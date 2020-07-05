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Новини Коронавірус і карантин
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У ЗСУ за добу зареєстровано ще 17 випадків інфікування коронавірусом, - Командування Медсил

У ЗСУ за добу зареєстровано ще 17 випадків інфікування коронавірусом, - Командування Медсил

Станом на 10:00 неділі, 5 липня, у Збройних силах України 168 людей хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Командування Медсил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установах охорони здоров'я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 4 військовослужбовці, лазарет військової частини Львівської області - 2 військовослужбовці). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування", - сказано в повідомленні.

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На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 11 осіб (Львівська область - 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ, Київська  область - 2 військовослужбовці, Хмельницька та Тернопільська - по 1 військовослужбовцю). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

"Загалом за час пандемії одужали 377 осіб, летальних випадків - 5. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 522 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція упродов найближчих трьох діб, - 109 осіб", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7580) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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05.07.2020 14:19 Відповісти
В газетной статье говорится, что после изучения внутренней переписки ВОЗ и интервью с 20 учеными, включая консультантов ВОЗ, вырисовывается картина, что, «несмотря на добрые намерения», организация «не идет в ногу с наукой».
New York Times пишет, что недавний всплеск числа жертв после возобновления работы компаний и офисной деятельности подтверждает «то, о чем многие ученые говорят уже несколько месяцев, а именно что вирус застаивается в воздухе помещений, заражая тех, кто находится рядом». необходимо пересмотреть конструкцию вентиляционных систем, чтобы «минимизировать рециркуляцию воздуха».https://ru.krymr.com/a/news-voz-covid-19-uchenije/30707246.html
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05.07.2020 20:19 Відповісти
 
 