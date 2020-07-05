Сусідка про загибель мешканки Зайцевого: "Вона: "Маня!" І впала ось там". ВIДЕО
Сусіди і рідні розповіли про загибель 80-річної мешканки Зайцевого Олени Бихової.
Олена Бихова загинула 3 липня під час обстрілу російськими військами околиць Торецька. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував інтерв'ю з рідними і сусідами загиблої загиблої.
Бихова померла на очах своєї сусідки Марії.
"Це було о пів на шосту. Чую - як бахнуло! І вийшла на веранду. І думаю: не запалили? Воно ж вдарило."Маня! Маня!"- о Боже, хто мене кличе? Виходжу. Вона: "Маня!". І впала ось там. Вона каже: "Я сидітиму", - вона сиділа. Я тобі зараз швидку, зараз все", - розповіла жінка.
За словами сусідки, до Бихової викликали медсестру, але та нічого не змогла зробити. "Загалом, в 6 її вбило, а через 10 хвилин вона померла", - підсумувала жінка.
Житель Зайцевого розповів, що окупанти регулярно обстрілюють смт і околиці.
"Стрілецька зброя працює постійно з боку Росії, з боку окупованої частини. Будильник працює."Вісімдесят другими" о 6 годині ранку, як тільки люди прокидаються, вони вже накидають повним ходом", - каже чоловік.
"Постріл був, а куди він впав ... Може просто в поле впасти. А сьогодні так вийшло, що впало не в полі, а в людський город, і там була людина", - додав він.
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