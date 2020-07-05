Росія не розглядає Донбас як свій регіон, - заступник голови комітету Ради Федерації Джабаров
Росія ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони. Відносини Донецька та Луганська з Києвом - це "суто внутрішня справа".
Про це в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, інформує Цензор.НЕТ.
Так він прокоментував слова терориста Олександра Бородая про те, що республіки Донбасу "скоро стануть частиною РФ "де-юре".
"Я не погоджуюсь із паном Бородаєм, бо Росія до сьогодні визнає Донецьк і Луганськ територією України. ...У нас є Мінський процес, у межах якого обговорюється питання про надання цим територіям особливого статусу", - сказав Джабаров.
Російський чиновник назвав питання відносин із Києвом "суто внутрішньою справою "ДНР" і "ЛНР".
"Росія ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони. Ми розглядали ці регіони як території, де проживають російськомовні люди. Росіяни за національністю, а також багато росіян за духом. Ми спостерігали за тим, що відбувається", - підкреслив Джабаров.
"Навпаки, Донбас і Луганськ могли б стати тими регіонами, які прокладуть місток між Росією та Україною для того, щоб нормалізувати наші відносини", - додав він.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому терорист Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.
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А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, ни мужа, ни сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.
А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на по фиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.
Была Украина, и дом, и свобода...
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас?
Разбитые семьи, сироты, калеки,
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом!