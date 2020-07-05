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Новини Українські заручники в РФ Репресії в окупованому Криму
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Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" повідомили керівництву СІЗО про своє українське громадянство і відмовилися голосувати щодо Конституції РФ, - консул Малишевський

Фігуранти ялтинської

Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" відмовилися від участі в голосуванні за поправки, внесені до Конституції Російської Федерації.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" із посиланням на генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, передає Цензор.НЕТ.

"Всі хлопці, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону і СІЗО-2 Таганрога, повідомили адміністрації і виборчій комісії, що вони є громадянами України і не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Росії 1 липня. Зіткнувшись із принциповістю і твердістю такої позиції кримських мусульман, організатори "волевиявлення" будь-якого тиску чи умовлянь щодо наших громадян не застосовували", - сказав Малишевський.

Також повідомляється, що шістьох ув'язнених у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" готують до етапування.

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"Ми не знаємо, куди потрапить наступна група "Хізб ут-Тахрір", вони (через мене) один одному передавали побажання, оскільки вони не контактують. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розподілять, а можливо, і ні. Наразі ми не знаємо, скільки триватиме цей етап - місяць чи п'ять тижнів. Під час етапування ми будемо мати дуже обмежену інформацію про їхню долю. Вони йдуть на етап зі значно підірваним здоров'ям", - розповів Малишевський.

Як нагадують Крим.Реалії, шістьох обвинувачених у "ялтинській справі Хізб ут-Тахрір" затримали в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

У 2019 році Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив рішення, згідно з яким Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з таким вироком.

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Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області (Росія) 25 червня 2020 року залишив чинним вирок шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав всіх фігурантів політичними в'язнями.

Автор: 

росія (65360) кримські татари (2005) консул (134) Хізб ут-Тахрір (104)


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Топ коментарі
+16
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 1656
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05.07.2020 06:44
+10
При якому президенті звільнили Слов'янськ?
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05.07.2020 08:11
+10
Зате тепер портнов живе в будинку коломойського.
Щитай, поряд з бубочкой.
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05.07.2020 08:19
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Чому не чутно, що адвокати у цій справі подали у суд ЄСПЛ? Та ще висновок із цієї статті, що росіяни з цієї зміною до Конституції перевершили свій рекорд ідіотизму.
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05.07.2020 03:14 Відповісти
Алі, в тому-то, і справа, що ці ідіоти забили зараз прямо в Конституцю, що їх державне законодавство має "примат" перед законодавством міжнародним... Тобто, вони не визнають власних міжнародних зобов"язань, якщо вони суперечать їх внутрішнім законам... Тепер вони будуть "посилать" рішення ЕСПЛ "відкритим текстом"... Правда, тут "палиця з двома кінцями - тепер їх власні звернення до міжнародних інстанцій теж можуть бути "послані"... Та й хто з серйозних іноземців буде ризикувать з укладанням договорів з представниками країни, що цього не визнає? Адже звернуться, у випадку спору, до того ж ЕСПЛ, Стокгольмського арбітражу, Лондонського суду, та інших подібних "регуляторів", вони можуть, але що це їм дасть? Тобто, створені всі умови для "кидка на гроші"...
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05.07.2020 07:42 Відповісти
Це відомо небагатьом, що вони зробили пріоритетом власне законодавство. Тому звернення до ЄСПЛ повинно бути і нехай росія його ігнорує та вчить дурних, які їй вірять.
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05.07.2020 08:09 Відповісти
Ні, я нічого не кажу про звернення... Воно повинно буть, і дане питання ЄСПЛ повинно буть розглянуте - адже офіційно Росія не заявляє про вихід з міжнародних інституцій. Ці "зміни до Конституції" - їхня "внутрішня домашня заготовка"... Вони в черговий раз вирішили "включить дурня" і застосувать принцип "газетки и селёдки" - "Тут читать, тут - не читать, а тут мы селёдку заворачивали...". А коли прийде час, і Росія почне "чесать репу", це рішення буде вже готове, і ой як їй "вилізе боком"!...
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05.07.2020 08:26 Відповісти
хєр там! міжнародне законодавство не передбачає таких винятків... тобто коцапи будуть судитися в міжнародних судах, але невигідні для себе рішення ігноритимуть, як власне і до цього...
ось тут і вилазить вся безхребетність Заходу...
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05.07.2020 08:26 Відповісти
"Будем посмотреть...".
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05.07.2020 08:28 Відповісти
та що там пасматрєть? хіба не так було? юкоси, бєслани... по грязьпрому жахнули, і то лише з подачі американців, і через загрозу конкретних галузевих санкцій...
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05.07.2020 08:33 Відповісти
У тебе є інші пропозиції? Давай, пропонуй... Я послухаю...
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05.07.2020 09:16 Відповісти
а до чого тут пропозиції? це лише констатація...
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05.07.2020 09:28 Відповісти
Кому від твоєї "констатації" стає легше? Люди хоч якісь шляхи дієві пропонують...
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05.07.2020 09:54 Відповісти
які шляхи? ти щось пропонуєш? ти пишеш тепер їх власні звернення до міжнародних інстанцій теж можуть бути "послані"
а я тобі кажу не можуть, бо це наразі суперечить міжнародному праву, його практичному застосуванню і непоодиноким прецедентам... от якби кацапів було відлучено від міжнародної системи права шляхом запровадження санкцій... ну хоча б за недотримання конвенції з прав людини... ото була б інша справа! натомість увесь світ слухає цапову маячню і сопе в дві дирочки
а оте голосування на кацапщині до ср*ки - воно стосувалося виключно х*йла і його довічного царювання, бо у світі реакція тіки на те, що "крим незаконно голосував"... всьо... крапка!
все інше - лірика і казкові побажання


