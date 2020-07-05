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Новини Убивство Шеремета
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У Кузьменко та Антоненка, які перебувають у СІЗО понад 200 днів, виникли проблеми зі здоров'ям

У Кузьменко та Антоненка, які перебувають у СІЗО понад 200 днів, виникли проблеми зі здоров'ям

У підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко проблеми зі здоров'ям. Обоє перебувають у СІЗО вже понад 200 днів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Зокрема, у Юлії Кузьменко з'явилися порушення ритму серця і проблеми з тиском, розповів цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян.

"Через те, що дуже висока температура в камері, вона не провітрюється, вікна не відкриваються, починаються збої ритму серця, починаються проблеми з тиском, із суглобами. І все це з кожним днем ​​накопичується і погіршується. 206 днів у темній камері - це дуже багато", - каже Петро Киян.

Дивіться також: "200 днів брехні": у Києві відбулася акція на підтримку обвинувачених у справі Шеремета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За словами адвоката підозрюваного Андрія Антоненка Станіслава Кулика, його підзахисному вже близько тижня не надають медичної допомоги.

"У нього болить нога. Там щось із судинами. Я не медик, точно не скажу. Ми, звичайно, пишемо відповідні клопотання і заяви, але поки йому медичну допомогу так і не надали", - повідомив Станіслав Кулик.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

Читайте також: Ні президент, ні міністр не втручаються в розслідування вбивства Шеремета, - Аваков

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.

Автор: 

СІЗО (726) Шеремет Павло (520) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Кіян Петро (4)


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Топ коментарі
+37
Граждане Украины, которые голосовали за клоуна , вы несёте ответственность за этих людей которые сидят в тюрьме. Помните это .
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05.07.2020 01:58
+35
Цього, напевне, варто було чекати.
Тримайтеся, Юліє та Андрію.
Це жахіття скінчиться одного дня.
Але треба ще трохи почекати.
Ви мусите бути сильними.
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05.07.2020 01:35
+23
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает деталей встречи политических советников лидеров государств нормандского формата об урегулировании ситуации на Донбассе.

мальчику это даже не интересно
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05.07.2020 02:43
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кто будет отвечать за незаконное содержание под стражей? Зебиляку на гiляку
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05.07.2020 01:27 Відповісти
Ай вей як ґламурно І хто ж це ВИЗНАВ що затримання "незаконне" ?? В Україні нема суда натовпу і суда рабінів! Чи ти цього не знаєш? а що до шмарклі - то це окрема пісня
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05.07.2020 11:23 Відповісти
Цього, напевне, варто було чекати.
Тримайтеся, Юліє та Андрію.
Це жахіття скінчиться одного дня.
Але треба ще трохи почекати.
Ви мусите бути сильними.
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05.07.2020 01:35 Відповісти
https://uainfo.org/heading/public/107117-obezglavlennyy-sudya-iz-harkova-byl-daleko-ne-svyatym-videozapis-postradavshego-svidetelya.html Обезглавленный судья из Харькова был далеко не святым. Видеозапись рассказа пострадавшего
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05.07.2020 01:48 Відповісти
Граждане Украины, которые голосовали за клоуна , вы несёте ответственность за этих людей которые сидят в тюрьме. Помните это .
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05.07.2020 01:58 Відповісти
А кто ответит за Шеремета?
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05.07.2020 02:11 Відповісти
Клоун и Аваков
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05.07.2020 02:40 Відповісти
От того что посадить невиновных преступление так и останется безнаказанным.
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05.07.2020 03:30 Відповісти
Якби у поліції були незаперечні докази, то їхні ЗМІ вже би їх розповсюдили. Тому це поки є політичною і брудною справою.
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05.07.2020 03:39 Відповісти
ти з дуба впав? якби не було Б доказів то тих марамоїв"не патріотів"(бо юдеї), давно Б випустили на їх істєричну матерщину
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05.07.2020 11:26 Відповісти
А может еще им повесить дело об убийстве Кеннеди, шоб кардинально улучшить отношения с США и попросить у них психиатрической помощи для такого как ты прошарку населения...
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05.07.2020 06:57 Відповісти
Може Альона Притула, в котрої гине вже другий коханець?
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05.07.2020 08:06 Відповісти
наверно виновный...но никак не назначенный
пока не доказали из вину в суде - просто преступление делать презентации и подтасовывая факты и общественное мнение подгонять улики под назначенных жертв произвола!!!
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05.07.2020 08:53 Відповісти
Сосны корабельные?
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05.07.2020 09:06 Відповісти
А Шеремет, который ехал в машине получил очень большие проблемы со здоровьем. Осталось только предьявить Шеремету подозрение а рифмастеров объявить пострадавшими.
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05.07.2020 02:24 Відповісти
где доказательства причасности Рифмастера к убийству Шеремета ?
ваши бла-бла и походка на рыпах не принимаются
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05.07.2020 02:42 Відповісти
А это Шеремет посадил Рифмастера в СИЗО? Или ты просто не хочешь упоминать те фамилии, которые прикрываясь именем Шеремета проводят свои грязные политические расправы?
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05.07.2020 03:20 Відповісти
Почему негражданин Украины рассказывает украинцам как им судит и садить невинных граждан? Есть доказательства? Или шарий голос портновой на ушко шепчут и темники из ********* приходят ?
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05.07.2020 06:16 Відповісти
Я хренею - этот поверит во все, что ему скажут!!! Заслуженный Буратин Украины... Из-за таких дебилов и процветают лисы Алисы и коты Базилио...
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05.07.2020 06:55 Відповісти
Шеремета замочил зеля, не веришь?
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05.07.2020 09:08 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не знает деталей встречи политических советников лидеров государств нормандского формата об урегулировании ситуации на Донбассе.

