає передумов і це можна розцінити як хабар виборцям за рахунок запозичень на зовнішніх ринках а мета одна врятувати рейтинг зеленського який за рік просів удвічі.
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05.07.2020 19:39 Відповісти
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