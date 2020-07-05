Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" повідомили керівництву СІЗО про своє українське громадянство і відмовилися голосувати щодо Конституції РФ, - консул Малишевський
Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" відмовилися від участі в голосуванні за поправки, внесені до Конституції Російської Федерації.
Про це повідомляє "Кримська солідарність" із посиланням на генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, передає Цензор.НЕТ.
"Всі хлопці, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону і СІЗО-2 Таганрога, повідомили адміністрації і виборчій комісії, що вони є громадянами України і не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Росії 1 липня. Зіткнувшись із принциповістю і твердістю такої позиції кримських мусульман, організатори "волевиявлення" будь-якого тиску чи умовлянь щодо наших громадян не застосовували", - сказав Малишевський.
Також повідомляється, що шістьох ув'язнених у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" готують до етапування.
"Ми не знаємо, куди потрапить наступна група "Хізб ут-Тахрір", вони (через мене) один одному передавали побажання, оскільки вони не контактують. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розподілять, а можливо, і ні. Наразі ми не знаємо, скільки триватиме цей етап - місяць чи п'ять тижнів. Під час етапування ми будемо мати дуже обмежену інформацію про їхню долю. Вони йдуть на етап зі значно підірваним здоров'ям", - розповів Малишевський.
Як нагадують Крим.Реалії, шістьох обвинувачених у "ялтинській справі Хізб ут-Тахрір" затримали в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".
У 2019 році Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив рішення, згідно з яким Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з таким вироком.
Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області (Росія) 25 червня 2020 року залишив чинним вирок шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".
Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав всіх фігурантів політичними в'язнями.
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ось тут і вилазить вся безхребетність Заходу...
а я тобі кажу не можуть, бо це наразі суперечить міжнародному праву, його практичному застосуванню і непоодиноким прецедентам... от якби кацапів було відлучено від міжнародної системи права шляхом запровадження санкцій... ну хоча б за недотримання конвенції з прав людини... ото була б інша справа! натомість увесь світ слухає цапову маячню і сопе в дві дирочки
а оте голосування на кацапщині до ср*ки - воно стосувалося виключно х*йла і його довічного царювання, бо у світі реакція тіки на те, що "крим незаконно голосував"... всьо... крапка!
все інше - лірика і казкові побажання
Щитай, поряд з бубочкой.
Хто з зелених штурхане в бік це ледащо !
..*Бригада * ПРацює ..!
Не https://ukr-mova.in.ua/library/paronimu/zapitannya-y-pitannya питання, а запитання . За 5 рочків українську ще не вивчив? https://censor.net/user/34570
03.06.2020 в правозащитном центре «Мемориал» сообщили, что уроженец Чечни Гадаев систематически подвергается пыткам в тюрьме. Власти Украины задержали Гадаева по запросу ФСБ в августе 2006 года и быстро выдали его на расправу в Россию. Банда ФСБ считает его «участником боевых действий против российских войск». При нашем патриоте Ющенко его выдали.
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
Перші нікуди не ділися - ми на місці, другої і третьої категорій тут вже нема - сидять, "як миш під віником...". Тут ошивається, також, четверта, а також лахтинські батраки... І ті, і інші працюють за гроші...