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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран відправить чорні скриньки літака МАУ у Францію до 20 липня, - Єнін

Іран відправить чорні скриньки літака МАУ у Францію до 20 липня, - Єнін

Бортові самописці збитого іранськими військовими літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" досі перебувають в Тегерані. Іран обіцяє передати бортові самописці українського літака до Франції до 20 липня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми уважно спостерігаємо за цим процесом. Буквально пару днів тому ми отримали згоду від французької влади прийняти наших двох експертів, які мають взяти участь у цьому технічному процесі", - наголосив він.

За словами Єніна, якщо технічне розслідування покаже стороннє втручання, то Україна буде переходити до другого етапу переговорного процесу та вимагатиме конкретного рівня компенсації родинам загиблих.

Також читайте: Україна буде вести переговори з Іраном від імені Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу "МАУ", - Кулеба

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: "Для МАУ поминальні дні цього року неймовірно болючі і сумні", - фільм пам'яті екіпажу рейсу PS752, збитого в Тегерані. ВIДЕО

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Іран (2046) Франція (3080) Єнін Євген (348)


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Топ коментарі
+5
Обіцянка-цяцянка - дурному радість.
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05.07.2020 20:34
+3
Можно узнать, почему во Францию? Самолёт принадлежит украинской компании, насколько я помню. Или просто Ирану плевать, куда отправлять ящики?
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05.07.2020 20:41
+1
Может на Марс их отправят.??
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05.07.2020 20:40
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Обіцянка-цяцянка - дурному радість.
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05.07.2020 20:34 Відповісти
Єти ящики кацаріліе уже перелопатили вдоль и поперек -- яйца должны быть а не сопли зеленные
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05.07.2020 20:40 Відповісти
Не не Восток -ЭТО ЧИСТАЯ АЗИЯ-психология кинжала в спину
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06.07.2020 09:53 Відповісти
Ассасіни
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06.07.2020 09:55 Відповісти
Может на Марс их отправят.??
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05.07.2020 20:40 Відповісти
Можно узнать, почему во Францию? Самолёт принадлежит украинской компании, насколько я помню. Или просто Ирану плевать, куда отправлять ящики?
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05.07.2020 20:41 Відповісти
Можно узнать. Это есть достижение(унижение) зеленой власти...
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05.07.2020 20:47 Відповісти
Им точно плевать, куда не отправлять самописцы.
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05.07.2020 21:04 Відповісти
Потому что во Франции эти ящики были сделаны вместе с эйрбасом. Там лучшие специалисты.
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06.07.2020 04:13 Відповісти
А скільки повинно загинути українців, щоб тобі стало цікаво? А кацик?
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05.07.2020 20:54 Відповісти
Який високий ступінь довіри до влади! Майно України (української компанії) передають до третьої країни для проведення розслідування! Браво! Це чергова перемога нинішньої влади на міжнародній арені! До речі, а нагадайте-но мені: хто за своїми посадовими обов'язками відповідає за цей сектор діяльності держави відповідно до Конституції?
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05.07.2020 20:53 Відповісти
От тепер усі заживемо.
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05.07.2020 20:58 Відповісти
Какого года?
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05.07.2020 21:00 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1278519486451195904?s=20 Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.
29.06.2020 г. Иран отправил бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, производства США Boeing 737-8KV (...) во Францию. Иран через Россию получил гарантии что обработка данных не будет выходить за пределы официальной версии.

https://twitter.com/tZEinform/status/1279485162808659973?s=20 Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752,что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.
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05.07.2020 21:23 Відповісти
Макрон когда еще только просил чтобы его выбрали, после того как его обосрал Путин - обосрал лысого пердуна в ответ, а когда избрали - внезапно начал заискивать.
то-ли это была клоунада, то-ли КГБ чет на него имел
а учитывая как Сракози разрушил Ливию для Путина(Путин возмущался, но со смехом в глазах - нефть то поперла д'гурі)), то у них агентами - не только петровы и бошировы(да и те двое - как-то уж слишком явно спалились, как будто с намеком - вы знаете что это мы, но ничего не сделаете)
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05.07.2020 21:34 Відповісти
И что эти черные ящики покажут? Что самолет, до того как его развалили на куски попадания двух зенитных ракет, был вполне исправен? Это настолько же важно для следствия, как и вопрос, потел ли чувак перед тем, как его пристрелили.
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05.07.2020 22:13 Відповісти
И шо там лягушатники увидят??
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06.07.2020 00:31 Відповісти
 
 