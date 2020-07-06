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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 5 липня, підтвердили 84 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок неділі 5 липня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір неділі 5 липня на Рівненщині зареєстровано 58 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 9 до 74 років.

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Загалом в області зареєстровано 4190 випадків захворювання COVID-19.

Через ускладнення, викликані коронавірусом, 78 випадків летальних. Подолали COVID-19 - 2064 людини.

В роботі лабораторій області залишаються 180 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 84 нові випадки COVID-19, всього - 4190, з них 78 летальних, - ОДА 04

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