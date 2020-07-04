Без збільшення виплат населенню недоречно говорити про підвищення тарифу на електроенергію, - Буславець
Тариф на електроенергію для населення незмінний з 2017 року.
Тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що тарифи на електроенергію для населення підвищуватися не будуть, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", – запевнила вона.
На припущення, що причиною цього є близькі місцеві вибори, які відбудуться в час значного падіння рейтингів владної партії "Слуга народу", Буславець відповіла так: "Я думаю, що навіть не тому, що вибори. Без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення".
При цьому вона наголосила, що її слова стосуються саме тарифів для населення: "Що стосується всіх інших споживачів, на нашому ринку є різні сегменти. Ринок двосторонніх договорів – там своє формування ціни. У нас є ринок "на добу наперед". Це так звана біржа, на якій формуються індикативні ціни. Є інші сегменти, які формують загальний мікс вартості електроенергії для непобутових споживачів. Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції".
Видання зазначає, що міністр фінансів України Сергій Марченко теж днями заявляв, що Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи уряду в питанні тарифів на газ і електроенергію і в рамках програми stand-by питання тарифів не порушують.
"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", – сказав Марченко.
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Выгода работодателя в данном случае ухода от уплаты налогов: 18300 - 15900 = 2400грн. Вроде и не копейка, но и не бог весть какая разница. Сволочь, в общем, этот работодатель. Рано или поздно его за это так вздрючат (а у нас это любят - ща у нас, при херограе, ФОП-ы главные проблемные налогоплательщики же) штрафами в пару сотен тысяч, что сильно пожалеет о этих 2400 в месяц...
1. Зарплатный фонд = 18300.
2. Зарплата = 15000.
3. НДФЛ = 2700.
4. Военный сбор = 225 грн.
5. На руки человек получает: 15000 - (100 - (18 +1.5))% = 12075.
6. Общий размер налогов из обоих источников 15000 * 41.5% = 6225.
7. Предприятие в общем тратит на содержание работника: 18300.
Если же брать соотношение общего объема налогов к общему объему зарплатного фонда, то получается, что в Украине довольно низкая налоговая нагрузка на зарлатный фонд: 6225 / 18300 = 34% налогов.
А если ещё учесть, что есть верхняя планка размера зарплаты, на которую начисляется ЕСВ, то при зарплатах более 60000 грн налоговая нагрузка ещё ниже.
Он и рад бы их официально провести, денег не жалко, но официально не можно, коррупция получится)))
95 квартал уверенно ведет в 90е годы. Юным зелёным соплежуям ,адептам ЗЕлёной сопли, будет хорошая наука,если не усвоили горький опыт своих родителей
Можуть собі спокійно у будках спати ?
То про і до Брагара. Воно - живодЬОр і садюга.
Прошу заметить, прожиточного минимума, не минимальной зарплаты! Прож. мин.-2102 грн поднимут на 100 грн так же как и пенсию и попробуйте потом обвините ЗЕгениев.