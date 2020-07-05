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Новини Коронавірус і карантин
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Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС

Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС

В аеропорту Афін пасажирів, які прибули з України, не пропустили через карантинні обмеження, що діють у Греції.

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"Наших громадян не затримано. Їх не пропустили до країни через  чинні обмеження. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав в аеропорт. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідування", - зазначив він.

Погорельцев зазначив, що посольство України в Греції займається цим питанням, і пообіцяв, що завтра з цього приводу "буде надано розгорнутий коментар".

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"Наразі можу порадити всім нашим громадянам, які мають намір подорожувати в цей непростий щодо епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки винятково після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду в ту чи іншу іноземну країну", - підкреслив він.

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Афіни (24) карантин (18172) МЗС (4139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Наши как всегда пруться не разобравшись на шарка а потом спасите помогите -- дебилы
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05.07.2020 12:54
+12
Не, сначала голосуют "по-приколу", а потом - "а че нас теперь безвиза нету?"
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05.07.2020 12:57
+8
а когда заболеют тогда прутся обратно
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05.07.2020 12:56
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Наши как всегда пруться не разобравшись на шарка а потом спасите помогите -- дебилы
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05.07.2020 12:54 Відповісти
Не, сначала голосуют "по-приколу", а потом - "а че нас теперь безвиза нету?"
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05.07.2020 12:57 Відповісти
Я так смотрю ты в каждой новости одно и тоже пишешь, только разными словами)))
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05.07.2020 15:40 Відповісти
Так кацапське "авось, небось да как-нибудь" ніхто не відміняв.
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05.07.2020 14:30 Відповісти
Упевнений - росіян греки не затримують, вони з ними заодно - це уже блокада...
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05.07.2020 18:54 Відповісти
з паРаші за кордон літаки взагалі поки що не літають...
так що, кацапо-ординці з своєї ерефії напряму попасти у Європу, якщо нема посвідки на проживання там, не можуть ніяким чином.
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05.07.2020 21:25 Відповісти
"Украинцев в Греции не задерживали, их не пустили в страну в связи с действующими ограничениями, - МИД"



"Пассажиров в автозаке отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.
У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, разрешив оставить телефоны, но без зарядных устройств.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, на полу лежат дохлые тараканы. Также нашим гражданам не предоставляют воду и еду." https://censor.net/n3206130

Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС - Цензор.НЕТ 7665
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06.07.2020 08:24 Відповісти
а когда заболеют тогда прутся обратно
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05.07.2020 12:56 Відповісти
"іностранную страну" звучить якось недолуго... але правильно))) журналюхи роблять добру справу, спотворюючи рюзьге язиг)))
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05.07.2020 12:56 Відповісти
это, прям, как "на сегодняшний день"... это ж звучит! Это ж вам не на вчерашнее вчера или завтрашнее завтра...
А еще люблю почитать про "товары импортного производства" или "иномарки" в стане автозаза из Китая...
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05.07.2020 16:48 Відповісти
То что пассажиры-бараны не изучили правила въезда и ограничения - это понятно. Но в обязанность государственных органов и МИДа в том числе входит доведение этих правил до убытия наших граждан за рубеж.
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05.07.2020 13:00 Відповісти
Они, по идее, вообще не должны "убывать". Их развернуть еще при покупке билетов должны были
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05.07.2020 14:45 Відповісти
Так МИД многократно информировал. Во всех сми инфа сто раз печаталась. Едут -любители Кварталов и Галабародька. Они окромя этого ничего не смотрют.
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05.07.2020 14:58 Відповісти
У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в'їзду до Греції - за https://tripadvisor.mfa.gov.ua/ інтерактивною мапою МЗС , сайтом та Facebook-сторінкою посольства.
"Нажаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - зазначає посол.
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Вкотре нагадаємо, що в'їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111659/ окремих категорій українців . Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.
Європейський Союз з 1 липняhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/30/7111656/ дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/07/5/7111832/
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05.07.2020 15:56 Відповісти
Так на цьому ресурсі МЗС Греція якраз серед країн, куди українцям їхати можна, але з посвідками... Що за посвідки? Негативні результати тесту на корону?

Користь цього ресурсу поки що не очевидна.
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05.07.2020 21:33 Відповісти
- А їм пофіг - вони крісла обіймають, а ви самі обіймайтесь своїми проблемами...
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05.07.2020 18:50 Відповісти
А грязная тюрьма с тараканами это был отель.)
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05.07.2020 13:00 Відповісти
Зате в Афінах побували))))
Вражень- на все життя.
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05.07.2020 13:12 Відповісти
а кто проверял что они украинцы? Граждане Украины. С таким успехом с оккупированных территорий с двумя паспортами могут быть недогражданами Украины.
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05.07.2020 13:06 Відповісти
Можно даже специальный закон принять: всех лоханувшихся за границей, по умолчанию считать жителями оккупированных территорий.
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05.07.2020 13:38 Відповісти
Отличное предложение. Но не стоит ограничиваться только заграницей
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05.07.2020 13:47 Відповісти
Просто решили, что из 40 миллионов они какие-то особенные, такое бывает
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05.07.2020 13:15 Відповісти
особенные только с оккупированных территорий
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05.07.2020 13:27 Відповісти
Скорее всего это были Граждане Украины из ЛНР и ДНР
Те не читают и не читали сообщение на Цензоре о том, что ЕС не открыла границы для жителей Украины.
https://censor.net/news/3205147/es_utverdil_spisok_stran_dlya_kotoryh_s_1_iyulya_otkroyut_granitsy_ukrainy_sredi_nih_net
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05.07.2020 13:28 Відповісти
Якого біса, ці недоумки туди поперлися?
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05.07.2020 14:28 Відповісти
Карантин вводите, решалы сраные. Привыкли показухой жить, в Европе люди дохнуть не хотят, в отличии от вашего гетто
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05.07.2020 14:44 Відповісти
Ща идиоты поднимут бучу и сам Зе будет "добивться" повернення арестантов.Театр абсурда продолжается,ведь говорили Ишакам,Евросоюз закрыт для гр.Украины,думали на шару,но там Закон работает в отличие от наших.
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05.07.2020 15:10 Відповісти
"Наши граждане не задержаны. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями.- "а какая разница?"- даешь "зеленый" визовый режим с ЕС , он то хрен оди,что безвиз от Петра (по приколу )
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05.07.2020 15:10 Відповісти
Ладно туристы идиоты🤯, но ****, куда смотрел паспортный контроль в двух аэропортах 🤦, когда выпускали по безвизу в ЕС!!??
( в АТБ масочный контроль жёстче, чем паспортный в аэропорту 😂😁)
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05.07.2020 15:25 Відповісти
К грекам нет претензий. Закрыли. Объявили. Имеют право.
Почему они туда летят при закрытой границе. И кто им лекарь? Странно и то, что самолеты туда летят из Украины. Еще странно, что часть пропустили, а часть нет. 2 рейса это не 17 человек.
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05.07.2020 15:35 Відповісти
Вони не вірили в коронавірус...
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05.07.2020 16:16 Відповісти
Невже така необхідність в такий час кудись пертись їхати чи летіти за кордон?
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05.07.2020 17:27 Відповісти
 
 