Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники

Вчені закликають ВООЗ переглянути рекомендації щодо профілактики COVID-19. На їхню думку, повітряно-крапельний характер інфекції вимагає жорсткіших правил носіння масок.

Група з 239 вчених з 32 країн має намір в найближчі дні опублікувати в науковому журналі відкритого листа, адресованого ВООЗ, із закликом переглянути рекомендації щодо профілактики коронавірусної інфекції, пише Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.

Вчені вказують, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, що означає, що вірусні частинки певний час залишаються в повітрі в закритих приміщеннях і можуть заражати людей під час дихання.

ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через більші респіраторні краплі при кашлі та чханні інфікованої людини, але вони швидко осідають через свою вагу.

Якщо вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, то "наслідки щодо методів стримування інфекції будуть значними", пише New York Times. Нові профілактичні заходи будуть включати носіння масок у приміщенні "навіть за умови дотримання соціального дистанціювання", а медичний персонал повинен мати маски типу N95 "для фільтрації навіть найдрібніших респіраторних крапель при роботі з коронавірусними пацієнтами".

Крім того, необхідно переглянути конструкцію вентиляційних систем, щоб "мінімізувати рециркуляцію повітря".

У статті йдеться про те, що після вивчення внутрішньої переписки ВООЗ та інтерв'ю з 20 вченими, включаючи консультантів ВООЗ, вимальовується картина, що, "незважаючи на добрі наміри", організація "не йде в ногу з наукою".

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New York Times пише, що недавній сплеск кількості інфікувань після відновлення роботи підприємств та офісної діяльності підтверджує "те, про що багато вчених говорять уже кілька місяців, а саме що вірус залишається певний час в повітрі приміщень, заражаючи тих, хто перебуває поруч".