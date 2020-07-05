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Новини
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Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тих, хто в 2014 році незаконно анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому перешкодити.

Про це він сказав, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-морських сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам завадити цьому", - зазначив Зеленський.

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Президент також заявив, що робитиме все для того, щоб Військово-морські сили України стали зразком потужності, сучасності та справжньою гордістю України, а українські моряки відчували свою важливість для країни і держави.

"Наша державна мета - регулярно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як у минулі роки, в багатьох сенсах цього слова, Військово-морські сили України намагалися знищити і потопити. Я цього не просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був зразком потужності, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні і найближчому майбутньому. А місто Одеса стало не лише морською столицею, а мозком, серцем і душею всіх Військово-морських сил України", - сказав він, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-морських сил України.

Президент окремо відзначив тих військових моряків, хто захистив Україну ціною власного життя.

Глава держави підкреслив, що Україна та її ВМС ніколи і нікому не дозволять зруйнувати систему чорноморської безпеки.

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Зеленський звернув увагу, що зараз триває активний розвиток військово-морських баз і навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об'єктів українського флоту, відбувається відновлення, модернізація і надходження нового озброєння і військової техніки.

За його словами, важливими є державні випробування українського ракетного комплексу "Нептун", а його прийняття на озброєння зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного і Азовського морів. "Також у наших найближчих планах - отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" у межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Користуючись нагодою, я хочу подякувати за постійну підтримку України всім нашим міжнародним партнерам", - додав він.

Водночас Зеленський заявив, що насамперед потрібно думати про людей. І завданням номер один є турбота про військових моряків та їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них.

"І сьогодні наші моряки отримають понад 70 квартир. Серед них - моряки з Криму, які в 2014 році не зрадили Україні. Але їхня вірність присязі чомусь була для влади непомітною, і вони жили в жахливих умовах. Мені соромно, дуже соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що, нарешті, справедливість взяла верх. Усе це - лише початок і перші кроки в цьому напрямку. Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні", - наголосив глава держави.

Автор: 

ВМС (1389) Зеленський Володимир (23964) Крим (14175) окупація (6717) росія (65360)


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Топ коментарі
+146
И тем кто в разгар войны прыгал по кремлевской сцене...
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05.07.2020 10:12
+143
Зеленский: "Украинцы никогда не простят тех, кто аннексировал Крым, и тех, кто не позволил украинским морякам этому помешать" - Цензор.НЕТ 3859
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05.07.2020 10:22
+109
В очередной раз не захотел назвать россию оккупантом.
"Тех... этих..."
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05.07.2020 10:12
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Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 6018 он погиб, а мог бы учиться...\
ЗАТО _ЭТИ..... . . . .. Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 561
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05.07.2020 14:18 Відповісти
.....\
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https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html . . . .
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05.07.2020 14:21 Відповісти
тупориле створіння.
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05.07.2020 13:58 Відповісти
Перш за все ми не пробачимо чотирикратному уклоністу!
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05.07.2020 13:59 Відповісти
Не пригадую зєлєнського з автоматом який рвався захищати Крим.
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05.07.2020 13:59 Відповісти
Це тим двом двом кораблям хтось не доззволив стати гарматним м"ясом перед армадою мокшанської зброї? А ти не *****, зелений виродок?
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05.07.2020 14:00 Відповісти
Також не пробачим тим хто зараз відводить війська з території України.
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05.07.2020 14:04 Відповісти
В 2014 году, 1 марта, Зеленский обратился к украинской власти и лично к российскому президенту Владимиру Путину в студии украинского телеканала ТСН.

«Хочу обратиться к нашей сегодняшней власти… Прошу вас уважать народ. И если на востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь. Отстаньте от них. Дайте им возможность по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну», - обратился Зеленский к украинской власти.

