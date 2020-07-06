Розширення гарантій і дотримання прав заробітчан буде предметом переговорів України і Польщі, - міністр сільського господарства Ардановський

Тисячі українців, які працюють у Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Глава польського аграрного відомства під час суботнього візиту в Александрові-Куявському підкреслив, що приїзди тисяч громадян України на роботу в Польщу створюють чудові можливості для зміцнення дружніх відносин обох країн і народів.

Ян Кшиштоф Ардановський додав, що Польща - активний прихильник прозахідного курсу України і засуджує російську агресію на сході цієї країни.

"Між Польщею та Україною розвиваються хороші політичні і економічні відносини. Давнє минуле, як йде вглиб століть, так і те, на жорстокість якого вплинула Друга світова війна, не можуть бути забуті, але вони повинні навчити нас робити висновки. Щоб наші два народи ніколи вже не пішли один проти одного. Щоб пам'ятаючи взаємно заподіяні страждання, ми могли разом будувати спільне хороше майбутнє", - сказав міністр сільського господарства і розвитку села Польщі.

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На думку Яна Кшиштофа Ардановського, кращого часу для таких дружніх взаємин не знайти. Міністр зазначив, що тисячі українців, які працюють в Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.

"Можливо, знадобиться міжнародний договір, який розширював би гарантії, збільшував безпеку, турботу і дотримання прав українських працівників. Все це буде предметом міжнародних переговорів", - додав міністр Ардановський.