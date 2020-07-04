Зеленський із приводу затонулого біля Одеси танкера Delfi: "Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його"

Президент України Володимир Зеленський незадоволений темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi, який з листопада 2019 року лежить на мілководді біля берегів Одеси.

Про це він сказав під час зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим а також з чиновниками, які займаються цим питанням, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Глава держави обурився через те, що танкер досі не прибрали, а з нього витікають небезпечні для екології та відпочивальників речовини.

Місцеві чиновники перекладають провину на компанію судновласника, яка постійно переносить термін виконання демонтажу судна.

"Якого числа приберуть цю махіну? В людей пляжна відпуска. Ми з листопада показуємо, що ми імпотентна влада. Просто заберіть його. Якщо не здатні прибрати самі, ми відправимо когось із ДСНС, розріжемо і вивеземо. Тоді вже нікого не цікавитиме, законно це, чи незаконно", – пригрозив Зеленський.

Він висловив здивування. Мовляв, навіщо з листопада 2019 року вести діалог з компанією-судновласником, яка зобов'язалась прибрати судно.

Водночас сам представник компанії сказав президентові, що міська екологічна служба не дозволила порізати судно на частини і вивезти його.

Мер Одеси Геннадій Труханов все заперечив і звинуватив компанію у незаконній діяльності.

Після цього глава Одеської Ода Максим Куций запевнив, що до 20 липня судно приберуть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Море біля танкера Delfi в Одесі чисте, немає жодних нафтопродуктів, - спікер Одеської ОДА Соколов

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Читайте також: Море біля аварійного танкера Delfi не забруднене нафтопродуктами, - прокуратура Одеси

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.