Также он обратился к президенту России Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина - действительно братские народы… И если вы хотите, я лично... я честно говорю, надо вам - я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ», - сказал Владимир Зеленский.
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05.07.2020 14:05 Відповісти
А потом оно неудачно подшутило над путинской содержанкой, толстожопой свиньёй кабздыровым. И , усравшись намёков отрезать ему ,шутнику, голову, оно на коленях вымаливало прощение.... Прощение у убийцы. у террориста, у преступника, у врага Украины, воюющего с нами.... Как это мерзко и гадко.... Какое же оно ничтожество отстойное...Я сейчас блевану, вспоминая о нём...
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06.07.2020 06:02 Відповісти
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 1187Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 7640Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 1315Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 9581
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05.07.2020 14:12 Відповісти
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IH30RlGyP1M&feature=emb_logo
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05.07.2020 14:14 Відповісти
Это полный писец !! - - \
\
https://ukrrain.com/abiturienti_z_ordlo_otrimali_pilgi._a_yak_zhe_diti_uchasnikiv_ato.html \

.
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05.07.2020 14:16 Відповісти
Кто помешал твоим судьям закрыть въезд россиянскому деграданту "Элджею" и не платить ему компенсацию?
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05.07.2020 14:26 Відповісти
скорей бы погнать этого гундусного чмыря!позорное чмо!
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05.07.2020 14:27 Відповісти
и тем кто сидя на цепи у бени и ермака всеми путями пытается слить Украину в ПИД,,,рашенско Фекалистанный колхоз, потому что "бизнес" и офшоры связаны с мордером!!!!
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05.07.2020 14:32 Відповісти
ДВА ВОПРОСА ЗеДятлам:
1. Скажите, относится ли к тем, кого мы не простим за то, что парашник оккупировали Крым, некий уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле и если нет, то почему?
2. Скажите, чем занимался в момент оккупации некий, уклонившийся четыре раза от призыва в ВСУ, 42-х летний маэстро иммитации игры х..м на рояле, начиная с 1 января 2014 года и по 1 января 2019 года?
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05.07.2020 14:35 Відповісти
А яке відношення цей клоун має до збройних сил України. Він же тікав від призиву в армію. Яким потрібно бути мерзотником.щоб так піаритись.
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05.07.2020 14:35 Відповісти
4-ди уклоніст рядом зі своїм ФСБ-шним зрадницьким оточенням розповідав українським воїнам про честь, доблесть і відвагу, а воїни, яки захистили країну і зараз стоять стіною між ворогом і народом, віддали йому честь.
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05.07.2020 14:50 Відповісти
Да,пора браться за тех кто здал Крым без единого выстрела,хоть бы одну очередь дали,мы бы посмотрели на реакцию ЗЧ а то только песни пели.
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05.07.2020 15:07 Відповісти
Снова Голобородько рекламные фильмы снимает. Наверное начал готовится к новым выборам?
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05.07.2020 15:11 Відповісти
"Не простим тех". У ГлавЗЕбила что табу на выражение "московские оккупанты"??? Или у него "анал - табу", после встреч с Путиным с глазу на глаз??
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05.07.2020 15:18 Відповісти
Мабуть не московські, а російські. Бо тоді виходить, що до 1918 року в Україні були Санкт Петербургські окупанти.
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05.07.2020 15:26 Відповісти
Просто вважаю, що вони не мають права на історичну спадщину Русі, і не можуть називатися навіть "Росія". Московити вони були, й залишилися
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05.07.2020 15:30 Відповісти
Не вживати слово русь, яке крім історичної та лінгвістичної плутанини, та русинських сепаратистів нічого нам не дає, а вживати Давня Україна, Київська Держава, Київська Імперія... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»...в Україні все має бути українським - мова, історія, культура...а термін "давньоруський" взагалі вбиває...щось на зразок антисемітизму без семітизму.
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05.07.2020 15:46 Відповісти
Це ви якусь фігню придумали, бо 1) історично ці землі називалися саме "Русь" десь з 9го віку. І дуже довго після цього. 2) латина тут не до чого. 3) Бажаєте подарувати московитам монополію на історичну "Русь"? Саме цього вони й бажають. Тому й назвалися "россія". Бажаете більше узнати про історію Русі та України - подивиться на youtube Братів Капранових інститут імені Т.Г.Шевченка
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05.07.2020 15:59 Відповісти
Назви однокорінні українські слова до слова русь.
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05.07.2020 16:05 Відповісти
Назва "Русь" походить від назви дружини Рюріка, котрого запросили кияни на "княжування" в Київі. Це сами вони були "русь". І були вони "варягами", чи то вікінгами, чи шведами, це достоменно не відомо. Потім так стали називати Киівське і інші найближчі князівства, що знаходилися під керуванням Рюріковичей... Балтійське походженя "варягів" може пояснювати таке слово як "русявий", тобто той що має світле волосяя, бо словянські племена, навряд чи могли мати світле волосся, через значний вплив степових племін. І самоназва українців в 11-15 віках була саме такою, як записала себе Леся Українка "русини". Вже значно пізніше стала поширюватись назва "українці"
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05.07.2020 16:19 Відповісти
Мабуть не треба пояснювати, що таке Бритва Оками, яка відсікає все зайве до однозначної простоти. І залишиться або Україна, або Русь.
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05.07.2020 16:38 Відповісти
Русь, то прабатьківщина України.
Русь, то ДРЕВНЯ назва України.
Тобто має право ПОДВІЙНА назва: РУСЬ-УКРАЇНА.
І ніяких, АБО-АБО.
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05.07.2020 20:18 Відповісти
...Вєлікая, Бєлая та Малая. Є таке слово - дерусифікація.
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05.07.2020 21:55 Відповісти
І вже зараз кажуть, що московити зараз розмовляють вкраденою в нас руською мовою...хаос завжди керований.
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06.07.2020 09:44 Відповісти
"Бажаєте подарувати московитам монополію на історичну "Русь"? " .. Вже в 19-м сторіччі українці "державники" дискутували про те як називати незалежну державу. Україна, Русь або Україна-Русь? І тоді вирішили зупинитися на "Україна", оскільки сили в боротьбі з московською пропагандою були нерівними. Російські та українські "об'єднувачі", прихильники теорії "одіннарод" вельми вдало збивали з пантелику українців, апелюючи до назви "Русь". Бо тоді, наприклад, самоназва галичан було "русини". .. Зараз в нас вже більше сил і незалежна країна, але перш ніж хапатися за відновлення "історичної справедливості", потрібно зважити всі "за" і "проти"
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05.07.2020 19:24 Відповісти
Галичани і є "русини", бо Данила Галицький, після знищення монголами Київа, володарював на Галиції. До того ж мав дозвіл на від Папи Риського на титул "Короля Русі". І ще не меньше 2х століть там зберігалась та сама історична "Русь", котра, до речі, ніколи не мала приставку "київська". Бо вона тільки одна і існувала. Ніяких "малих", "великих", чи "білих"!!! Взагалі назви слов'янських племін були дуже прості: "древляни" бо серед дерев, "поляни" бо живуть в полі. А вже потім стали об'єднуватись під загальною назвою "русини" бо з Русі. Наприклад, "литвини" це з Литви.
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06.07.2020 08:18 Відповісти
"Между прочим, теперь портрет четырежды уклониста есть в каждом военкомате"

(С)
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05.07.2020 15:29 Відповісти
Уявляю, якби в 2014р на чолі держави опинилась ******* зелена влада. Казна пуста, армії нема. Легко дорікати, а самі безпорадні в значно кращих умовах. Чорні справи, правда, в них виходять добре. Але вони їх прикривають ''білою'' брехнею.
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05.07.2020 16:15 Відповісти
Не лгите - армия была. Да, с броней без аккумуляторов, да, с очень низким денежным довольствием солдат и офицеров, да, без выделенных денег на учения, но была, иначе уже весною 2014-го кацапен СС плескались бы на левом берегу Днепра и добробаты были бы снесены. Но добробаты сделали главное - они подняли боевой дух украинской армии, особенно молодые пацанята из ПС и я этого никогда не забуду, Честь им и Слава!!!

Казна была пустою, но еще была сохранена банковская система Украины и курс к доллару позволял выплачивать ипотеки и вести бизнес.

Но пришел один брехун, который пообещал закончить АТО за две недели, а солдатам на передовой платить по 1000 грн в день (при курсе тогда в 1:10), а потом. вместо помощи на фронте проводил парад и открывал офшорные счета. И устояла тогда Украина не благодаря ему, а вопреки ему и его предательству под Иловайском, под Дебальцево и во время того договорняка, пункты которого он написал лично, вместе с одной фрау из ФРГ, о чем прилюдно и сознался.

