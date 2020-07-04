Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни"
Порушення громадського порядку, незаконний оборот і застосування зброї, численні напади на громадян, у тому числі із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України", – заявив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях.
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https://twitter.com/i/status/1279455753083006982
джерело - https://dbr.gov.ua/news/katuvannya-u-kagarlickomu-viddilenni-policii-sud-obrav-zapobizhniy-zakhid-sche-dvom-pidozryuvanim-policeyskim ДБР
Як це розуміти? Невже в суддів не має дітей чи не має серця? Як можна відпустити ката на волю? В кагарлику це був не поодинокий випадок а система, люди бояться свідчити, оскільки не вірять в правосуддя, в той же час Суд відпускає ймовірного злочинця під домашній арешт.
Чи зможе він робити тиск на свідків? Питання риторичне.
А де кримінальні провадження стосовно інших правоохоронців, які в ніч з 23 на 24 травня були у райвідділку? Вони не могли не чути катувань та не знати про згвалтування. Аваківська система в дії!
(А.Бабченко)