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05.07.2020 10:43 Відповісти
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 7153
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05.07.2020 05:58 Відповісти
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 1656
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05.07.2020 06:44 Відповісти
Класс
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05.07.2020 06:53 Відповісти
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 8131
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05.07.2020 08:25 Відповісти
Треба збільшити цю світлину та подивитися на написи й обличчя
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05.07.2020 08:32 Відповісти
Так чому ж ваш барига за 5 ( п*ять ) рочків не знищив ту прокасабську заразу ?
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05.07.2020 07:13 Відповісти
а що робило ти 5 рочків? перепощувало фотожаби на цензорі?
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05.07.2020 08:12 Відповісти
До твого вибору-бубочки у тебе питань закономірно не виникає.
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05.07.2020 08:13 Відповісти
Зате тепер портнов живе в будинку коломойського.
Щитай, поряд з бубочкой.
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05.07.2020 08:19 Відповісти
Барижні *гешефти * з кумом ***** ( і свого ) та загравання з колишніми ригами .!
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05.07.2020 08:30 Відповісти
Це ти про слуг народу типу Шкарлета та інших?
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05.07.2020 08:33 Відповісти
Але ж тепер то тобі , Абинепетя, покращало ?
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05.07.2020 08:33 Відповісти
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 9989
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05.07.2020 07:15 Відповісти
При якому президенті звільнили Слов'янськ?
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05.07.2020 08:11 Відповісти
Зеля знову промовчить ?
Хто з зелених штурхане в бік це ледащо !
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05.07.2020 08:17 Відповісти
Фигуранты ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" уведомили руководство СИЗО о своем украинском гражданстве и отказались голосовать по Конституции РФ, - консул Малышевский - Цензор.НЕТ 5802
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05.07.2020 07:16 Відповісти
Гарне зображення але ти уник запитань на горі.
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05.07.2020 08:28 Відповісти
На кожне питання барижних підписувачів відповідати ...часу не вистачить
..*Бригада * ПРацює ..!
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05.07.2020 08:32 Відповісти
Щодо "бригади" то насамперед це слід закидати саме тобі, бо саме ти тут "працюєш" роками на Цензорі з ранку до вечора
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05.07.2020 08:37 Відповісти
Перерахуєш регіоналів серед слуг народу?
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05.07.2020 08:38 Відповісти
https://censor.net/user/34570

Не https://ukr-mova.in.ua/library/paronimu/zapitannya-y-pitannya питання, а запитання . За 5 рочків українську ще не вивчив? https://censor.net/user/34570
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05.07.2020 08:46 Відповісти
Повчай тут купу малоросів ..що пишуть мовою окупанта .
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05.07.2020 08:51 Відповісти
Власти Украины и прочая СБУ традиционно выдают РФ на расправу оппозиционеров. На Кавказ Центре написали, что недавно Али Алиева, из перечня террористов Росмониторинга, СБУ выдала выдала по запросу ФСБ. Гитлянская подверждала его арест в марте 2020г.

03.06.2020 в правозащитном центре «Мемориал» сообщили, что уроженец Чечни Гадаев систематически подвергается пыткам в тюрьме. Власти Украины задержали Гадаева по запросу ФСБ в августе 2006 года и быстро выдали его на расправу в Россию. Банда ФСБ считает его «участником боевых действий против российских войск». При нашем патриоте Ющенко его выдали.
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05.07.2020 07:34 Відповісти
Ну и где адекватные действия Украины? Почему жоппоблок с шариястами до сих пор не в кандалах?
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05.07.2020 07:41 Відповісти
Тому, що деякі обрали слуг народу, які є клоном шаріївщини та регіоналів. За кого ви голосували?
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05.07.2020 08:18 Відповісти
люди ошиблись ,не надо их строго так судить , 80% уже покаялись
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05.07.2020 08:27 Відповісти
Далеко не 80 відсотків покаялися. Це ми бачимо по рейтингах і коментарях на Цензорі.
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05.07.2020 08:32 Відповісти
Змушений нагадать:
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Перші нікуди не ділися - ми на місці, другої і третьої категорій тут вже нема - сидять, "як миш під віником...". Тут ошивається, також, четверта, а також лахтинські батраки... І ті, і інші працюють за гроші...
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05.07.2020 09:14 Відповісти
Я за Тимошенко голосуваа... А, що, жопоблок при зеленому організували, чи татар почали пресувати при пораженці? Мародер з ними домовився і вони відкупились та зараз набирають обертів! При пороху жодна ригота не сіла, навіть єфремова та штепу випустили!
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05.07.2020 20:18 Відповісти
Крысам кремл что танцорам вечно мешают то Гитлер,то Мусолини,то Император Японии,то король Швеции,то Киевская Русь,ир монголы в дупло заехали...сегодня Эрдоган мочит то было Дронами в срртире...Бедна РАБссия кругом враги краснопузых серпмолотных бедолах
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05.07.2020 08:41 Відповісти
Навіть при сраліні менші строки впаювали. Так що русососи, путівафлери і прочіє совкодрочери #іздує в любімую раху, там "парядак и бендєр нєту"
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05.07.2020 08:42 Відповісти
Единственный в мире народец уродец где ему мешают жить в собственном БОЛОТЕ КГБиста...СкреПОНОСное стадо Шариковых...
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05.07.2020 08:43 Відповісти
Героям слава !
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05.07.2020 09:43 Відповісти
Молодцы крымские татары! К сожалению многим очень многим гражданам Украины в том числе и украиноязычным надо поучиться патриотизму у этих парней. Спасибо крымским татарам за их борьбу!
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05.07.2020 13:10 Відповісти
 
 