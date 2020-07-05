Більшість тих, хто клопотав про отримання посвідки на проживання в Естонії у 2019 році, - громадяни України, - радник бюро Департаменту поліції і прикордонної охорони Валк
Іноземці клопочуть про посвідку на проживанні в Естонії, приїжджаючи на роботу або навчання, а також для возз'єднання сім'ї.
Про це заявила естонському виданню ERR радник-експерт бюро ідентитету і статусів Департаменту поліції і прикордонної охорони Лійс Валк, передає Цензор.НЕТ.
"Більшість іноземців приїжджає в Естонію із сусідніх країн, зокрема з України та Росії. Але все більше на навчання до нас приїжджають люди з Індії, Нігерії і Пакистану. Найбільше серед тих, хто подав клопотання про отримання термінового дозволу на проживання минулого року, було громадян України - 2949 (1683 - у 2015 році), а також громадян Російської Федерації - 2197 (1357 - у 2015 році). У перших рядках таблиці також Індія - 497 громадян (136 - у 2015 році). Минулого року в першій десятці тих, хто подав клопотання про посвідку на проживання, було понад 200 громадян Пакистану, Бангладеш та Ірану. Кількість іранських громадян в Естонії за десять років збільшилася в понад 70 разів. З Туреччини - понад 350 громадян. І майже 400 громадян Республіки Білорусь", - повідомила вона.
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А вот анекдот:
"Раннее утро,рыбачат 3 зстонца.
Проходит 3часа
-Шо-то не клюетт.-товорит один.
Проходит еще 3 часа.
-Шо-то не клюетт.-говорит второй.
Проходит еще 3 часа.
-Наферно мноно 3.14сдим,вот и не клюетт."
Председатель совета женщин России обвинила мороженное Радуга в пропаганде ЛГБТ. Не буду повторяться это и так во всех новостных лентах. Дожили! Учителям нельзя фоткаться в купальниках и ходить в магазины нижнего белья. Теперь мороженое - пропаганда гомосятины. Дальше что? За рисунок ребенка с радугой отрубать ему руку а родителей на Колыму? Маразм крепчает и стремится в степень бесконечности.
Кстати. Женщины! Кто из вас хоть что-то слышал об этом ВАШЕМ союзе? Я уж не спрашиваю кто в нем состоит и кто избирал председателем ту маразматичку!
Всем хорошего дня и ясного разума.
и еще. Как убрать почетного петушка? Случайно прикрепил