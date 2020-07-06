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Новини
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Розширення гарантій і дотримання прав заробітчан буде предметом переговорів України і Польщі, - міністр сільського господарства Ардановський

Розширення гарантій і дотримання прав заробітчан буде предметом переговорів України і Польщі, - міністр сільського господарства Ардановський

Тисячі українців, які працюють у Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.

Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села РП Ян Кшиштоф Ардановський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Глава польського аграрного відомства під час суботнього візиту в Александрові-Куявському підкреслив, що приїзди тисяч громадян України на роботу в Польщу створюють чудові можливості для зміцнення дружніх відносин обох країн і народів.

Ян Кшиштоф Ардановський додав, що Польща - активний прихильник прозахідного курсу України і засуджує російську агресію на сході цієї країни.

"Між Польщею та Україною розвиваються хороші політичні і економічні відносини. Давнє минуле, як йде вглиб століть, так і те, на жорстокість якого вплинула Друга світова війна, не можуть бути забуті, але вони повинні навчити нас робити висновки. Щоб наші два народи ніколи вже не пішли один проти одного. Щоб пам'ятаючи взаємно заподіяні страждання, ми могли разом будувати спільне хороше майбутнє", - сказав міністр сільського господарства і розвитку села Польщі.

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На думку Яна Кшиштофа Ардановського, кращого часу для таких дружніх взаємин не знайти. Міністр зазначив, що тисячі українців, які працюють в Польщі, користуються повагою і високо цінуються за чесність, старанність і працьовитість.

"Можливо, знадобиться міжнародний договір, який розширював би гарантії, збільшував безпеку, турботу і дотримання прав українських працівників. Все це буде предметом міжнародних переговорів", - додав міністр Ардановський.

Автор: 

Польща (8534) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+4
укрепления дружественных отношений Источник: https://censor.net/n3206185

Слов НЕТ !!! Просто пользуют нас --трудолюбивый Украинский Народ и издеваются само собой ((( На страховку каждый месяц дай на пенсионный дай на карту опять дай а даже машину на себя хрен оформишь иди гуляй -- классно устроились (друзья) збенеки !!!
Наши ублюдки при власти еще гордятся сколько денег переводят в Украину-- вместо того что бы у себя обеспечить работой и развитием
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06.07.2020 05:41
+3
Зарплата 5000-6000 гривень - не бідність.
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06.07.2020 01:42
+3
Только за одни эти слова, сказанные чужим министром, руководство этой страны должно уйти в отставку. Люди вынуждены покидать свою страну чтобы выжить - это пздц
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06.07.2020 03:01
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Зарплата 5000-6000 гривень - не бідність.
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06.07.2020 01:42 Відповісти
укрепления дружественных отношений Источник: https://censor.net/n3206185

