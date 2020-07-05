Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити". ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тих, хто в 2014 році незаконно анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому перешкодити.
Про це він сказав, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-морських сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам завадити цьому", - зазначив Зеленський.
Президент також заявив, що робитиме все для того, щоб Військово-морські сили України стали зразком потужності, сучасності та справжньою гордістю України, а українські моряки відчували свою важливість для країни і держави.
"Наша державна мета - регулярно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як у минулі роки, в багатьох сенсах цього слова, Військово-морські сили України намагалися знищити і потопити. Я цього не просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні і найближчому майбутньому. А місто Одеса стало не лише морською столицею, а мозком, серцем і душею всіх Військово-морських сил України", - сказав він, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-морських сил України.
Президент окремо відзначив тих військових моряків, хто захистив Україну ціною власного життя.
Глава держави підкреслив, що Україна та її ВМС ніколи і нікому не дозволять зруйнувати систему чорноморської безпеки.
Зеленський звернув увагу, що зараз триває активний розвиток військово-морських баз і навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об'єктів українського флоту, відбувається відновлення, модернізація і надходження нового озброєння і військової техніки.
За його словами, важливими є державні випробування українського ракетного комплексу "Нептун", а його прийняття на озброєння зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного і Азовського морів. "Також у наших найближчих планах - отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" у межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Користуючись нагодою, я хочу подякувати за постійну підтримку України всім нашим міжнародним партнерам", - додав він.
Водночас Зеленський заявив, що насамперед потрібно думати про людей. І завданням номер один є турбота про військових моряків та їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них.
"І сьогодні наші моряки отримають понад 70 квартир. Серед них - моряки з Криму, які в 2014 році не зрадили Україні. Але їхня вірність присязі чомусь була для влади непомітною, і вони жили в жахливих умовах. Мені соромно, дуже соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що, нарешті, справедливість взяла верх. Усе це - лише початок і перші кроки в цьому напрямку. Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні", - наголосив глава держави.
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«Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну», - обратился Зеленский к украинской власти.
Также он обратился к президенту России Владимиру Путину.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы… И если вы хотите, я лично... я честно говорю, надо вам - я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ», - сказал Владимир Зеленский.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IH30RlGyP1M&feature=emb_logo
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https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html \
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1. Скажите, относится ли к тем, кого мы не простим за то, что парашник оккупировали Крым, некий уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле и если нет, то почему?
2. Скажите, чем занимался в момент оккупации некий, уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле, начиная с 1 января 2014 года и по 1 января 2019 года?
Русь, то ДРЕВНЯ назва України.
Тобто має право ПОДВІЙНА назва: РУСЬ-УКРАЇНА.
І ніяких, АБО-АБО.
(С)
Казна была пустою, но еще была сохранена банковская система Украины и курс к доллару позволял выплачивать ипотеки и вести бизнес.
Но пришел один брехун, который пообещал закончить АТО за две недели, а солдатам на передовой платить по 1000 грн в день (при курсе тогда в 1:10), а потом. вместо помощи на фронте проводил парад и открывал офшорные счета. И устояла тогда Украина не благодаря ему, а вопреки ему и его предательству под Иловайском, под Дебальцево и во время того договорняка, пункты которого он написал лично, вместе с одной фрау из ФРГ, о чем прилюдно и сознался.
И если бы тогда пришла "******* зелена влада", то и тогда Украина бы выстояла против своего извечного врага - кацапов. Вот только эта предательская влада сменила предателей-папередников и столь большого по времени предательства Украина может уже и не вынести
Нагадай скільки населених пунктів звільнила ******* зелена влада?
Офшори. Цікавенько. Скільки у казну України заплатив Зе і його кіпрські і белізскі капанії?
Так, кацапи споконвічні вороги України, але не гундосого і його швори. Воно навіть рашку боїться назвати ворогом, і бачить мир в очах путлєра.
Якби президентом Украини в 2014 році був Зе. То 2019 - виборів би не було, бо на Расєї губернаторів призначає през. І жив би ти, курвіметр, в Малороскій губернії.
Тому заховай свою убогу методичку, і цю всю єресь не пиши, не ганьбись.
А чем Оманский офшор лучше Мальдивского офшора?
А чем фильмы в кацапии лучше или хуже фабрики в кацапии?
"Оба двое - рябое". По обоим камера пожизненного заключения слезами рыдает.
А прикольно было бы их в одну камеру потом поселить ))))
Тобто в 2014 році клоун не зміг би здати інтереси України, а 2019 вже може???
Не треба Пороха порівнювати з гундосим карликом. Нє оба двое рябое!!! Зе - непрофесійний, сцикливий, закомплексований Слуга олігархів і зрадник України, з якого сміється весь світ. А Порошенко - найкращий з-поміж усіх 6 президентів, що були за ці 28 років. Але охлос не зрозумів цього.
Погибшие по вине Порошенко украинский бойцы под Иловайском.
Умышленные, вредительские действия под Дебальцево.
Отправленные в плен чекистам моряки.
Ограбленные 105 украинских банков и увеличение доли банков врага на нашем рынке.
Уничтоженный средний класс.
Уничтоженная медицина.
Уничтоженное образование.
И многое, многое другое...
Так что, Порошенко пока худший из Президентов Украины, но зеленский всеми силами хочет его обойти.
Ану детальніше про грабування банків. Знищення медицини, освіти і середнього класу. Факти.
А знаете почему?
