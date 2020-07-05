УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11936 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
5 036 45

Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ

Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ

Прикордонники пропускного пункту "Шегині" затримали 27-річного львів'янина, який намагався провезти в трусах кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що про можливе переміщення психотропних речовин через кордон прикордонникам повідомили в Службі безпеки України.

Після того, як чоловік прибув у пункт пропуску, його відправили на перевірку, де прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та митниками знайшли кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПСУ пояснила, как украинцы попали в Грецию: Законных оснований не пускать не было

"Психотропні речовини вилучено компетентними правоохоронними органами", - зазначається в повідомленні.

амфетамін (20) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) контрабанда (1823) наркотики (1451) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) екстазі (4)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
и лягушку взял иван
положил ее в карман.
там лягушка чуть не сдохла,
от ивана шел духан...(с)
показати весь коментар
05.07.2020 22:17
+9
даже представлять не хочу
(хоть спокойно доем мороженко))))
показати весь коментар
05.07.2020 22:23
+8
Ты просто не знаешь каким образом путешествуют наркотики по системе лагерей московии.....
показати весь коментар
05.07.2020 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.07.2020 22:02 Відповісти
Та шо вы ржоте... это выпало)
показати весь коментар
05.07.2020 22:32 Відповісти
Это свободовец сел на трафик, а шо, путин свободе уже не башляет.
показати весь коментар
05.07.2020 22:33 Відповісти
Фу... Какая зверская антиреклама наркоты
показати весь коментар
05.07.2020 22:03 Відповісти
Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3952
показати весь коментар
05.07.2020 22:22 Відповісти
Львовянин, направлявшийся в Польшу, пытался провезти в трусах 300 таблеток экстази и килограмм амфетамина, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 8363
показати весь коментар
05.07.2020 22:04 Відповісти
Ви-Ви, вроде бы так в каких-то англоязычных странах, говорят "пись-пись" малышу...
показати весь коментар
05.07.2020 22:33 Відповісти
Як він труси не загубив від такого вмісту?
показати весь коментар
05.07.2020 22:11 Відповісти
Спіднє на підтяжках
показати весь коментар
05.07.2020 22:13 Відповісти
*****! хоч в пакетику чи так...біля....спітнілого від спеки)))
показати весь коментар
05.07.2020 22:13 Відповісти
Ты просто не знаешь каким образом путешествуют наркотики по системе лагерей московии.....
показати весь коментар
05.07.2020 22:20 Відповісти
даже представлять не хочу
(хоть спокойно доем мороженко))))
показати весь коментар
05.07.2020 22:23 Відповісти
Sorry. Смачного.
показати весь коментар
05.07.2020 22:25 Відповісти
Зараз і натурального морозива мало, бо у нього пхають консерванти подібні наркотикам.
показати весь коментар
05.07.2020 22:26 Відповісти
Дать рецепт домашнего? Несложно....
показати весь коментар
05.07.2020 22:29 Відповісти
сумуєш за натуральним савєцкім морозивом...?
показати весь коментар
05.07.2020 22:30 Відповісти
А "советское мороженое" придумали в Советском Союзе?
показати весь коментар
05.07.2020 22:35 Відповісти
Наскільки я знаю, рецепт пломбіра дохлий совок отримав від США в обмін на підводні човни.
показати весь коментар
05.07.2020 22:41 Відповісти
якщо у білорасєї є гост на кока-колу то морозиво точно винахід білорасєйський)))
показати весь коментар
06.07.2020 13:08 Відповісти
Ребёнок, в какой класс ты ходишь?
показати весь коментар
06.07.2020 13:42 Відповісти
Мы с тобой, діду, точно не однокласники...))))
показати весь коментар
07.07.2020 22:48 Відповісти
Он что, без штанов прогуливался?
показати весь коментар
05.07.2020 22:14 Відповісти
и лягушку взял иван
положил ее в карман.
там лягушка чуть не сдохла,
от ивана шел духан...(с)
показати весь коментар
05.07.2020 22:17 Відповісти
Мабуть він дрібний наркодилер, якого вже давно пасли.
показати весь коментар
05.07.2020 22:17 Відповісти
Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2033
показати весь коментар
05.07.2020 22:46 Відповісти
Слабак! Криворожанин с 95 квартала провёз бы в три раза больше и не в трусах......
показати весь коментар
05.07.2020 22:25 Відповісти
обижаешь Юзека, в десять не меньше
показати весь коментар
05.07.2020 22:37 Відповісти
Прикидываю размер этих труселей.
Шо же он не додумался в дупло всё затасовать? Надёжнее было бы.
показати весь коментар
05.07.2020 22:25 Відповісти
Пытался провезти в трусах, спереди как мачо или сзади как трус.
показати весь коментар
05.07.2020 22:26 Відповісти
Номінація Заробітчанин Року.
показати весь коментар
05.07.2020 22:29 Відповісти
Нифига себе , это чувак так себя мотивировал для сбора клубники ? ))
показати весь коментар
05.07.2020 22:38 Відповісти
Когда пограничники доставали из трусов контрабандиста килограмм наркоты под его вопли "Е*аный амфетамин!", они вдруг с омерзением поняли, что это вовсе не метафора.
показати весь коментар
05.07.2020 22:58 Відповісти
Анус чаще мыл бы не поймали , а так стоять дрожать.
показати весь коментар
05.07.2020 23:35 Відповісти
Контрабандист хренов! надо было прятать в НЕ СТИРАННЫЕ трусы!
- СБУшники б не унюхали...
показати весь коментар
05.07.2020 23:44 Відповісти
Это уже не трусы , это рюкзак
показати весь коментар
05.07.2020 23:55 Відповісти
Ну навіщо ви так рекламуєте львів'ян? Якщо я запхаю собі в спіднє вдвічі більше амфетаміну, то це зробить мене крутішим самцем, ніж якийсь львівьянин? Може час починати чимсь іншим хвалитись?
показати весь коментар
06.07.2020 00:05 Відповісти
Полюбасу любитель сватов, и всего земного..
Цвета гноя..
Ну Зе, вы поняли)))
показати весь коментар
06.07.2020 01:04 Відповісти
это что бы не скучать долгими зимними вечерами !
показати весь коментар
06.07.2020 05:40 Відповісти
Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 3929
показати весь коментар
06.07.2020 06:45 Відповісти
Напевно вперше бідака їхав, що не знав про спеціально натренованих песиків
показати весь коментар
06.07.2020 07:15 Відповісти
Сдали чувака "крыше" для отчетов!
показати весь коментар
06.07.2020 08:26 Відповісти
 
 