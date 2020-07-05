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Більшість тих, хто клопотав про отримання посвідки на проживання в Естонії у 2019 році, - громадяни України, - радник бюро Департаменту поліції і прикордонної охорони Валк

Більшість тих, хто клопотав про отримання посвідки на проживання в Естонії у 2019 році, - громадяни України, - радник бюро Департаменту поліції і прикордонної охорони Валк

Іноземці клопочуть про посвідку на проживанні в Естонії, приїжджаючи на роботу або навчання, а також для возз'єднання сім'ї.

Про це заявила естонському виданню ERR радник-експерт бюро ідентитету і статусів Департаменту поліції і прикордонної охорони Лійс Валк, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість іноземців приїжджає в Естонію із сусідніх країн, зокрема з України та Росії. Але все більше на навчання до нас приїжджають люди з Індії, Нігерії і Пакистану. Найбільше серед тих, хто подав клопотання про отримання термінового дозволу на проживання минулого року, було громадян України - 2949 (1683 - у 2015 році), а також громадян Російської Федерації - 2197 (1357 - у 2015 році). У перших рядках таблиці також Індія - 497 громадян (136 - у 2015 році). Минулого року в першій десятці тих, хто подав клопотання про посвідку на проживання, було понад 200 громадян Пакистану, Бангладеш та Ірану. Кількість іранських громадян в Естонії за десять років збільшилася в понад 70 разів. З Туреччини - понад 350 громадян. І майже 400 громадян Республіки Білорусь", - повідомила вона.

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Автор: 

трудова міграція (453) Естонія (1619) міграція (371) еміграція (88)


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Топ коментарі
+13
Скоро у наших лондонских и кипрских олигархов не станет рабочей силы на заводах и плательщиков за электроэнергию. На что сынки ваши будут жить? Приватизировать и пилить на метал уже нечего.... захотите налогов собрать на ЗП депутататам, а не с кого... Ну уедете на Запад, но быть вам там всего лишь понаехавшим криминальны быдлом, а не вершителями судеб и политиками...
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05.07.2020 07:14
+7
Шпилевой катала Гудок - это страшный патриот Украины. Недаром своих сынов назвал Алмир и Дамир.
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05.07.2020 07:41
+6
Litve poxoze polucili vremeno zytelstvo S Ukrainy okolo 11000 a s Belorus 7500.V Etom godu na 5 raz bolse prosit nacionalnyje vizy Belorus cem s Ukraini.Vsio ravno bolse vsex jest s raski zyvut zdes,vot ix mogli nepuskat
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05.07.2020 07:26
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mNogo uze iz Pakistana,Bangladesa ili Indiji,no vsio oni luce cem grazdani iz rosiji
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05.07.2020 02:17 Відповісти
Нещодавно була стаття з твердженням Лукашенки, що громадяни України заздрять білорусам. Хотілося би знати як заздрять білоруси, які приїхали до Естонії.
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05.07.2020 03:05 Відповісти
Litve poxoze polucili vremeno zytelstvo S Ukrainy okolo 11000 a s Belorus 7500.V Etom godu na 5 raz bolse prosit nacionalnyje vizy Belorus cem s Ukraini.Vsio ravno bolse vsex jest s raski zyvut zdes,vot ix mogli nepuskat
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05.07.2020 07:26 Відповісти
Скоро у наших лондонских и кипрских олигархов не станет рабочей силы на заводах и плательщиков за электроэнергию. На что сынки ваши будут жить? Приватизировать и пилить на метал уже нечего.... захотите налогов собрать на ЗП депутататам, а не с кого... Ну уедете на Запад, но быть вам там всего лишь понаехавшим криминальны быдлом, а не вершителями судеб и политиками...
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05.07.2020 07:14 Відповісти
Во во. Сладкими багатыми буратинами. К слову. Гудок все беднее и беднее, только 3 лярда насобиралось
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05.07.2020 07:21 Відповісти
Шпилевой катала Гудок - это страшный патриот Украины. Недаром своих сынов назвал Алмир и Дамир.
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05.07.2020 07:41 Відповісти
Не стоит переживать за гудка. У него как и у любого украинского олигарха в офшорах наныкано раз в 20 больше, чем светится официально.
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05.07.2020 08:20 Відповісти
Эстония- улюбленное место лугандонов
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05.07.2020 07:22 Відповісти
Нет, там вату гоняют ссаными тряпками! Покрайней мере что они с Луганды сильно не распрастраняються!
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05.07.2020 07:34 Відповісти
Вопрос не в том что не гоняют. Большинство с украинскими паспортами в Эстонии - лугандоны. Не знаю почему, но так сложилось.
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05.07.2020 07:39 Відповісти
Mne kazetsia 2015 godu bylo podpisano dogovora mezdu Ukrainoj i Estoniji,sto imeno takyje mozet zit tam.Kak pravilo oni govoriat sto im netu gde zit poskolku razrusili ili otniali ix doma I nekuda im vozracatsia.Kak bezenci ot vojni im dajut prijut.Da ecio te kto imejet korni zdes,jesli zyl kogda to deduska ili sto to poxoze te toze mogut zit
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05.07.2020 08:15 Відповісти
Люблю эстонцев,шо они не обижаются на анекдоты про них.Ну по крайней мере первые 2-3 дня..
А вот анекдот:
"Раннее утро,рыбачат 3 зстонца.
Проходит 3часа
-Шо-то не клюетт.-товорит один.
Проходит еще 3 часа.
-Шо-то не клюетт.-говорит второй.
Проходит еще 3 часа.
-Наферно мноно 3.14сдим,вот и не клюетт."
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05.07.2020 08:57 Відповісти
И с чего бы это???
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05.07.2020 07:26 Відповісти
Уезжают что-бы быт подальше от этих 72%!
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05.07.2020 07:33 Відповісти
https://pikabu.ru/story/marazm_krepchaet_7563919 Маразм крепчает

Председатель совета женщин России обвинила мороженное Радуга в пропаганде ЛГБТ. Не буду повторяться это и так во всех новостных лентах. Дожили! Учителям нельзя фоткаться в купальниках и ходить в магазины нижнего белья. Теперь мороженое - пропаганда гомосятины. Дальше что? За рисунок ребенка с радугой отрубать ему руку а родителей на Колыму? Маразм крепчает и стремится в степень бесконечности.
Кстати. Женщины! Кто из вас хоть что-то слышал об этом ВАШЕМ союзе? Я уж не спрашиваю кто в нем состоит и кто избирал председателем ту маразматичку!
Всем хорошего дня и ясного разума.
и еще. Как убрать почетного петушка? Случайно прикрепилБольшинство ходатайствовавших о получении вида на жительство в Эстонии в 2019 году - граждане Украины, - советник бюро Департамента полиции и погранохраны Валк - Цензор.НЕТ 7544
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05.07.2020 07:36 Відповісти
Скоро заселемо Естонію
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05.07.2020 08:19 Відповісти
У Таллінні велика українська громада ще з часів совка, коли я в 80х роках приїжджав туди то мене здивувало пiсля неньки Україні (парадокс) серед наших українців там ніхто па русски не говорив, лише українською, у мене там дівчина була, вона народилася в Естонії, так вона говорила па русски як естонці ) і до речі естонцi поважали нашу громаду
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05.07.2020 08:22 Відповісти
 
 