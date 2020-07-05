17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн. ВIДЕО

Українці прилетіли до столиці Греції з Києва з результатами тестів, які засвідчують відсутність коронавірусу. Ніч вони провели в ізоляторі. В'їзд наших громадян до Греції, як і раніше, заборонено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Європейську правду".

Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (літак вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (літак вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді до країни. Серед затриманих - 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

"Коли ми приїхали в "Жуляни", нас на реєстрації суворо розпитували і переглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест у лабораторії і надали з мокрою печаткою). Після того, як ми все показали і розповіли, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів один із пасажирів на ім’я Максим.

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Пасажирів в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили в камерах, зокрема й дітей. Вони провели там ніч і залишаються там наразі.

У пасажирів забрали усі речі, зокрема ноутбуки, але дозволили залишити телефони, проте без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримування та антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу, на підлозі лежать мертві таргани. Також нашим громадянам не дають воду і їжу.

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони контактували з пані консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в'їзд і мусять повертатися до України тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок. Вона також пообіцяла зв'язатися з місцевою владою, щоб допомогти у вирішенні цієї ситуації.

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Українські дипломати не приїжджали в аеропорт. Також пасажири телефонували на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації і надати допомогу.

Як повідомлялося раніше, в'їзд до ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам із так званого "безпечного" списку, до якого увійшли 15 країн.