мальчику это даже не интересно
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05.07.2020 02:43 Відповісти
кто такой мистер Зеленский и чем он занимается ?
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05.07.2020 02:44 Відповісти
Чмо, поставленное играть роль президента. Но и с этим он не справился. Потому что бездарность.
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05.07.2020 07:02 Відповісти
Дрочит
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05.07.2020 09:09 Відповісти
ссылка здесь
https://ru.krymr.com/a/news-prezident-zelenskij-ne-rasskazal-detalej-berlinskoj-vstrechi-po-/30705953.html
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05.07.2020 02:45 Відповісти
Рада (монобольшинство) определяет внешнюю политику, президент (тот-же слуга) проводит...
Хозяин Слуг пока не соизволил сообщить...
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05.07.2020 10:10 Відповісти
Досі невідомо про докази вини Антоненка, Дугарь, Кузьменко у цій справі.
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05.07.2020 02:56 Відповісти
Алі-ага, як може бути відомим те, чого не існує ?
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05.07.2020 03:22 Відповісти
Думаю, що ця справа розсиплеться у суді, як було із відомими справами проти Порошенка. Треба час, щоб підготувати відповідь на ті "докази", які довго фабрикували з порушенням терміну слідства.
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05.07.2020 03:34 Відповісти
Потому необходимо требовать не Свободу, а немедленного суда.
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05.07.2020 10:12 Відповісти
Документы и доказательства готовы и переданы защите и подозреваемым для ознакомления.
Как только они ознакомятся, можно сразу идти в суд.
Чем быстрее, тем лучше.
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05.07.2020 09:18 Відповісти
Це все добре, але ж поліція не бере до уваги результати ДВОХ незалежних експертиз росту Антоненка, де вказано, що він на 7-10 см вищий за людину з відео!
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05.07.2020 09:38 Відповісти
В суде эти результаты могут быть озвучены и рассмотрены, как контраргумент.
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05.07.2020 09:52 Відповісти
Они уже были озвучены сто раз. "Судья" вовк просто забил.
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05.07.2020 10:22 Відповісти
2 липня 2020 року цю справу передали у суд, а перед тим розслідування подовжували. І одразу поліція почала спекулювати на термінах ознайомлення захисту із цією справою.
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05.07.2020 03:31 Відповісти
Потому что единственная реформа полиции последних пяти лет это реформа пиара. Гнилое и тупое нутро полиции осталось, но сверху завесили его гирляндами и запустили фейерверк.
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05.07.2020 03:35 Відповісти
Звичайно, бо єдині досягнення поліції були у Княжичах і Кагарлику.
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05.07.2020 03:41 Відповісти
Когда наконец исчезнет эта ничтожная власть пустоголовых мстительных воров.
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05.07.2020 06:08 Відповісти
Лише після того, як Ви, я та інші переконають не голосувати за кловунів, корупціонерів та інших шахраїв.
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05.07.2020 06:15 Відповісти
Так и будет.
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05.07.2020 09:15 Відповісти
Все предыдущие президенты были коррупционерами?
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05.07.2020 10:18 Відповісти
Тебе нужно заняться своими делами.
Не отвлекайся.
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05.07.2020 10:21 Відповісти
Я и занимаюсь своим делом, https://censor.net/user/459497, т.к. после того как вы, зебы, избрали блазня, у Лукашенко совсем крыша поехала.
Почему ты, https://censor.net/user/459497, отвечаешь как кацап на простой вопрос?
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05.07.2020 10:24 Відповісти
См. выше.
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05.07.2020 10:25 Відповісти
См. выше, если ты решил, что долго будешь радоваться своей двусмысленности в ответе, зеб.
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05.07.2020 10:30 Відповісти
Я тебя гнилой вонючей бульбой ещё не обзывал?
Нет?
А, ведь, могу!
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05.07.2020 11:26 Відповісти
https://censor.net/user/459497, а ведь тебе с Циклопом нравится считать себя малоросоми ?
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05.07.2020 11:54 Відповісти
Только на следующих выборах.
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05.07.2020 09:15 Відповісти
