Без збільшення виплат населенню недоречно говорити про підвищення тарифу на електроенергію, - Буславець

Тариф на електроенергію для населення незмінний з 2017 року.

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що тарифи на електроенергію для населення підвищуватися не будуть, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", – запевнила вона.

На припущення, що причиною цього є близькі місцеві вибори, які відбудуться в час значного падіння рейтингів владної партії "Слуга народу", Буславець відповіла так: "Я думаю, що навіть не тому, що вибори. Без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення".

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При цьому вона наголосила, що її слова стосуються саме тарифів для населення: "Що стосується всіх інших споживачів, на нашому ринку є різні сегменти. Ринок двосторонніх договорів – там своє формування ціни. У нас є ринок "на добу наперед". Це так звана біржа, на якій формуються індикативні ціни. Є інші сегменти, які формують загальний мікс вартості електроенергії для непобутових споживачів. Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції".

Видання зазначає, що міністр фінансів України Сергій Марченко теж днями заявляв, що Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи уряду в питанні тарифів на газ і електроенергію і в рамках програми stand-by питання тарифів не порушують.

"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", – сказав Марченко.