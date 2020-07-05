Воїн ОС зазнав поранення унаслідок ворожого обстрілу поблизу Пищевика, - пресцентр

Пізно увечері 4 липня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Пищевика в Донецькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, ворог відкривав вогонь по українських захисниках із великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

"Унаслідок обстрілу один наш воїн зазнав вогнепального наскрізного кульового поранення. Постраждалого захисника оперативно доставили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Військовослужбовці зі складу ОС придушили ворожу активність вогнем у відповідь.

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Нагадаємо, від початку доби 4 липня ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонене озброєння.

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