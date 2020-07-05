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Росія не розглядає Донбас як свій регіон, - заступник голови комітету Ради Федерації Джабаров

Росія не розглядає Донбас як свій регіон, - заступник голови комітету Ради Федерації Джабаров

Росія ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони. Відносини Донецька та Луганська з Києвом - це "суто внутрішня справа".

Про це в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував слова терориста Олександра Бородая про те, що республіки Донбасу "скоро стануть частиною РФ "де-юре".

"Я не погоджуюсь із паном Бородаєм, бо Росія до сьогодні визнає Донецьк і Луганськ територією України. ...У нас є Мінський процес, у межах якого обговорюється питання про надання цим територіям особливого статусу", - сказав Джабаров.

Дивіться також: Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре". ВIДЕО

Російський чиновник назвав питання відносин із Києвом "суто внутрішньою справою "ДНР" і "ЛНР".

"Росія ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони. Ми розглядали ці регіони як території, де проживають російськомовні люди. Росіяни за національністю, а також багато росіян за духом. Ми спостерігали за тим, що відбувається", - підкреслив Джабаров.

"Навпаки, Донбас і Луганськ могли б стати тими регіонами, які прокладуть місток між Росією та Україною для того, щоб нормалізувати наші відносини", - додав він.

Дивіться також: "Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ". ФОТО

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому терорист Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.

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Донецьк (947) Луганськ (576) росія (65360) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+60
***
А помните, было, Донецк - Украина?
А помните, мирный, цветущий Донбасс?
Еще не убило, ни мужа, ни сына.
И солнце с улыбкой смотрело на нас.

А помните, дети смеялись по-русски?
И пели, на по фиг каком языке.
Не знали они про ракетные пуски
И трупы, плывущие в мутной реке.

Была Украина, и дом, и свобода...
Зачем заорали про русский Донбасс?
Зачем поддержали больного урода,
Чужой, триколористый иконостас?

Разбитые семьи, сироты, калеки,
Двухсотых уже опознать тяжело.
Красивая фраза, что «братья навеки!»
Вдруг стало ругательством, болью и злом!
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05.07.2020 15:36
+35
Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве своих регионов, - зампредседателя комитета Совета Федерации Джабаров - Цензор.НЕТ 7763
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05.07.2020 15:39
+22
Илья Вардиев ( из Донецка, в мае 2015 г)
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05.07.2020 15:40
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А еще не рассматривает ихтамнетов в качестве своих военнослужащих, не рассматривает рубль в качестве своей валюты, не рассматривает паспорта с курицей в качестве паспортов РФ
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06.07.2020 11:15 Відповісти
Это так, они не мелочатся - они всю Украину рассматривают как свой регион.
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06.07.2020 12:32 Відповісти
хочу напомнить кукареканье ботаксного, педофильного Шныря вовы 10-ти летней давности, где это Чмо рассказывало что Украина это братский народ и Крым неотъемлемая часть Украины и т.д
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06.07.2020 13:31 Відповісти
ваЗЕлиновский нарко дурак может и повестись......
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06.07.2020 13:32 Відповісти
Кто хочет кормить и восстанавливать этот регион?
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06.07.2020 13:42 Відповісти
Парашке нужно подсунуть Украине "даунбасскую свинью" (послушную москалям) с "особым статусом" блокировки (правом вето) не нужных ымперцам политических процессов (таких как вступление в НАТО или ЕС)!
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06.07.2020 17:26 Відповісти
Ну типа да,не рассматривает... Если кто-то насрал,сильно хочется рассматривать кусок дерьма?! Вот и кацапам не хочется:оглянулись,что б случайно не вступить...
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06.07.2020 20:40 Відповісти
А в лнр и днр до сих пор ждут рашку, еще лет 100 пройдет а они ждать будут
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07.07.2020 17:45 Відповісти
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