Подросток утонул в искусственном водоеме в Кривом Роге, - ГСЧС
Во время купания в искусственном водоеме в Кривом Роге Днепропетровской области 4 июля утонул 12-летний ребенок.
Об этом сообщает или Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Специалисты провели визуальное обследование берегов и поверхности водоема, а водолазы - поисковые работы в воде.
Тело мальчика обнаружили на глубине 3 м и на расстоянии 10 м от берега.
