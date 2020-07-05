У Кузьменко та Антоненка, які перебувають у СІЗО понад 200 днів, виникли проблеми зі здоров'ям
У підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко проблеми зі здоров'ям. Обоє перебувають у СІЗО вже понад 200 днів.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
Зокрема, у Юлії Кузьменко з'явилися порушення ритму серця і проблеми з тиском, розповів цивільний чоловік Кузьменко Петро Киян.
"Через те, що дуже висока температура в камері, вона не провітрюється, вікна не відкриваються, починаються збої ритму серця, починаються проблеми з тиском, із суглобами. І все це з кожним днем накопичується і погіршується. 206 днів у темній камері - це дуже багато", - каже Петро Киян.
За словами адвоката підозрюваного Андрія Антоненка Станіслава Кулика, його підзахисному вже близько тижня не надають медичної допомоги.
"У нього болить нога. Там щось із судинами. Я не медик, точно не скажу. Ми, звичайно, пишемо відповідні клопотання і заяви, але поки йому медичну допомогу так і не надали", - повідомив Станіслав Кулик.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року унаслідок вибуху машини.
12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.
22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.
2 липня стало відомо, що справа Шеремета готова для передачі в суд. "Початок розгляду цієї резонансної справи тепер залежить лише від того, коли адвокати підозрюваних закінчать ознайомлюватися з матеріалами", - повідомили в Нацполіції.
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Тримайтеся, Юліє та Андрію.
Це жахіття скінчиться одного дня.
Але треба ще трохи почекати.
Ви мусите бути сильними.
пока не доказали из вину в суде - просто преступление делать презентации и подтасовывая факты и общественное мнение подгонять улики под назначенных жертв произвола!!!
ваши бла-бла и походка на рыпах не принимаются
мальчику это даже не интересно
https://ru.krymr.com/a/news-prezident-zelenskij-ne-rasskazal-detalej-berlinskoj-vstrechi-po-/30705953.html
Хозяин Слуг пока не соизволил сообщить...
Как только они ознакомятся, можно сразу идти в суд.
Чем быстрее, тем лучше.
Не отвлекайся.
Почему ты, https://censor.net/user/459497, отвечаешь как кацап на простой вопрос?
Нет?
А, ведь, могу!
Хххххххххххххххххх
Африкан Свиридович, у тебя ус плохо приклеен
После суда - с чистой совестью на свободу.
Но психологический стресс и страх могут кого угодно сделать больным.
Они, ведь, там не отдыхают.
Они ждут приговора - оправдательного или обвинительного.
По грошам - в СІЗО має сидіти Альона Притула.
Помста це або ***** або його холуй Лукашенко.
Звинувачуючи у вбивстві абсолютно лівих людей зебіли просто покривають справжніх винуватців.
Интересно ,сколько часов продлится гололовка?