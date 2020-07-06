Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб

5 липня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

За даними штабу, противник тричі відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Таке саме озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів. Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.

Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

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За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", по позиціях українських захисників неподалік Новгородського ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Також на світанку противник застосував 120-ти мм міномети біля того ж Новогородського, а також на підступах до Зайцевого і Південного. Крім того, агресор провокував наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поруч Хутору Вільний.

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Зазначається, що ще раз противник обстріляв з мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів позиції ВСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Верхньоторецька.

"Вогнем з дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.



