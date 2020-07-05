Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС
В аеропорту Афін пасажирів, які прибули з України, не пропустили через карантинні обмеження, що діють у Греції.
Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.
"Наших громадян не затримано. Їх не пропустили до країни через чинні обмеження. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав в аеропорт. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідування", - зазначив він.
Погорельцев зазначив, що посольство України в Греції займається цим питанням, і пообіцяв, що завтра з цього приводу "буде надано розгорнутий коментар".
"Наразі можу порадити всім нашим громадянам, які мають намір подорожувати в цей непростий щодо епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки винятково після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду в ту чи іншу іноземну країну", - підкреслив він.
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так що, кацапо-ординці з своєї ерефії напряму попасти у Європу, якщо нема посвідки на проживання там, не можуть ніяким чином.
"Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.
У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат дохлые тараканы. Также нашим гражданам не предоставляют воду и еду." https://censor.net/n3206130
А еще люблю почитать про "товары импортного производства" или "иномарки" в стане автозаза из Китая...
"Нажаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - зазначає посол.
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Вкотре нагадаємо, що в'їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111659/ окремих категорій українців . Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.
Європейський Союз з 1 липняhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111656/ дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111832/
Користь цього ресурсу поки що не очевидна.
Вражень- на все життя.
Те не читают и не читали сообщение на Цензоре о том, что ЕС не открыла границы для жителей Украины.
https://censor.net/news/3205147/es_utverdil_spisok_stran_dlya_kotoryh_s_1_iyulya_otkroyut_granitsy_ukrainy_sredi_nih_net
( в АТБ масочный контроль жёстче, чем паспортный в аэропорту 😂😁)
Почему они туда летят при закрытой границе. И кто им лекарь? Странно и то, что самолеты туда летят из Украины. Еще странно, что часть пропустили, а часть нет. 2 рейса это не 17 человек.
пертисьїхати чи летіти за кордон?