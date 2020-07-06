Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС

Во время купания в искусственном водоеме в Кривом Роге Днепропетровской области 4 июля утонул 12-летний ребенок.

Об этом сообщает или Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Специалисты провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, а водолазы - поисковые работы в воде.

Тело мальчика обнаружили на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега.

