12 448 88
РФ може піти на компроміси з питань обміну полоненими, режиму припинення вогню, розмінування та відкриття КПВВ, - Резніков. ВIДЕО
Російська Федерація готова піти на поступки з декількох питань у переговорах щодо Донбасу.
Про це розповів у коментарі "Новинам Донбасу" міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Я більш оптимістично дивлюся на ці речі. Так, це складно, але точно інша тональність, інша риторика. Є бажання, що демонструється представниками Російської Федерації, знайти можливість все-таки зблизити позиції", - сказав він.
На думку Резнікова, компроміси можуть бути з питань взаємного звільнення утримуваних осіб, режиму припинення вогню, розмінування, будівництва нових КПВВ, відкриття пропуску в Донецькій області, який знову закритий з боку бойовиків.
Топ коментарі
+45 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.07.2020 18:27
+28 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар05.07.2020 18:28
+24 cloud2009 #346452
показати весь коментар05.07.2020 18:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===============
...а может и не пойти.
Але, в обмін на поступки України в Конституції, в бік федералізації України.
Казяк идёт по накатанной схеме
"Он бы съел, так кто ж ему даст". Украина проиграла в 2014, переиграть сил нет, под эти реалии и желания нужно подстраивать. Время работает против Украины.
Поэтому туалетная бумага имеет большую цену. чем все бумажки подписанные с ней.
Вспомним Будапештский Меморандум.
Отличный повод обменять его на десяток от очередных беркутов.
--- Руки за бошку ! Мордой вниз!
Та оптиміст крутив хвостом,
На фоні мОгилок з хрестом.
Зближення позицій з ордою, це що найменше насторожує
в делегации от Украины вы не найдете ни одного этнического украинца сейчас....
Но малоросню это не парит...
Малоросню научили что национальностьнеимеетзначенияльшьбычеловекбылхорошим...
федералізаціїдерибану країни.
Любой нарколог скажет вам, что там за коктейль!
https://www.youtube.com/watch?v=vnMRoluoIZ4
Поймите, зеленые идиоты, пока рыфляндия не получает по зубам, она офигенная. Дали 3,14 скулит.
Кстати, там сильно трабл между МО и РГ (росгвардия).
Смотрим. Попкорн в руки.
ПЭРЭМОГА!
Пора снимать санкции с паРаши - ведь мы адин нарот...
Какие в жопу кампрамисы?
Условие Путина - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление ЕС-НАТО.
Сближаем, тваю мать, пазицыи?
Разъясняем - Россия не брала "паузу для обдумывания предложений". Россия не готовит новые предложения".Россия открытым текстом послала вашего Ермака и Резника далеко-далеко. Россия не вернется к переговорам пока вы не приползете к ней на коленях с "особым статуcом Донбаса" в зубах. Но и это ерунда.
Беда в том, что ставить вас на колени будет Германия и Франция - вот это и есть итог "дипломатии Ермака-Зеленского". https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Немає вам віри
- Російський народ оголошений державотворчим в РФ.
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій РФ стане антиконституційним.
АНАЛОГІЧНО приймаеться зміна до Конституціїї і в Україні!!!!!
- Українці е державотворчими в Україні .
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій України е антиконституційним. !!!!
К%рапка
Штати реально напружилися з приводу замовлених атак талібів в Афганістані. Готується пакет суперсерйозних санкцій на «відповідальних осіб», в тому числі на головного ..уйла.
На тлі чуток про нові санкції навіть обвалився попит на російські облігації.
Справа шириться і множиться.
На найближчий час заплановано чергове посилення експортного регулювання.
Точно будуть розширені обмеження експорту, реекспорту та внутрішніх переміщень технологій, які можуть бути використані у військових цілях. Це підшипники, напівпровідники, комп'ютери, телекомунікаційне обладнання, радіолокація, обладнання для виробництва двигунів і ін.
IPhone і Windows, «військовим» і всім з ними пов'язаними теж стануть недоступні. Використання будь-яких американських технологій буде заборонено, якщо це взагалі хоч якось пов'язано з обороною.
Установка, управління, обслуговування, ремонт, розвиток і виробництво військової техніки. Тобто навіть бухгалтерам, котрі вираховують грошове забезпечення умовних ракетників, нічого продавати не можна.
У всіх експортерів, які відправляють техніку в Росію, Китай і Венесуелу тепер вимагатимуть спецліцензію.
Щоб витягнутий з квадрокоптера чіп можна було поставити в якусь «Сатану» або «Тополь». Крім рашки, заборона торкнеться ще й Китаю з Венесуелою.
,
И шото пока не очень...
" РФ может пойти на компромиссы по вопросам обмена пленными, режима прекращения огня, разминирования и открытия КПВВ,"....
ЗАЧЕМ?
ЗАЧЕМ Расии эти компромиссы, из гуманности?
ОЧЕНЬ интересное вью с Венедиктовым......который мастерски отмазывает путина,поэтому счет 0 - 1 в пользу Вени))))