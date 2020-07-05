Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів
Сьогодні виповнюється 6 років від дня визволення українською армією від російської окупації Слов'янська та Краматорська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов'янська був встановлений український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними - інші військові підрозділи.
Звільнення цих міст, які майже три місяці перебували під ворожою окупацією, стало черговою перемогою українських військових над сепаратистськими бандитськими формуваннями. Тікаючи, окупанти залишили після себе величезні арсенали зброї російського виробництва і залякане місцеве населення.
У звільнених містах поступово налагоджувалося мирне життя, почали працювати комунальні та соціальні служби. З 13 жовтня 2014 року Краматорськ оголошено тимчасовим центром Донецької області, де зараз розташована Донецька обласна державна адміністрація.
Як відомо, бойові дії на Донбасі тривають із квітня 2014 року.
Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької та Луганської областей. У липні 2014 року, крім Слов'янська і Краматорська, українські військові звільнили від російської окупації Дружківку та Бахмут (6 липня), Костянтинівку (7 липня), Торецьк (21 липня), Авдіївку (29 липня).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«https://censor.net/user/420539
Ковгосп дурный - если ты не хохол, то ты и не украинец, а жлоб неасфальтированный закомплексованный комплексами мэньшэвартости.»
Зрозуміло, щотоді було не дуже до того, але ж чому це не було належним чином задукоментовано?
Щоб після, Россія не повторювала свєї брехливі мантри : «ви всьо врьоті, нас там нєт !» ?
https://lb.ua/news/2014/07/06/272049_siloviki_pokazali_arsenal_oruzhiya.html Силовики показали арсенал оружия, найденный в мэрии Славянска (обновлено) Еще один склад оружия найден в подвале церкви.
Мова про те, що треба було задокументувати ту зброю, з залученням міжнародної спільноти і експертів.
В першу чергу НАТО, і США.
Тоді то був би Документ!
От тоді, твоє ***** вже б не мичало так впевнено: «настамнєт».
зараз зелена шмаркля зливає ці процесси
Це з 21.04.2019.
Какой толк кому-то доказывать о параше, если и так всё давно известно.
В подмосковной Коломне трое местных парней креативно переделали мурал с главой Кремля.В граффити, на котором Путин изображен в образе атланта (фото 1), держащего на плечах земной шар, вместо земного шара нарисовали огромную царскую корону (фото 2).
Чтобы скрыть намек на вечное царствование Путина в России, власти Коломны закрасили корону. Теперь президент России держит на вытянутых руках пустоту (фото 3)))))))).
.....
а останній - то удод з поламаними крилами ))))
вы идиоты сами дебилы и считаете всех вокруг дебилами?
Фото от 27 мая 2014 - камаз чечено-русов "МирТрупМай .
у меня один, якут рыбу запасает...второй, мордвин чисто для красоты...а с Сызрани матрешка в гараже на отметке -2,5 трикотажем занимаеться....и никакого гусского языка!
АЛЕ,тоді вся Україна бачила, що Порошенко приймав Парад Армії в Києві, і Військового Флота в Одесі.
А от Коломойський вирішив з підконтрольними йому легкоозброєними структурами, йти на Іловайськ, і під шумок відтягати у Пхмєтова Зуєвську електростанцію (ЗуГРЕС), після чого й почалась трагедія Іловайська
А на офшорі Порошенка (відкритому якимсь клеркоми: аж 3000 долларів)
Единственная надежда и опора.
вся бегущая сепарская шалупень из словянска и краматорска должна была уничтожена.
остальное из области бла,бла, бла......
к сожалению страной правили дешевые говнюки с шоколадными яйцами.
к тому же конченые мрази. не бывает порядочных политиков. политика это крайне грязное занятие.редко кому удается быть порядочным и со стальными яйцами. к сожалению среди украинских презиков таких не наблюдается.
Бо в колонні було просте населення, і Гіркин ним прикривався.
Русскіє мастєра таких справ:
А на фото у вас 9-тиэтажка в центре города.
В колонне никогда не было мирного населения!
бой,наступление....
гиркин, штепа,интервью.....
Пазлы все кривые !
Что-то не понял. Ведь была договоренность Порошенко с Путиным, а Гиркина с украинским генералитетом, что они обменивают Славянск на Донецк. Гиркину дали зеленый коридор и он без единого выстрела вышел из Славянска и занял Донецк! Насколько равноценен этот обмен?
Зато у Барыги фабрику в Липецке не отобрали.