Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники
Вчені закликають ВООЗ переглянути рекомендації щодо профілактики COVID-19. На їхню думку, повітряно-крапельний характер інфекції вимагає жорсткіших правил носіння масок.
Група з 239 вчених з 32 країн має намір в найближчі дні опублікувати в науковому журналі відкритого листа, адресованого ВООЗ, із закликом переглянути рекомендації щодо профілактики коронавірусної інфекції, пише Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.
Вчені вказують, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, що означає, що вірусні частинки певний час залишаються в повітрі в закритих приміщеннях і можуть заражати людей під час дихання.
ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через більші респіраторні краплі при кашлі та чханні інфікованої людини, але вони швидко осідають через свою вагу.
Якщо вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, то "наслідки щодо методів стримування інфекції будуть значними", пише New York Times. Нові профілактичні заходи будуть включати носіння масок у приміщенні "навіть за умови дотримання соціального дистанціювання", а медичний персонал повинен мати маски типу N95 "для фільтрації навіть найдрібніших респіраторних крапель при роботі з коронавірусними пацієнтами".
Крім того, необхідно переглянути конструкцію вентиляційних систем, щоб "мінімізувати рециркуляцію повітря".
У статті йдеться про те, що після вивчення внутрішньої переписки ВООЗ та інтерв'ю з 20 вченими, включаючи консультантів ВООЗ, вимальовується картина, що, "незважаючи на добрі наміри", організація "не йде в ногу з наукою".
New York Times пише, що недавній сплеск кількості інфікувань після відновлення роботи підприємств та офісної діяльності підтверджує "те, про що багато вчених говорять уже кілька місяців, а саме що вірус залишається певний час в повітрі приміщень, заражаючи тих, хто перебуває поруч".
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ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Предлагаю реализовывать их маски марсианам и жителям более далёких планет!
щоб редактори Цензора побачили логічну суперечність у двох заголовках,якщо її не бачить МОЗ ! )))
https://censor.net/ua/photo_news/3206186/u_moz_sprostuvaly_chergovyyi_mif_pro_covid19_vzuttya_ne_kontaktuye_z_dyhalnymy_shlyahamy_koronavirus
Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники
БЛ,,ДЬ,..**(((зараз мене забанять ((
заголовок супречить тексту!!!
ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через більші респіраторні краплі ..вони швидко осідають через свою вагу.
Гебреісуса(ставленика Китаю) ще очікує судовий процес у Гаазі ..
за те,що місяць не реагував на факт предачі ковід від людини людині...
І не вимерли ще.
1 не могли два месяца разобраться передается от человека к человеку ковид или нет
2 уверяли что основной путь передачи - контактный)))
то есть все наоборот. пшнхй со своими тупорылыми рекомендациями