Українців у Греції не затримували, їх не пустили до країни через запровадженні обмеження, - МЗС

В аеропорту Афін пасажирів, які прибули з України, не пропустили через карантинні обмеження, що діють у Греції.

Про це "Укрінформу" повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"Наших громадян не затримано. Їх не пропустили до країни через чинні обмеження. Консул купив води, засоби гігієни та виїхав в аеропорт. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідування", - зазначив він.

Погорельцев зазначив, що посольство України в Греції займається цим питанням, і пообіцяв, що завтра з цього приводу "буде надано розгорнутий коментар".

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"Наразі можу порадити всім нашим громадянам, які мають намір подорожувати в цей непростий щодо епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки винятково після отримання з офіційних джерел актуальної інформації щодо можливості/порядку в'їзду в ту чи іншу іноземну країну", - підкреслив він.