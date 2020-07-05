Чоловіка, який через необережність підпалив житловий будинок у Новій Каховці, затримали, - поліція
У неділю о 14:45 в поліцію надійшло повідомлення про загорання однієї з квартир на 5-му поверсі і даху житлового будинку в Новій Каховці Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області, поліцейські встановили, що до пожежі причетний 38-річний мешканець будинку.
На місці події поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов з його квартири, та почали стукати у двері. Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері, сусіди вибили їх та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та квартиру у вогні. Пожежа почала посилюватись, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію.
Поспілкувавшись з чоловіком, поліцейські встановили, що він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні.
Наразі поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства". Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.
Поліцейські забезпечили відвід автотранспорту та допомагали здійснити евакуацію мешканців будинку. Попередньо потерпілих немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та експерти.
"О 18:40 пожежу покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку в м.Нова Каховка ліквідовано", - повідомляється на фейсбук-сторінці ДСНС .
Нагадаємо, 5 липня в Держслужбі України з НС повідомили, що в Новій Каховці Херсонської області виникла пожежа покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вопрос - у скольких жильцов из всего дома окажется полис страхования имущества?
и признает ли страховая компания уничтожение имущества от тушения (!!) пожара страховым случаем (а пострадала от огня только крыша (предварительно), остальное, скорее всего МЧСники туша крышу, пролили водой.... до первого этажа)
но ради интереса - у многих ли есть страховые полисы ? думаю (оптимистично) у единиц )))
"https://zpost.me/post/5764-na-hersonshchyni-masyvna-pozhezha-goryt-budynok Издание ZPost пишет, что в одной из квартир на 5 этаже произошла семейная ссора, в результате которой мужчина поджег жилье. Пожар быстро перекинулся на крышу и распространился по всему периметру здания." Источник: https://censor.net/v3206162
А ще питання: якщо він закурив та заснув, то як він лишився живий? Ще й на питання відповідати зміг! Здається логіка, якою користуюсь я, відрізняється від логіки тих, хто озвучує та публікує деякі новини...
а оце призвідець, від сусідського самосуду никається
А потом в прессе звучало так:Порошенко из своего фонда закупил столько масок,столько костюмов для врачей или аппаратов искуственного дыхания.
https://twitter.com/tarpan07 ХреНоваяКаховка https://twitter.com/tarpan07 @tarpan07 https://twitter.com/tarpan07/status/1279761602573729793 5 ч
Він підпалив квартиру... на п'ятому поверсі
Люди чуть не порвали його
Писаки мля.