УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11720 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 348 6

Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр

Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр

Пізно увечері 4 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Пищевика в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ворог відкривав вогонь по українських захисниках із великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу один наш воїн зазнав вогнепального наскрізного кульового поранення. Постраждалого захисника оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Військовослужбовці зі складу ОС придушили ворожу активність вогнем у відповідь.

Дивіться також: Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов. ФОТО

Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр 01

Нагадаємо, від початку доби 4 липня ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння.

Читайте також: Зеленський про нібито вимогу РФ внести до 6 липня закон про особливий статус Донбасу: "Від України ніхто нічого не може вимагати"

Автор: 

поранення (2806) Донбас (22356) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі свіноруси!
показати весь коментар
05.07.2020 08:08 Відповісти
Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5459
показати весь коментар
05.07.2020 08:45 Відповісти
Выздоравливай, Воин!
показати весь коментар
05.07.2020 09:07 Відповісти
Одужання......
показати весь коментар
05.07.2020 09:12 Відповісти
Бережи вас Господь, хлопці. Одужання пораненому захиснику
показати весь коментар
05.07.2020 09:33 Відповісти
Просто надо больше убивать русских!
Убей бесноватого русского!
Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3999
показати весь коментар
05.07.2020 13:37 Відповісти
 
 