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Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його"

Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi:

Президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi, який з листопада 2019 року лежить на мілководді біля берегів Одеси.

Про це він сказав під час зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим а також з чиновниками, які займаються цим питанням, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Глава держави обурився через те, що танкер досі не прибрали, а з нього витікають небезпечні для екології та відпочивальників речовини.

Місцеві чиновники перекладають провину на компанію судновласника, яка постійно переносить термін виконання демонтажу судна.

"Якого числа приберуть цю махіну? В людей пляжна відпуска. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось із ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме, законно це, чи незаконно", – пригрозив Зеленський.

Він висловив здивування. Мовляв, навіщо з листопада 2019 року вести діалог з компанією-судновласником, яка зобов'язалась прибрати судно.

Водночас сам представник компанії сказав президентові, що міська екологічна служба не дозволила порізати судно на частини і вивезти його.

Мер Одеси Геннадій Труханов все заперечив і звинуватив  компанію  у незаконній діяльності.

Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Море біля танкера Delfi в Одесі чисте, немає жодних нафтопродуктів, - спікер Одеської ОДА Соколов

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Читайте також: Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Зеленський Володимир (23954) Одеса (5473) танкер (334)


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Топ коментарі
+82
Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть." - первый раз сказал правду
"Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно" - серьезно? и это говорит "юрист"? ну ну.
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04.07.2020 22:45
+71
Зеленский - "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть......."

Зеленский по поводу затонувшего у Одессы танкера Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его" - Цензор.НЕТ 1996
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04.07.2020 22:53
+67
Зеленский по поводу затонувшего у Одессы танкера Delfi: "Мы с ноября показываем, что мы импотентная власть. Просто заберите его" - Цензор.НЕТ 4995
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04.07.2020 22:52
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ви що, люлядям "найвеличнішого лідера всесвіту" не вірите?
Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.Джерело: https://censor.net/ua/n3206105
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05.07.2020 11:55 Відповісти
Пришёл, увидел, удалил!
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05.07.2020 11:37 Відповісти
нужно просто перестать стрелять...просто заберите его...цитаты великих президентов
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05.07.2020 11:46 Відповісти
"бубочка" идут местные выборы.
Что должны делать кандидаты?
Правильно, обещать, Вы же это отлично знаете.
А что обещать то кандидаты должны своим избирателям?
Детский вопрос, обещать кандидаты в депутаты должны избирателям именно то, что избиратели хотят услышать: зарплаты по 8000 денег в месяц, "конец войне, от нее устали", уважать законы и частную собственность, наказать всех виновных во всем нехороших людей, и, конечно, "колбасы, как в СССР" и "пенсий, как в СССР".
А ежели после выборов не то что зарплат по "4000 денег в месяц", а безрабтица в 30% процентов, то что нужно сделать?
Правильно, выпустить манифест, в котором разъяснить населению, что макароновирус клятый виноват, и "бубочка" молодец, а то была бы безработица не 30, а все 75%.
И работать с манифестами нужно на опережение, "бубочка", чтобы лохторат в опупении никаких вопрос не стал задавать, полагаться нужно на трусость Вашего лохтората.
Ваш лохторат - гопники и трусы, и потому, чем наглее манифест, тем сильнее они перед ним склоняются.

А порохоботы Вас давно уже судили по совести, и приговор Вам, "бубочка", вынесли.
За Антоненко и Кузьменко, за планируемую сдачу Украины.
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05.07.2020 12:02 Відповісти
Казлина, с какого ноября? Уже больше года живете за наш счет, уроды!!!
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05.07.2020 12:22 Відповісти
Господин президент да назначте Саакашвили. Он и Труху посадит и с судовладельца денег в государство возьмёт.Ну вы же не можете спрашивать. Вы же констатируете. За такие вещи( многомесячное загрязнение побережья и за НЕ принятие мер( злостное НЕ выполнение должностных обязанностей) нужно в тюрьму садить- мера,главэколога,губернатора,прокурора,санврача( люди купаются,понимаете?) Ну всех ,тех,кто имеет право НАБЛЮДАТЬ,но мер не принимает,а ущерб то десятки миллионов!!! Или курицу украсть то 15ку,а нанести вред здоровью НАМЕРЕННО ( бездействием) ГРУППЕ лиц(отдыхающим) и экологии это нормально? Когда начнется СПРОС за действие или бездействие?
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05.07.2020 12:26 Відповісти
Прощупывает ЗЕплесень почву в потенциальных городах Украины для сдачи Обнуленному - а ничьо ЗЕплеснявое что моряков тебе попиарится Гага предоставила!!!
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05.07.2020 12:31 Відповісти
Ну, тут повністю з Зеленським погоджуюсь... Ви влада клоунів і імпотентів...
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05.07.2020 13:26 Відповісти
ну наконец то зебаран раздуплился)))))
страна уже давно в жопе, а чмо только сейчас прозрело))))
наверно то что оно забивало в айкос закончилось)))
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05.07.2020 13:33 Відповісти
Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його" - Цензор.НЕТ 2652
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05.07.2020 14:29 Відповісти
Так никто и не сомневался...
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05.07.2020 15:02 Відповісти
бідняга ти як свою Лєнку трахав?? Імпотент хрЄнов!!
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05.07.2020 16:27 Відповісти
Вот Янелох молодец,правду матку о себе и своих зебилах всему народу в прямом эфире говорит.Зебилята похлопайте,ведь вы тоже некачественные импотенты?
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05.07.2020 16:50 Відповісти
... я вам объясню, как Президент управляет страной? Он открывает Фейсбук, или не знаю, что он там открывает, Яндекс-новости, смотрит, что обсуждают в интернете, и делает заявление.
Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет.
Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик.
Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане.
Государственного уровня проблема!
Бинго. Госуправление dоne. (с)
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05.07.2020 16:56 Відповісти
импотент??!! сваливай ))))
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05.07.2020 19:14 Відповісти
Кивалов будет против. Вот она разница, между пустыми декларациями скомороха и реальностью
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05.07.2020 20:35 Відповісти
це ти імпотентний квартальне ЧМО
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05.07.2020 21:17 Відповісти
Как печально это слышать.Теперь мы не услышим и не увидим прекрасной игры на рояле в исполнении Янелоха,ибо импотент Янелох-это как скрипач без пальцев..С вялым инструментом будет фальшивить.
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05.07.2020 22:05 Відповісти
Корабль выкинуло штормом ?
Надо просто подождать у моря погоды со штормом в обратную сторону.
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06.07.2020 00:49 Відповісти
Його перегорнуть та зроблять там нічний клуб, от побачите. Це ж Одеса!
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06.07.2020 11:36 Відповісти
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