Росія не розглядає Донбас як свій регіон, - заступник голови комітету Ради Федерації Джабаров

Росія ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони. Відносини Донецька та Луганська з Києвом - це "суто внутрішня справа".

Про це в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва" заявив перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, інформує Цензор.НЕТ.

Так він прокоментував слова терориста Олександра Бородая про те, що республіки Донбасу "скоро стануть частиною РФ "де-юре".

"Я не погоджуюсь із паном Бородаєм, бо Росія до сьогодні визнає Донецьк і Луганськ територією України. ...У нас є Мінський процес, у межах якого обговорюється питання про надання цим територіям особливого статусу", - сказав Джабаров.

Дивіться також: Терорист Бородай заявляє, що "республіки Донбасу" скоро стануть частиною РФ "де-юре". ВIДЕО

Російський чиновник назвав питання відносин із Києвом "суто внутрішньою справою "ДНР" і "ЛНР".

"Росія ніколи не розглядала Донбас, Луганськ, Донецьк як необхідні їй регіони. Ми розглядали ці регіони як території, де проживають російськомовні люди. Росіяни за національністю, а також багато росіян за духом. Ми спостерігали за тим, що відбувається", - підкреслив Джабаров.

"Навпаки, Донбас і Луганськ могли б стати тими регіонами, які прокладуть місток між Росією та Україною для того, щоб нормалізувати наші відносини", - додав він.

Дивіться також: "Ще від Криму нудить", "А росіян запитають?", "Просто йдіть нах#й", - реакція у російських ЗМІ на заяву Бородая про "швидке приєднання "Л/ДНР" до РФ". ФОТО

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому терорист Бородай заявляє, що незабаром Донецьк і Луганськ увійдуть до складу Росії.