Чоловіка, який через необережність підпалив житловий будинок у Новій Каховці, затримали, - поліція

У неділю о 14:45 в поліцію надійшло повідомлення про загорання однієї з квартир на 5-му поверсі і даху житлового будинку в Новій Каховці Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області, поліцейські встановили, що до пожежі причетний 38-річний мешканець будинку.

На місці події поліцейські встановили, що на 5-му поверсі будинку проживає чоловік, який зловживає спиртними напоями. Сьогодні сусіди чоловіка почули запах диму, який йшов з його квартири, та почали стукати у двері. Коли через десять хвилин ніхто не відчинив двері, сусіди вибили їх та побачили чоловіка у стані алкогольного сп’яніння та квартиру у вогні. Пожежа почала посилюватись, вогонь поширився на дах багатоповерхівки, тому мешканці будинку почали покидати свої квартири та викликали пожежників і поліцію.

Поспілкувавшись з чоловіком, поліцейські встановили, що він вживав вдома алкогольні напої, після чого вирішив покурити на дивані та заснув. Розбудили його сусіди, коли квартира вже була у вогні.

Наразі поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства". Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Поліцейські забезпечили відвід автотранспорту та допомагали здійснити евакуацію мешканців будинку. Попередньо потерпілих немає. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та експерти.

"О 18:40 пожежу покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку в м.Нова Каховка ліквідовано", - повідомляється на фейсбук-сторінці ДСНС .

Нагадаємо, 5 липня в Держслужбі України з НС повідомили, що в Новій Каховці Херсонської області виникла пожежа покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку.