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Боєць ДПСУ під час ранкової зарядки врятував жінку, яка тонула в морі

Боєць ДПСУ під час ранкової зарядки врятував жінку, яка тонула в морі

Сьогодні, 5 липня, військовослужбовець одного з відділів ДОЗОР, займаючись ранковою фізичною зарядкою у позаслужбовий час, врятував жінку від утоплення.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Боєць тренувався біля моря, а після фізичних вправ вирішив поплавати. Уже у воді прикордонник звернув увагу на жінку, яка занадто далеко відпливла від берега. Боєць помітив, як її накрила хвиля і жінка почала зникати під водою. Чоловік миттєво кинувся на допомогу. Діставшись берега, він зауважив, що постраждала була непритомною і не дихала. Автоматично він почав надавати допомогу так, як вчили на тренінгу. Після серцево-легеневої реанімації жінка прийшла до тями.

Як зазначив сам прикордонник, постійні тренінги та вдосконалення своїх навичок дають можливість без зволікань виконати дієвий алгоритм і врятувати життя.

Дивіться також: Двоє чоловіків врятували пенсіонерку, яка намагалася скоїти самогубство на Донеччині, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) порятунок (119) вода (1178)


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Топ коментарі
+13
Боец ГПСУ во время утренней зарядки спас тонущую в море женщину - Цензор.НЕТ 8327
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05.07.2020 13:36
+12
Ну что ж РЕСПЕКТ!......
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05.07.2020 13:37
+10
ЗачОт тобi погранець та всього найкращого у життi !
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05.07.2020 14:12
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Боец ГПСУ во время утренней зарядки спас тонущую в море женщину - Цензор.НЕТ 8327
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05.07.2020 13:36 Відповісти
Короче в США тушили лесной пожар и на пожаре обнаружили тело водолаза
Провели расследование..оказалось пожарная вертушка воду для тушения набирала в океане огромным резиновым ковшом, он над поверхность раскрывался, опускался в воду и закрывался...а над пожаром опять раскрывался...
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05.07.2020 13:44 Відповісти
Как говорил один дохлый пердун мозгом - "Американцы - ну тупыыыыеее".
Умные россиянцы давно поняли что тушить пожары невыгодно, потому что нерентабельно.
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05.07.2020 13:49 Відповісти
этой байке уже лет 50, я слышал до десятка ее различных вариантов. Даже в CSI был такой случай)
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05.07.2020 14:07 Відповісти
Водолаз оказался кацапским диверсантом?
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05.07.2020 14:07 Відповісти
Это старый баян...
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05.07.2020 16:09 Відповісти
Ето не байан, ето ежегодньій рейтинг дарвиновской премии - посмертной премии за самую безумную смерть тем, кто не успел обзавестись потомством и тем самьім вьічеркнул себя из генофонда человечества. Премия ессно виртуальная.
Аквалангист - реальньій случай. Оказавшийся, как у нас гоаорят, не в том месте, не в то время
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05.07.2020 16:52 Відповісти
Хотелось бы почитать про этот реальный случай....
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05.07.2020 16:54 Відповісти
-Я врятував жінку від згвалтування!
-Як??
-Я її вмовив...
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05.07.2020 18:28 Відповісти
Короткий огляд eRumor: На місці лісової пожежі в Південній Каліфорнії вогнеборці виявляють тіло чоловіка, який був у мокрому костюмі та повноцінній спорядженні для дайвінгу SCUBA. Вскрыття показує, що водолаз загинул не вогнем, а масивними внутрішніми травмами. Після деякого спантеличення влада усвідомлює, що водолаз плавав біля узбережжя в районі, де водоспадні вертольоти добирали свою воду ... і водолаз випадково зібрався разом з водою і впав у вогонь.
Правда: Це шанована міська легенда. Немає жодних доказів того, що це коли-небудь мало місце. Немає статті «Каліфорнійський екзаменатор». Деякі версії стверджують, що це був літак "супер-скутер", який всмоктував водолаза, роблячи швидкісний прохід над хвилями, щоб збирати воду для пожежі. оновлено 07.06.07
https://www.truthorfiction.com/firediver/
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05.07.2020 17:05 Відповісти
А вот реальный случай...Семейка свежеразбогатевших Индийцев в Нью-Джерси наконец-то решили вылезти в сливки общества и купили дом с большим бассейном. Пару недель назад вся семья в этом бассейне утонула, т.к. никто их них не умел плавать.

https://www.today.com/news/family-found-dead-pool-didn-t-know-how-swim-officials-t185244
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05.07.2020 16:15 Відповісти
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05.07.2020 13:57 Відповісти
Ну что ж РЕСПЕКТ!......
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05.07.2020 13:37 Відповісти
спас женщину от утопления.
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05.07.2020 13:38 Відповісти
от утепления.
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05.07.2020 13:42 Відповісти
отуплєнія
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05.07.2020 13:52 Відповісти
обострєніє отуплєнія...
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05.07.2020 13:54 Відповісти
все по порядку..Сначала было утопление...потом утепление...потом утупление....потом обострение...потом...!!!ничего не поняла...правильно все сделал мужик..или нет???правильно его учили??
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05.07.2020 14:30 Відповісти
Женсчына хоть красивая попалась ??? Если да-то понятно почему он ее реанимировал пока не ожила
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05.07.2020 14:32 Відповісти
Ви всі сексістьі!
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05.07.2020 14:48 Відповісти
Только вот женщина была не в купальнике, а в конькобежном костюме
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05.07.2020 13:46 Відповісти
Дуракам везёт, в данном случае повезло дуре
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05.07.2020 13:47 Відповісти
У меня примерно был случай.Только два тела решили поплавать на матрасе,а уже смеркалось и боец на вышке провтыкал их.Я какраз ответственным был,вышел на берег слышу что то орет а уже темно было,думаю что за дебилы купаются а их еле слышно! Тут возвращаюсь на заставу смотрю возле дежурного гражданские как индюки голдят.Короче беру СПШ штух 6 осветительных патронов,выхожу на берег за мной бойцы как курчата.Произвожу выстрел тут толпа отдыхающих на берегу ураа салют))) Короче ещё с одним прапорщиком водный велосипед и давай их искать часа 2 искали в потёмках ,нашли.На утро мне ещё догану,и высчитали с зарплаты использование осветительных патронов в колличестве 6 штук))))Афигеть поплавал
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05.07.2020 13:59 Відповісти
ЗачОт тобi погранець та всього найкращого у життi !
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05.07.2020 14:12 Відповісти
А це часом не з тих, які "Украина напала на свободный Бамбас"?
Тепер в неї мозок зламається - Українскій боєць спас їй життя!
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05.07.2020 14:20 Відповісти
ты что опупел..ШОБЫ УКРАИНА НАПАЛА!!!!..она лучше отдаст крым донбасс киев....и прочую ерунду...
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05.07.2020 14:33 Відповісти
а можно фото спасенной?))
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05.07.2020 16:12 Відповісти
А мені прикордонника щоб показали.
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05.07.2020 20:51 Відповісти
Молодчина. Здоров'я і йому, і врятованій.

Сподіваюся, що ту *****, яка визвірилася і обізвала жінку =дурой= (і її лайкальщиків) не врятують.
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05.07.2020 20:54 Відповісти
 
 