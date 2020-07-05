Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" повідомили керівництву СІЗО про своє українське громадянство і відмовилися голосувати щодо Конституції РФ, - консул Малишевський

Фігуранти ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" відмовилися від участі в голосуванні за поправки, внесені до Конституції Російської Федерації.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" із посиланням на генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, передає Цензор.НЕТ.

"Всі хлопці, в СІЗО-1 Ростова-на-Дону і СІЗО-2 Таганрога, повідомили адміністрації і виборчій комісії, що вони є громадянами України і не мають нічого спільного з тим, що відбувається в Росії 1 липня. Зіткнувшись із принциповістю і твердістю такої позиції кримських мусульман, організатори "волевиявлення" будь-якого тиску чи умовлянь щодо наших громадян не застосовували", - сказав Малишевський.

Також повідомляється, що шістьох ув'язнених у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" готують до етапування.

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"Ми не знаємо, куди потрапить наступна група "Хізб ут-Тахрір", вони (через мене) один одному передавали побажання, оскільки вони не контактують. Можливо, вони потраплять в один етап, а потім їх кудись розподілять, а можливо, і ні. Наразі ми не знаємо, скільки триватиме цей етап - місяць чи п'ять тижнів. Під час етапування ми будемо мати дуже обмежену інформацію про їхню долю. Вони йдуть на етап зі значно підірваним здоров'ям", - розповів Малишевський.

Як нагадують Крим.Реалії, шістьох обвинувачених у "ялтинській справі Хізб ут-Тахрір" затримали в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір".

У 2019 році Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону ухвалив рішення, згідно з яким Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні у зв'язку з таким вироком.

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Військовий апеляційний суд міста Власіха в Московській області (Росія) 25 червня 2020 року залишив чинним вирок шістьом фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Російський правозахисний центр "Меморіал" визнав всіх фігурантів політичними в'язнями.