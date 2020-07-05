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У світі новий "рекорд" приросту інфікованих COVID-19 за добу - 212 326
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордне збільшення кількості випадків COVID-19 за 4 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт організації.
Найбільший приріст зафіксовано в США, Бразилії та Індії.
Приріст кількості смертей від коронавірусу за цей час залишився приблизно на попередньому рівні - близько 5 000 на добу.
Попередній "рекорд" зростання кількості нових виявлених випадків було побито 28 червня. Тоді це становило 198 077 за добу.
У США, де захворюваність на COVID-19 зростає у 40 штатах із 50, власний такий "рекорд" було зафіксовано 3 липня - 52 300 нових випадків за добу.
Про рекордні кількості нових зареєстрованих випадків коронавірусу повідомляють і багато інших країн.
Топ коментарі
+4 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.07.2020 11:07
+2 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар05.07.2020 11:07
+1 Назар Проскуряков
показати весь коментар05.07.2020 11:44
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Всё больше проявляется роль 27%,как стороннего наблюдателя.Или как в китайской мифологии обезьяны ,сидящей на дереве и наблюдающей за битвой льва и тигра.
Правда здесь таковых нет.Но другое сравнение могло оскорбить не льва и не тигра.
в США кількість смертей в будинках для літніх завищили в кілька десятків разів, просто взяли і домалювали нулик
і це лише один приклад фальсифікації статистики
тільки дурні барани можуть вірити в ці показники, взяті зі стелі
является результатом естественной природной мутации .
В 2005 г была исследована и успешно определена
последовательность генов испанского гриппа 1918г, которая получила название A-H1N1 .
Вирус был извлечен из тела жертвы гриппа, захороненной в вечной мерзлоте Аляски.
обратите ВНИМАНИЕ !!!
никаких «примесей» панголинов в генах «испанки» НЕ-ОБ-НА-РУ-ЖЕ-НО !
но всё с точностью до наоборот обстоит с covid-19 .
целью работы группы ученых было изучение потенциала заболеваний,
которые вызываются SARS-подобными вирусами.
Эти
учёныеуроды на страницах журнала «Nature Medicine»
изложили методику создания искусственного патогена :
«Therefore, to examine the emergence potential (that is, the potential to infect humans)
of circulating bat CoVs, WE BUILT A CHIMERIC VIRUS encoding a novel,
zoonotic CoV spike protein-from the RsSHC014-CoV sequence that was isolated from Chinese
horseshoe bats1-in the context of the SARS-CoV mouse-adapted backbone»
соотечественники , включайте сообразиловку .
учёныеуроды «WE BUILT A CHIMERIC VIRUS» построили вирус-химеру . учёныеуроды состряпали «искусственный патоген» .
состряпали то , чего не существует в естественной природной среде
ни в панголинах ни в мышах ни в каком-либо ином живом существе на планете Земля .
учёныеуроды «WE BUILT A CHIMERIC VIRUS» построили вирус-химеру . учёныеуроды состряпали «искусственный патоген» .
состряпали то , чего не существует в естественной природной среде
ни в панголинах ни в мышах ни в каком-либо ином живом существе на планете Земля .
другие же уроды мировые ыкспэрды
стращают и вещают разную дэзу , что
«количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных» ,
что ожидается вторая-третья-…семидесятая волна ковиды ,
чтобы случайно не обидеть китаёзов или хY%ло .
ВОЗ , презик зелька , шмыгали-степановы-ляшки заняты грабежами и борьбой за корыто
а миллионы пересичных граждан страны
просто брошены в жертву необъявленной гибридной войны ,
в том числе
с использованием вируса covid-19,
который имеет все признаки биологического оружия, т.е оружия массового уничтожения.
соотечественники
нашу собственную жизнь, жизнь наших детей
можем защитить только мы сами ,
и только своими руками и своими действиями
выражение «вечер перестаёт быть томным»
как раз о том , что сейчас происходит
а миллионы пересичных граждан страны
просто брошены в жертву необъявленной гибридной войны ,
в том числе
с использованием вируса covid-19,
который имеет все признаки биологического оружия, т.е оружия массового уничтожения.
соотечественники
нашу собственную жизнь, жизнь наших детей
можем защитить только мы сами , и только своими руками и своими действиями
выражение «вечер перестаёт быть томным» как раз о том , что сейчас происходит