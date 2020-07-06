МОЗ планує через два роки проводити трансплантацію у "багатьох містах" України, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через два роки в Україні робитимуть операції з трансплантації органів у багатьох містах країни.

Про це він сказав під час брифінгу, коментуючи успішну трансплантацію серця у Львові, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. За його словами, донором став 58-річний львів'янин, який завзнав несумісних із життям травм.

Степанов стверджує, що МОЗ працює над тим, щоб створити умови для успішної роботи українських медиків і саме так бачить реформовану медицину, коли всю медичну допомогу, у тому числі і високоспеціалізовану можливо надавати виключно в Україні.

"У МОЗ був створений відповідний підрозділ з трансплантації, який опікується, виключно питаннями трансплантації. Нам дуже багато чого треба зробити, у тому числі у нормативному плані, нам треба створити реєстр усіх пацієнтів, які потребують трансплантації тих чи інших органів", - сказав міністр, зазначивши, що це не буде за день або за місяць.

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"Термін, відкрию вам такий секрет, який я поставив перед командою МОЗ, щоб ми за рік вже дуже далеко просунулися, а за два роки ці трансплантації робилися вже у багатьох містах і кількість людей, які виїжджають за кордон, заради збереження життя, робили трансплантацію саме в Україні", - додав Степанов.

Нагадаємо, в міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше провели операцію з пересадки серця.