УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11720 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
11 960 51

Заплановано три дивізіони ракетних комплексів "Нептун": два - на Чорному морі, один - на Азовському, - командувач ВМС Неїжпапа

Заплановано три дивізіони ракетних комплексів

Випробування вітчизняного берегового ракетного комплексу "Нептун" тривали кілька місяців і показали його ефективність.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, передає Цензор.НЕТ.

"Випробування показали, що ніщо не заважає ураженню кількох цілей одночасно. Зброя однозначно ефективна, головне завдання нині – отримати "Нептуни" якнайшвидше й грамотно їх застосовувати. Щодо питання "коли", думаю, наступного року. А щодо кількості відповім, що заплановано три дивізіони берегових ракетних комплексів. Два - на Чорному морі, один - на Азовському", - повідомив він.

Читайте також: Дії РФ показують, що загроза повномасштабної агресії зберігається, - командувач ВМС Неїжпапа

Нагадаємо, РК "Нептун" - це крилаті ракети української розробки. Ракетний комплекс здатний знищувати бойові кораблі класів крейсер, есмінець, фрегат і корвет, а також десантні, танкодесантні кораблі і транспорти, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Ракети можуть вражати ціль у складних метеорологічних умовах, за активної вогневої і радіоелектронній протидії.

Випробування завершено цього літа. За словами генерального директора конструкторського бюро "Луч" Олега Коростельова, Збройні сили України можуть взяти на озброєння ракетний комплекс "Нептун" до вересня. Дивізіон ракетних комплексів може бути поставлено в ЗСУ вже до кінця 2021 року.

Автор: 

