Шмигаль пояснив підвищення мінімальної зарплати: стимулюватиме споживчий попит і не матиме значного впливу на інфляцію
Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати. До середини наступного року виплати піднімуть до 6500 грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік:
▪️ З 1 вересня МЗП зросте до 5000 грн (+277 грн або +5,9%).
▪️ З 1 січня 2021 року МЗП зросте до 6000 грн (+1000 грн або +20%).
▪️ З 1 липня 2021 року МЗП зросте до 6500 грн (+500 грн або +8,3%)", - написав Шмигаль.
За його словами, бачення уряду про необхідність підвищувати мінімальну зарплату базується на п'яти факторах: споживчий попит, інфляція, зайнятість, подолання бідності, нерівність.
"Активні дебати щодо мінімальної зарплати точилися і в 2016-2017 роках, а тому ми ретельно вивчили переваги та недоліки тодішнього рішення.
Розрахунки показують, що збільшення МЗП: стимулюватиме споживчий попит на українську продукцію; дасть змогу привести мінімальну зарплату до реального прожиткового мінімуму, який зараз фактично 4,9 тис. грн; не матиме значного впливу на інфляцію; так само в умовах розігріву економіки не збільшиться і безробіття, що чітко можна відстежити за досвідом 2017 року", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, згідно з державним бюджетом на 2020 рік, мінімальна заробітна плата становить 4 723 грн в місячному розмірі і 28,31 грн в погодинному розмірі.
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна прогнозувала підвищення у другому півріччі мінімальної заробітної плати більш ніж на 500 грн.
Однак 27 червня 2020 року Кабмін на виконання завдання Президента визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні, де суми відрізняються.
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Повышают пенсию - плохо. Не повышают пенсию - плохо. Балаболы, определитесь уже!
если "повышение" давно сьедено инфляцией это фикция и самообман
У тебя в туалете висит рулон туалетной бумаги.
Тебе его хватает на Х дней.
Но, если вдруг начнется срачка, рулона хватит на Х/2 дней.
Так и тут. Номинальные доходы вырастут, а реальные снизятся.
Фирштейн?
Тем более баба каламойша сказала дефолт-значит дефолт.
Для понимания происходящего в Верховном суде (без Украины). Судья Щепоткина подписавшее довольно сомнительное с юридической точки зрения разъяснение по ст. 130 КУпАП (https://t.me/rkravetsUA/810), получила вознаграждение:
2019 - 4 848 485,00 грн (404 040 грн в месяц)
2018 - 4 088 027,00 грн (340 668 грн в месяц)
2017 - 723 210,00 грн (60 267 грн в месяц)
Это все что нужно знать об окладе и то сколько получают судьи Верховного суда (без Украины) за свою работу. Пенсия у судьи, которая, думаю, уже в сентябре уйдет в отставку, будет составлять порядка 250 000 - 300 000 грн в месяц. Ну не пи@дец ли?! это в нищей стране! Мы сами виноваты! Посадили себе на шею трутней и молча везём.
То что янелох обвалил гривну, только зЕдолбо#***** сказочному, не известно...
Будете хрюкать как кровосисья: "мы 15 раз, поднимали зарплаты!"
Окремо "Активные дебаты в отношении минимальной зарплаты шли и в 2016-2017 годах Источник: https://censor.net/n3206103. При Пороху... Задумайтеся зебіли. Порох реально зп підняв і планувалося підвищення ще..., тільки не треба мені тут чесати всяку хрінь шо це не так...., а тут зебіли прийшли.....
1. раздать всем по 3 тис. гривень, чтобы купили себе картошки (до нового года хватит)
2. после Нового года рвать когти на Ростов
да, чуть не забыл, за пахнущие свежей краской купюры с ЗЕшмарклей они скупять перед побегом доллары
теперь эта сумма увеличилась минимум в полтора раза.
вот и весь итог до копейки
К минимальной ЗП привязана половина налогов! Как думаете увеличение налогов приведет к увеличению цен или нет? вот шмыгаль думает что нет а я почему то думаю что да!!
завтрашнее утро будет охрененнее сегодняшнего вечера !
Лукашенко требует от граждан Беларуси прекратить беготню по магазинам
https://interfax.by/news/policy/raznoe/1094214/
Курс беларуского рубля
01.03.2011 - 3 022
23.05.2011 - 3 155
24.05.2011 - 4 930
17.06.2011 - 4 998
28.06.2011 - 4 998
14.11.2011 - 8 850
01.12.2011 - 8 590
Что было в Беларуси в конце 2010 года? Правильно, выборы.
Беня выводит из страны реальные бабки, а лохам печатают фантики.
Согласитесь, печатать деньги это самое последнее дело, когда все способы поднятия и стимулирования экономики исчерпаны.
Но, о каком покупательском спросе они говорят? В стране ничего не производится, а народ у нас научен горьким опытом. Хер они таким образом простимулируют экономику, особенно на фоне налогового закона. Сейчас малый бизнес закроется и поедет в Польшу работать или откроет свой бизнес в соседних странах.
Денежная масса хлынет на валютный рынок, и начнется тушение пожаров с помощью звр.
Короче, у клоуна патовая ситуация, крыса загнана в угол. Достижений нет, экономика в пике, сейчас он начнет совершать глупые поступки и пытаться руководить экономикой в ручном режиме.
Наверно, стоит переписать так: Будет стимулировать потребительский спрос, если не окажет значительного влияния на инфляцию. А вот это если во многом зависит от денег от заробитчан, которыми укр власти ни управлять, ни даже планировать не могут. Насколько это важно: в 2019 Украина получила займов от МВФ ок 2 млд долл, а заробитчане перевели/привезли 12-25 млд долл.
Цель - исключительно налоги и сборы, привязанные к мзп.
а не минимальную, к которой привязаны налоги и сборы.