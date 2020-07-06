Розширення гарантій і дотримання прав заробітчан буде предметом переговорів України і Польщі, - міністр сільського господарства Ардановський
Тисячі українців, які працюють у Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.
Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Глава польського аграрного відомства під час суботнього візиту в Александрові-Куявському підкреслив, що приїзди тисяч громадян України на роботу в Польщу створюють чудові можливості для зміцнення дружніх відносин обох країн і народів.
Ян Кшиштоф Ардановський додав, що Польща - активний прихильник прозахідного курсу України і засуджує російську агресію на сході цієї країни.
"Між Польщею та Україною розвиваються хороші політичні і економічні відносини. Давнє минуле, як йде вглиб століть, так і те, на жорстокість якого вплинула Друга світова війна, не можуть бути забуті, але вони повинні навчити нас робити висновки. Щоб наші два народи ніколи вже не пішли один проти одного. Щоб пам'ятаючи взаємно заподіяні страждання, ми могли разом будувати спільне хороше майбутнє", - сказав міністр сільського господарства і розвитку села Польщі.
На думку Яна Кшиштофа Ардановського, кращого часу для таких дружніх взаємин не знайти. Міністр зазначив, що тисячі українців, які працюють в Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.
"Можливо, знадобиться міжнародний договір, який розширював би гарантії, збільшував безпеку, турботу і дотримання прав українських працівників. Все це буде предметом міжнародних переговорів", - додав міністр Ардановський.
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Слов НЕТ !!! Просто пользуют нас --трудолюбивый Украинский Народ и издеваются само собой ((( На страховку каждый месяц дай на пенсионный дай на карту опять дай а даже машину на себя хрен оформишь иди гуляй -- классно устроились (друзья) збенеки !!!
Наши ублюдки при власти еще гордятся сколько денег переводят в Украину-- вместо того что бы у себя обеспечить работой и развитием
Что не так?
Не нравиться- сиди дома и тебя ни кто не будет использовать, кроме родного государства.
- Хто винуватий?
- Невістка!
- Так її дома немає...
- А он її сукня висить.
-Збиральник полуниці вищого розряду.
90% заробитчан это низкоквалифицированный холопский труд.
Дома на серьёзную работу устроится не могут, то знаний не хватает, то квалификации, то образование 9 классов, зато в Польше можно собирать фрукты и овощи, паковать коробки, стоять как робот у линии собирать холодильники, механическая тупая работа.
На что потом жалуетесь?
Человек со знаниями и умениями и дома хорошо заработает и за кордоном будет высоко ценить свой труд и устроится с контрактом.
Когда открываешь сайты по рекрутингу диву даёшься сколько требуется грамотных и квалифицированных работников а основная масса заробитчан на такие работы даже не пытается устроится, "розуму немає", им проще ни за что не отвечать, ничего не уметь и механически бездумно делать работу, пан заплатит.