Слов НЕТ !!! Просто пользуют нас --трудолюбивый Украинский Народ и издеваются само собой ((( На страховку каждый месяц дай на пенсионный дай на карту опять дай а даже машину на себя хрен оформишь иди гуляй -- классно устроились (друзья) збенеки !!!
Наши ублюдки при власти еще гордятся сколько денег переводят в Украину-- вместо того что бы у себя обеспечить работой и развитием
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06.07.2020 05:41 Відповісти
Ты хоть раз работал в Польше или другой европейской стране? Почему ты скулишь из за необходимости оплачивать мед страховку и пенсионные отчисления? В Польше медицинское страхование и оно реально работает. Оплата карты побыта 450 зл раз в три года- кошмар, грабеж! Пенсионные отчисления- имея стаж работы в 5 лет уже можно претендовать на получение минимальной пенсии (она же - социальная, около 800 зл).
Что не так?
Не нравиться- сиди дома и тебя ни кто не будет использовать, кроме родного государства.
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06.07.2020 11:19 Відповісти
Только за одни эти слова, сказанные чужим министром, руководство этой страны должно уйти в отставку. Люди вынуждены покидать свою страну чтобы выжить - это пздц
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06.07.2020 03:01 Відповісти
Хто винуватий?
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06.07.2020 04:01 Відповісти
Ну звичайно ж Порошенко))
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06.07.2020 07:06 Відповісти
Згадав як моя бабця говорила:
- Хто винуватий?
- Невістка!
- Так її дома немає...
- А он її сукня висить.
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06.07.2020 07:31 Відповісти
І він в тому числі - 20 років при владі на найвищих посадах все ж. Ще з часів Кучми - основного "творця" нинішньої Держави. І Порошенко за ці 20 років разом з Азаровим, Ющенком, Тимошенко, Януковичем, Яценюком, Бойко, Пустовойтенко та ішими "пацанами" з "бригади" наполегливо працювали (і продовжують працювати) над створенням саме тієї моделі Держави Україна, в якій ми з Вами маємо честь проживати і з якої ми маємо честь тікати в Польщу і Італію на заробітки.
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06.07.2020 08:28 Відповісти
У СЕБЯПОРЯДОК НАВЕДИТЕ И НЕ ЛЕЗТЕ. В МИНСКЕ УМНИЧАЙТЕ
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06.07.2020 03:32 Відповісти
Для чого держава втручається в правова людини? Це вже стає схожим на те, як німці забирали людей на роботи під час ДСВ🙄
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06.07.2020 03:37 Відповісти
Ніколи усіх прав не надавали заробітчанам ніде і все залежало завжди від влад з обох боків,але української влади український народ не мав ніколи,бо укри-це унія,як київських родів так і княжих родоводів.Тому кожний зараз вибирає для себе,що йому до вподоби-реєстрові,рекрути чи вільні громадяни.
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06.07.2020 06:34 Відповісти
Зараз обрали тих, хто нас грабує.
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06.07.2020 06:52 Відповісти
Хіба?Кравчук дістав "заможньє життя",Кучма -"благодатний час",Ющенко здобув "у країні прогрес",Янукович-життя в народові(чужому),Порошенко-зажив "по-новому",Зеленський скінчив епоху своєї бідності.Хтось дав це Україні?
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06.07.2020 08:04 Відповісти
Янукович життя в народові чужому? Він за походженням татарин з поляком. Порошенко зажив по-новому? Що зараз нове у порівнянні до його каденції?
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06.07.2020 08:47 Відповісти
76-ть власних компаній
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06.07.2020 08:50 Відповісти
У вас слоган Віктора Януковича: Моє життя належить народу України викликає довіру?
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06.07.2020 08:55 Відповісти
пипец люди и без них зарабатывали! а власть просто хочет еще с "заробiтчан" собирать бабосы!
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06.07.2020 06:55 Відповісти
Леший,ты очем и о ком.Поредлагает как раз дать заробитчанину хоть какие то права и защиту от беспредела польский министр,а не украинский."Бабосы" собрать никак не получиться.Нет двойного налогообложения.Наши идиоты конечно же грабят работяг,на таможне,на субсидиях.Но здесь еще надо напрягаться,а налогом было бы для них классно.
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06.07.2020 07:15 Відповісти
Да нормально с правами у заробитчан. Главное работать официально и читать договор (он обычно на двух языках).
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06.07.2020 11:22 Відповісти
-Яка спеціальність у тебе?
-Збиральник полуниці вищого розряду.
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06.07.2020 06:59 Відповісти
Чёрный пояс по кабачкам!
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06.07.2020 07:41 Відповісти
Украинцы сами виноваты в том что к ним по скотски относятся. Ездят к панам на заработки в рабские условия, в хлеву живут, вкалывают по 12 часов, терпят когда их унижают и обманывают, когда занижают ставки по сравнению с местными, всё ради того что бы заработать немного больше чем дома.
90% заробитчан это низкоквалифицированный холопский труд.
Дома на серьёзную работу устроится не могут, то знаний не хватает, то квалификации, то образование 9 классов, зато в Польше можно собирать фрукты и овощи, паковать коробки, стоять как робот у линии собирать холодильники, механическая тупая работа.
На что потом жалуетесь?
Человек со знаниями и умениями и дома хорошо заработает и за кордоном будет высоко ценить свой труд и устроится с контрактом.
Когда открываешь сайты по рекрутингу диву даёшься сколько требуется грамотных и квалифицированных работников а основная масса заробитчан на такие работы даже не пытается устроится, "розуму немає", им проще ни за что не отвечать, ничего не уметь и механически бездумно делать работу, пан заплатит.
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06.07.2020 07:40 Відповісти
Меньше слушай росСМИ на счет рабских условий и жизни в хлеву. Если человек приехал на пол года и хочет по максимуму заработать - то он может пахать по 12 часов и снимать в хостеле койко-место (хотя найти хостел с нормальными условиями вполне реально). А те кто приехал с семьей или на долго- те снимают квартиру и живут вполне достойно. И работы разные. Хотя многих пишущих тут неше понять. Если в Украине работаешь на заводе или в с/х - то ты молодец, а если в Польше - то ты неквалифицированная рабочая сила и раб. Где логика?
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06.07.2020 11:29 Відповісти
"Возможно, понадобится международный договор, который расширял бы гарантии, увеличивал безопасность, заботу и соблюдение прав украинских работников. Все это будет предметом международных переговоров", - добавил министр Ардановский. А про права українських робітників безпосередньо в Україні з якою країною перемовини проводити ? З Єфіопією чи з Уругваєм ?
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06.07.2020 08:30 Відповісти
Запомните простую истину, когда государство говорит, что хочет помочь какой-то области - всегда речь о дополнительных налогах. Все эти рассказы о защите прав и заботе об отрасли - прошло пыль в глаза. Такую же тему о помощи отрасли год назад по отношению к айтишникам продвигали, в итоге все сводилось к повышению поборов с упрощенцев. Вот не может государство сидеть спокойно, когда люди без его помощи деньги нормальные зарабатывают.
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06.07.2020 08:50 Відповісти
Нагадало https://books.google.ca/books?id=gBZ2VSqc5iUC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8+%D1%83+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96&source=bl&ots=K1A5rBkjum&sig=ACfU3U0rZjxMTqlbbZAoWC-QzQy8DPXTQg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjb77CM-bfqAhVQhHIEHXT3A48Q6AEwAnoECAYQAQ#v=onepage&q=%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96&f=false РЕЕСТРОВЕ КОЗАЦТВО.
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06.07.2020 09:09 Відповісти
 
 