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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники

Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники

Вчені закликають ВООЗ переглянути рекомендації щодо профілактики COVID-19. На їхню думку, повітряно-крапельний характер інфекції вимагає жорсткіших правил носіння масок.

Група з 239 вчених з 32 країн має намір в найближчі дні опублікувати в науковому журналі відкритого листа, адресованого ВООЗ, із закликом переглянути рекомендації щодо профілактики коронавірусної інфекції, пише Цензор.НЕТ із посиланнямна Голос Америки.

Вчені вказують, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, що означає, що вірусні частинки певний час залишаються в повітрі в закритих приміщеннях і можуть заражати людей під час дихання.

ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через більші респіраторні краплі при кашлі та чханні інфікованої людини, але вони швидко осідають через свою вагу.

Якщо вірус поширюється повітряно-крапельним шляхом, то "наслідки щодо методів стримування інфекції будуть значними", пише New York Times. Нові профілактичні заходи будуть включати носіння масок у приміщенні "навіть за умови дотримання соціального дистанціювання", а медичний персонал повинен мати маски типу N95 "для фільтрації навіть найдрібніших респіраторних крапель при роботі з коронавірусними пацієнтами".

Крім того, необхідно переглянути конструкцію вентиляційних систем, щоб "мінімізувати рециркуляцію повітря".

У статті йдеться про те, що після вивчення внутрішньої переписки ВООЗ та інтерв'ю з 20 вченими, включаючи консультантів ВООЗ, вимальовується картина, що, "незважаючи на добрі наміри", організація "не йде в ногу з наукою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іноземців не штрафують за перевищення термінів перебування в Україні через карантин, - начальник управління ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

New York Times пише, що недавній сплеск кількості інфікувань після відновлення роботи підприємств та офісної діяльності підтверджує "те, про що багато вчених говорять уже кілька місяців, а саме що вірус залишається певний час в повітрі приміщень, заражаючи тих, хто перебуває поруч".

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
Опасность заразтся ковидом существует реально для каждого человека, но ВОЗ это ещё усугубляет страшилками, ибо нуждается в финансировании от заинтересованных лиц, например производителей фармацевтических товаров.
Вот и приходится пугать.
Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники - Цензор.НЕТ 9727
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06.07.2020 00:28
+10
коварный вирус во второй волне будет абсолютно бессимптомен, но каждый человек должен будет пройти 20-летний курс лечения Ремдесвиром, одна упаковка которого стоит 1000 долларов
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06.07.2020 00:23
+10
Ясно. Вгомонитися шайка не бажає.
В Кінґстоні (Онтаріо) ввели обов*язкове носіння масок у закритих приміщеннях (у Монреалі з 13.07. таке буде в громадському транспорті). Прийшла жінка в кафешку, замовила каву. Закінчилося, вгадайте чим ? Правильно ! Расизмом !
Дві найголовніші проблеми у світі: маски і чорні з кольоровими.
Ще не всіх поставили на коліна і не вдягнули примусово, щоб позадихалися і попадали замертво.
Зацініть: я неодноразово наводила інформацію з сайту Охорони Здоров*я Канади, де писали, що номер 1 засіб запобігання - миття рук з милом 20 сек (як нема - санітайзер) і дотримання дистанції.
Маски не входять до цього, лише РЕКОМЕНДУЮТЬ вдягати їх у місцях скупчень, де важко або не можливо дотриматися дистанції.
Все.
Але лоббі певних груп цього мало. Тепер треба і дистанція, і втулити маску. Звичайно, попереорієнтовували купу виробництв на пошиття масок, завалили ними все, тепер же розпродати треба. А вони шитимуть далі.

