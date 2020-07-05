Шість років тому українська армія звільнила Слов'янськ і Краматорськ від російських окупантів

Сьогодні виповнюється 6 років від дня визволення українською армією від російської окупації Слов'янська та Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов'янська був встановлений український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли і до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними - інші військові підрозділи.

Звільнення цих міст, які майже три місяці перебували під ворожою окупацією, стало черговою перемогою українських військових над сепаратистськими бандитськими формуваннями. Тікаючи, окупанти залишили після себе величезні арсенали зброї російського виробництва і залякане місцеве населення.

Дивіться також: "Смерть ворогам", - невідомі розписали та облили фарбою офіс ОПЗЖ на вулиці Стуса в Краматорську. ФОТОрепортаж

У звільнених містах поступово налагоджувалося мирне життя, почали працювати комунальні та соціальні служби. З 13 жовтня 2014 року Краматорськ оголошено тимчасовим центром Донецької області, де зараз розташована Донецька обласна державна адміністрація.

Як відомо, бойові дії на Донбасі тривають із квітня 2014 року.

Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької та Луганської областей. У липні 2014 року, крім Слов'янська і Краматорська, українські військові звільнили від російської окупації Дружківку та Бахмут (6 липня), Костянтинівку (7 липня), Торецьк (21 липня), Авдіївку (29 липня).