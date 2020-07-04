Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його"
Президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi, який з листопада 2019 року лежить на мілководді біля берегів Одеси.
Про це він сказав під час зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим а також з чиновниками, які займаються цим питанням, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
Глава держави обурився через те, що танкер досі не прибрали, а з нього витікають небезпечні для екології та відпочивальників речовини.
Місцеві чиновники перекладають провину на компанію судновласника, яка постійно переносить термін виконання демонтажу судна.
"Якого числа приберуть цю махіну? В людей пляжна відпуска. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось із ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме, законно це, чи незаконно", – пригрозив Зеленський.
Він висловив здивування. Мовляв, навіщо з листопада 2019 року вести діалог з компанією-судновласником, яка зобов'язалась прибрати судно.
Водночас сам представник компанії сказав президентові, що міська екологічна служба не дозволила порізати судно на частини і вивезти його.
Мер Одеси Геннадій Труханов все заперечив і звинуватив компанію у незаконній діяльності.
Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
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люлядям "найвеличнішого лідера всесвіту" не вірите?
Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.Джерело: https://censor.net/ua/n3206105
Что должны делать кандидаты?
Правильно, обещать, Вы же это отлично знаете.
А что обещать то кандидаты должны своим избирателям?
Детский вопрос, обещать кандидаты в депутаты должны избирателям именно то, что избиратели хотят услышать: зарплаты по 8000 денег в месяц, "конец войне, от нее устали", уважать законы и частную собственность, наказать всех виновных во всем нехороших людей, и, конечно, "колбасы, как в СССР" и "пенсий, как в СССР".
А ежели после выборов не то что зарплат по "4000 денег в месяц", а безрабтица в 30% процентов, то что нужно сделать?
Правильно, выпустить манифест, в котором разъяснить населению, что макароновирус клятый виноват, и "бубочка" молодец, а то была бы безработица не 30, а все 75%.
И работать с манифестами нужно на опережение, "бубочка", чтобы лохторат в опупении никаких вопрос не стал задавать, полагаться нужно на трусость Вашего лохтората.
Ваш лохторат - гопники и трусы, и потому, чем наглее манифест, тем сильнее они перед ним склоняются.
А порохоботы Вас давно уже судили по совести, и приговор Вам, "бубочка", вынесли.
За Антоненко и Кузьменко, за планируемую сдачу Украины.
страна уже давно в жопе, а чмо только сейчас прозрело))))
наверно то что оно забивало в айкос закончилось)))
Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет.
Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик.
Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане.
Государственного уровня проблема!
Бинго. Госуправление dоne. (с)
Надо просто подождать у моря погоды со штормом в обратную сторону.