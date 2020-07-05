Голосування російських військових у Сирії за "обнулення" Путіна сфальсифікували. Навіть там 50% були проти, - ЗМІ

Після завершення в Росії голосування за поправки до Конституції і визнання його успішним у російських ЗМІ з'являється все більше свідчень про те, що процес цей мав мало спільного з демократичним волевиявленням.

Наприклад, після скандалу, спровокованого російським опозиціонером Олексієм Навальним, який висвітлив відмову голосувати за поправки до Конституції екіпажу цілого військового корабля ЧФ ВМФ РФ "Василь Биков", стало відомо про проблеми з "правильним" голосуванням і російського військового контингенту в Сирії, про що повідомляє ресурс Pikabu.

Зокрема, напередодні голосування 1 липня в челябінський штаб Олексія Навального звернулася мешканка військово-авіаційного селища Шагол на ім'я Марина, яка повідомила про те, що не бачить сенсу в голосуванні, оскільки все вже давно вирішено.

Впевненість щодо цього їй дає особиста історія, адже її чоловік зараз служить у складі військового контингенту в Сирії. За словами її чоловіка, понад 50% військовослужбовців ЗС РФ на базі "Хмеймім" насправді проголосували проти поправок до Конституції.

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Такий результат викликав обурення начальства, і на базу прибув особисто командувач російського контингенту в Сирії для розбору польотів. Паралельно командири і замполіти проводили виховні бесіди з особовим складом і наполегливо рекомендували їм проголосувати "правильно". Тим же, кого не вдалося переконати проголосувати "правильно", наполегливо просили не приходити і не псувати бюлетень.

Випадки масштабної фальсифікації під час голосування щодо поправок до Конституції РФ спостерігаються у всіх регіонах і суб'єктах Росії. Але особливо виділяється саме позиція Збройних сил Росії, особовий склад яких негативно сприймає нинішні зміни до основного документа Росії.

Раніше інформаційне агентство Guidhall повідомляло про те, що невдоволення поправками до Конституції може вилитися в непередбачуваний виток протистояння еліти збройних сил РФ і Кремля.