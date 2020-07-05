Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ

Прикордонники пропускного пункту "Шегині" затримали 27-річного львів'янина, який намагався провезти в трусах кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що про можливе переміщення психотропних речовин через кордон прикордонникам повідомили в Службі безпеки України.

Після того, як чоловік прибув у пункт пропуску, його відправили на перевірку, де прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та митниками знайшли кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.

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"Психотропні речовини вилучено компетентними правоохоронними органами", - зазначається в повідомленні.