И если бы тогда пришла "******* зелена влада", то и тогда Украина бы выстояла против своего извечного врага - кацапов. Вот только эта предательская влада сменила предателей-папередников и столь большого по времени предательства Украина может уже и не вынести
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05.07.2020 16:41 Відповісти
боже, яка промовиста срачка... вся методичка в одному пості і повний дебілізм в одному тексті. якщо було "прідатєльство в мінскє"- то чому зелупа продовжує на нього опиратись???? іди, чмо педальне, розкажи це тим, кого "розвели" і "простапірістатьстрілять". армія була, дебілко ти задрочене... ага, не спіши: іди шахтарям розкажи, який був хрєновий "роттердам+", і які зараз сидять без зарплат, що всьо харашо, щас токо пєчатний станочок включим- і буде кінець епохи зубожіння, почнеться епоха вимирання. і де вас, таких дебілів плодять...шо там, знайшли лампи, які Порох купив і поставив на С-300???
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05.07.2020 17:13 Відповісти
Вы ЧМО. Но вы чмо шоколадное, потому Бутусов таких как вы, нарушающих правила его форума не отправляет в бан, а разрешает хамить другим людям.
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05.07.2020 19:16 Відповісти
За кого голосував?
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05.07.2020 17:14 Відповісти
Ви ще питаєте ?
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05.07.2020 18:00 Відповісти
За клована, потому что второй срок свинарчуков Украина просто бы не выдержала. А так, у этих криворуких все через задний проход и весь строк править им не светит. Но и барыга нам при власти больше не нужен.
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05.07.2020 19:18 Відповісти
А перший строк зелених Україна витримає?
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05.07.2020 21:32 Відповісти
А не будет полного срока, потому что безграмотны и криворукие. Не удержаться.
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05.07.2020 22:40 Відповісти
Біюсь, що з такими, як ви, зелені не тільки перший, але й другий строк будуть при владі, тільки ця країна буде лише по назві Україна. Ганьба вам, проголосувавшим за зелених. Ви - зрадники України.
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06.07.2020 02:09 Відповісти
Ти з дубу впав?
Нагадай скільки населених пунктів звільнила ******* зелена влада?
Офшори. Цікавенько. Скільки у казну України заплатив Зе і його кіпрські і белізскі капанії?
Так, кацапи споконвічні вороги України, але не гундосого і його швори. Воно навіть рашку боїться назвати ворогом, і бачить мир в очах путлєра.
Якби президентом Украини в 2014 році був Зе. То 2019 - виборів би не було, бо на Расєї губернаторів призначає през. І жив би ти, курвіметр, в Малороскій губернії.
Тому заховай свою убогу методичку, і цю всю єресь не пиши, не ганьбись.
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05.07.2020 17:25 Відповісти
А клован не смог бы тогда, на высочайшем моральном подъёме после Подвига Небесной сотни, сдать страну Путлеру, как не смог(хотя приложил максимум возможных усилий) и его предшественник.

А чем Оманский офшор лучше Мальдивского офшора?

А чем фильмы в кацапии лучше или хуже фабрики в кацапии?

"Оба двое - рябое". По обоим камера пожизненного заключения слезами рыдает.
А прикольно было бы их в одну камеру потом поселить ))))
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05.07.2020 19:22 Відповісти
Возможно тем, что у одного нашли аж 4к, компании показывают прибыль и платят налоги, а имущество в РФ арестовано, а у другого 40М, украденных из "Привата", убыточные компании и гранты от РФ?
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05.07.2020 19:31 Відповісти
Бред
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05.07.2020 19:47 Відповісти
Тяжко вести дискусію з зомбованими людьми.
Тобто в 2014 році клоун не зміг би здати інтереси України, а 2019 вже може???
Не треба Пороха порівнювати з гундосим карликом. Нє оба двое рябое!!! Зе - непрофесійний, сцикливий, закомплексований Слуга олігархів і зрадник України, з якого сміється весь світ. А Порошенко - найкращий з-поміж усіх 6 президентів, що були за ці 28 років. Але охлос не зрозумів цього.
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05.07.2020 20:11 Відповісти
Это я зомбированный?
Погибшие по вине Порошенко украинский бойцы под Иловайском.
Умышленные, вредительские действия под Дебальцево.
Отправленные в плен чекистам моряки.

Ограбленные 105 украинских банков и увеличение доли банков врага на нашем рынке.
Уничтоженный средний класс.
Уничтоженная медицина.
Уничтоженное образование.
И многое, многое другое...