По данным посольства РФ в Ереване, криминальных следов в смерти военнослужащего 102-й российской военной базы в Армении нет. Причиной кончины стал, по всей вероятности, нервный срыв.
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05.07.2020 07:39 Відповісти
В смысле,зебил сдаст путю?
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05.07.2020 09:11 Відповісти
Сдадут кураторов из СБУ.
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05.07.2020 09:14 Відповісти
зачем СБУ убивать Шеремета?
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05.07.2020 10:20 Відповісти
Ти дійсно віриш у версію слідства? Ну невже ти віриш, що вбивство маловідомого журналіста дозволило б дестабілізувати ситуацію та змінити державний будуй, як вважають в МВС?
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05.07.2020 09:36 Відповісти
... змінити державний будуй, як вважають в МВС?
Хххххххххххххххххх
Африкан Свиридович, у тебя ус плохо приклеен
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05.07.2020 10:08 Відповісти
Тссс, я тобі це писав? Не заважай мені москалів ловити! Ну от якого дідька ти влазиш у чужу розмову і палиш контору???
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05.07.2020 10:17 Відповісти
Підлога країни дивиться на таої борошна з ловлі москалів
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05.07.2020 17:14 Відповісти
Правльно - ПЕКЕЛЬНІ борошна!))
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05.07.2020 18:12 Відповісти
Пока визжите до ссачки вы , зеленые малоросы или лахта **********, вас не отличить .
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05.07.2020 11:58 Відповісти
НКВД
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05.07.2020 09:02 Відповісти
Выпускайие, ироды, людей!
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05.07.2020 09:06 Відповісти
Зеленский -УБИЙЦА. Его методы правления приводят к Геноциду!
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05.07.2020 09:11 Відповісти
Защите и подозреваемым нужно быстро изучать материалы следствия, готовить контраргументы и идти в суд.
После суда - с чистой совестью на свободу.
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05.07.2020 09:12 Відповісти
А на их место землю, за политрепрессии.
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05.07.2020 10:43 Відповісти
Бред! Стандартная симптоматика, которую можно приписать любому. Недалёкие адвокаты, следователи и прокуроры. Отсутствие четкой информации. Догадки безграмотных журналистов. Манипуляторы и марионетки...И т.д. и т.п.... И все это кому-то нужно... И кому?...
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05.07.2020 09:41 Відповісти
Я согласен.
Но психологический стресс и страх могут кого угодно сделать больным.
Они, ведь, там не отдыхают.
Они ждут приговора - оправдательного или обвинительного.
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05.07.2020 09:56 Відповісти
Понятное дело,не в санатории.Там очень много "сидящих," у которых проблемы еще большие. Такова жизнь.Скоро суд, станет полегче. Может быть. А может быть и не станет.
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05.07.2020 10:00 Відповісти
В справі Шеремета дві можливі версії - гроші і помста.
По грошам - в СІЗО має сидіти Альона Притула.
Помста це або ***** або його холуй Лукашенко.
Звинувачуючи у вбивстві абсолютно лівих людей зебіли просто покривають справжніх винуватців.
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05.07.2020 10:19 Відповісти
Пусть начнут голодовку,как Савченко. Её за что в СИЗО держали и кто ответил?
Интересно ,сколько часов продлится гололовка?
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05.07.2020 10:23 Відповісти
Надя странная бабена , но духа у нее по-более будет чем у многих тн хороших .Это надо признать .
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05.07.2020 12:18 Відповісти
"кому и кобыла невеста"
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05.07.2020 12:51 Відповісти
шеремет-фсбшная подстилка его кокнули хозяева!
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05.07.2020 11:51 Відповісти
Замутил это Аваков, а Бубочка боиться упрекнуть того .Не надо забывать , что Аваков убил С Билого , а это по -круче будет и Пепа тем времени .тоже опустил голову в трусы . Ссут Авакова они .
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05.07.2020 12:17 Відповісти
слушайте, а как правильно: зелёный пуйлёныш или пуйлёный зелёныш ???
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05.07.2020 12:17 Відповісти
хлебушек с маслом закончился. сдавай заказчика пэтю и иди лечись в изолятор
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05.07.2020 14:15 Відповісти
 
 