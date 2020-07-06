Данілов про призначення Ляшка головним санітарним лікарем: Я мав до цього безпосередній стосунок

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запропонував призначити Віктора Ляшка державним санітарним лікарем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"І я можу сказати, що безпосередньо мав стосунок до появи Віктора Ляшка. Це сталося 11 лютого, коли ми в Раді нацбезпеки зібрали велику нараду, була міністр Скалецька і я, було, принаймні, людей 35-40, і я питаю: "А де наш головний санітарний лікар?". І тут така тиша. Я кажу: "Я не зрозумів". Відповідь: "А у нас його немає". Я кажу: "Почекайте, як немає головного санітарного лікаря, зараз ми в ситуації пандемії?".

Я кажу: "А хто тут заступники міністра, є?". Кажуть: "Так". Було там три заступники. Віктор встав і каже: "Я заступник". Я кажу: "Дивіться, призначайте цю людину санітарним лікарем". Ось так це сталося", - розповів Данілов.

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За словами секретаря РНБО, реформа Міністерства охорони здоров'я призвела до того, що в Україні в момент пандемії не було головного санітарного лікаря, який і повинен відповідати за санітарно-епідеміологічний стан нашої країни.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко був призначений головним санітарно-епідеміологічним лікарем 26 лютого 2020 року.