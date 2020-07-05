Окупанти за минулу добу 10 разів атакували позиції ОС: поранено бійця, ліквідовано 3 найманців

У суботу, 4 липня, російські найманці 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, застосувавши, зокрема, заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм. Ще двічі обстріляли позиції ЗСУ від початку поточної доби, 5 липня.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до зведення станом на 7:00 неділі, в суботу в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики тричі обстріляли опорні пункти українських військових неподалік від Новотошківського, застосувавши при цьому артилерійські системи 122-го калібру, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети. З мінометів різних калібрів, які давно мали відвести від лінії бойового зіткнення, противник відкривав вогонь поблизу Оріхового та Кримського. Біля цих населених пунктів та поруч Катеринівки агресор також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці активізувалися після обіду. Зокрема, з гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї вони вели обстріл поблизу Павлополя і Гнутового. Ще один факт ворожої агресії зафіксовано біля Пищевика. На цій ділянці фронту противник відкривав вогонь із великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

"За минулу добу унаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили і застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. За даними розвідки, 4 липня українські захисники знищили трьох і поранили ще трьох загарбників", - поінформували в пресцентрі ООС.

Дивіться також: Російські "партнери" регулярними обстрілами демонструють "бажання" вивести війська і досягти миру на Донбасі, - Бутусов. ФОТО

Від початку поточної доби, 5 липня, російські найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник на світанку відкривав вогонь із 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополя. Також ворог обстріляв позиції українських захисників із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета поблизу Мар'їнки.

"Щоб припинити збройну активність окупантів, наші підрозділи миттєво відреагували у відповідь, після чого ворожі обстріли припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться у звіті.