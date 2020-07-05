Більшість тих, хто клопотав про отримання посвідки на проживання в Естонії у 2019 році, - громадяни України, - радник бюро Департаменту поліції і прикордонної охорони Валк

Іноземці клопочуть про посвідку на проживанні в Естонії, приїжджаючи на роботу або навчання, а також для возз'єднання сім'ї.

Про це заявила естонському виданню ERR радник-експерт бюро ідентитету і статусів Департаменту поліції і прикордонної охорони Лійс Валк, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість іноземців приїжджає в Естонію із сусідніх країн, зокрема з України та Росії. Але все більше на навчання до нас приїжджають люди з Індії, Нігерії і Пакистану. Найбільше серед тих, хто подав клопотання про отримання термінового дозволу на проживання минулого року, було громадян України - 2949 (1683 - у 2015 році), а також громадян Російської Федерації - 2197 (1357 - у 2015 році). У перших рядках таблиці також Індія - 497 громадян (136 - у 2015 році). Минулого року в першій десятці тих, хто подав клопотання про посвідку на проживання, було понад 200 громадян Пакистану, Бангладеш та Ірану. Кількість іранських громадян в Естонії за десять років збільшилася в понад 70 разів. З Туреччини - понад 350 громадян. І майже 400 громадян Республіки Білорусь", - повідомила вона.

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