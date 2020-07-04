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Новини Тарифи ЖКГ
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Без збільшення виплат населенню недоречно говорити про підвищення тарифу на електроенергію, - Буславець

Без збільшення виплат населенню недоречно говорити про підвищення тарифу на електроенергію, - Буславець

Тариф на електроенергію для населення незмінний з 2017 року.

Тимчасова виконувачка обов'язків міністра енергетики України Ольга Буславець в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила, що тарифи на електроенергію для населення підвищуватися не будуть, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як вже неодноразово наголошував прем’єр-міністр, ніхто не готує рішення щодо підвищення цього тарифу", – запевнила вона.

На припущення, що причиною цього є близькі місцеві вибори, які відбудуться в час значного падіння рейтингів владної партії "Слуга народу", Буславець відповіла так: "Я думаю, що навіть не тому, що вибори. Без підвищення соціального захисту людей, без підвищення, можливо, прожиткового мінімуму та пенсій, мабуть, недоречно сьогодні говорити про підвищення тарифу для населення".

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При цьому вона наголосила, що її слова стосуються саме тарифів для населення: "Що стосується всіх інших споживачів, на нашому ринку є різні сегменти. Ринок двосторонніх договорів – там своє формування ціни. У нас є ринок "на добу наперед". Це так звана біржа, на якій формуються індикативні ціни. Є інші сегменти, які формують загальний мікс вартості електроенергії для непобутових споживачів. Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції".

Видання зазначає, що міністр фінансів України Сергій Марченко теж днями заявляв, що Міжнародний валютний фонд підтримує ініціативи уряду в питанні тарифів на газ і електроенергію і в рамках програми stand-by питання тарифів не порушують.

"Питання прозорого тарифоутворення завжди були предметом інтересу МВФ. Але зараз ми бачимо з боку МВФ підтримку ініціатив уряду у цьому питанні", – сказав Марченко.

електроенергія (6210) Марченко Сергій (579) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+22
Без увеличения выплат населению неуместно говорить о повышении тарифа на электроэнергию, - Буславец - Цензор.НЕТ 3652
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04.07.2020 22:58
+15
вот к этому и повышают минималку
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04.07.2020 22:59
+15
Без увеличения выплат населению неуместно говорить о повышении тарифа на электроэнергию, - Буславец - Цензор.НЕТ 6200
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04.07.2020 23:02
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Без увеличения выплат населению неуместно говорить о повышении тарифа на электроэнергию, - Буславец - Цензор.НЕТ 3652
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04.07.2020 22:58 Відповісти
О каких увеличениях выплат речь? Бюджет пуст. Зеленые затеяли опять проверку всех пенсий и пособий и будут рыть носом и бить копытом , чтобы переполовинить нуждающихся. Мало того , будут заставлять без суда возвращать уже выданные субсидии. При чем те пенсии , что по 16 тыс. они трогать не будут, а те что копеечные будут.
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04.07.2020 23:31 Відповісти
Финансовые гении...
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04.07.2020 22:59 Відповісти
вот к этому и повышают минималку
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04.07.2020 22:59 Відповісти
минималку повышают что бы ничего не делая побпольше бабла собирать. ведь не секрет что 80% всего работающего населения страны оформленно на минимальную з.п.
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04.07.2020 23:08 Відповісти
Мало того - каждый месяц снимают 920гр у людей за минималку, а в пенсионный фонд с 1го марта ни копейки не отчисляют ! Знакомый работает на ФОП, зарплата 14000-15000гр, из них 3800 на банковскую карту, остальные в конверте. И такое сплош и рядом !
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04.07.2020 23:29 Відповісти
если бы твой знакомый получал не в конверте то ФОП с з.п 15000 должен был бы удержать и заплатить государству 6225 гр. и знакомый получил бы на руки 8775 гр. я бы не стал за такие гроши месяц ишачить
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05.07.2020 00:20 Відповісти
Неправильно считаете, по-моему. 6225 - это сколько бы работодатель отчислил в виде налогов (НДФЛ, ЕСВ и военный сбор). А на руки работник получил бы 15000*(100 - (18 + 1.5))% = 12075.
Выгода работодателя в данном случае ухода от уплаты налогов: 18300 - 15900 = 2400грн. Вроде и не копейка, но и не бог весть какая разница. Сволочь, в общем, этот работодатель. Рано или поздно его за это так вздрючат (а у нас это любят - ща у нас, при херограе, ФОП-ы главные проблемные налогоплательщики же) штрафами в пару сотен тысяч, что сильно пожалеет о этих 2400 в месяц...
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05.07.2020 08:47 Відповісти
считаем есв -22% + ндфл-18% + военный сбор 1.5 % =41.5% от 15 000 это 6225 гр. которые фоп должен удержать с зарплаты. так что не лезте в те вопросы в которых не разбираетесь. работы и так нет ,люди просто выживают. от 15 000 - 19.5 %= 2925 гр. ане 2400гр. скопите денег и купите себе калькулятор . мадам бухгалтерия не ваш конек
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05.07.2020 23:22 Відповісти
идиот, ты путаешь понятия "зарплата" и "зарплатный фонд". Зарлата - это 15000. А зарплатный фонд - это 15000 + 22% ЕСВ = 18300 грн. ЕСВ платится с полной суммы зарплаты, но за счет предприятия, в свою очередь НДФЛ тоже считается с полной суммы зарплаты, но платится не за счет предприятия, а из зарплаты работника. Поэтому при 15000 зарплаты:
1. Зарплатный фонд = 18300.
2. Зарплата = 15000.
3. НДФЛ = 2700.
4. Военный сбор = 225 грн.
5. На руки человек получает: 15000 - (100 - (18 +1.5))% = 12075.
6. Общий размер налогов из обоих источников 15000 * 41.5% = 6225.
7. Предприятие в общем тратит на содержание работника: 18300.

