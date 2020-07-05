Посли Естонії, Польщі, Словаччини та Латвії відвідали Краматорськ у День визволення міста від російської окупації
Посли Естонії, Польщі, Словаччини та Латвії відвідали Краматорськ (Донецька обл.), взявши участь в офіційній церемонії, присвяченій Дню визволення міст Східної України від російської окупації, і поклавши квіти до низки пам'ятників загиблим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні з одного боку - свято. Свято, адже Краматорськ, Слов'янськ та інші міста вільного Донбасу можуть жити мирним життям, розвиватися... Видно, що відновлюється інфраструктура, відкриваються кафе, готелі. Тобто Донбас живе мирним нормальним життям. З іншого боку, безумовно, свято настане тоді, коли відновиться територіальна цілісність України і Збройні сили України відновлять контроль над східним кордоном України", - сказав посол Латвії в Україні Юріс Пойканс на пресконференції в Краматорську в неділю.
Тим часом посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький зазначив, що звільнення Краматорська, Слов'янська було важливою подією і для нього особисто, і для Польщі.
"Треба розуміти, що ми разом. Зараз Україна вирішує і наше майбутнє. Якщо ми дозволимо, щоб міжнародне право зневажали, щоб кордони силоміць змінювали, то вони будуть змінюватися і в Польщі, і в Естонії, і в Латвії. Тому ваша сила, ваша відвага, ваші жертви – це робиться і для нашої безпеки, для нашого майбутнього. Ми це дуже добре розуміємо. І це важливо", - зазначив Ціхоцький.
Посол додав, що також важливо, щоб Україна перемагала "не лише на війні, а й у розвитку інфраструктури, умов для бізнесу, шкіл тощо".
Посол Естонії в Україні Каймо Кууск наголосив, що Естонія завжди була і продовжує бути проактивним партнером України, і продовжує надавати гуманітарну допомогу через міжнародні організації і безпосередньо.
"Історія Естонії доводить, що завжди є шанс позбутися російської окупації. У 1994 році нам вдалося домовитися про остаточне виведення російських військ із країни. Я переконаний, що Україна також зможе відновити свою територіальну цілісність. Разом будемо домагатися цього", - сказав дипломат.
Посол Словаччини в Україні Марек Шафін зазначив, що Україна має право захищати свою територіальну цілісність, і Словаччина її в цьому підтримує.
Нагадаємо, сьогодні виповнюється 6 років із дня визволення українською армією від російської окупації Слов'янська і Краматорська.
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