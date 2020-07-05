У Києві за добу 78 нових випадків COVID-19, загалом від початку епідемії захворіли 5,5 тис. осіб. КАРТА
Ще у 78 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус, зокрема захворіли два медики.
Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще у 78 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Наразі в столиці вже 5 543 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.
Серед нових хворих 42 жінки віком від 18 до 83 років і 17-річна дівчина, 32 чоловіки віком від 19 до 82 років і троє хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, і два медики.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.
Одужали за добу 32 людини. Загалом коронавірус подолали 1 802 жителі столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 12. В Оболонському - 11, у Дніпровському та Подільському районах - по 10 випадків. Не нехтуйте своїм здоров'ям! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.
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