Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб
5 липня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, противник тричі відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Таке саме озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли наших захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів. Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.
Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.
За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.
За даними розвідки, 5 липня наші оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.
Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", по позиціях українських захисників неподалік Новгородського ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Також на світанку противник застосував 120-ти мм міномети біля того ж Новогородського, а також на підступах до Зайцевого і Південного. Крім того, агресор провокував наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поруч Хутору Вільний.
Зазначається, що ще раз противник обстріляв з мінометів 120-мм калібру та автоматичних станкових гранатометів позиції ВСУ в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Верхньоторецька.
"Вогнем з дозволеного озброєння наші захисники придушили активність ворога.
За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні пресцентру ОС.
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