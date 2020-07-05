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Новини
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Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ

Голосування російських військових у Сирії за

Після завершення в Росії голосування за поправки до Конституції і визнання його успішним у російських ЗМІ з'являється все більше свідчень про те, що процес цей мав мало спільного з демократичним волевиявленням.

Наприклад, після скандалу, спровокованого російським опозиціонером Олексієм Навальним, який висвітлив відмову голосувати за поправки до Конституції екіпажу цілого військового корабля ЧФ ВМФ РФ "Василь Биков", стало відомо про проблеми з "правильним" голосуванням і російського військового контингенту в Сирії, про що повідомляє ресурс Pikabu.

Зокрема, напередодні голосування 1 липня в челябінський штаб Олексія Навального звернулася мешканка військово-авіаційного селища Шагол на ім'я Марина, яка повідомила про те, що не бачить сенсу в голосуванні, оскільки все вже давно вирішено.

Впевненість щодо цього їй дає особиста історія, адже її чоловік зараз служить у складі військового контингенту в Сирії. За словами її чоловіка, понад 50% військовослужбовців ЗС РФ на базі "Хмеймім" насправді проголосували проти поправок до Конституції.

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Такий результат викликав обурення начальства, і на базу прибув особисто командувач російського контингенту в Сирії для розбору польотів. Паралельно командири і замполіти проводили виховні бесіди з особовим складом і наполегливо рекомендували їм проголосувати "правильно". Тим же, кого не вдалося переконати проголосувати "правильно", наполегливо просили не приходити і не псувати бюлетень.

Випадки масштабної фальсифікації під час голосування щодо поправок до Конституції РФ спостерігаються у всіх регіонах і суб'єктах Росії. Але особливо виділяється саме позиція Збройних сил Росії, особовий склад яких негативно сприймає нинішні зміни до основного документа Росії.

Раніше інформаційне агентство Guidhall повідомляло про те, що невдоволення поправками до Конституції може вилитися в непередбачуваний виток протистояння еліти збройних сил РФ і Кремля.

Автор: 

голосування (485) Конституція (548) росія (65360) Сирія (1861)


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Топ коментарі
+13
Царь в голосах смердов не нуждается!...
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05.07.2020 12:22
+11
20 лет. Все собаки России родились при *****. Почти все кошки родились при *****. Наступит время, когда можно будет сказать, что и все рабсияне родились только при *****!

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4796
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05.07.2020 12:59
+9
если кратко охарактеризовать государственный и политический курс ********* на ближайшие 10 лет, то это звучит так:
- агрессивный имперский шовинизм,
- военная агрессия к странам - соседям,
- крепостное право и отсутствие прав у населения,
- оголтелая пропаганда и тоталитарно-православная ложь как общественная норма морали,
- дичайшее обнищание населения;
- сакрализация (обожествление) титула Царя и образа Пукина,
- создание института престолонаследия,
- возврат дворянства и дарование титулов,
... и нас ждет несколько горячих военных конфликтов с Рашкой.. но мы отстоим свою свободу, своё государство, свою Украину и право быть украинцами!
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05.07.2020 12:25
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Царь в голосах смердов не нуждается!...
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05.07.2020 12:22 Відповісти
царь ***** испустился от боха гитлера
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05.07.2020 13:30 Відповісти
Обху*ление Ху*ла...
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05.07.2020 12:23 Відповісти
Після обнулення дід став бабцею і змінив ім'я. Тепер він ******* ху?ло! Йому до вподоби отой прапор "веселка" з американського посольства у масквє.
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05.07.2020 13:56 Відповісти
Мы их пожалеть должны?
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05.07.2020 12:25 Відповісти
ракетами поможем , шоб не мучались
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05.07.2020 13:32 Відповісти
Прикопать сначала, а потом уже и по вкусу.
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05.07.2020 13:56 Відповісти
Это тоже самое что было в Крыму
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05.07.2020 12:25 Відповісти
А что было в Крыму, даже на том корабле против было только 28 из 65, тоесть меньшинство. А в целом по Крыму результат 90% ЗА, явка 81%
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05.07.2020 12:33 Відповісти
это ты на помойке рамблера поведай
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05.07.2020 13:12 Відповісти
І звідки ти взяв про явку в 81%? Всі хто намагався хоть якось перевірити тільки в Сєвастополі нарахували явку чуть більше 50%. По іншим районам 35-44%
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05.07.2020 14:10 Відповісти
если кратко охарактеризовать государственный и политический курс ********* на ближайшие 10 лет, то это звучит так:
- агрессивный имперский шовинизм,
- военная агрессия к странам - соседям,
- крепостное право и отсутствие прав у населения,
- оголтелая пропаганда и тоталитарно-православная ложь как общественная норма морали,
- дичайшее обнищание населения;
- сакрализация (обожествление) титула Царя и образа Пукина,
- создание института престолонаследия,
- возврат дворянства и дарование титулов,
... и нас ждет несколько горячих военных конфликтов с Рашкой.. но мы отстоим свою свободу, своё государство, свою Украину и право быть украинцами!
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05.07.2020 12:25 Відповісти
Та причем здесь *****? Его вояки ненавидят только за то "что он не вастанавил ссср"...
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05.07.2020 12:26 Відповісти
Надежность источника просто зашкаливает, якобы позвонила некая Марина у которой муж якобы служит в Сирии.
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05.07.2020 12:29 Відповісти
А как на самом деле расскажи, не томи?
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05.07.2020 12:53 Відповісти
20 лет. Все собаки России родились при *****. Почти все кошки родились при *****. Наступит время, когда можно будет сказать, что и все рабсияне родились только при *****!

