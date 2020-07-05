В Україні 823 нові випадки COVID-19, померли 22 людини, загалом - 48 500 випадків
Станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19. За добу - 823 нові випадки. 22 людини померли від хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.
В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу збільшилась на 823 особи (добою раніше - 914).
За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 48 500 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 22 пацієнти (добою раніше - 15), загалом - 1 249. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (6), Львівській (3) і Харківській (3) областях.
За останню добу одужала 221 особа (добою раніше - 597), всього - 21 376.
Загалом в Україні наразі хворіють 25 875 людей, що на 508 більше, ніж днем раніше.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (138), Закарпатській (107) та Донецькій (81) областях, а також у Києві (78).
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Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. COVID-19 Это есть наш последний .....
Ой, доиграетесь вы ....
Маски ,дистанция,дезинфектор и стремиться к отсутствию длительных контактов с посторонними.
https://censor.net/comments/locate/3206124/019214da-257b-73d8-9e25-d58e0df85013
Это возможно Вас в итоге и не спасет ... но продлит Вам и окружающим ЖИЗНЬ!
значительная аномалия более чем в 6,5 раз в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,3 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
указывает , что ИДЁТ НЕ-ЕС-ТЕС-СТВЕН-НЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .
ещё более шокирующая аномалия наблюдается для стран Большой семёрки G7
1 # USA = = t.Deaths = 132569
3 # UK = = t.Deaths = 44220
4 # Italy = = t.Deaths = 34861
6 # France = = t.Deaths = 29893
13 # Germany = = t.Deaths = 9086
14 # Canada = = t.Deaths = 8684
38 # Japan = = t.Deaths = 977
48.5 % жертв ( 7 стран G7 ) показатель смертность = ~ 12.5 %%
более того , для Germany смертность = ~ 4,8 %% ; для Japan смертность = ~ 5,4 %% .
И для такого расклада есть основания :
Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;
Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .
поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!
мне это точно указывает на вирусное принуждение G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?
Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;
Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .
поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!
мне это точно указывает на принуждение ковидом стран G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?