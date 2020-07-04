У запорізькому "Металурзі" у 13 осіб виявили коронавірус, - обласний лабцентр

З 32 обстежених в команді ФК "Металург" у 13 тест на коронавірус дав позитивні результати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної лабораторного центру МОЗ.

"Станом на 09:00 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

Стан здоров’я у всіх задовільний. Наразі триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження, дезінфекційні заходи.

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Нагадаємо, про спалах коронавірусу в запорізькому "Металурзі" стало відомо 3 липня.