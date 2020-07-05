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Жителів квартир, які постраждали під час пожежі п'ятиповерхівки в Новій Каховці, відселять, - глава Херсонської ОДА Гусєв

Жителів квартир, які постраждали під час пожежі п'ятиповерхівки в Новій Каховці, відселять, - глава Херсонської ОДА Гусєв

Влада Херсонської області надасть допомогу в ліквідації наслідків пожежі в п'ятиповерхівці в Новій Каховці.

Про це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько 15:00 в Новій Каховці сталась масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна, 20...Триває засідання штабу, який сьогодні ухвалить  рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі", - підкреслив він.

Голова ОДА зазначив, що на місце виїхали його заступники Дмитро Бутрій і Вадим Чабан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім автомобілів згоріли під час пожежі на парковці в Харкові. ФОТО

Нагадаємо, 5 липня в Держслужбі України з НС повідомили, що в Новій Каховці Херсонської області виникла пожежа покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Підозрюваного у підпалі затримали.

Нова Каховка (181) ОДА (1629) пожежа (4341) Гусєв Юрій (82) Херсонська область (5791)


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Бідні люди, добре що хоч літо. Та і не поїде більшість, бо винесуть і залишки шпалер
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05.07.2020 22:49 Відповісти
Ему проще бабу поменять...
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05.07.2020 23:01 Відповісти
Эх, еслиб не коррупция во всех эшелонах, жили б не хуже Американцев !
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05.07.2020 23:02 Відповісти
Пливи звідси, Урал-ріка
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05.07.2020 23:25 Відповісти
Було б сказано.
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05.07.2020 23:23 Відповісти
А винуватець пожежі оплатить всі витрати - відселення + ремонт + ...?
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06.07.2020 10:13 Відповісти
 
 