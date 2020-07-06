COVID-19: за добу у світі померли понад 3,5 тис. осіб. Загальна кількість жертв перевищила 536,8 тис., інфікованих - 11,5 млн.

Станом на ранок 5 липня у світі зареєстрували 175 499 заражень COVID-19 за добу, понад 11,5 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 6,5 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 11 562 873 випадки інфікування і 536 841 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 132 569 (+ 251 за добу), хворих - 2 982 928 (+ 44 530 за добу).

На другому місці за кількістю хворих перебуває Бразилія - 1 604 585 інфікованих (+26 209 за добу) і 64 900 (+ 535 за добу) летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 697 836 людей (+23 932 за добу), кількість смертей - 19 700 (+ 421 за добу).

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У Росії 681 251 хворий (+ 6,736 за добу) і 10,161 летальний випадок (+ 134 за добу).

В Іспанії зареєстрували 297 625 інфікованих пацієнтів, померли 28 385.

Нагадаємо, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19. За добу - 823 нові випадки. 22 людини померли від хвороби.