У світі новий "рекорд" приросту інфікованих COVID-19 за добу - 212 326

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про рекордне збільшення кількості випадків COVID-19 за 4 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт організації.

Найбільший приріст зафіксовано в США, Бразилії та Індії.

Приріст кількості смертей від коронавірусу за цей час залишився приблизно на попередньому рівні - близько 5 000 на добу.

Попередній "рекорд" зростання кількості нових виявлених випадків було побито 28 червня. Тоді це становило 198 077 за добу.

У США, де захворюваність на COVID-19 зростає у 40 штатах із 50, власний такий "рекорд" було зафіксовано 3 липня - 52 300 нових випадків за добу.

Про рекордні кількості нових зареєстрованих випадків коронавірусу повідомляють і багато інших країн.

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