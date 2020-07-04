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Новини Коронавірус і карантин
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У запорізькому "Металурзі" у 13 осіб виявили коронавірус, - обласний лабцентр

У запорізькому

З 32 обстежених в команді ФК "Металург" у 13 тест на коронавірус дав позитивні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної лабораторного центру МОЗ.

"Станом на 09:00 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Стан здоров’я у всіх задовільний. Наразі триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження, дезінфекційні заходи.

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Нагадаємо, про спалах коронавірусу в запорізькому "Металурзі" стало відомо 3 липня.

Запоріжжя (2282) карантин (18172) футбол (1582) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Да не в том дело что она какая то очень смертельная. Она очень заразная, и требует очень много медицинских ресурсов. Это когда ей по 10 человек на миллион за день заболевают, она не страшная. А если по 130 (как сейчас в США) - у вас никакой медицины не хватит всех нормально лечить. Смертность пойдёт вверх, просто потому что у врачей не будет времени ухаживать за пациентами.
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05.07.2020 00:27
+1
нулевым больным в Италии был бегун. Выжил, но 3 недели был в критическом состоянии на ИВЛ. Сильно сомневаюсь, что будет бегать.



мало хто усвідомив цей момент.
Пока власти принимали одну меру за другой в попытке остановить распространение инфекции, а медики (тщетно) искали лекарство или вакцину, способные побороть болезнь, мы узнавали о коронавирусе все новые подробности, и наше представление о нем менялось, причем в некоторых аспектах - в корне.Поначалу казалось, что это обычное респираторное заболевание вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что коронавирус (его официальное название SARS-CoV-2) может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.По результатам уже проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжелой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения, и многого другого.

https://www.bbc.com/russian/features-52940134
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05.07.2020 07:55
+1
Это называется естественный отбор. Вирус всё время изменяется, возникают разные штаммы с разными свойствами. Те которые более приспособлены к распротранению - распространяются.
1. Шансы на распространение у более завразных штаммов выше.
2. Шансы у более скрытных вариантов больше. С опасными борятся. Больных изолируют, лечат, держат дистанцию. А более легкие формы спокойно разносятся соплями.
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05.07.2020 08:30
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если бы все население было спортсменами то этот коронавирус никто бы и не заметил...
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04.07.2020 23:32 Відповісти
Возможно, просто вирус перестает быть смертельным. Вирусологи об этом писали сразу. Если им верить, то самая опасная первая мутация вируса - т.е. когда он впервые заразил человека (передался от животного человеку). С каждой последующей передачей он должен становиться заразней, но безобидней. Возможно, ко времени разработки вакцины, она уже не понадобится, так как корона ничего кроме насморка вызывать не будет... Но не факт.
А пока что нулевым больным в Италии был бегун. Выжил, но 3 недели был в критическом состоянии на ИВЛ. Сильно сомневаюсь, что будет бегать. А у нас в числе первых жертв был волейболист.
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05.07.2020 00:34 Відповісти
1. Как это вирус может СТАТЬ более заразным? Я не понимаю механику ТАКОГО "СТАНОВЛЕНИЯ".
2. Как это он , за такой малый период времени, станет безобиднее? Почему это он вдруг будет меньше "пожирать" лёгкие доводя зараженного до пневмонии?
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05.07.2020 04:25 Відповісти
Это называется естественный отбор. Вирус всё время изменяется, возникают разные штаммы с разными свойствами. Те которые более приспособлены к распротранению - распространяются.
1. Шансы на распространение у более завразных штаммов выше.
2. Шансы у более скрытных вариантов больше. С опасными борятся. Больных изолируют, лечат, держат дистанцию. А более легкие формы спокойно разносятся соплями.
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05.07.2020 08:30 Відповісти
Вам все верно ответили - мне добавить нечего. Естественный отбор действует и среди вирусов. Если вирус практически сразу убивает своего носителя, то шансов распространиться у него мало. А вот если вирус практически мирно сосуществует с телом носителя (как тот же герпес, к примеру), то он распространяется свободно.
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05.07.2020 12:25 Відповісти
нулевым больным в Италии был бегун. Выжил, но 3 недели был в критическом состоянии на ИВЛ. Сильно сомневаюсь, что будет бегать.



мало хто усвідомив цей момент.
Пока власти принимали одну меру за другой в попытке остановить распространение инфекции, а медики (тщетно) искали лекарство или вакцину, способные побороть болезнь, мы узнавали о коронавирусе все новые подробности, и наше представление о нем менялось, причем в некоторых аспектах - в корне.Поначалу казалось, что это обычное респираторное заболевание вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что коронавирус (его официальное название SARS-CoV-2) может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.По результатам уже проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжелой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения, и многого другого.

https://www.bbc.com/russian/features-52940134
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05.07.2020 07:55 Відповісти
Статья некорректно написана. И SARS, и MERS, и даже обычный грипп могут приводить к тем же осложнениям. Что Вы нового узнали, я так и не понял. Я бы вообще не разделял новый вирус, SARS или MERS. Последний и не распространялся, по всей видимости, только потому, что его летальность выше 30 процентов. А тяжелый пациент лежит дома или в больнице. а не ходит по ночным клубам или магазинам, следовательно, заразу не распространяет.
Я "плюсанул" Ваш коммент только потому, что статья не наша. К нашим властям она никакого отношения не имеет. Они пытались не предотвратить распространение инфекции, а попиариться на этом, распилить кредиты и заработать бабло.
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05.07.2020 12:42 Відповісти
Щось давно не видно поєдатєля зябліков.
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04.07.2020 23:42 Відповісти
Да не в том дело что она какая то очень смертельная. Она очень заразная, и требует очень много медицинских ресурсов. Это когда ей по 10 человек на миллион за день заболевают, она не страшная. А если по 130 (как сейчас в США) - у вас никакой медицины не хватит всех нормально лечить. Смертность пойдёт вверх, просто потому что у врачей не будет времени ухаживать за пациентами.
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05.07.2020 00:27 Відповісти
Интересная охота на ведьм. Живет человек радуется дышит полной грудью. Тут приходит ковидная секта и говорит ты не такой как мы взять его. А то шо мы от рождения с 30 разновидностью ковида ходим это как. Придурки оставте людей в покое. Не с вирусом надо бороться а с сектой тогда и проблема зникне.
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05.07.2020 06:36 Відповісти
 
 