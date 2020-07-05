Боєць ДПСУ під час ранкової зарядки врятував жінку, яка тонула в морі

Сьогодні, 5 липня, військовослужбовець одного з відділів ДОЗОР, займаючись ранковою фізичною зарядкою у позаслужбовий час, врятував жінку від утоплення.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Боєць тренувався біля моря, а після фізичних вправ вирішив поплавати. Уже у воді прикордонник звернув увагу на жінку, яка занадто далеко відпливла від берега. Боєць помітив, як її накрила хвиля і жінка почала зникати під водою. Чоловік миттєво кинувся на допомогу. Діставшись берега, він зауважив, що постраждала була непритомною і не дихала. Автоматично він почав надавати допомогу так, як вчили на тренінгу. Після серцево-легеневої реанімації жінка прийшла до тями.

Як зазначив сам прикордонник, постійні тренінги та вдосконалення своїх навичок дають можливість без зволікань виконати дієвий алгоритм і врятувати життя.

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