Если же брать соотношение общего объема налогов к общему объему зарплатного фонда, то получается, что в Украине довольно низкая налоговая нагрузка на зарлатный фонд: 6225 / 18300 = 34% налогов.

А если ещё учесть, что есть верхняя планка размера зарплаты, на которую начисляется ЕСВ, то при зарплатах более 60000 грн налоговая нагрузка ещё ниже.
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07.07.2020 22:12 Відповісти
Ой, а у меня знакомый,во ВРУ работает, так кроме официалки такие "взрослые" конверты заходят....
Он и рад бы их официально провести, денег не жалко, но официально не можно, коррупция получится)))
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05.07.2020 07:16 Відповісти
Без увеличения выплат населению неуместно говорить о повышении тарифа на электроэнергию, - Буславец - Цензор.НЕТ 6200
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04.07.2020 23:02 Відповісти
*********** !
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04.07.2020 23:20 Відповісти
Тобто підніміть зарплату, і віддайте її нам.
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04.07.2020 23:02 Відповісти
лишь бы газ не дорожал!
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04.07.2020 23:12 Відповісти
Включат станок и под звуки марша 95 квартала охлосу выдадут повышенную пайку.Затем повысят все тарифы ибо нет халявы в экономике.Ну а гиперинфляция отыграет в минуса.
95 квартал уверенно ведет в 90е годы. Юным зелёным соплежуям ,адептам ЗЕлёной сопли, будет хорошая наука,если не усвоили горький опыт своих родителей
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04.07.2020 23:17 Відповісти
Это никогда не поздно исправить. Повторяем референдум 91-го года и дети вместе с родителями смогут легко исправить это недоразумение.
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05.07.2020 00:17 Відповісти
Ну просто невероятные сволочи ! Выплаты населению производят для того что бы увеличить потребительский спрос , а не для того что бы Ахметов и его шайка заработали очередной миллиард !
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04.07.2020 23:19 Відповісти
Про не повышение тарифов власть расказывают сказки с 2015 при этом тарифы выросли в 3 раза! так что да точно повышать не будут ОДНОЗНАЧНО!!
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04.07.2020 23:20 Відповісти
йєслі нєт повода повишать таріф, то повисят бєз повода
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04.07.2020 23:24 Відповісти
Пусть повышаю - долг по комуналке вырастет до 300 млд. грн.
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04.07.2020 23:27 Відповісти
Без збільшення виплат населенню недоречно говорити про підвищення тарифу на електроенергію, - Буславець - Цензор.НЕТ 4453
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04.07.2020 23:28 Відповісти
Так шо: собакам поки нічого не загрожує ?
Можуть собі спокійно у будках спати ?
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04.07.2020 23:29 Відповісти
https://censor.net/user/165058 Собака друг человєка.
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05.07.2020 00:09 Відповісти
Я знаю. Люди дружно стали на захист своїх улюбленців.

То про і до Брагара. Воно - живодЬОр і садюга.
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05.07.2020 00:27 Відповісти
"...без повышения, возможно, прожиточного минимума и пенсий, пожалуй, неуместно сегодня говорить о повышении тарифа для населения".Источник: https://censor.net/n3206107

Прошу заметить, прожиточного минимума, не минимальной зарплаты! Прож. мин.-2102 грн поднимут на 100 грн так же как и пенсию и попробуйте потом обвините ЗЕгениев.
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04.07.2020 23:34 Відповісти
а слуги то оказываецца токо для себя БОХАТЫЕЕЕ , а для народу - ГОЛЫЕЕЕ !!!
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04.07.2020 23:51 Відповісти
какое повышение, мудозвоны ? по текущим тарифам многие платить не могут и не платят
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05.07.2020 00:03 Відповісти
так при петьке так подняли, я думал, лет на десять хватит, а этот не снижал, герус говорит, што пошутил, што, шеф опять просют??
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05.07.2020 04:59 Відповісти
Сейчас банкротят госпредприятие Энергоатом, видимо под дальнейшую приватизацию через карпоратизацию и тогда часть ремонтного персонала сбежит.
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05.07.2020 06:12 Відповісти
 
 