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Новини
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Посли Естонії, Польщі, Словаччини та Латвії відвідали Краматорськ у День визволення міста від російської окупації

Посли Естонії, Польщі, Словаччини та Латвії відвідали Краматорськ у День визволення міста від російської окупації

Посли Естонії, Польщі, Словаччини та Латвії відвідали Краматорськ (Донецька обл.), взявши участь в офіційній церемонії, присвяченій Дню визволення міст Східної України від російської окупації, і поклавши квіти до низки пам'ятників загиблим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні з одного боку - свято. Свято, адже Краматорськ, Слов'янськ та інші міста вільного Донбасу можуть жити мирним життям, розвиватися... Видно, що відновлюється інфраструктура, відкриваються кафе, готелі. Тобто Донбас живе мирним нормальним життям. З іншого боку, безумовно, свято настане тоді, коли відновиться територіальна цілісність України і Збройні сили України відновлять контроль над східним кордоном України", - сказав посол Латвії в Україні Юріс Пойканс на пресконференції в Краматорську в неділю.

Тим часом посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький зазначив, що звільнення Краматорська, Слов'янська було важливою подією і для нього особисто, і для Польщі.

"Треба розуміти, що ми разом. Зараз Україна вирішує і наше майбутнє. Якщо ми дозволимо, щоб міжнародне право зневажали, щоб кордони силоміць змінювали, то вони будуть змінюватися і в Польщі, і в Естонії, і в Латвії. Тому ваша сила, ваша відвага, ваші жертви – це робиться і для нашої безпеки, для нашого майбутнього. Ми це дуже добре розуміємо. І це важливо", - зазначив Ціхоцький.

Посол додав, що також важливо, щоб Україна перемагала "не лише на війні, а й у розвитку інфраструктури, умов для бізнесу, шкіл тощо".

Дивіться також: Боротьба за вільний український Донбас триває, - Порошенко в річницю визволення Слов'янська та Краматорська. ВIДЕО

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск наголосив, що Естонія завжди була і продовжує бути проактивним партнером України, і продовжує надавати гуманітарну допомогу через міжнародні організації і безпосередньо.

"Історія Естонії доводить, що завжди є шанс позбутися російської окупації. У 1994 році нам вдалося домовитися про остаточне виведення російських військ із країни. Я переконаний, що Україна також зможе відновити свою територіальну цілісність. Разом будемо домагатися цього", - сказав дипломат.

Посол Словаччини в Україні Марек Шафін зазначив, що Україна має право захищати свою територіальну цілісність, і Словаччина її в цьому підтримує.

Нагадаємо, сьогодні виповнюється 6 років із дня визволення українською армією від російської окупації Слов'янська і Краматорська.

Автор: 

Краматорськ (660) Латвія (1351) Польща (8529) Словаччина (1104) Естонія (1620)


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Топ коментарі
+17
Велика подяка !
смерть ворогам !
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05.07.2020 15:12
+9
Зебилы, а почему когда военные во главе с главнокомандующими Порохом и Турчиновым освобождали города ваш Зеля скакал со своим кварталом по мацкве?
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05.07.2020 15:32
+5
Дякуємо за підтримку. Друзі - сусіди, які на собі відчули "мишебратерські обійми" північного сусіда, тому розуміють українців, як ніхто дуже важливі для України
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05.07.2020 15:58
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Велика подяка !
смерть ворогам !
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05.07.2020 15:12 Відповісти
Лучше "Джавелинами" поддержите!
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05.07.2020 15:19 Відповісти
ДЖАВЕЛИНИ ЗЕ ПРОДАСТ.
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05.07.2020 15:29 Відповісти
ГБР- КОНФИСКУЮТ ( НА ВРЕМЯ)--_" СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА ПРОВЕРЯТЬ " ,,,,,
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05.07.2020 16:08 Відповісти
а в єто время..шо сделает путин со своим шутом??
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05.07.2020 16:11 Відповісти
Зебилы, а почему когда военные во главе с главнокомандующими Порохом и Турчиновым освобождали города ваш Зеля скакал со своим кварталом по мацкве?
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05.07.2020 15:32 Відповісти
о его вражестости
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05.07.2020 16:12 Відповісти
Наверное искали ГЛАЗ.
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05.07.2020 18:56 Відповісти
задавим кацапа массой...
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05.07.2020 15:33 Відповісти
кацап как цап...ему нужно пилить рога
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05.07.2020 16:14 Відповісти
Дякуємо за підтримку. Друзі - сусіди, які на собі відчули "мишебратерські обійми" північного сусіда, тому розуміють українців, як ніхто дуже важливі для України
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05.07.2020 15:58 Відповісти
да хватит причитать...надо начинать забирать свое
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05.07.2020 16:15 Відповісти
Давай вперед, я не проти
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05.07.2020 16:22 Відповісти
да ты прав...Я тоже УКРАИНА.поэтому моя хата скраю...МОЖЕТ ЗАПАД НАМ ПАМОЖЕТ...Вот и Зеленский лучше станет руссским зеленым поносом..и отдаст КИЕВ руссским бандам...он уже отдал.......ПОЭТОМУ Я ЗА ПОРОШЕНКА!!!!!!!!
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05.07.2020 18:03 Відповісти
Не флуди, запропонувала виконуй, а не перекладай наінших. Або мовчи
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05.07.2020 18:05 Відповісти
Я ВИКОНУЮ....Я ЗА ПОРОШЕНКА!!!
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05.07.2020 19:54 Відповісти
Вимкни CapsLok, кацапка, і не пий більше))
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05.07.2020 20:02 Відповісти
Я ЗА ПОРОШЕНКА...кацапка--это для меня оскорбление..Я тебя сейчас прибью
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05.07.2020 20:46 Відповісти
І ще, в нас русскими кацапів не називають. Хоч з одною, хоч з 3 літерами. ПТН ПНХ, тут горілки немає
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05.07.2020 18:07 Відповісти
 
 