У Кузьменко та Антоненка, які перебувають у СІЗО понад 200 днів, виникли проблеми зі здоров'ям

У підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко проблеми зі здоров'ям. Обоє перебувають у СІЗО вже понад 200 днів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Зокрема, у Юлії Кузьменко з'явилися порушення ритму серця і проблеми з тиском, розповів цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян.

"Через те, що дуже висока температура в камері, вона не провітрюється, вікна не відкриваються, починаються збої ритму серця, починаються проблеми з тиском, із суглобами. І все це з кожним днем ​​накопичується і погіршується. 206 днів у темній камері - це дуже багато", - каже Петро Киян.

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За словами адвоката підозрюваного Андрія Антоненка Станіслава Кулика, його підзахисному вже близько тижня не надають медичної допомоги.

"У нього болить нога. Там щось із судинами. Я не медик, точно не скажу. Ми, звичайно, пишемо відповідні клопотання і заяви, але поки йому медичну допомогу так і не надали", - повідомив Станіслав Кулик.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.

12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

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22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.