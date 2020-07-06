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Новини
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Данілов про призначення Ляшка головним санітарним лікарем: Я мав до цього безпосередній стосунок

Данілов про призначення Ляшка головним санітарним лікарем: Я мав до цього безпосередній стосунок

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запропонував призначити Віктора Ляшка державним санітарним лікарем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"І я можу сказати, що безпосередньо мав стосунок до появи Віктора Ляшка. Це сталося 11 лютого, коли ми в Раді нацбезпеки зібрали велику нараду, була міністр Скалецька і я, було, принаймні, людей 35-40, і я питаю: "А де наш головний санітарний лікар?". І тут така тиша. Я кажу: "Я не зрозумів". Відповідь: "А у нас його немає". Я кажу: "Почекайте, як немає головного санітарного лікаря, зараз ми в ситуації пандемії?".

Я кажу: "А хто тут заступники міністра, є?". Кажуть: "Так". Було там три заступники. Віктор встав і каже: "Я заступник". Я кажу: "Дивіться, призначайте цю людину санітарним лікарем". Ось так це сталося", - розповів Данілов.

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За словами секретаря РНБО, реформа Міністерства охорони здоров'я призвела до того, що в Україні в момент пандемії не було головного санітарного лікаря, який і повинен відповідати за санітарно-епідеміологічний стан нашої країни.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко був призначений головним санітарно-епідеміологічним лікарем 26 лютого 2020 року.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) призначення (2290) Ляшко Віктор (1515)


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Топ коментарі
+6
Цікаво,що б змінилося,якби в нас взагалі не було посади головного санлікаря ? Ну от змінилося б щось,хоч на краплю ? Чи у всій країні не знайшлося б прес-секретаря,озвучити:захворіли-померло-вилікувались ?
А цей Ляшко в курсі,що його щойно призначили відбувайлом за епідеміологічний стан в країні ? Стєпанов тепер не при ділах...
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06.07.2020 07:46
+3
И шо?? Медаль тебе скоту за это дать...или премию?? Для чего этот твой спитч???
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06.07.2020 07:43
+2
оно и видно
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06.07.2020 07:37
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оно и видно
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06.07.2020 07:37 Відповісти
И шо?? Медаль тебе скоту за это дать...или премию?? Для чего этот твой спитч???
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06.07.2020 07:43 Відповісти
Цікаво,що б змінилося,якби в нас взагалі не було посади головного санлікаря ? Ну от змінилося б щось,хоч на краплю ? Чи у всій країні не знайшлося б прес-секретаря,озвучити:захворіли-померло-вилікувались ?
А цей Ляшко в курсі,що його щойно призначили відбувайлом за епідеміологічний стан в країні ? Стєпанов тепер не при ділах...
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06.07.2020 07:46 Відповісти
Главный санврач с диктаторскими замашками.
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06.07.2020 07:50 Відповісти
Краще б ти йому вибив зуб.
Данилов о назначении Ляшко главным санврачом: Я имел к этому непосредственное отношение - Цензор.НЕТ 8713
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06.07.2020 07:51 Відповісти
Главный санитарный врач без санитарно-эпидемиологической службы. НОНСЕНС.
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06.07.2020 07:56 Відповісти
..ДЯ - КУ-Є-МО ! ..
Так при кому там розігнали санепідслужбу ?
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06.07.2020 08:16 Відповісти
При Пороху цю шарагу хабарників-дармоїдів розігнали.
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06.07.2020 08:59 Відповісти
В 2017 году санэпидемслужба была упразднена.
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06.07.2020 09:12 Відповісти
Профессор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ был круче в сссре дохляке,нашпепал 300 миллионов Шариковых и сдох негодяй.
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06.07.2020 08:06 Відповісти
афигеть...
баран влез в медицину решать вопросы административно-командным методом и гордится этим. Ну так, гандон, прикажи вообще уничтожить коронавирус - а то только полумерами срать способен.

тьфу пля - страна тупых совковых идиотов с быдлоэлекторатом...
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06.07.2020 08:07 Відповісти
Дровосек,хирургические операции делает,а сапожник управляетт медициной. это чисто советский подход.Кухарка даже может править ССРом дохлоым вместе с оленеводом или кузнецом... не говоря о дворнике
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06.07.2020 08:11 Відповісти
ПРОЛЕТАЙрят это классовый враг буржуев,попов,купцов,меценатов,офицеров,дворн и прочих сраных интиллегентов...
в.и.чЛенин.1889 год. 19 лет было вождю Мирового дебилизма,но доктрину Маркса Энгелся так и нне понял...
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06.07.2020 08:17 Відповісти
 
 