Так что, Порошенко пока худший из Президентов Украины, но зеленский всеми силами хочет его обойти.
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05.07.2020 22:33 Відповісти
Про Іловайськ ти у Хомчака спитай, як Бєня кинув добробатів віджимали ахмєтовське ЗуГРЕС.
Ану детальніше про грабування банків. Знищення медицини, освіти і середнього класу. Факти.
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05.07.2020 23:27 Відповісти
Вы глупы.
А знаете почему?
Потому что есть результаты ТСК по Иловайску и там названы четыре главных виновника: Порошенко и генералы Гелетей, Муженко, Назаров. Прямо названы. На основании боевых приказов и десятков свидетельских показаний как наших военнослужащих, так и взятых в плен кацапских.
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05.07.2020 23:54 Відповісти
Покажите пальцем (дайте ссылку) где можно прочесть подобные выводы ТСК? Если такой умный, и не peace dish
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06.07.2020 08:05 Відповісти
Какие же вы убогие, сторонники соевого мародера, что даже в нете информацию самостоятельно найти не можете.

Нате, читайте, больше подавать бездельникам не буду.

«Иловайский котел»: отчет комиссии Верховной Рады

http://argumentua.com/stati/ilovaiskii-kotel-otchet-komissii-verkhovnoi-rady

Андрей Сенченко назвал ответственных за «Иловайский котел»

"Ответственность за это должен нести Президент Украины как Верховный Главнокомандующий. Конечно же, ближайшими его помощниками в этом вопросе были командующий АТО господин Муженко и начальник штаба АТО Назаров.
Об этом в эфире программы http://zik.ua/tag/pershi_pro_golovne_komentari «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил председатель временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств трагических событий, приведших к гибели и захвату в плен бойцов добровольческих батальонов, а также ВСУ возле города Иловайск Андрей Сенченко, отвечая на вопрос ведущей, кто должен нести ответственность за Иловайскую трагедию.

Председатель временной комиссии ВРУ по расследованию обстоятельств Иловайскойтрагедии Андрей Сенченко отметил, что каждый украинец имеет право ознакомиться с результатами комиссии. Сенченко отметил, что какие бы усилия не прилагала Банковая, Министерство обороны и Генштаб по засекречивании результатов расследования, комиссия не позволила скрыть от общества важную информацию."

https://zik.ua/ru/news/2018/08/10/andrey_senchenko_nazval_otvetstvennih_za_ylovayskyy_kotel_1384315
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06.07.2020 12:52 Відповісти
Ну что ж я прочел выводы ВСК. И нигде не нашел никаких упоминаний о вине Порошенко. Да, претензии к Гелетею, Хомчаку и прочим там есть. Но Гелетей был уволен после этого провала. А Хомчак, позорно бежавший, и отправивиший своих подчиненных на верную смерть, Зе-лупой назначен Начальник Генштаба, а потом и - Главнокомандующим. Личные же комментарии великого "защитника Крыма" Сенченко интересны тем, что даны телеканалу ZIK, который принадлежит куму Путина, Медведчуку. В принципе, все "зебобики" типа тебя, очень любят смотреть каналы Медведчука, так что не удивительно.
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06.07.2020 13:37 Відповісти
Ха Ха Ха.
Разве телеканал ZIK в те времена принадлежал Медведчуку? Вы снова сели в лужу,

Гелетей арестован и осужден за гибель наших солдат под Иловайском, как это происходит в развитых странах?
Что же вы про Назаренко промолчали и про Муженко, которые отвечали кацапским матом на доклады украинских разведчиков? Собственно точно так же матом и обвинениями в панике отвечал и Порошенко.

Это Сенченко тогда, несколько лет назад, специально озвучил материалы расследования ТСК, чтобы Порошенко не смог их утаить. Так что можете продолжать тыкать незнакомым людям - это отличительная черта поведения порохосвиней, так любящих хамить другим людям.
Вы смешны в своих истериках.

