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Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни"

Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів

Порушення громадського порядку, незаконний оборот і застосування зброї, численні напади на громадян, у тому числі із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час масової бійки на Бессарабці охоронці закладів нічого не робили, цьому дадуть правову оцінку, - поліція Києва

Аваков Арсен (2190) бійка (740) Зеленський Володимир (23954) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+83
Зеленский потребовал, чтобы Венедиктова и Аваков приняли неотложные меры "по недопущению эскалации насилия на улицах страны" - Цензор.НЕТ 2050
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04.07.2020 23:46
+60
І топнув ніжкою.
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04.07.2020 23:43
+53
А венедиктова тут при чем ?
Она же персона по посадке Порошенко и других патриотов.
Других обязанностей у нее нет.
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04.07.2020 23:43
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как по мне там и трава покрашенная...
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05.07.2020 07:36 Відповісти
Это ковралин...
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05.07.2020 08:48 Відповісти
при чем косоруко положеный (складочки не растянули)))))
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05.07.2020 09:13 Відповісти
Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни" - Цензор.НЕТ 2619
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05.07.2020 06:51 Відповісти
Ну после «серьёзной обеспокоенности» я знаю точно , что президент проевропейский.
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05.07.2020 06:59 Відповісти
Хороший мальчик. Как сказала мама Римма "лишь бы не курил и в кофе не плевал"
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05.07.2020 08:15 Відповісти
"Дайте мне его хоть за горло подержать!" (с)
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05.07.2020 08:11 Відповісти
В очередь....
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05.07.2020 08:16 Відповісти
Спи спокойно.В могиле.
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05.07.2020 09:27 Відповісти
когда ето будет...евреи непакобелимые никогда
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05.07.2020 14:36 Відповісти
А вони, Клоуне, не мають часу - вони Стерненком займаються, та й по Шеремету ніяк не вдається щось видумати.
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05.07.2020 08:22 Відповісти
Так Зе именно то и имел в виду, чтоб активнее занимались Стерненко.
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05.07.2020 09:10 Відповісти
Нет сил читать комментарии, это какое-то дно. Почему нет реакции СБУ?
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05.07.2020 08:22 Відповісти
А Вы лобрый человек из добровольных ли помощников будете - сексотов? Или рядовой боец неоплаченный ботофермой топ-бариг? Им все время свобода мешает она их жмет. У них мечта - всем вшить чип, ввести цифровое обучение, запретить Интернет, сделать радиоточку и телевизор, карантин, что бы только их прогплаченых попок слушать и без комментариев. Игра в одни ворота олигархии. Если вам не дают высказаться уходите немедленно из таких медийных ресурсов, они полностью лживые.
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05.07.2020 08:48 Відповісти
Позвони этому...как его...чорту...ну тому...литинанту бакланову...пожалуйся...
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05.07.2020 08:49 Відповісти
никакого порядка - не то что на паРаше...
начинай орать "путен введи!"
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05.07.2020 08:57 Відповісти
А тебе уже ввёл? Не говори только куда, недосказанность она лучше прямолинейности.
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05.07.2020 09:19 Відповісти
Гєна і двоє 3.14дарів лайкнувших цей висер, ми живемо в ДЕМОКРАТИЧНІЙ КРАЇНІ і маємо право на власну думку. так шо гуляй вася....
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05.07.2020 09:26 Відповісти
реакции на что? на слова бедосика?
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05.07.2020 09:40 Відповісти
напишите адрес - мы уже выезжаем ... ....
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05.07.2020 12:30 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ. ДАВАЙ.
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05.07.2020 12:34 Відповісти
Контора закрыта - все ушли крышевать...)
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05.07.2020 14:16 Відповісти
Для начала они должны уйти в отставку😡
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05.07.2020 08:33 Відповісти
А если авакян с бенядиктовой болт забьют на это требование...то что им будет?? Пальчиком погрозиш и ножкой топнешь???
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05.07.2020 08:35 Відповісти
кортеж бедосика в Одессе все видели?
https://twitter.com/i/status/1279455753083006982
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05.07.2020 08:40 Відповісти
Сцарь приїхав в Одесу.
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05.07.2020 10:00 Відповісти
Сегодняшнее насилие на улицах можно было предотвратить только ранее - адекватной работой участковых, детской полиции (с образовательными уроками для школьников), ведением учета лиц, которые потенциально готовы на преступление, неподкупными и справедливыми следователями, судами и прокуратурой и т.д. А когда каждая собака видит что явных убийц (типа Кожары) отпускают под домашний арест, а задержанных "по походке" держат по 7 месяцев в СИЗО - то восстановить справедливость получается можно только самому и только прямо на месте, а что уже попадется под руку - неважно.
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05.07.2020 09:13 Відповісти
Какие это меры? Комендантский час и бтры в городе? Чувствую, с таким либертарианством далеко не уедем
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05.07.2020 09:19 Відповісти
Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни" - Цензор.НЕТ 4845
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05.07.2020 09:25 Відповісти
за зебобиков и за шариковых беспокоится?
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05.07.2020 09:31 Відповісти
За рішенням суду, оперуповноважений Кагарлицького відділення поліції, який у ніч з 23 на 24 травня 2020 за вказівкою безпосереднього керівника утримував руки потерпілої у той час, як його керівник надягнув протигаз на жінку та з метою отримання викривальних показів періодично затискав дихальну трубку, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
джерело - https://dbr.gov.ua/news/katuvannya-u-kagarlickomu-viddilenni-policii-sud-obrav-zapobizhniy-zakhid-sche-dvom-pidozryuvanim-policeyskim ДБР
Як це розуміти? Невже в суддів не має дітей чи не має серця? Як можна відпустити ката на волю? В кагарлику це був не поодинокий випадок а система, люди бояться свідчити, оскільки не вірять в правосуддя, в той же час Суд відпускає ймовірного злочинця під домашній арешт.
Чи зможе він робити тиск на свідків? Питання риторичне.
А де кримінальні провадження стосовно інших правоохоронців, які в ніч з 23 на 24 травня були у райвідділку? Вони не могли не чути катувань та не знати про згвалтування. Аваківська система в дії!
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05.07.2020 10:12 Відповісти
С детьми судей такого случиться не может априори, они об этом позаботились, а на остальных им как-то пофиг...
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05.07.2020 14:15 Відповісти
это типа чтоб шариков больше ногами не *******?
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05.07.2020 10:34 Відповісти
Надо просто перестать стрелять и насиловать в отделениях полиции
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05.07.2020 11:21 Відповісти
Так полиция слишком жестока с мирными протестующими против высоких цен в "Арена"!
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05.07.2020 11:32 Відповісти
"...я вам объясню, как Президент управляет страной? Он открывает Фейсбук... и делает заявление. Десять великовозрастных дебилов подрались по пьяни на Бесарабке. Кто-то снял на мобилку и выложил в интернет. Президент из Одессы делает грозные бровки и пишет видосик. Эскалация насилия на улицах страны. Не х*р в стакане. Государственного уровня проблема!..."
(А.Бабченко)
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05.07.2020 12:57 Відповісти
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