Азовське море (1618) оборона (4793) ракети (4030) Чорне море (1670) Неїжпапа Олексій (86)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Тобто до оборонзамовлень ракети не потрапили...
Наступного року, гадаю, теж грошей не вистасить... На ментів вистачить, а на обороніу ні...
показати весь коментар
05.07.2020 00:39
+21
Аж через год примут на вооружение? Спешить нам некуда? Если бы во время Второй мировой с такими же темпами строили оружие то Гитлер весь мир завоевал бы и высадился бы на Луне.
показати весь коментар
05.07.2020 01:29
+20
пртидут человечки под видом гбр и скрутят наведение
показати весь коментар
05.07.2020 00:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пртидут человечки под видом гбр и скрутят наведение
показати весь коментар
05.07.2020 00:38 Відповісти
Вот это мощь!! Вы главное, побольше вагонов шапок завезите
показати весь коментар
05.07.2020 07:57 Відповісти
"Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года." - - командующий ВМС Неижпапа лапша... Они уже к концу лета нужны а не в 2021 году !!!
показати весь коментар
05.07.2020 00:39 Відповісти
Почему именно к концу лета?
показати весь коментар
05.07.2020 01:03 Відповісти
Бо ***** до кінця літа в Криму вода закінчиться і раха піде на Херсон з Чорного моря і на Маріуполь по Азову. А там при підтримці місцевої вати, мертведчуків та рабіновічів з шаріями будуть пробивати коридор на Молдову придністровя
показати весь коментар
05.07.2020 08:52 Відповісти
Тобто до оборонзамовлень ракети не потрапили...
Наступного року, гадаю, теж грошей не вистасить... На ментів вистачить, а на обороніу ні...
показати весь коментар
05.07.2020 00:39 Відповісти
Головний ворог уряду це українці!
показати весь коментар
05.07.2020 09:17 Відповісти
це тому що влада - окупаційна.
Захищається від населення, а не зовнішніх ворогів.
Це вірний маркер - співвідношення витрат на МВС та Оборону
показати весь коментар
06.07.2020 08:52 Відповісти
Заплановано? Сподіваюсь що вже робиться і у три зміни. Ото радість для москаликів!
показати весь коментар
05.07.2020 00:39 Відповісти
Вы еще координаты будущих дислокаций выложите
показати весь коментар
05.07.2020 00:45 Відповісти
С количеством предателей в украинской армии и правительстве ты еще сомневаешься что ***** не знает сколько и куда направлены наши подразделения? В етой войне вся надежда на младший командирский состав и их умение и опыт. На хенералов и спускаясь ниже до полковников получивших свои звания за поседелки с кремлевскими чекистами в саунах ни капли не надеюсь.
показати весь коментар
05.07.2020 01:32 Відповісти
Есть у нас честные полковники и генералы - напр., погибший генерал Кульчицкий. Не уверен, что они в большинстве.
показати весь коментар
05.07.2020 11:03 Відповісти
Аж через год примут на вооружение? Спешить нам некуда? Если бы во время Второй мировой с такими же темпами строили оружие то Гитлер весь мир завоевал бы и высадился бы на Луне.
показати весь коментар
05.07.2020 01:29 Відповісти
Заплановано три дивізіони ракетних комплексів "Нептун": два - на Чорному морі, один - на Азовському, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 220
показати весь коментар
05.07.2020 11:41 Відповісти
Первая фотография Земли из космоса сделана на киноплёнку 24 октября 1946 года с баллистической ракеты «Фау-2»
https://habr.com/ru/post/398657/
показати весь коментар
05.07.2020 11:43 Відповісти
для цього треба було організувати Чапліна на президента Америки попередньо зробивши з нього німецького агента
показати весь коментар
06.07.2020 08:50 Відповісти
Чем больше тем лучше
показати весь коментар
05.07.2020 01:29 Відповісти
а орки тоже поставят на свои корабли такие-же гигантские отражатели, как на баржах-мишенях?
показати весь коментар
05.07.2020 01:53 Відповісти
Корабли сами по себе гигантские отражатели, зачем же ставить на них сеточку с крестиком
показати весь коментар
05.07.2020 02:19 Відповісти
конечно....
показати весь коментар
05.07.2020 07:38 Відповісти
А дивизион это сколько ракет?
показати весь коментар
05.07.2020 03:31 Відповісти
Вопрос "некорректен"... В дивизионе учитывают количество ПУ и батарей... Ведь стреляют ПУ, а не ракеты... А это может быть и секретно..
показати весь коментар
05.07.2020 05:43 Відповісти
72 ракеты
показати весь коментар
05.07.2020 10:04 Відповісти
обычно до 8 пусковых комплексов...но бывали и побольше...но то было раньше, щас наверняка штук 5 есть...
показати весь коментар
05.07.2020 07:32 Відповісти
один дивизион "Нептун" это 72 ракеты .. 3 дивизиона это 216 ракет..
показати весь коментар