Ха Ха Ха.
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06.07.2020 18:54 Відповісти
А кто их утаивал, если отчет ТСК в инете - читай не хочу? Наши генералы, конечно, не айс, и Муженко, и Назаренко и Гелетей, но, к сожалению, отвечают уровню развития нашей армии на тот момент. Да, возможно они бездарные и карьеристы. И даже Порох - как ни удивительно, бизнесмен, а никак не реинкарнация Наполеона Бонапарта! И с такой армией и с такими генералами, никто не мог победить против регулярных сил Рашки, которая, между прочим воевала с самого 1991, то в Чечне два раз, то в Грузии, и вообще - во всех горячих точках, и на армию свою бабла не жалела, а не так как мы!
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06.07.2020 20:15 Відповісти
Во-первых, не стоит всех наших генералов и полковников под одну гребенку.
Во-вторых - эти четверо предатели родины и их главарем был как раз Пороженко.
В-третьих, наши воины достаточно успешно громили кацапен СС. Например, взятие Донецкого аэропорта в мае, уже вошло в учебники спецназа разных стран мира. Рейд 95-й бригады, по тылам кацапских войск был успешным, так как под шумом десантников к реке смогли скрытно выйти понтонеры, навести переправу, а потом 95-я двое суток ее обороняла и ДВЕ НАШИХ БРИГАДЫ тогда вырвались из окружения!!! А разве элитнейшее подразделение кацапов, их хваленый "Вымпел" смогло взять штурмом ДАП, который тогда обороняли простые парни, а не наш спецназ!!!
В-пятых, Вечная Слава генерал-полковнику Воробьёву, который под Дебальцево нарушил прямой приказ Муженко и приказал войскам срочно отойти с выступа и более двух тысяч наших солдат не оказались в том мешке, что вместе с Путиным готовили Герасимов Муженко и Порошенко, чтобы проще было капитулировать на Минских переговорах!!!
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06.07.2020 23:21 Відповісти
Да, что-то было хорошо, но "Муженко и Порошенко вместе с Путиным готовили" ты реально - просто ЗЕ-Дебил! Больной на весь микроскопический мозг у тебя в пустой голове!
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06.07.2020 23:25 Відповісти
Ну, вот ты говоришь про "взятие аэропорта в мае". Да, молодцы, взяли, крепко пере.бошили там кацапни, но только - какой? Чечены, в основном, там не было регулярной армии. А вот под Иловайском и Дебальцево - была! И результат сразу не такой веселый! Не надо недоценивать противника! Пусть лучше он недооценивает нас!
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06.07.2020 23:29 Відповісти
Тяжело мне, вам кацапу, рассказывать то, что в Украине знают все.

Когда брали ДАП, то там как раз были регулярные войска РФ, пусть и не из самых крутых, но зато при боле чем 15-ти кратном превосходстве в численности.
А вот потом, оборонял ДАП уже не украинский военный спецназ, а простые подразделения, причем ни за одну каденцию наших в ДАПе не было даже 50-ти человек. Я там не был, но мой однокурсник там командовал одной из ротаций. И покрошили эти простые солдаты и офицеры самое элитное подразделение в РФ - "Вымпел" ФСБ. Причем потери убитыми значительно превысил все потери этого подразделения, за несколько десятилетий существования "Вымпела", точно не помню, кажется 32 убитыми, но точно помню 5 раненных, которых потом лечили в Москве и в строй был шанс вернутся лишь у одного, а четверо стали инвалидами.

Под Иловайском. Там Муженко 17 раз созванивался с Геращенко и передавал ему маршруты отхода наших колонн и личными приказами задерживал начало движения, а кацапенСС делали там засады, зарываясь в землю и оборудуя позиции. Там бы все и легли, не наплюй часть офицеров на приказы Муженко.

