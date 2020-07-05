Іран відправить чорні скриньки літака МАУ у Францію до 20 липня, - Єнін

Бортові самописці збитого іранськими військовими літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" досі перебувають в Тегерані. Іран обіцяє передати бортові самописці українського літака до Франції до 20 липня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", пише Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми уважно спостерігаємо за цим процесом. Буквально пару днів тому ми отримали згоду від французької влади прийняти наших двох експертів, які мають взяти участь у цьому технічному процесі", - наголосив він.

За словами Єніна, якщо технічне розслідування покаже стороннє втручання, то Україна буде переходити до другого етапу переговорного процесу та вимагатиме конкретного рівня компенсації родинам загиблих.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.