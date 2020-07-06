УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10517 відвідувачів онлайн
Новини
3 852 5

Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС

Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС

Во время купания в искусственном водоеме в Кривом Роге Днепропетровской области 4 июля утонул 12-летний ребенок.

Об этом сообщает или Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Специалисты провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, а водолазы - поисковые работы в воде.

Тело мальчика обнаружили на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец ГПСУ во время утренней зарядки спас тонущую в море женщину

Автор: 

Кривой Рог (1394) смерть (6812) ГСЧС (5243) вода (1194)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вроде читал новость, пару дней назад, что в Кривом Роге на том же водоеме утонуло три подростка...Это четвертый случай за три дня? Может как-то воруют детей для заграницы имитируя смерть через сертификат?
показати весь коментар
06.07.2020 01:21 Відповісти
Кокс?
показати весь коментар
06.07.2020 02:10 Відповісти
Для какой "заграницы", набутылочник лищнехромосомный?
показати весь коментар
06.07.2020 03:12 Відповісти
Какое то проклятое место, этот Рог, ешё и кривой!
показати весь коментар
06.07.2020 07:26 Відповісти
Пороблене і прокляте місто.
показати весь коментар
06.07.2020 07:49 Відповісти
 
 