Под Дебальцево. Изучив спутниковые карты было понятно, что кацапен СС будет делать котел, прорываясь через наш правый фланг. Фланг можно было усилить артиллерией и похоронить там от десяти до пятнадцати тысяч самых боеспособных бойцов кацапенСС. Но!!! Но Муженко лично приказал снять с правого фланга последние противотанковые орудия. Муженко лично запретил нашим подразделениям отходить из под Дебальцево и в это время постоянно связывался по телефону с Порошенко, который был в это время на Минских переговорах с Путиным. Но генерал Воробьев приказал войскам выйти, оставив неисправную технику и Муженко об отходе докладывать запретил. Когда кацапенСС замкнули окружение, то проснувшийся Путин сообщил Меркель, Оланду и Порошенко, что в котле под Дебальцево более двух тысяч украинских бойцов. Порошенко уже готов был ..., но позвонили из нашего ГШ и сообщили, что информация СМИ неверная и наши войска успели выйти из готовящегося окружения. Генерала Воробьёва тут же убрали из войск.
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07.07.2020 16:47 Відповісти
Высосано не из пальца, а из другого места. Тебе надо романы писать.
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08.07.2020 03:13 Відповісти
Сосите дальше, это другое место. Вам, судя по вашему тексту, это явно нравится
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08.07.2020 11:37 Відповісти
"В Украине знают все" это не высосано? Такими фразами удобно бросаться. А все эти описания - кто сколько раз кому звонил, кто кому что запретил, откуда вы высрали этот бред? На чем он основан, кроме брехни? И самое главное - чем он подтвержден??? Не "сказками", которые ИМЕННО вы насосали, всем известно откуда, а конкретикой? Доказательства есть, для таких обвинений?
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08.07.2020 12:04 Відповісти
Результатами расследования ТСК ВР по Иловайску. Они есть в сети, найдите и почитайте.

Идите, вам видимо пора сосать, раз вы снова про это
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08.07.2020 15:56 Відповісти
Зе, ти спочатку сам хоч щось зроби, а тоді вже починай критикувати папєрєдніків. Бо в тебе результати тільки негативні.
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05.07.2020 16:41 Відповісти
Уклонист от армии будет прощать или не прощать.Ты пианист моли бога чтобы тебе простили уклонение от армии,за то что позорил страну,за оскорбление верующих,за финансирование твоих пророссийских фильмов из бюджета путина.
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05.07.2020 17:07 Відповісти
Уверяю Вас, никто Зеленскому ничего антиукраинского прощать не будет.... И оно это понимает, поэтому с диким ужасом представляет дату окончания своей каденции....Досрочно...
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06.07.2020 06:10 Відповісти
Це ж сидять нещасні принциповороті ЦЕНЗОРИ і все перекладають на свою окупаційну мову. От де маразм!
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05.07.2020 17:37 Відповісти
Українці не простять.
Тільки ти до них яким боком, гнида україноненависницька і неприхований ворог ?
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05.07.2020 17:58 Відповісти
всё верно сказал.
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05.07.2020 17:59 Відповісти
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 3505
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05.07.2020 18:42 Відповісти
Правобережна та Лівобережна Україна, нікуди од цього не дінешся.
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05.07.2020 19:00 Відповісти
**опе слова не давали.
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05.07.2020 19:11 Відповісти
опять обдолбался, зе-дегенерат((
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05.07.2020 19:28 Відповісти
Тьху. цей дебілок навіть в промові своїй стидається росію назвати ворогом, бо ті "хто аннексировал крим" вони ж не марсіани, і достаменно відомо хто вони - кацапи. Тьху. Убоге !! Вже б краще просто мовчало..
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05.07.2020 19:32 Відповісти
І якщо такого великого клоуна та поставити поперед такої великої армії. Що з того може вийти?
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05.07.2020 19:49 Відповісти
Хто йолопу тексти такі складні пише? Воно ж саме не розуміє що читає.
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05.07.2020 20:27 Відповісти
Огласите пожалуйста весь список тех кто аннексировал и тех кто не позволил
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05.07.2020 20:35 Відповісти
Чмо, яке чотири рази ховалося від призову до лав ЗСУ в період фашистської агресії..... ніколи не пробачить. Це ж треба?
https://www.youtube.com/watch?v=MBwxk1UMwGU
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05.07.2020 20:36 Відповісти
а де ж ти ***** тоді був коли Крим захоплювали, чи не у ****** на корпоративах хаяв Україну як повію?
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05.07.2020 21:25 Відповісти
Він повний ДЕБІЛ! Хто завадив захищати Крим? Ті 75%, що зрадили країні, чи ті що стрибали по корпоративах замість мобілізації? Чи він має на увазі тих , що дали наказ відступити за для збереження життя військових?
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05.07.2020 21:38 Відповісти
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 258
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05.07.2020 22:58 Відповісти
Зеленський: "Українці ніколи не пробачать тих, хто анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому завадити" - Цензор.НЕТ 5413
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05.07.2020 23:30 Відповісти
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