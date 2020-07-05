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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 823 нові випадки COVID-19, померли 22 людини, загалом - 48 500 випадків

В Україні 823 нові випадки COVID-19, померли 22 людини, загалом - 48 500 випадків

Станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19. За добу - 823 нові випадки. 22 людини померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу збільшилась на 823 особи (добою раніше - 914).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 48 500 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 22 пацієнти (добою раніше - 15), загалом - 1 249. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Закарпатській (6), Львівській (3) і Харківській (3) областях.

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За останню добу одужала 221 особа (добою раніше - 597), всього - 21 376.

Загалом в Україні наразі хворіють 25 875 людей, що на 508 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (138), Закарпатській (107) та Донецькій (81) областях, а також у Києві (78).

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Кто объяснит изменение статистики по Донецкой обл. Ну понятно Киев, Закарпатье, Львовская обл. Они с самого начала были в "лидерах", тут все понятно.. А вот почему в эту лидирующую гонку вписалась донецкая обл... , у которой еще недавно показатели были одними из наименьших в Украине. ( ни тебе транзита, ни туристических районов..) Странно.. Для себя нахожу только одно объяснение это открытие КПП с ОРДЛО де факто с РФ ( о чем в принципе и предупреждали).. или у кого то есть другое объяснение...
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05.07.2020 09:47
+4
с початку року в Україні померло 200 тисяч людей від серцево-судинних хвороб
ковідодрочери, ви вже влаштувалися працювати волонтерами в неврологічні та кардіологічні відділення?
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05.07.2020 09:58
+4
Значительная аномалия более чем в 6,5 раз
в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,3 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %

указывает , что ИДЁТ НЕ-ЕС-ТЕС-СТВЕН-НЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ
может являться результатом , например,
необъявленной гибридной войны или повторных террористических актов
( занесли баллончики с ковидой через КПП с лугандырой и брызнули где-то в магазее ) .
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05.07.2020 10:00
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Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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05.07.2020 15:31 Відповісти
Знаю одно. Этот комуновирус в всвоей начальной стадии. Жалко, что дураков без масок, антисептика,спекулянтов которым нужны базары,и проч .... ,гораздо больше умных. Отсюда умных можеть быть и не останется. Тогда, как сказал Айболит Комаровский олигархам - Ку-ку!!!

http://www.pseudology.org/songs/International.htm ИНТЕРНАЦИОНАЛ Вставай проклятьем эаклеймённый
Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем. Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. COVID-19 Это есть наш последний .....
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05.07.2020 20:30 Відповісти
Комуновирус - Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор, Нам ... в Рай. А, вам куда? А, в Ад! Попутного ...
Ой, доиграетесь вы ....
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05.07.2020 20:39 Відповісти
Мой совет. Прислушайтесь!

Маски ,дистанция,дезинфектор и стремиться к отсутствию длительных контактов с посторонними.
https://censor.net/comments/locate/3206124/019214da-257b-73d8-9e25-d58e0df85013

Это возможно Вас в итоге и не спасет ... но продлит Вам и окружающим ЖИЗНЬ!
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05.07.2020 20:53 Відповісти
ранее я уже отмечал , что
значительная аномалия более чем в 6,5 раз в показателе смертности
для 90 % жертв (21 страна) показатель смертность = ~ 9,3 %
для 1 % жертв (149 стран\регионов) показатель смертность = ~ 1,4 %
указывает , что ИДЁТ НЕ-ЕС-ТЕС-СТВЕН-НЫЙ ПРОЦЕСС ИНФИЦИРОВАНИЯ .

ещё более шокирующая аномалия наблюдается для стран Большой семёрки G7
1 # USA = = t.Deaths = 132569
3 # UK = = t.Deaths = 44220
4 # Italy = = t.Deaths = 34861
6 # France = = t.Deaths = 29893
13 # Germany = = t.Deaths = 9086
14 # Canada = = t.Deaths = 8684
38 # Japan = = t.Deaths = 977
48.5 % жертв ( 7 стран G7 ) показатель смертность = ~ 12.5 %%

более того , для Germany смертность = ~ 4,8 %% ; для Japan смертность = ~ 5,4 %% .
И для такого расклада есть основания :
Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;
Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .

поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!

мне это точно указывает на вирусное принуждение G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?
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06.07.2020 08:41 Відповісти
для такого расклада есть основания :

Германия (Меркель) поддерживает и
активно добивается завершения строительства «Nord Stream 2» ;

Япония тишком-нишком хозяйничает и
фактически уже владеет спорными островами на Курилах .

поэтому аномалия для 5 стран G7 в показателе смертность = ~ 13,3 %%
практически в 10 раз ( ДЕСЯТЬ раз) выше чем для 149 стран с 1 % жертв !!!

мне это точно указывает на принуждение ковидом стран G7 на любофф к хY%лу ,
подобно "братскому" принуждению украинцев к таёжному союзу сесесер-2 .
а ВАм , Faina ?
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06.07.2020 08:45 Відповісти
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