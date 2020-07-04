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У запорізькому "Металурзі" у 13 осіб виявили коронавірус, - обласний лабцентр
З 32 обстежених в команді ФК "Металург" у 13 тест на коронавірус дав позитивні результати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької обласної лабораторного центру МОЗ.
"Станом на 09:00 4 липня із 32-х обстежених у команді – 13 позитивні на коронавірус. Стан усіх легкої ступені важкості, 5 осіб госпіталізовано, 8 осіб перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.
Стан здоров’я у всіх задовільний. Наразі триває епідеміологічне розслідування, проводяться усі необхідні протиепідемічні заходи, у тому числі лабораторні обстеження, дезінфекційні заходи.
Нагадаємо, про спалах коронавірусу в запорізькому "Металурзі" стало відомо 3 липня.
Топ коментарі
+1 Простой Инженер
показати весь коментар05.07.2020 00:27
+1 Павло Дудра
показати весь коментар05.07.2020 07:55
+1 Ольга Свердло #408143
показати весь коментар05.07.2020 08:30
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А пока что нулевым больным в Италии был бегун. Выжил, но 3 недели был в критическом состоянии на ИВЛ. Сильно сомневаюсь, что будет бегать. А у нас в числе первых жертв был волейболист.
2. Как это он , за такой малый период времени, станет безобиднее? Почему это он вдруг будет меньше "пожирать" лёгкие доводя зараженного до пневмонии?
1. Шансы на распространение у более завразных штаммов выше.
2. Шансы у более скрытных вариантов больше. С опасными борятся. Больных изолируют, лечат, держат дистанцию. А более легкие формы спокойно разносятся соплями.
мало хто усвідомив цей момент.
Пока власти принимали одну меру за другой в попытке остановить распространение инфекции, а медики (тщетно) искали лекарство или вакцину, способные побороть болезнь, мы узнавали о коронавирусе все новые подробности, и наше представление о нем менялось, причем в некоторых аспектах - в корне.Поначалу казалось, что это обычное респираторное заболевание вроде SARS или птичьего гриппа, однако позже выяснилось, что коронавирус (его официальное название SARS-CoV-2) может затронуть легкие, мозг, носоглотку, глаза, сердце, кровеносные сосуды, печень, почки и кишечник, то есть буквально все жизненно важные органы.По результатам уже проведенных исследований, Covid-19 сопровождается целым набором самых разнообразных симптомов, и для тех, кто переболел в тяжелой форме, долговременные последствия могут быть самыми серьезными: от рубцевания легочной ткани и отказа почек до воспаления сердечной мышцы, аритмии, повреждения печени, когнитивных нарушений, психозов, сопровождающихся резкой сменой настроения, и многого другого.
https://www.bbc.com/russian/features-52940134
Я "плюсанул" Ваш коммент только потому, что статья не наша. К нашим властям она никакого отношения не имеет. Они пытались не предотвратить распространение инфекции, а попиариться на этом, распилить кредиты и заработать бабло.