У нас теж такі тут є: вищать і кричать про обов*язкове носіння масок скрізь і про прийняття відповідного закону.
А люди уже втомилися і не вірять, бо цифри не відповідають істерії.
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06.07.2020 00:36
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Сьогодні в саме пекло була у масці десь три години, думала шо втрачу свідомість від нестачі кисню. І це ще у мене козирний респіратор з клапаном Aura3M. Я б залюбки його не вдягала, але інтуїція мені підказує, що ще треба маски носити, бо сьогодні одна овца пчихнула біля мене у магазині, добре, шо я була у масці.
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06.07.2020 02:53 Відповісти
А на додачу до намордника шапку зимову з кролячого хутра носити не пробували? Кажуть, дуже від ко-вірусу допомагає.
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06.07.2020 05:21 Відповісти
Вам не маска вам психиатор нужен. Если кто то чихает это не ядерный взрыв.А то и маска вам не поможет, бункер потом понадобится если лечится не будете.
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06.07.2020 06:04 Відповісти
відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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06.07.2020 08:20 Відповісти
павліна, в тебе температура 36,7 та сопельки, викликай швидку, інакше помреш
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06.07.2020 08:24 Відповісти
лАХТІ ОБРАЗИЛОСЯ... ЩО Я ЇЇ В КІНЦІ ПЕРеЛІКУ ДУРАНТИНОФІЛІВ ПОСТАВИВ )))
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06.07.2020 08:27 Відповісти
дівчинка образилася на те, що в неї тицяють пальцем, що вона застудки боїться і вдягла скафандр
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06.07.2020 08:32 Відповісти
О, вас тут двоє, тоді розмовляйте, не буду заважати.
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06.07.2020 11:44 Відповісти
Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники - Цензор.НЕТ 9573
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06.07.2020 05:55 Відповісти
Если бы эти долбозвоны элементарно учили в свое время физику в институте, то, может быть, усвоили бы - ещё в 17-м столетии установлено, что, согласно законам диффузии, существует ненулевая вероятность того, что эти капли достигают поверхности Марса.
Предлагаю реализовывать их маски марсианам и жителям более далёких планет!
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06.07.2020 06:48 Відповісти
Сидят тролли в помещениях и не заражаются и не сдыхают, не порядок.
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06.07.2020 07:33 Відповісти
Эксперимент продолжается. Нас ждёт много нового. Новые техноглогии ...
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06.07.2020 08:15 Відповісти
Не будемо вимагати неможливого..!!!
щоб редактори Цензора побачили логічну суперечність у двох заголовках,якщо її не бачить МОЗ ! )))

https://censor.net/ua/photo_news/3206186/u_moz_sprostuvaly_chergovyyi_mif_pro_covid19_vzuttya_ne_kontaktuye_z_dyhalnymy_shlyahamy_koronavirus



Коронавірус затримується у повітрі приміщень, потрібні жорсткіші правила носіння масок, - дослідники

БЛ,,ДЬ,..**(((зараз мене забанять ((


заголовок супречить тексту!!!
ВООЗ стверджує, що вірус поширюється через більші респіраторні краплі ..вони швидко осідають через свою вагу.
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06.07.2020 08:17 Відповісти
просто треба усвідомити, що ВООЗ - кишенькова конторка, що складається з шахраїв, яка за гроші зацікавлених осіб буде рекомендувати будь-яку хрінь,що немає ніякого зв'язку з медициною та здоровим глуздом, але буде захищати фармацевтичний бізнес, якому потрібні постійно хворі люди (в масках, в закритих приміщеннях, ті, що не гуляють в парках, тощо)
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06.07.2020 08:26 Відповісти
вЗВГАЛІ-ТО тРАМП ПРАВИЛЬНО ЗРОБИВ,ЩО ПОЗБАВИВ вОЗ ФІНАНСУВАННЯ..

Гебреісуса(ставленика Китаю) ще очікує судовий процес у Гаазі ..
за те,що місяць не реагував на факт предачі ковід від людини людині...
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06.07.2020 08:30 Відповісти
з урахування таких наслідків для початку існування сарс-ков-2 та виконання для нього постулатів Коха треба науково довести, що на сьогодні не зроблено, а вже потім все інше
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06.07.2020 08:31 Відповісти
Т.е. всё, что мы делали до сих пор - не защищало нас от коронавируса!
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06.07.2020 08:25 Відповісти
Класно, правда ?
І не вимерли ще.
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06.07.2020 08:36 Відповісти
О, хороший ход. Масочки ж N/KN95 в разы дороже стоят
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06.07.2020 08:33 Відповісти
Розмір збудника все одно менший, маска його пропустить - не затримає.
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06.07.2020 08:40 Відповісти
Рекомендации? ВОЗ? Как можно верить этим проходимцам? которые:
1 не могли два месяца разобраться передается от человека к человеку ковид или нет
2 уверяли что основной путь передачи - контактный)))

то есть все наоборот. пшнхй со своими тупорылыми рекомендациями
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06.07.2020 09:28 Відповісти
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