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17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн. ВIДЕО

Українці прилетіли до столиці Греції з Києва з результатами тестів, які засвідчують відсутність коронавірусу. Ніч вони провели в ізоляторі. В'їзд наших громадян до Греції, як і раніше, заборонено.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Європейську правду".

Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (літак вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (літак вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в’їзді до країни. Серед затриманих - 15 дорослих і двоє дітей 8 та 9 років.

"Коли ми приїхали в "Жуляни", нас на реєстрації суворо розпитували і переглядали весь пакет документів (ми навіть зробили тест у лабораторії і надали з мокрою печаткою). Після того, як ми все показали і розповіли, нас відпустили на паспортний контроль. І вже після прильоту на паспортному контролі нас зупинили і відправили. Поки ми були в аеропорту, нас намагалися змусити підписати згоду на депортацію, ми відмовилися", - розповів один із пасажирів на ім’я Максим.

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Пасажирів в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили  в камерах, зокрема й дітей. Вони провели там ніч і залишаються там наразі.

У пасажирів забрали усі речі, зокрема ноутбуки, але дозволили залишити телефони, проте без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримування та антисанітарію: в туалетах немає мила і туалетного паперу, на підлозі лежать мертві таргани. Також нашим громадянам не дають воду і їжу.

17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на вїзд до ЄС громадянам третіх країн 01

За словами пасажирів, сьогодні вранці вони контактували з пані консулом, яка сказала їм, що українці не мали права на в'їзд і мусять повертатися до  України тими ж рейсами. Обидва рейси будуть тільки у вівторок.  Вона також пообіцяла зв'язатися з місцевою владою, щоб допомогти у вирішенні цієї ситуації.

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Українські дипломати не приїжджали в аеропорт. Також пасажири телефонували на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації і надати допомогу.

Як повідомлялося раніше, в'їзд до ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам із так званого "безпечного" списку, до якого увійшли 15 країн.

Автор: 

Афіни (24) Греція (602) затримання (4343) карантин (18172) українці (2539) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
Страна во время войны избравшая клоуна, рассчитывает на люкс?
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05.07.2020 11:39
+25
Ну вот, ты и спалился на "мытье украинцами унитазов в Европе", лахтинский, больная это для вас тема - сортир то собственный помыть, привыкли ходить в очко да в парашу.

17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн - Цензор.НЕТ 3438
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05.07.2020 12:13
+22
Це просто кінець безвізу.
І "зробили це разом"
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05.07.2020 11:37
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Дурні люди.
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05.07.2020 12:13 Відповісти
Правильное решение. В Греции нет инфекционных больниц. А украинцы создали концлагеря под названием "инфекционные больницы".
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05.07.2020 12:14 Відповісти
судячи з того що ми бачили в афінах у січні, розвиток греції закінчився років 10-15 назад. на сьогоднішній момент - це країна бомж.
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05.07.2020 12:40 Відповісти
Кроме Европы дряхлой есть ещё куда поехать в Бутан например
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05.07.2020 12:19 Відповісти
Не удивительно что тупые дебилы которые выбирали зелень не могут даже в интернете посмотреть условия по въезду в разные страны.
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05.07.2020 12:21 Відповісти
Вангую, что им сейчас предлагают выкупить путевки в пансионаты и ехать туда отдыхать, но у них на это не хватает денег
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05.07.2020 12:27 Відповісти
судячи з відоса, якби не грати на вікнах, то непоганий у них там і хостел. У парижі за такий би взяли мінімум 20-25 євро за ніч.
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05.07.2020 12:36 Відповісти
А жрать и пить что будешь. Греки я их знаю еще с 2000-го года не очень то по сравнению с итальянцами и испанцами хорошие люди.
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05.07.2020 12:39 Відповісти
даже кондиционер есть )
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05.07.2020 13:03 Відповісти
така велика нація (Сократ, Олімпіада) і ви їх так принизили...
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05.07.2020 14:15 Відповісти
Греки любят халяву и деньги ЕС а как люди по гостеприимности самые хужие в Европе. Болгары кстати у меня на первом месте по человечности.
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05.07.2020 12:42 Відповісти
Бойкот грекам ! Греки не люди !
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05.07.2020 12:50 Відповісти
Граждане третьей страны? Уже проясняется - а то, типа, мы европейцы, мы европейская страна. Паруасия, причём быдловатая, как наш президент это постоянно проявляет своими поступками.
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05.07.2020 12:53 Відповісти
Зебилы, третья страна - это ваша новая безнадежная реальность.
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05.07.2020 13:14 Відповісти
давайте по чеснаку ... все ходят БЕЗ масок ...статистика не уменьшается ....и вообще это ""кінець Єпохи бідності.""
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05.07.2020 13:18 Відповісти
Я ничего не понял. Они летели в Грецию, не разобравшись, впустят их или нет?
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05.07.2020 13:23 Відповісти
Плюсую, это реально первый серьезный вопрос. Я тоже не понял, они тупо летели на удачу, или что?
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05.07.2020 13:39 Відповісти
Ви від зебілів сподівалися на щось інше ?
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05.07.2020 19:36 Відповісти
теорія Дарвіна - хкупате=тупориле бидло виздихає скоріше людей - ПРАЦЮЄ
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05.07.2020 13:42 Відповісти
Ось таку новину прочитав:
https://ua.news/ua/kuda-ukrayntsy-mogut-uletet-bez-observatsyy-spysok-stran/

