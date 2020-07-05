ДПСУ пояснила, як українці потрапили до Греції: Законних підстав не пускати не було

Прикордонники не мали права не пускати до Греції українців, яким після прильоту в Афіни відмовили у в'їзді до країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC News Україна.

"Прикордонники діють відповідно до чинного законодавства. Якщо у людини з документами все гаразд, то прикордонники її пропускають", - розповіли виданню в пресслужбі ДПСУ.

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Нагадаємо, сьогодні 17 українців затримали в аеропорту Афін через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.