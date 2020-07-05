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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу 78 нових випадків COVID-19, загалом від початку епідемії захворіли 5,5 тис. осіб. КАРТА

У Києві за добу 78 нових випадків COVID-19, загалом від початку епідемії захворіли 5,5 тис. осіб. КАРТА

Ще у 78 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус, зокрема захворіли два медики.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у 78 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Наразі в столиці вже 5 543 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - написав Кличко.

Серед нових хворих 42 жінки віком від 18 до 83 років і 17-річна дівчина, 32 чоловіки віком від 19 до 82 років і троє хлопчиків від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, і два медики.

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До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за добу 32 людини. Загалом коронавірус подолали 1 802 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 12. В Оболонському - 11, у Дніпровському та Подільському районах - по 10 випадків. Не нехтуйте своїм здоров'ям! Бережіть себе!" - зазначив Кличко.

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У Києві за добу 78 нових випадків COVID-19, загалом від початку епідемії захворіли 5,5 тис. осіб 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19530) Кличко Віталій (3518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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заразитися та захворіти - це не одне й те ж, довбні
5500 заражених за 4 місяці на 5 мільйонів населення - це НІЩО
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05.07.2020 12:50 Відповісти
Мабуть так бояться правителі пандемії, що жебраки, музиканти торгівці роздрібом (офені) вільно ходять по поїздам метрополітену. Спасибі владі, яка сама розносить вірус, а потім зупиняє життя, тож і пандемію, якої навіть би не було, можна легко отримати. Наскільки влада є некомпетентна це просто жах. Чомусь Китай зумів зробити в автобусах і вагонах поїздів автоматичні пристрої для дезінфекції і за валюту продає такі транспортні засоби, а наша влада, крім словоблуддя і засекречених даних загальної смертності за місяці 2020 року, нічого так і не зробила, крім запущених в метро жебраків-камікадзе , які ходять і виконують завдання корпорації СЕРІ по розповсюдженню їх рукотворних вірусів на радість Біллу і Мелінді.
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05.07.2020 13:37 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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05.07.2020 15:40 Відповісти
 
 