Як перевірити - Словенія точно відкрита для українців чи по приїзді буде така ж історія, як з Грецією?
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05.07.2020 13:52 Відповісти
А що Адєсса, не комільфо?
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05.07.2020 14:14 Відповісти
а там все втридорого
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05.07.2020 14:16 Відповісти
Так почему не пустили и посадили в буцегарню только 17 ?
А остальные пассажиры с рейса , что не украинцы и им можно?
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05.07.2020 14:44 Відповісти
Где надо ишо написать,что В ЕС вьезд гражданам Украины закрыт. Только по видам на жительство или организованный приезд по работе. Но чуваки Кварталами наслаждаюцца. Нафиг им новомсти читать.
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05.07.2020 14:52 Відповісти
Не плохо так провели отпуск в Греции!
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05.07.2020 15:04 Відповісти
Росія і зараз має ЯЗ і теж "треття", їм так само заборонено. Як бачимо наявність ЯЗ не сильніше за Шенген.
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05.07.2020 19:12 Відповісти
Люди необачно зробили прилетівши до Греції...Турція ж відкрита, накуй вам та промосковська Греція?
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05.07.2020 16:06 Відповісти
Ватники приперлися в Грецію, напевно думали що їх приймуть з розпротертими обіймами !Зараз загоряйте на нарах, вас не шкода! Два місяці ЗМІ тириндять про закритість країн,а кацапи роблять вигляд що про це нічого не знали. Сподіваються на халявку повернутися назад. Мали гроши на переліт "туди",значит маєте гроши на повернення "назад". Щасливого повернення на рідну землю!!!
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06.07.2020 12:25 Відповісти
В статье нет ответа почему они туда попёрлись?
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05.07.2020 16:58 Відповісти
имя ваше неизвестно...

мы вас туда непосылали...
да и ..... с вами
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05.07.2020 17:52 Відповісти
а с каких это пор какая то древняягреция считается ЕС?и вообще у этой новости на заднем плане торчат чьи то уши.
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05.07.2020 19:28 Відповісти
в Греции всьо есть. Навіть дохлі таргани.
Отак зараз кудись їхати відпочивати. Можна всю відпустку просидіти не біля моря а з дохлими тарганами у камері((((.
Співчуваю людям..
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05.07.2020 20:41 Відповісти
Регулярно оновлюється.ЕС запустил сайт для отслеживания открытия границ и восстановления туризма
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮНЯ 2020, 15:29

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/15/7111122/#comments 0

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/15/7111122/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/06/15/7111122/
Европейская комиссия запустила веб-платформу https://reopen.europa.eu/ Re-open EU для поддержки безопасного восстановления путешествий и туризма по Европе.
https://reopen.europa.eu/en/map/AUT ТУТ АКТУАЛЬНАЯ ИНФА ПО ОГРАНИЧЕНИЯМ ВЬЕЗДА
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05.07.2020 20:48 Відповісти
У меня только три вопроса,- Чего вы туда попёрлись? Вас кто-то приглашал? Эпидемия наверное уже закончилась???
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05.07.2020 20:48 Відповісти
Степаше спасибо своими фейками всех коронопсихов в ЕС разпугал. Тепрь сидите и не партесь в асфальтовых джунглях прохиндеии.
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06.07.2020 06:20 Відповісти
А чего они хотели ? На сайте МИД Украины черным по белому написано, что въезд в Грецию запрещен. Почему они решили, что именно им разрешат? Если нет мозгов, то это уже неизлечимо...
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06.07.2020 08:22 Відповісти
"Наши люди в булочную на такси не ездят."

17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн - Цензор.НЕТ 7281
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06.07.2020 09:22 Відповісти
За те усе включено.

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06.07.2020 10:10 Відповісти
я понимаю зелю цензор сейчас активно втапливает в грязь и правильно в принципе делает, там ему и место, но кто дает право с потолка называть причину мол "третья страна" очень созвучно со страной третего мира которую нам так активно лепит всякое жлобье, это не далеко уходит от "страны-актрисы порнофильма". исправьте!
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06.07.2020 11:54 Відповісти
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