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Новини Агресія Росії проти України
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Сусідка про загибель мешканки Зайцевого: "Вона: "Маня!" І впала ось там". ВIДЕО

Сусіди і рідні розповіли про загибель 80-річної мешканки Зайцевого Олени Бихової.

Олена Бихова загинула 3 липня під час  обстрілу російськими військами околиць Торецька. Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував інтерв'ю з рідними і сусідами загиблої загиблої.

Бихова померла на очах своєї сусідки Марії.

"Це було о пів на шосту. Чую - як бахнуло! І вийшла на веранду. І думаю: не запалили? Воно ж вдарило."Маня! Маня!"- о Боже, хто мене кличе? Виходжу. Вона: "Маня!". І впала ось там. Вона каже: "Я сидітиму", - вона сиділа. Я тобі зараз швидку, зараз все", - розповіла жінка.

За словами сусідки, до Бихової викликали медсестру, але та нічого не змогла зробити. "Загалом, в 6 її вбило, а через 10 хвилин  вона померла", - підсумувала жінка.

Житель Зайцевого розповів, що окупанти регулярно обстрілюють смт і околиці.

"Стрілецька зброя працює постійно з боку Росії, з боку окупованої частини. Будильник працює."Вісімдесят другими" о 6 годині ранку, як тільки люди прокидаються, вони вже накидають повним ходом", - каже чоловік.

"Постріл був, а куди він впав ... Може просто в поле впасти. А сьогодні так вийшло, що впало не в полі, а в людський город, і там була людина", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в зоні ООС: Безупинно тривають бойові дії малої інтенсивності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріл (28672) смерть (6757) Донецька область (8568) Бутусов Юрій (3598) Зайцеве (39)


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Топ коментарі
+15
«Насилие у русских в словах, в делах и в крови… Давайте начнем с того, что насилие для России - это образ жизни. Государство под названием Россия изначально создавалось как садомазохистский проект. Страна, где одна часть населения может существовать только в том случае, если сделает больно другой». - И. Г. Яркевич, писатель
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05.07.2020 18:18
+13
Орда поводиться, як Орда протягом тисячоліття.
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05.07.2020 18:25
+12
Покажите это видео ОБСЕ, а то они, бедные, уже шесть лет понять не могут, с какой стороны стреляют
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05.07.2020 18:59
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«Насилие у русских в словах, в делах и в крови… Давайте начнем с того, что насилие для России - это образ жизни. Государство под названием Россия изначально создавалось как садомазохистский проект. Страна, где одна часть населения может существовать только в том случае, если сделает больно другой». - И. Г. Яркевич, писатель
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05.07.2020 18:18 Відповісти
Орда поводиться, як Орда протягом тисячоліття.
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05.07.2020 18:25 Відповісти
Не обижайте орду, учите историю. Орда- цивилизация, а мошка так и осталась мошкой на мошкандии.
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05.07.2020 18:39 Відповісти
у тебя ошибка - мокша ,а не мошка
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05.07.2020 18:43 Відповісти
Покажите это видео ОБСЕ, а то они, бедные, уже шесть лет понять не могут, с какой стороны стреляют
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05.07.2020 18:59 Відповісти
Таня, существует огромное количество людей, которые за шесть лет не поняли, что мониторинговая миссия ОБСЕ - мониторит, а не расследует и не обличает виновных. На основе их отчётов каждый может сделать свои выводы. Вы сколько отчётов прочитали?
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05.07.2020 19:22 Відповісти
Хотелось бы от них конкретики , а то они все больше кабаки всякие мониторят за свою сумасшедшую зарплату
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05.07.2020 19:32 Відповісти
А шо по этому поводу сказал Главноомандующий ЗСУ?
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05.07.2020 20:00 Відповісти
Туман сгустился и наступила тишина...
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06.07.2020 11:58 Відповісти
Орки и так на свою территорию их сейчас практически не пускают. Рф не даст расширить мандат.
Конкретику должны продвигать наши дипломаты и политики.
Что сказал по поводу гибели мирной жительницы президент?
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05.07.2020 20:14 Відповісти
Украинские дипломаты и политики достаточно конкретны
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05.07.2020 21:09 Відповісти
Волохата жаба не читає.
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05.07.2020 20:40 Відповісти
Співчуття родичам загиблої Олени Іванівни.
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05.07.2020 19:20 Відповісти
погибшая Елена Ивановна Быхова, будучи малолетним ребёнком, благополучно выжила в период немецкой оккупации с 1941 по 1943 гг, но сегодня в 2020 году была убита моцковскими "освободителями", оказывающими "братскую помощь народу Донбасса"...
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06.07.2020 00:29 Відповісти
Правильно писать "дамбаса".
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06.07.2020 06:48 Відповісти
Замечание по орфографии "дамбас" принимается. Спасибо.
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06.07.2020 15:48 Відповісти
Какое соблюдение перемирия? Там же одни бандиты, урки и уголовники, вечером забухал, утром встал, жестокий бодун, думает дай постреляю, может попустит и стреляет абы куды.
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05.07.2020 19:44 Відповісти
А де ж українці там? Бачу завезених.
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05.07.2020 20:00 Відповісти
руССкій мір .............
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05.07.2020 20:47 Відповісти
Нужен переводчик.
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05.07.2020 22:04 Відповісти
Интересно , бегали эти бабушки на днр голосовать ?
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06.07.2020 23:43 Відповісти
 
 