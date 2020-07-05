В Україні 823 нові випадки COVID-19, померли 22 людини, загалом - 48 500 випадків

Станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19. За добу - 823 нові випадки. 22 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу збільшилась на 823 особи (добою раніше - 914).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 48 500 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 22 пацієнти (добою раніше - 15), загалом - 1 249. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (6), Львівській (3) і Харківській (3) областях.

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За останню добу одужала 221 особа (добою раніше - 597), всього - 21 376.

Загалом в Україні наразі хворіють 25 875 людей, що на 508 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (138), Закарпатській (107) та Донецькій (81) областях, а також у Києві (78).