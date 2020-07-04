Зеленський зажадав, щоб Венедіктова і Аваков вжили невідкладних заходів "щодо недопущення ескалації насильства на вулицях країни"

Порушення громадського порядку, незаконний оборот і застосування зброї, численні напади на громадян, у тому числі із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Вимагаю від Генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України", – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї. Раніше мали місце інші неприпустимі випадки порушення правопорядку на вулицях.

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