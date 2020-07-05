Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тих, хто в 2014 році незаконно анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому перешкодити.

Про це він сказав, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-морських сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам завадити цьому", - зазначив Зеленський.

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Президент також заявив, що робитиме все для того, щоб Військово-морські сили України стали зразком потужності, сучасності та справжньою гордістю України, а українські моряки відчували свою важливість для країни і держави.

"Наша державна мета - регулярно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як у минулі роки, в багатьох сенсах цього слова, Військово-морські сили України намагалися знищити і потопити. Я цього не просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні і найближчому майбутньому. А місто Одеса стало не лише морською столицею, а мозком, серцем і душею всіх Військово-морських сил України", - сказав він, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-морських сил України.

Президент окремо відзначив тих військових моряків, хто захистив Україну ціною власного життя.

Глава держави підкреслив, що Україна та її ВМС ніколи і нікому не дозволять зруйнувати систему чорноморської безпеки.

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Зеленський звернув увагу, що зараз триває активний розвиток військово-морських баз і навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об'єктів українського флоту, відбувається відновлення, модернізація і надходження нового озброєння і військової техніки.

За його словами, важливими є державні випробування українського ракетного комплексу "Нептун", а його прийняття на озброєння зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного і Азовського морів. "Також у наших найближчих планах - отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" у межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Користуючись нагодою, я хочу подякувати за постійну підтримку України всім нашим міжнародним партнерам", - додав він.

Водночас Зеленський заявив, що насамперед потрібно думати про людей. І завданням номер один є турбота про військових моряків та їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них.

"І сьогодні наші моряки отримають понад 70 квартир. Серед них - моряки з Криму, які в 2014 році не зрадили Україні. Але їхня вірність присязі чомусь була для влади непомітною, і вони жили в жахливих умовах. Мені соромно, дуже соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що, нарешті, справедливість взяла верх. Усе це - лише початок і перші кроки в цьому напрямку. Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні", - наголосив глава держави.