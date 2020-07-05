Боєць ДПСУ під час ранкової зарядки врятував жінку, яка тонула в морі
Сьогодні, 5 липня, військовослужбовець одного з відділів ДОЗОР, займаючись ранковою фізичною зарядкою у позаслужбовий час, врятував жінку від утоплення.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Боєць тренувався біля моря, а після фізичних вправ вирішив поплавати. Уже у воді прикордонник звернув увагу на жінку, яка занадто далеко відпливла від берега. Боєць помітив, як її накрила хвиля і жінка почала зникати під водою. Чоловік миттєво кинувся на допомогу. Діставшись берега, він зауважив, що постраждала була непритомною і не дихала. Автоматично він почав надавати допомогу так, як вчили на тренінгу. Після серцево-легеневої реанімації жінка прийшла до тями.
Як зазначив сам прикордонник, постійні тренінги та вдосконалення своїх навичок дають можливість без зволікань виконати дієвий алгоритм і врятувати життя.
Будь ласка, зачекайте...
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Провели расследование..оказалось пожарная вертушка воду для тушения набирала в океане огромным резиновым ковшом, он над поверхность раскрывался, опускался в воду и закрывался...а над пожаром опять раскрывался...
Умные россиянцы давно поняли что тушить пожары невыгодно, потому что нерентабельно.
Аквалангист - реальньій случай. Оказавшийся, как у нас гоаорят, не в том месте, не в то время
-Як??
-Я її вмовив...
Правда: Це шанована міська легенда. Немає жодних доказів того, що це коли-небудь мало місце. Немає статті «Каліфорнійський екзаменатор». Деякі версії стверджують, що це був літак "супер-скутер", який всмоктував водолаза, роблячи швидкісний прохід над хвилями, щоб збирати воду для пожежі. оновлено 07.06.07
https://www.truthorfiction.com/firediver/
https://www.today.com/news/family-found-dead-pool-didn-t-know-how-swim-officials-t185244
Тепер в неї мозок зламається - Українскій боєць спас їй життя!
Сподіваюся, що ту *****, яка визвірилася і обізвала жінку =дурой= (і її лайкальщиків) не врятують.