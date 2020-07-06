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МОЗ планує через два роки проводити трансплантацію у "багатьох містах" України, - Степанов

МОЗ планує через два роки проводити трансплантацію у

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через два роки в Україні робитимуть операції з трансплантації органів у багатьох містах країни.

Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи успішну трансплантацію серця у Львові, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. За його словами, донором став 58-річний львів'янин, який завзнав несумісних із життям травм.

Степанов стверджує, що МОЗ працює над тим, щоб створити умови для успішної роботи українських медиків і саме так бачить реформовану медицину, коли всю медичну допомогу, у тому числі і високоспеціалізовану можливо надавати виключно в Україні.

"У МОЗ був створений відповідний підрозділ з трансплантації, який опікується, виключно питаннями трансплантації. Нам дуже багато чого треба зробити, у тому числі у нормативному плані, нам треба створити реєстр усіх пацієнтів, які потребують трансплантації тих чи інших органів", - сказав міністр, зазначивши, що це не буде за день або за місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вже 69 лабораторій роблять ПЛР-тести, - Степанов

"Термін, відкрию вам такий секрет, який я поставив перед командою МОЗ, щоб ми за рік вже дуже далеко просунулися, а за два роки ці трансплантації робилися вже у багатьох містах і кількість людей, які виїжджають за кордон, заради збереження життя, робили трансплантацію саме в Україні", - додав Степанов.

Нагадаємо, в міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели операцію з пересадки серця.

Автор: 

Львів (3076) трансплантація (118) Степанов Максим (2196) трансплантологія (23)


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Топ коментарі
+8
Добро пожаловать на рынок органов, украинцы. Теперь кого можно спасти, будут резать. Первыми пойдут мотоциклисты.
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06.07.2020 00:34
+6
вам в рыло говорят, что всё здоровое насление порежут на органы, молчите дальше
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06.07.2020 00:49
+3
"Чёрные" трансплантологи воспрянут духом?
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06.07.2020 00:41
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Добро пожаловать на рынок органов, украинцы. Теперь кого можно спасти, будут резать. Первыми пойдут мотоциклисты.
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06.07.2020 00:34 Відповісти
А другими велосипедисти🐸
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06.07.2020 04:58 Відповісти
"планы пятилетки трансплантаций за два года!"
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06.07.2020 00:36 Відповісти
"донором стал 58-летний львовянин, который получил несовместимые с жизнью травмы"

"До́нор (від лат. dono - дарую) - людина, яка добровільно дає частину своєї крові для переливання пацієнтам (реципієнтам) чи для готування лікувальних препаратів, а також свою тканину (наприклад, шкіру) чи орган (наприклад, нирку) для пересаджування (трансплантації) іншим особам. "

Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во "многих городах" Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 2001
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06.07.2020 08:41 Відповісти
"Чёрные" трансплантологи воспрянут духом?
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06.07.2020 00:41 Відповісти
вам в рыло говорят, что всё здоровое насление порежут на органы, молчите дальше
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06.07.2020 00:49 Відповісти
А че? Цинично? Да! Почерк Сороса -- господа.
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06.07.2020 01:28 Відповісти
это почерк врагов Сороса.
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06.07.2020 03:40 Відповісти
Господа на твоїй смердючій росії.
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06.07.2020 04:57 Відповісти
Ось на чому може заробити Бєня! А ми то думали, що він може вкрасти в пограбованій ним Україні.
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06.07.2020 03:34 Відповісти
Бреше зелена нечисть. Вона дає лікарям-паразитам гроші з державного бюджету.
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06.07.2020 03:39 Відповісти
Кожен із 73 повинен здати орган напідтримки зеекономіки!
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06.07.2020 04:45 Відповісти
Там не усі органи хворі. 73% можна перевіряти і здорові органи забирати для продажу за кордон.
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06.07.2020 05:00 Відповісти
Чет я очкую.
Минздрав планирует через два года проводить трансплантацию во "многих городах" Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 1485
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06.07.2020 04:51 Відповісти
Ну и к чему это блеяние?
Хитрожопые депутаты, пользуясь дикостью населения, раздували истерику по поводу использования органом погибших по умолчанию, а теперь ЧТО ПЕРЕСАЖИВАТЬ?
Кто живой и нормальный будет где-то ходить и пробивать справку, что он разрешает свои органы использовать в случае гибели?
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06.07.2020 10:20 Відповісти
Пиз...ць, угроблять зелені нарід України.
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06.07.2020 10:39 Відповісти
А сколько же ушло за эти 2 десятилетия и оставшиеся 2 года ещё пока всё пойдёт??? И раньше срока много ушло. Вот и предлагаю всем депутатам предыдущих Рад не менее 4 выборов, всех льгот и пенсий депутатских лишить---на их совести не принятие простого решения. Да и денежка пропала в бюджет, много перепало денежек белоруссам. Но в другие страны улетело немеряно.
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06.07.2020 20:27 Відповісти
И в догон верхнему коменту. именно врачи транспланнтологи, работая по этой части сильный опыт набирают по части общей хирургии, для войны крепко нужны такие в госпиталя неотложной хирургии. Но не в коня и не в конюха корм у нас. Давно все работают в мире----слишком ясно. Могу и причины назвать почему не шло. Та ясно и так. А то вот опять на трое суток меня в карцер упёрли по части прежних текстов.
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06.07.2020 20:33 Відповісти
 
 