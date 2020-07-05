У ЗСУ за добу зареєстровано ще 17 випадків інфікування коронавірусом, - Командування Медсил
Станом на 10:00 неділі, 5 липня, у Збройних силах України 168 людей хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Командування Медсил ЗСУ.
"За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров'я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 4 військовослужбовці, лазарет військової частини Львівської області - 2 військовослужбовці). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 11 осіб (Львівська область - 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Київська область - 2 військовослужбовці, Хмельницька та Тернопільська - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
"Загалом за час пандемії одужали 377 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 522 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродов найближчих трьох діб, - 109 осіб", - йдеться в повідомленні.
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