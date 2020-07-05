Жителів квартир, які постраждали під час пожежі п'ятиповерхівки в Новій Каховці, відселять, - глава Херсонської ОДА Гусєв

Влада Херсонської області надасть допомогу в ліквідації наслідків пожежі в п'ятиповерхівці в Новій Каховці.

Про це написав голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Сьогодні близько 15:00 в Новій Каховці сталась масштабна пожежа у п'ятиповерхівці на вулиці Букіна, 20...Триває засідання штабу, який сьогодні ухвалить рішення про допомогу людям та термінове відселення родин, чиї квартири постраждали від вогню. Обласна влада надасть усю необхідну допомогу в ліквідації наслідків пожежі", - підкреслив він.

Голова ОДА зазначив, що на місце виїхали його заступники Дмитро Бутрій і Вадим Чабан.

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Нагадаємо, 5 липня в Держслужбі України з НС повідомили, що в Новій Каховці Херсонської області виникла пожежа покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Підозрюваного у підпалі затримали.