Потому что есть результаты ТСК по Иловайску и там названы четыре главных виновника: Порошенко и генералы Гелетей, Муженко, Назаров. Прямо названы. На основании боевых приказов и десятков свидетельских показаний как наших военнослужащих, так и взятых в плен кацапских.
Нате, читайте, больше подавать бездельникам не буду.
«Иловайский котел»: отчет комиссии Верховной Рады
http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady
Андрей Сенченко назвал ответственных за «Иловайский котел»
"Ответственность за это должен нести Президент Украины как Верховный Главнокомандующий. Конечно же, ближайшими его помощниками в этом вопросе были командующий АТО господин Муженко и начальник штаба АТО Назаров.
Об этом в эфире программы http://zik.ua/tag/pershi_pro_golovne_komentari «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств трагических событий, приведших к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов, а также ВСУ возле города Иловайск Андрей Сенченко, отвечая на вопрос ведущей, кто должен нести ответственность за Иловайскую трагедию.
Председатель временной комиссии ВРУ по расследованию обстоятельств Иловайскойтрагедии Андрей Сенченко отметил, что каждый украинец имеет право ознакомиться с результатами комиссии. Сенченко отметил, что какие бы усилия не прилагала Банковая, Министерство обороны и Генштаб по засекречивании результатов расследования, комиссия не позволила скрыть от общества важную информацию."
https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/andrey_senchenko_nazval_otvetstvennih_za_ylovayskyy_kotel_1384315
Разве телеканал ZIK в те времена принадлежал Медведчуку? Вы снова сели в лужу,
Гелетей арестован и осужден за гибель наших солдат под Иловайском, как это происходит в развитых странах?
Что же вы про Назаренко промолчали и про Муженко, которые отвечали кацапским матом на доклады украинских разведчиков? Собственно точно так же матом и обвинениями в панике отвечал и Порошенко.
Это Сенченко тогда, несколько лет назад, специально озвучил материалы расследования ТСК, чтобы Порошенко не смог их утаить. Так что можете продолжать тыкать незнакомым людям - это отличительная черта поведения порохосвиней, так любящих хамить другим людям.
Вы смешны в своих истериках.
Ха Ха Ха.
Во-вторых - эти четверо предатели родины и их главарем был как раз Пороженко.
В-третьих, наши воины достаточно успешно громили кацапен СС. Например, взятие Донецкого аэропорта в мае, уже вошло в учебники спецназа разных стран мира. Рейд 95-й бригады, по тылам кацапских войск был успешным, так как под шумом десантников к реке смогли скрытно выйти понтонеры, навести переправу, а потом 95-я двое суток ее обороняла и ДВЕ НАШИХ БРИГАДЫ тогда вырвались из окружения!!! А разве элитнейшее подразделение кацапов, их хваленый "Вымпел" смогло взять штурмом ДАП, который тогда обороняли простые парни, а не наш спецназ!!!
В-пятых, Вечная Слава генерал-полковнику Воробьёву, который под Дебальцево нарушил прямой приказ Муженко и приказал войскам срочно отойти с выступа и более двух тысяч наших солдат не оказались в том мешке, что вместе с Путиным готовили Герасимов Муженко и Порошенко, чтобы проще было капитулировать на Минских переговорах!!!
Когда брали ДАП, то там как раз были регулярные войска РФ, пусть и не из самых крутых, но зато при боле чем 15-ти кратном превосходстве в численности.
А вот потом, оборонял ДАП уже не украинский военный спецназ, а простые подразделения, причем ни за одну каденцию наших в ДАПе не было даже 50-ти человек. Я там не был, но мой однокурсник там командовал одной из ротаций. И покрошили эти простые солдаты и офицеры самое элитное подразделение в РФ - "Вымпел" ФСБ. Причем потери убитыми значительно превысил все потери этого подразделения, за несколько десятилетий существования "Вымпела", точно не помню, кажется 32 убитыми, но точно помню 5 раненных, которых потом лечили в Москве и в строй был шанс вернутся лишь у одного, а четверо стали инвалидами.
Под Иловайском. Там Муженко 17 раз созванивался с Геращенко и передавал ему маршруты отхода наших колонн и личными приказами задерживал начало движения, а кацапенСС делали там засады, зарываясь в землю и оборудуя позиции. Там бы все и легли, не наплюй часть офицеров на приказы Муженко.
Под Дебальцево. Изучив спутниковые карты было понятно, что кацапен СС будет делать котел, прорываясь через наш правый фланг. Фланг можно было усилить артиллерией и похоронить там от десяти до пятнадцати тысяч самых боеспособных бойцов кацапенСС. Но!!! Но Муженко лично приказал снять с правого фланга последние противотанковые орудия. Муженко лично запретил нашим подразделениям отходить из под Дебальцево и в это время постоянно связывался по телефону с Порошенко, который был в это время на Минских переговорах с Путиным. Но генерал Воробьев приказал войскам выйти, оставив неисправную технику и Муженко об отходе докладывать запретил. Когда кацапенСС замкнули окружение, то проснувшийся Путин сообщил Меркель, Оланду и Порошенко, что в котле под Дебальцево более двух тысяч украинских бойцов. Порошенко уже готов был ..., но позвонили из нашего ГШ и сообщили, что информация СМИ неверная и наши войска успели выйти из готовящегося окружения. Генерала Воробьёва тут же убрали из войск.
Идите, вам видимо пора сосать, раз вы снова про это
Тільки ти до них яким боком, гнида україноненависницька і неприхований ворог ?
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU