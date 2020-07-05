Львів'янин, який прямував до Польщі, намагався провезти в трусах 300 таблеток екстазі та кілограм амфетаміну, - ДПСУ
Прикордонники пропускного пункту "Шегині" затримали 27-річного львів'янина, який намагався провезти в трусах кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
Зазначається, що про можливе переміщення психотропних речовин через кордон прикордонникам повідомили в Службі безпеки України.
Після того, як чоловік прибув у пункт пропуску, його відправили на перевірку, де прикордонники спільно зі співробітниками СБУ та митниками знайшли кілограм амфетаміну та 300 таблеток екстазі.
"Психотропні речовини вилучено компетентними правоохоронними органами", - зазначається в повідомленні.
Топ коментарі
+12 оззи
показати весь коментар05.07.2020 22:17
+9 Вася Шевченко #371210
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+8 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар05.07.2020 22:20
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(хоть спокойно доем мороженко))))
положил ее в карман.
там лягушка чуть не сдохла,
от ивана шел духан...(с)
Шо же он не додумался в дупло всё затасовать? Надёжнее было бы.
- СБУшники б не унюхали...
Цвета гноя..
Ну Зе, вы поняли)))