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4796
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05.07.2020 12:59 Відповісти
Наплювати на тих кацапів.
Байдуже кого вони обирають.
Ті тварі від нас не відчепляться.
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05.07.2020 12:30 Відповісти
Це жахливо! Як далі жити?
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05.07.2020 12:32 Відповісти
Стрелецкий бунт не за горами
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05.07.2020 12:32 Відповісти
«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные».(С) Братья Стругацие.

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9021
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05.07.2020 13:06 Відповісти
А что это меняет? От этого правда про вас рабов перестанет быть правдой?
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05.07.2020 14:55 Відповісти
ты с Трампом попутал
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05.07.2020 12:44 Відповісти
неправда , там 100% за умножение путина на Ноль
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05.07.2020 12:43 Відповісти
один путин * 0 = 0
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05.07.2020 12:53 Відповісти
Главный идеолог нацистских "русских маршей".

Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7965
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05.07.2020 13:10 Відповісти
ну для вас адептов помойной ямы рамблера все кто против плешивого ублюдка фашист.. вы путинские бараны стойлового содержания
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05.07.2020 13:14 Відповісти
Главное нам отличаться от них....
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05.07.2020 13:16 Відповісти
« Те, кто голосуют, не решают ничего. Всё решают те, кто считает голоса» / Иосиф Сталин/
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05.07.2020 13:25 Відповісти
В ВС расии уже поняли, что в случае чего они окажутся в роли пауков в стеклянной банке.
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05.07.2020 15:57 Відповісти
цілком показовий приклад з ДВК №800, де на стадії внесення в базу даних ЦВК результат в комп'ютері став відрізнятися від протоколу простим приписуванням цифри 1 перед реальним результатом, демонструє лише те, що шахрайство і кримінал були свідомо допущені навіть не на низовому рівні, а вище. Звичайно, жодної кримінальної справи заводити не будуть.Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3413Около 45% всех голосов за поправки в Конституции России были сфальсифицированы. Об этом в разговоре со https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FZnak.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR2qynnhWdBZNaaUV1bTReWrj_CBOwoGobJd4vY7fDJ4Tqqx4ewmKEDTg6g&h=AT2Lv3tkabHLAcpuKQkNupC8EiZGjn6s_44Os8PWAI0uDbPuMw4_3HQWvvf06dn8jPjW7LKrT0VhuZ-Edh2xQOowlzBuXPgems4cMi7-tNrTpIkf4i7bYccLr0rIffcJTNU Znak.com заявил эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин.

Проанализировав голоса 88 млн избирателей, эксперт пришел к выводу, что больше 22 млн голосов можно считать «аномальными». «Если бы манипуляций не было, то явка была бы 42%, высказались за поправки 65%, против - 35%.
https://www.znak.com/2020-07-02/ekspert_pochti_polovina_golosov_za_popravki_k_konstitucii_byli_sfalsificirovany?fbclid=IwAR2I4pDujokleE7akaWo8hfBNUHVOhkjmB_qLrN05Gk8kc-S_TTJOWhWYI4 https://www.znak.com/.../ekspert_pochti_polovina_golosov..
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05.07.2020 18:49 Відповісти
Главы (https://t.me/joinchat/AAAAAEv2egRkZ3sk-u16zw) государств, в строю >20 лет:
1979🇬🇶Экв.Гвинея/Мбасого
1982🇨🇲Камерун/Бия
1986🇺🇬Уганда/Мусевени
1990🇹🇩Чад/Деби
1991🇪🇷Эритрея/Афеверки
1992🇹🇯Таджикистана/Рахмон
1994🇷🇼 Руанды/Кагаме
1994🇧🇾 Республики Беларусь/Лукашенко
1997🇨🇬 Республика Конго/Нгессо
1999🇩🇯 Джибути/Гелле
1999🇷🇺 Российской ФедерацииРоссия/Путин
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05.07.2020 20:30 Відповісти
Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1627
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06.07.2020 18:17 Відповісти
 
 