05.07.2020 08:41 Відповісти
6 ПУ, 6 ТЗМ, 6 ТМ + КП
т.е. 6*4 + 6*4 + 6*4 = 72 ракеты
показати весь коментар
05.07.2020 10:00 Відповісти
це тільки 1 залп! І його навряд чи переживе їхній флагман "чмосква", а про решту лоханок взагалі нема що казати.
рюзьге просто обсеруться виходити у море після першого ж попадання в будь-яку їхню лоханку
показати весь коментар
06.07.2020 08:47 Відповісти
На збільшення у три рази утримання шапіто зеленського в бюджеті є кошти, мільярди на забаганки мусорів-прокурорів-судей-депутатів і на аваковські гелікоптери - також є, на бальшіє стройкі (розпили бабла) знаходяться десятки мільярдів народних коштів, а **** мільярд на дивізіон, який знешкодить кацапський морський флот - у зелених тварюк, грошей немає! Це все що ви маєте знати про прислуг кремля які дорвались до влади в Україні. Ці виродки прийшли грабувати країну, а не думати про її розвиток і захист від агресора.
показати весь коментар
05.07.2020 06:51 Відповісти
чмосква дозволяє своїм агентам спускати держбюджет на що хош аби не на армію та впк
показати весь коментар
06.07.2020 08:45 Відповісти
Менше знаєш краще спиш! Це інфа не для широкого кагалу!
показати весь коментар
05.07.2020 06:59 Відповісти
Ничего, "Зеленая власть" сделает все, чтобы "Нептун" в ВСУ не попал.
показати весь коментар
05.07.2020 08:13 Відповісти
Не можливо перемогти ворога коли при владі в Україні банда зрадників а очолює їх головнокомандувач уклоніст
показати весь коментар
05.07.2020 09:46 Відповісти
Ці ракeтні комплeкси трeба штампувати вдeнь і вночі. Будувати заводи на Заході Украіни, в цeнтрі та вкладати гроші, нe жалкуючи. Цe - головнe зараз! При такій високій вирогідності нападу путлeровських сил вжe восeни, ми нe маємо часу на бюрократію.
показати весь коментар
05.07.2020 08:18 Відповісти
Так хто там гавкає з-за паребріка?
показати весь коментар
05.07.2020 08:35 Відповісти
а що він не так написав?
показати весь коментар
05.07.2020 09:19 Відповісти
Ось що.
Заплановано три дивізіони ракетних комплексів "Нептун": два - на Чорному морі, один - на Азовському, - командувач ВМС Неїжпапа - Цензор.НЕТ 6556
показати весь коментар
05.07.2020 09:25 Відповісти
Запланировано три дивизиона ракетных комплексов "Нептун": два - на Черном море, один - на Азовском, - командующий ВМС Неижпапа - Цензор.НЕТ 8917
показати весь коментар
05.07.2020 08:47 Відповісти
Надо 7 и шоб до машквы доставали!
показати весь коментар
05.07.2020 09:08 Відповісти
Клятий порох, правда зебуины?
показати весь коментар
05.07.2020 09:16 Відповісти
Согласен, приватовский ворюга при власти
показати весь коментар
05.07.2020 21:31 Відповісти
Випробування ракет "Нептун" було,коли мети потрапляння були нерухомi.Немаэ рiзницi, де нерухома цiль(мета) чи на суходолi,чи на морi.Тому ефективнiсть "Нептуна",коли цiль рухаэться,викликаэ сумнiви,можливо, це чергова "туфта",яку пiдсовують шахраi з ОПК?
показати весь коментар
05.07.2020 09:22 Відповісти
Планы это хорошо. Финансирования нет - вот, что плохо.
показати весь коментар
05.07.2020 11:00 Відповісти
звідки йому взятись коли весь цирк краде?
показати весь коментар
06.07.2020 08:44 Відповісти
Долго,очень долго раскачивается главзелень в отношении ПКР...Нет, дабы к примеру, свернуть, размножение министерств,полисменов,прокуроров,соцподдержку лугандона и высвободившиеся средства пустить на ракетную программу...Дивизионы"Нептун"это то, что срочно необходимо ВСУ в сдерживании от рашагрессии....
показати весь коментар
05.07.2020 12:00 Відповісти
Навпаки! Це лайно роздуває штати та зарплати, щоб знекровити каїну і залишити зі скудним бюджетом на оборону!
показати весь коментар
06.07.2020 08:43 Відповісти
" Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас - получить "Нептун" как можно скорее и грамотно его применять. По вопросу "когда", думаю, в следующем году. А о "сколько", отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два на Черном море, один на Азовском", - сообщил он."

Стесняюсь спросить, запланировано КЕМ?
Нейижпапой или государственным бюджетом Украины?
показати весь коментар
05.07.2020 12:06 Відповісти
Соя вже увійшла у стадію несамовитості. ЛЮБУ новину перетворюють у зраду, чоколядні зрадо*оби
показати весь коментар
05.07.2020 12:45 Відповісти
Ну не командующий, а змей горыныч, в три горла всё разболтал с трибуны. Ты сначала поставь да пи-дони хоть одного нарушителя, а потом извергай огонь.
показати весь коментар
05.07.2020 16:28 Відповісти
Мордвини нападати планують через місяць, а кремлівська агентура "планує" на наступний рік.
показати весь коментар
06.07.2020 08:42 Відповісти
 
 