РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков. ВIДЕО

Російська Федерація готова піти на поступки з декількох питань у переговорах щодо Донбасу.

Про це розповів у коментарі "Новинам Донбасу" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Є бажання, що демонструється представниками Російської Федерації, знайти можливість все-таки зблизити позиції", - сказав він.

На думку Резнікова, компроміси можуть бути з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, режиму припинення вогню, розмінування, будівництва нових КПВВ, відкриття пропуску в Донецькій області, який знову закритий з боку бойовиків.

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